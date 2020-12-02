Украина в последнее время усиливает сотрудничество с Турцией как в экономической, политической, военной, так и в религиозной сфере. В середине октября Турцию посетил президент Зеленский, а с 30 ноября по 2 декабря в Турции с официальным визитом находился премьер-министр Денис Шмыгаль. 2 декабря в Анкару летит и глава МИД Дмитрий Кулеба

И снова томос

Первым делом делегация украинского Кабмина посетила Константинопольского патриарха Варфоломея. После 3,5-часового богослужения Шмыгаль удалился на переговоры с ним. Об этом сообщил присутствовавший на встрече Андрей Юраш, главный лоббист томоса при Петре Порошенко, возглавивший недавно религиозное направление в Секретариате Кабмина. После переговоров патриарх Варфоломей заявил о планах приехать в Киев на празднование независимости в августе следующего года.

В свою очередь Денис Шмыгаль признался, что Украина оказывает экономическую помощь Православной церкви Украины (ПЦУ) из госбюджета. По Конституции Украина является светским государством, но активная поддержка государством недавно созданной ПЦУ говорит фактически о некой государственной церкви, основной целью которой является борьба с канонической УПЦ. С томосом как курица с яйцом носился последний год своего правления Петр Порошенко, показывая его во всех поездках предвыборной кампании 2019 года как основное своё достижение. Теперь же эстафету переняли новые власти Украины. «Зеленский, который до недавнего времени не вмешивался в вопросы религии, решил продолжить политику Порошенко по продвижению «единой» государственной церкви — ПЦУ», — резюмирует Telegram-канал «Легитимный».

Сырьевой придаток Турции

На следующий день, 1 декабря, Шмыгаль встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как говорится на сайте Кабмина, стороны обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса. Шла речь также о перспективах подписания соглашения о зоне свободной торговли. «Уверен, что с подписанием Соглашения о свободной торговле между нашими странами мы удвоим этот потенциал с $5 миллиардов ежегодного оборота сегодня до $10 миллиардов, которые можно достичь вместе», — заявил Шмыгаль. Чего хочет Эрдоган и что делать России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Турция уже 8 лет ведет переговоры с Украиной о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). В этом году к ним снова вернулись. Для активизации переговоров Турция в августе подняла на 20% пошлины на ряд украинских товаров (кондитерскую и сельхозпродукцию). В Киеве сразу же заявили о перезагрузке темы ЗСТ.

Главным камнем преткновения в переговорном процессе стали различные подходы к торговле сельхозпродукцией. Анкара предлагала оставить аграрный сектор за скобками, создав ЗСТ только для торговли промышленными товарами. После того как экономика Украины прошла масштабную деиндустриализацию, а основной статьей экспорта стала именно сельхозпродукция, Турция предлагала Киеву как бы «одностороннюю» свободную торговлю.

Турецкие промышленные товары, очевидно, убили бы украинского производителя. Учитывая большие объемы производства продукции, турецкие текстильные изделия, бытовая техника и другие товары широкого потребления гораздо дешевле, чем на Украине.

По этой причине директор украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин достаточно осторожно относится к ЗСТ с Турцией.

«К зоне свободной торговли с Турцией отношусь осторожно. Надо понимать, что все турецкие электрометаллургические комбинаты работают на украинском металлоломе. Зато много конечной продукции, которая продается в Украине, поступает из Турции. Но если мы будем "сырьевым придатком" стран ЕС — с этим еще можно как-то мириться, ведь там высокое качество, хороший уровень, новейшие технологии… А уместно ли быть сырьевым придатком Турции, в которой мы же потом и покупаем одежду и те же изделия из металла — вопрос», — говорит Пендзин.

Что продать туркам

В Турции премьер-министр призвал местных бизнесменов приобретать украинские предприятия. «Основная приватизация государственных компаний планируется в следующем году. Она будет охватывать энергетическую, химическую промышленность и производство машин. Мы также видим большой потенциал для турецких компаний в сфере инфраструктурных проектов, морских портов и телекоммуникациях», — сказал Шмыгаль в интервью турецкому телеканалу DNA. Сопровождающий премьер-министра министр инфраструктуры Владислав Криклий тоже призвал турецких бизнесменов приватизировать или приобретать в концессию украинские предприятия.

По информации авторов канала «Шептун», турецкий производитель цемента OYAK ÇİMENTO BETON KAĞIT GRUBU уже планирует построить цементный завод возле порта «Южный». Ориентировочная сумма инвестиций — 25-30 млн долларов.

