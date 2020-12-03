Совет национальной безопасности и обороны Украины устами главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергея Комисаренко назвал вакцину, которую советуют колоть украинцам против коронавируса

Это американская Moderna, которая показывает хорошие результаты при испытаниях. Примечательно, что вакцина Moderna — самая дорогостоящая из всех, которые теоретически могут быть представлены на мировом рынке.

Украинцы готовы привиться от COVID-19, но при одном условии © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Комиссаренко, на Украине планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года. В СНБО хотят, чтобы вакцинировалось максимальное количество украинцев.

"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми", — сказал в эфире "Украина 24" Сергей Комиссаренко.

Во Всемирной организации здоровья называют примерно те же даты, заявляя, что вакцинация от Covid-19 начнется с середины 2021 года. Там уточнили, что в начале 2021 года ожидаются данные третьей фазы клинических испытаний вакцин, которые в настоящее время разрабатываются, и лишь после этого будут приниматься решения относительно прививок.

В начале октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине массовая вакцинация от коронавируса Covid-19 начнется не раньше мая 2021 года.

Лидеры «гонки вакцин» уже заканчивают последние клинические испытания, готовятся к скорым поставкам вакцины и даже успели назвать ее будущую цену.

Лидеры гонки

Война вакцин в самом разгаре, но эпидемия COVID-19 порождает новые проблемы © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

До конца года компания планирует выпустить 20 млн доз препарата. По заявлению компании, одна доза вакцины от коронавируса будет стоить от $25 до $37. Вакцина Moderna может храниться в обычном холодильнике.

Еще одна американская фармацевтическая компания — Pfizer — вместе с немецкой BIONTech подали медицинскому регулятору Минздрава США заявку для экстренной регистрации вакцины от коронавируса. Ожидается, что вакцина станет доступна в США в середине — конце декабря нынешнего года.

В Минздраве США уже уточнили, что это должно произойти до 25 декабря. Вакцина называется BNT162b и уже прошла финальную фазу клинических испытаний. Согласно окончательным результатам испытаний, вакцина продемонстрировала эффективность 95%. В целом же ожидается, что Pfizer сможет произвести 50 миллионов доз вакцины до конца 2020 года и около 1,3 млрд доз до конца 2021 года. Сбор окончательных данных о безопасности и эффективности еще продолжается.

У этой вакцины, в отличие от Moderna, есть обязательное условие — хранение и транспортировка в контейнерах при температуре ниже –70ºC, что может значительно усложнить логистику и распределение. По данным источников Reuters, примерная цена одной дозы вакцины для ЕС составит $18,34. В компании заявили, что цена будет ниже рыночной и будет устанавливаться в зависимости от региона.

По данным источников The Wall Street Journal, вакцину, которая еще не прошла сертификацию, начали доставлять по миру. Это делается для быстрого распространения вакцины, если она будет одобрена.

Вопросы и ответы о вакцинах от COVID-19 © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Так, заинтересованность в применении российской вакцины высказала первая страна ЕС — Венгрия. Ранее 1,5 млн доз вакцины "Спутник V" заказал Израиль. В Беларуси уже в этом году планируют начать производство российской вакцины. Стоимость российской вакцины для международных рынков с февраля 2021 года будет меньше $10 за дозу, соответственно, меньше $20 за две дозы, необходимые для вакцинации.

Таким образом, "Спутник V" будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин, разработанных на основе технологии мРНК, с аналогичными показателями эффективности. Как сообщают российские СМИ, заявки на закупку свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Вакцина Оксфордского университета в кооперации с компанией AstraZeneca называется AZD1222. В ходе клинических испытаний вакцина показала среднюю эффективность в борьбе с болезнью на уровне 70%. Клинические испытания вакцины AZD1222 проводились в Великобритании и Бразилии. Создатели российской вакцины "Спутник V" предложили AstraZeneca скомбинировать препараты.

Ранее исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сориот заявил, что компания, вероятно, проведет еще одни клинические испытания своей вакцины от коронавируса для более точной оценки ее эффективности.

Чем будут вакцинировать украинцев

Доступ к будущей вакцине от коронавируса Украина рассчитывает получить в рамках глобальной инициативы COVAX — механизма, который призван предоставить странам мира равный доступ к вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

К инициативе COVAX на сегодняшний день присоединились 172 государства, в том числе и Украина.

