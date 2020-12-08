Вся Армения хочет отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна, сказал глава оппозиционной партии «Отечество», бывший директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян 8 декабря

По его словам, множество акций гражданского неповиновения, выступления религиозных лидеров, президента Армении, политических, общественных и научных кругов показывают: есть стопроцентное согласие относительно ухода Никола Пашиняна.

«У него нет другого пути. Будет правильно, если он примет решение сегодня. Каждый день отсрочки принятия такого решения является прямой угрозой нашей стране», — цитирует Ванецяна «Интерфакс».

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Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С требованием отставки Пашиняна выступили три экс-президента Армении — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

О необходимости отставки Пашиняна и формирования переходного правительства заявлял и действующий президент Армении Армен Саркисян.

На пост главы переходного правительства Армении оппозиция выдвинула кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна.