Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин активно подогревают внутриполитический кризис в Белоруссии, чтобы повысить собственную важность в глазах руководства Европейского союза и под этим предлогом потребовать увеличения финансирования из общего бюджета. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко так просто этого не оставит

В среду, 2 декабря, в онлайн-формате прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой выступили лидеры стран-участниц организации: России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Одной из ключевых тем стала обстановка в Белоруссии, где не стихают акции протестов, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.

«Ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, она не могла не вызывать у нас обеспокоенности. Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях довольно часто возникают движения и даже конфликты. Это было и в Белоруссии. Не это беспокоит — беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее», — отметил президент РФ Владимир Путин.

После выборов лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская эмигрировала в Вильнюс, многие её соратники уехали либо также в Литву, либо в Польшу и оттуда руководят действиями активистов, оставшихся в стране. Кроме того, при помощи литовских и польских политиков они устанавливают тесные контакты с руководством других европейских государств. Вы понимаете украинский? Тихановская рассказала о странном диалоге с Меркель © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причём мы отчётливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как рассказал в интервью российским и иностранным журналистам 12 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, от коллег за границей по внешнеполитическому ведомству стало известно, что белорусской оппозиции не просто идут потоки денег для финансирования протестов с участием молодчиков из числа криминальных элементов с попытками силовых провокаций, но из Варшавы и Вильнюса через соцсети поступают ещё и инструкции по изготовлению зажигательных смесей и взрывчатых веществ.

По его словам, оппозицию активнейшим образом подстрекают к тому, чтобы занимать такую бескомпромиссную линию смены режима, забастовок и много другого, что делается извне для поддержания конфронтации.

В комментарии радио Sputnik-Беларусь российский политолог Игорь Шатров поделился мнением, что Литва, собирая на своей территории белорусскую оппозицию, стремится создать активное антилукашенковское и антибелорусское мнение на общеевропейском и общемировом уровне, чтобы повысить собственную ценность в глазах ЕС, выставив себя главным манипулятором процессами в Белоруссии, и под эти цели будет активно просить дополнительные средства из общеевропейского бюджета.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия испытывает откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства, более того, «с особой формой циничности» предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование, уже даже не прячась за какие-то дипломатические формулировки, а в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества.

«Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси», — уверен Шатров. Назло Батьке: Польша, Латвия и Литва вступили в борьбу за «жемчужины белорусского бизнеса» © AP, Sergei Grits

Ввести санкции для Запада как раз плюнуть. Параллельно с сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ проходил Минский форум — международная конференция, которая проводится с ноября 1997 года, с 1999-го под эгидой германо-белорусского общества (Deutsch-belarussische Gesellschaft), для «поддержания политических и межобщественных контактов между Белоруссией и Германией и ЕС в сложной политической ситуации».

Выступая на мероприятии, глава МИД ФРГ Хайко Маас объявил, что Евросоюз может расширить санкции в отношении Минска, если Лукашенко не пойдёт на уступки оппозиции. Кроме того, как сообщил дипломат, европейские политики обсуждают возможности сбора доказательств нарушений прав человека в Белоруссии с целью привлечения виновных к ответственности.

К различного рода ограничениям Минску не привыкать — в отношении него они действуют уже много лет, и отменять их никто не собирается, но вот чего всерьёз сейчас стоит опасаться, так это военного обострения в регионе. Белорусский лидер обратил внимание своих коллег на то, что мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений, и особую обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, а именно увеличение американского контингента в Польше и её планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры.

«В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена», — заявил Лукашенко.

Несмотря на рост военной активности у границ постсоветских государств, всё-таки вероятность, что она не перерастёт в боевые действия, не очень высока. В самом начале протестного движения в Белоруссии, 16 августа, в ходе телефонного разговора Путин заверил своего коллегу, что Москва в случае необходимости по запросу Минска будет содействовать в урегулировании ситуации и окажет военную помощь в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ, чем не на шутку обеспокоил американских политиков.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол выпустили совместное заявление, в котором уличили Россию в попытке подорвать суверенитет и независимость Белоруссии, в связи с чем призвали администрацию Белого дома оказать поддержку белорусскому народу. Всё же пыл Запада эта договорённость Путина и Лукашенко подостудила.