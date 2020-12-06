Как акция протеста нового президента Молдавии стала последним пристанищем сторонников объединения с Румынией

Митинг, заявленный командой нового президента Украины Майей Санду на воскресенье, 6 декабря, предполагался как направленный против Додона, а оказался за разрушение молдавской государственности. Зачем же еще только избранной главе государства (и до реального вступления в должность) понадобились столь опрометчивые заявления?

А как все хорошо для нового президента Молдавии начиналось. В минувшую пятницу Майя Санду призвала сторонников на масштабную акцию протеста, объявив, что это станет решающим боем за парламент. По ее логике, чем раньше состоятся досрочные выборы (в обычном режиме через два года) в законодательный орган, тем быстрее она, Санду, начнет борьбу с коррупцией. Правда, Майя Григорьевна с самого начала не стала объяснять, где тут логика, и почему такие важные для страны вопросы должны решаться на улице.

Тем не менее, воскресное мероприятие ожидалось с некоторым трепетом, поскольку примеры Киева 2014 года и Минска 2020 года стояли перед глазами мирных обывателей. «Это будет наш молдавский Майдан», — говорили некоторые из них накануне.

«Это — не политический протест! Это протест граждан против воров и преступников!»

Именно так начала свое выступление избранный президент Молдавии Майя Санду (утвердить ее в должности Конституционный суд должен 10 декабря, а инаугурация намечена на 24-ое). Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии и зовет всех на протесты: чего ей не хватает? © Facebook, Maia Sandu

Закончила не менее захватывающе: «Правительство должно немедленно уйти и немедленно запустить механизм досрочных парламентских выборов».

И вроде слова она говорила правильные, и вроде бы на русский язык даже перешла (правда, по шпаргалке), чтоб угодить русскоязычным избирателям, но все ее замечательная речь была нивелирована следующими ораторами. Да что там нивелирована — полностью дискредитирована.

Представьте себе акцию протеста против коррупции, на которой собравшаяся толпа скандирует лозунги… об объединении с другой страной, требуя отмены государственности. Не может такого быть, нет тут логики — скажете вы и будете неправы. В Молдавии такое может случиться запросто.

Бывший мэр Кишинева, а ныне главный либерал Молдавии Дорин Киртоакэ в своем эмоциональном выступлении успел припомнить «грешки» всех, кто виноват в том, что страна в кризисе, начав от советских коммунистов и заканчивая Додоном.

«Посмотрите, какая прекрасная жизнь за Прутом в Румынии, которая в составе НАТО и ЕС. А Додон — это вылитый Чаушеску!» — закончил свой спич экс-мэр.

Вторил ему известный в Молдавии унионист и депутат парламента Октавиан Цыку, заявивший, что "путинский сапог при Додоне чувствует себя у нас, как дома".

А был еще комбатант (участник боевых действий на Днестре в начале 90-х), который сходу обозвал жителей Приднестровья «недобитыми».

В общем, такая тональность выступления слегка даже напугала некоторых присутствующих: толпа начала редеть.

Резолюция — ни о чем

Поняв, что еще немного и граждане просто разойдутся, организаторы акции протеста быстренько зачитали резолюцию по итогам мероприятия.

Вот, что они требовали:

1. Срочная отставка правительства Молдавии.

2. Сразу же после отставки — досрочные парламентские выборы.

3. Отмена законов, которые были приняты накануне социалистами в парламенте, включая Закон о том, что русский язык становится в Молдавии официальным.

4. В противном случае протесты продолжатся.

5. Эта акция протеста — последнее предупреждение властям (правда, никаких временных рамок не установлено).

Даже навскидку видно, что для того, чтобы донести это решение до властей в лице премьер-министра Иона Кику и уходящего президента Игоря Додона вовсе не было необходимости собирать на главной площади Молдавии тысячи граждан.

Особенно в условиях, когда в стране каждый день устанавливаются рекорды по больным коронавирусом (в субботу их было 1728 человек — катастрофа для маленькой Молдавии). Через две недели (инкубационный период для ковида) станет ясно, насколько воскресная акция протеста стала фатальной для жителей республики.

Почему так путаются мысли?

Еще перед акцией протеста большинству здравомыслящих аналитиков было непонятно, зачем она нужна Майе Санду. Президентские выборы она выиграла, Игорь Додон свое поражение признал, дата инаугурации — вот она, 24 декабря.

Создалось стойкое ощущение, что акция протеста готовилась под поражение Санду. Ее победа спутала все карты западным кураторам: пришлось использовать «пораженческий сценарий». Как в том анекдоте: не волнует — уплачено. Две недели Санду и компания искали повод. И нашли: принятие социалистами законов о русском языке и аннулирование постановления о передаче США огромной территории под строительство посольства. Санду потребовала отставки правительства © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отсюда и спонтанность мероприятия, которое превратилось в бенефис унионистов. Более того, акцию поддержали те, кто находится под следствием, в том числе в России. Например, политик Ренато Усатый, активный участник «Ландромата», помогавший российским банкирам незаконно выводить миллиарды рублей за пределы страны. Но ему на акции протеста слово не предоставили.

Странное послевкусие от воскресной акции протеста в Кишиневе осталось и у русскоязычных. Выступление с высокой трибуны унионистов на мероприятии под руководством Санду, обещавшей стать президентом для ВСЕХ граждан Молдавии независимо от национальности, идет вразрез с ее словами. И, понятно, не могло делаться без ведома госпожи президента.

В итоге тысячи граждан страны пришли на митинг исключительно для того, чтобы развеяться в эпоху пандемии и… стать потенциальными больными коронавирусом. Если в этом и был «хитрый план Санду», то он удался на все сто. В любом другом случае, это, как говорил герой Булгакова Швондер из «Собачьего сердца», какой-то позор.