Украинское правительство рассчитывает, что для первого этапа вакцинации от COVID-19 COVAX выделит Киеву количество доз, необходимое для вакцинации 20% населения. Чтобы вакцинировать все население, Украине нужны 42 миллиона доз вакцин, если прививка будет однократной, или 84 миллиона, если нужна будет повторная инъекция. В рамках программы COVAX Киев гарантированно получит первые 8 миллионов доз будущей вакцины, которые позволят привить от коронавируса 4 млн украинцев.

Рудяков: На Украине проще умрут, чем закупят российскую вакцину © Скриншот из видео Украина.ру

В Киеве уже объявили, кому достанутся первые дозы вакцины, полученной в рамках COVAX. В Минздраве говорят, что первыми в очереди на вакцинацию будут люди, входящие в группы риска, и те, кто находится в более тесном контакте с людьми. К приоритетным группам относятся медицинские работники, военнослужащие и представители правоохранительных органов, в том числе полиции, Госпогранслужбы и Нацгвардии, а также учителя и люди старше 65 лет.

В Минздраве подсчитали, что для вакцинации всех приоритетных групп Украине понадобится 16 миллионов доз вакцины или 32 миллиона в случае двукратной прививки. И если восемь миллионов доз — половину от этого числа — Украина получит в рамках инициативы COVAX, то вторую половину стране придется покупать по полной цене.

При этом Минфин заложил в проект государственного бюджета на 2021 год более 2,6 млрд гривен на вакцинацию от коронавируса. Но этих средств явно не хватит на всеобщую вакцинацию.

Помимо наличия средств на закупку вакцины и готовности компании-производителя предоставить необходимое количество доз, еще один важный вопрос — это создание инфраструктуры для транспортировки и хранения вакцины. Например, создание такой инфраструктуры для вакцины Pfizer может оказаться проблематичным для Украины.

В компании "Укрвакцина" уже заявили, что способны одновременно получить, хранить и логистически распределить 30 миллионов доз вакцины при температуре от + 2°C до –20°C, есть оборудование и для более низких температур, но его значительно меньше.

Украинцы в роли лабораторных кроликов

Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом © http://www.komarovskiy.net/photo Сергей Кравченко поясняет, что, для того чтобы сформировался искусственный коллективный иммунитет, нужно на первом этапе привить 30% населения.

«Это будет эффективно с точки зрения эпидемиологического процесса. На Украине проживает около 40 млн человек, то есть нам нужно 12 млн доз вакцин. Эпидемию мы преодолеем только в том случае, если будет сформирован коллективный иммунитет, то есть у 70% населения. В первую очередь мы должны вакцинировать активное население — людей трудоспособного возраста и детей. Это нужно сделать для того, чтобы они не инфицировали людей из группы риска и пенсионеров.

С помощью вакцинации Украина может добиться такого эффекта в течение года. Если украинцев начнут массово прививать в 2021 году, то в 2022 году можно будет говорить, что мы преодолели COVID-19», — сказал Сергей Кравченко в комментарии Украина.ру.

По его мнению, лучше вакцины, чем российская «Спутник- V», нет и в ближайшее время не появится.

«Это уникальная векторная технология, и РФ в данном случае обогнала весь мир на два шага вперед. Температура ее хранения в жидкой форме должна составлять –18 градусов, а субстанция в высушенной форме должна храниться при температуре +2 — +8 градусов. Первый компонент вакцины основан на использовании аденовируса человека 26 серотипа, а второй компонент на основе пятого серотипа. Данная вакцина является эффективной и безопасной.

Она сделана по технологии, с помощью которой уже разрабатывались вакцины против Эболы и MERS. Но украинская власть упорно отказывается покупать российскую вакцину», — поясняет Кравченко.

При этом эпидемиолог не считает обе американские вакцины безопасными для населения.

«Что касается Moderna, то это та вакцина, которой я меньше всего хотел бы прививаться и прививать своих родственников. По причине того, что эта вакцина основана на технологии нуклеиновых кислот, то есть в данном случае используется матричная РНК.

Такие вакцины никогда в жизни не производились и по отношению к человеку не применялись. Поэтому я рекомендую Сергею Комиссаренко сначала провакцинироваться Moderna самому, провакцинировать своих родственников, внуков, а после этого мы с ним поговорим.

Я вообще считаю, что инициатива COVAX является всемирным лабораторным экспериментом. Потому что вакцины Pfizer и Moderna, основанные на технологии нуклеиновых кислот, в данном случае матричной РНК, — это вакцины, которые никогда в жизни не производились. По такой технологии не было создано ни одной вакцины и на человеке они не использовались», — заключил Кравченко.