По его словам, множество акций гражданского неповиновения, выступления религиозных лидеров, президента Армении, политических, общественных и научных кругов показывают: есть стопроцентное согласие относительно ухода Никола Пашиняна.
«У него нет другого пути. Будет правильно, если он примет решение сегодня. Каждый день отсрочки принятия такого решения является прямой угрозой нашей стране», — цитирует Ванецяна «Интерфакс».
8 декабря Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый призвали премьер-министра Армении уйти в отставку на фоне поражения в карабахской войне и последовавшего в Армении внутриполитического кризиса.
Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.
С требованием отставки Пашиняна выступили три экс-президента Армении — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.
О необходимости отставки Пашиняна и формирования переходного правительства заявлял и действующий президент Армении Армен Саркисян.
На пост главы переходного правительства Армении оппозиция выдвинула кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна.