Путь Украины в Европу оказался настолько тернист, что страна рискует по дороге растерять последнее, в том числе людей. Эксперты говорят о десоциализации государства, предостерегая: это может привести к самым плачевным последствиям

Бюджет как катастрофа

Серьёзность ситуации, в которой оказалась Украина, особенно ярко проявляется при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год. Проголосованный в первом чтении документ предусматривает значительное увеличение расходов на армию и сектор безопасности, тогда как социальные расходы будут урезаны. При этом ожидается значительное увеличение бюджетного дефицита (с $2,9 млрд в этом году до $9,6 млрд в 2021-м).

Понятно, что проект вызвал жесткую критику со стороны оппозиции, причём политики в связи с этим говорят не только об экономических проблемах.

Украине нечем будет платить по кредитам после распродажи земли — экономист © РИА Новости, Евгений Биятов Юлия Тимошенко назвала документ «бюджетом катастрофы народа Украины». А глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отметил, что «госбюджет на 2021 год принимается в условиях, когда падение промышленного производства за девять месяцев составляет 7%, добычи угля — 13%, сельского хозяйства — 13%, машиностроения — 20%».

По словам политика, «эти цифры свидетельствуют о том, что надо радикально менять экономический курс страны».

В свою очередь, депутат Верховной Рады, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович отметил: «То, что нынешняя власть называет государственным бюджетом на 2021 год, не является финансовым документом — это сверстанные «хотелки» Сороса и Шмыгаля, направленные на добивание украинского народа».

По его словам, которые приводит сайт партии, в проекте бюджета «заложены лишь огромные расходы на силовые структуры и Офис президента», зато, например, коронавирусного фонда в следующем году уже не будет: «видимо, власть решила уже до 1 января победить коронавирус…».

«Это не бюджет, а «праздник идиотов», который наша партия — «Оппозиционная платформа — За життя» — поддерживать не будет», — констатировал политик, добавив, что, по его мнению, нужно вообще ставить вопрос о переходе к парламентской форме правления, поскольку «президентская республика плохо показала себя»…

«Общество может взбунтоваться»

«Большая часть населения не считает Украину независимой»: соцсети о референдуме 1991 года © AP, Liu Heung Shing Руслан Бортник определил происходящее как процесс десоциализации государства. Он напомнил, что «ещё шесть лет назад каждая вторая гривна из госбюджета шла на обеспечение социальной системы, на социальные выплаты». Сейчас, по словам эксперта, на эти цели идёт лишь каждая четвёртая гривна, а «в этом году будет каждая пятая».

«Государство стремительно десоциализируется», — констатировал Бортник, выступая в эфире одного из телеканалов.

Он добавил: если государство отказывается от поддержки общества, то общество может взбунтоваться. Поэтому власти надо «обеспечить лояльность силового аппарата, бюрократического аппарата» — на это и нацелен госбюджет, да ещё на выплату огромных внешних долгов.

Что касается исчезновения из проекта бюджета-2021 «ковидного фонда», то, по мнению эксперта, его убрали намеренно, учтя уроки года 2020-го: внимание общества к этому фонду велико, кроме того, за него нужно будет «отдельно отчитываться перед западными партнёрами, которые требуют аудита…».

Впрочем, это ничего не меняет: по словам Бортника, ряд представителей западных организаций в Украине являются «заложниками украинской ситуации», не могут сказать правду, поскольку признание ими провала реформ в Украине будет для них признанием собственной некомпетентности. А есть и такие, кто сам «по локоть в украинской коррупции».

Эксперт отметил, что, по его мнению, «честные и нормальные отношения между Украиной и Западом начнутся с полной перезагрузки персонала западных партнёров, которые работают по Украине последние шесть лет».

Сколько украинцев оставят на Украине?

Итак, стремительная десоциализация государства, не менее стремительная деиндустриализация, падение экономики и, соответственно, падение доходов большинства граждан, внешнее управление, война в Донбассе — всё это отнюдь не способствует появлению у украинцев надежд на рост благосостояния хотя бы в отдалённом будущем.

Пенсионная реформа в действии: с 1 января десятки тысяч украинцев могут начать побираться © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк Александра Шубина, такая ситуация возникнет уже через пять лет. Уже сейчас дефицит Пенсионного фонда превышает 200 миллиардов гривен, его покрывают за счет бюджета…

И это не говоря уже о том, что сейчас около 80% украинских пенсионеров получают пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности, а каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей (такие данные приводит уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова).

Вот такое настоящее и такие виды на будущее. Раз так, то действительно, граждане могут задаться вопросом, должны ли они что-либо государству, которое им ничего не должно…

Но будет ли бунт? Или же народ просто разбежится? Пока более вероятным выглядит второй вариант. Население страны неуклонно сокращается. Впрочем, процесс этот начался не сегодня, а сразу после распада Союза и с тех пор только набирает обороты.

Известный украинский историк, академик НАНУ Пётр Толочко напоминает: «Украина получила в наследство от Советского Союза 52 миллиона человек, а сегодня, по подсчётам демографов, уже нет и 40 миллионов». При этом, подчеркнул он, «по этим жертвам, которые уже во много раз превосходят жертвы голода 1930-х годов, никто не думает плакать».

«Когда я задаю своим оппонентам вопрос по этому поводу, мне отвечают цинично: «А кто сказал, что нас должно быть 52 миллиона?» Была такая теория, что украинцев должно остаться сколько-то там миллионов, я в неё не верил, мне казалось, что это какой-то бред, что этого не может быть. Но я вижу, что сегодня это по существу происходит», — отметил Толочко в эфире канала «Голос правды».

«Нет национальной элиты»

«Союз меча и орала»: министры Порошенко и Зеленского совместно создают новый проект © Facebook, Max Nefyodov

Как отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Золотарёв, «у Украины есть всё, кроме национальной элиты, которая бы думала не о личном обогащении, а о государстве».

«И основная проблема заключается в том, что суть действий украинской политической элиты, которая меняла флаги от многовекторности к Таможенному союзу до евроинтеграции, оставалась неизменной — она всегда рассматривала государство как источник личного обогащения», — сказал эксперт.

И добавил: «Поэтому неудивительно, что Украина, кроме Таджикистана, стала единственной из республик бывшего СССР, не достигшей уровня ВВП, который у нее был в 1991 году».