Также, по информации украинских СМИ, туркам планируют отдать шахту «Нововолынская № 10». В настоящее время объект находится на стадии незавершенного строительства. Сейчас у Украины нет денег на собственную добычу энергоресурсов, поэтому решили подключить к этому Турцию. Передача турецким властям шахты пройдет под видом сотрудничества в рамках двустороннего формата в сфере разведки и добычи ресурсов. Большая часть ресурсов будет уходить турецкой стороне. Таким образом, Турция получит шахту, где балансовые запасы угля составляют более 37 млн тонн. Мирзаян: Франция признает независимость НКР, Турция готовится к войне с Россией © кадр из видео Украина.ру

Интересует Турцию и КБ «Южное». Еще в сентябре предприятие посетила расширенная делегация Турецкого космического агентства во главе с председателем Сердаром Хусейном Йылдырымом. Турция желает получить наработки спутниковых технологий, пусковой инфраструктуры, обработки космической информации. Кроме того, им нужны кадры по подготовке специалистов для ракетно-космической отрасли. Следует отметить, что приглашение иностранных инвесторов происходит на фоне арбитражного иска Китая против Украины в связи с «недопродажей» предприятия «Мотор Сич»: деньги взяли (около миллиарда долларов), но предприятие не отдали.

Тем не менее Telegram-канал «Легитимный» сообщает, что сотрудничество туркам выгодно по ряду причин. «Турки просто хорошо зарабатывают на нас деньги, выкупают наши активы за копейки, используют наши производственные возможности ну и, конечно, используют нас как разменную монету в кулуарных торгах с Кремлем», — пишет «Легитимный».

Посол Украины в Турции Андрей Сыбига также добавил, что Шмыгаль встретился с руководством оборонно-промышленного комплекса Турции. «Военно-техническое сотрудничество — один из ключевых элементов в углублении стратегического партнерства Украины и Турции. Взаимодействие в этой области укрепляет наши страны и повышает обороноспособность наших армий», — написал Сыбига. Украинский премьер-министр не преминул также пожаловаться турецкому президенту на Венгрию, которая препятствует вступлению Украины в НАТО, попросив Эрдогана поспособствовать Киеву в этом вопросе и похлопотать за Украину в Альянсе.

Дайте денег на жилье для Меджлиса

Конечно же, не обошлось без просьб дать денег. Поблагодарив за 20 миллионов долларов, которые Эрдоган ранее дал Киеву на борьбу с коронавирусом, Денис Шмыгаль попросил денег на крымских татар. Как сообщает Telegram-канал «Шептун», обсуждали и вопрос о крымских татарах, покинувших Крым и осевших на Украине после 2014 года. «Шмыгаль очень тонко намекнул Эрдогану, что теперь Турция должна финансировать их нахождение на территории Украины, а именно строить жилье для них», — сообщает «Шептун».

Проблема действительно существует, так как крымские татары, покинувшие Крым по призыву Меджлиса, столкнулись на Украине с нищетой, и до сих пор многие из них не имеют жилья. «Падение уровня доходов наблюдается у всех граждан Украины. А крымские татары, выехавшие вслед за призывом запрещенной в России организации Меджлис, столкнулись в первую очередь с обманом. Мы не были нужны украинской власти в период нахождения Крыма в составе Украины, а сейчас и вовсе стали бесполезными», — говорил недавно глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым Эйваз Умеров. По его словам, киевская власть не уделяет никакого внимания крымско-татарскому народу, за исключением "трех профессиональных крымских татар — Джемилеву, Чубарову, Ислямову", которых использует в качестве рупора русофобии. Гражданин Ясырь: не буди иго, пока оно тихо. Что готовит Меджлис* Крыму и его населению © Public domain

Теперь Киев просит денег у президента Турции на жилье для уехавших из Крыма активистов Меджлиса. И Эрдоган, возможно, их выделит, но это еще не факт, что ситуация с жильем изменится, а следующий премьер-министр не поднимет эту же тему в следующем году.

В целом же визит делегации Кабмина нельзя назвать прорывным. В том же ключе происходили все недавние визиты украинских официальных лиц, действующих преимущественно в качестве менеджеров по продаже Украины. Тем не менее для премьер-министра Дениса Шмыгаля он важен, так как помогает улучшить его имидж на фоне разговоров о его возможной отставке из-за проваленных экономических программ и критически нарастающего дефицита бюджета.