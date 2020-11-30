Президент Армении Армен Саркисян во время встречи с представителями армянской диаспоры в Москве призвал к отставке правительство Армении. Его глава - премьер-министр Никол Пашинян – за короткий срок стал самым непопулярным человеком в Армении

В воскресенье, 29 ноября, президент Армении Армен Саркисян призвал армянское правительство к отставке.

«В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение — правительство, которое привело к этому, должно уйти. Если политический деятель силен, он может потом вернуться. Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой, сейчас мы живем в другой стране», — заявил он на встрече с представителями армянской диаспоры в Москве. Окопы и беспилотники: как на Украине и в Донбассе учли опыт Карабаха © REUTERS, Aziz Karimov

Кроме того, президент Армении выступил за создание сбалансированной Конституции страны, которая бы не позволяла премьер-министру или президенту единолично принимать решения.

«Каждая Конституция, будь то президентская или парламентская система правления, должна включать сдержки, противовесы, механизмы сдерживания», — подчеркнул Саркисян.

Таким образом, на самом верху в Армении заговорили об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и ограничении полномочий главы правительства.

Оправдание Пашиняна

На встрече диаспоры с Саркисяном произошёл примечательный случай. Президент Армении поинтересовался у одной пары, как зовут их новорождённого сына.

«Никол по паспорту, но сейчас он Айк», — ответили президенту Армении.

Это красноречивое свидетельство того, что у части армян имя премьер-министра, при котором и произошёл переход значительной части земель Нагорного Карабаха к Азербайджану, вызывает отторжение.

Премьер-министру не верят. Так, Пашинян заявляет: соглашение, заключённое в ночь на 10 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией, было наилучшим выходом из сложившейся ситуации.

Однако спустя неделю после заключения соглашения — 17 ноября — президент России Владимир Путин дал интервью, в котором рассказал, что у Пашиняна была возможность окончить войну в Нагорном Карабахе на лучших условиях. Президент Армении выступил за отставку Кабмина Пашиняна © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

«19-20 октября у меня состоялась серия телефонных разговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооружённые силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью — южной частью — Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия. Но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу. Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — рассказал Путин.

Российский президент указал, что в случае, если бы Пашинян согласился, армяне оставили бы за собой Шушу.

«Мне и сейчас не очень понятно, в чём эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля армянской стороны над этой частью Карабаха, включая Шушу и имея в виду наличие наших миротворцев, о чём мы уже тогда договаривались с Арменией и с Азербайджаном. Мне премьер тогда сказал: «Нет, мы не можем на это пойти. Мы будем бороться, будем воевать», — отметил Путин.

Позже в армянской прессе и соцсетях стали появляться свидетельства весьма странного поведения руководства Армении в том, что касалось организации обороны в Нагорном Карабахе.

Сейчас Пашинян оправдывается. Мол, он и хотел бы попросить помощи у России, да не мог согласиться со всеми предложениями.

По словам Пашиняна, ему 19 октября позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутунян и сказал, что «войну надо остановить», сославшись также на мнение бывших лидеров республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также на бывших президентов Армении Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Левона Тер-Петросяна.

После этого Пашинян, как написал он в Facebook, позвонил Путину и сказал, что нужно разместить миротворцев из России «вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора». Российский президент согласился, и Пашинян должен был позвонить ещё раз после обсуждений.

На следующий день — 20 октября — Путин позвонил и сообщил Пашиняну, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился на прекращение войны с тем лишь условием, что миротворцы должны разместиться на фактической линии соприкосновения, так как азербайджанцы не хотят отходить от позиций в Гадруте и Талише. Кроме этого Армения должна взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шушу. Пашинян посоветовал военным решить вопрос со «скулящими» протестующими © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Прекращение огня стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, я не представляю возможность сдать Шуши Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев. Когда я представил мои аргументы, [он] сказал, что это логично и он не был хорошо осведомлен о некоторых тонкостях», — заявил он спустя 12 дней после интервью Путина.

Своё решение Пашинян объяснил тем, что при его согласии доля азербайджанцев в Шуши достигла бы свыше 90% и Азербайджан смог бы контролировать Степанакерт — столицу Нагорного Карабаха. Кроме того, Пашинян уверен, что если бы он согласился на предложение Алиева, тот бы выдвинул новое — контроль над дорогой Кармир Шука — Шуши.

Однако часть общества глуха к оправданиям премьер-министра. В её глазах — он главный виновник катастрофы в Нагорном Карабахе.

Общественное негодование

Оппозиция в Армении уже провела ряд акций с требованием отставки Пашиняна. Одной из самых частых фраз, которую скандировали участники акций, была фраза «Никол — предатель!».

Кроме того, политсилу Пашиняна начали покидать её члены. 13 ноября правящий блок «Мой шаг» решил покинуть депутат Вардан Атабекян. По его словам, он, как и большинство людей, из прессы узнал о подписании Пашиняном трехстороннего заявления. Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками © пресс-служба СНБО

«Будучи не согласным с позицией политической команды, сообщаю, что выхожу из рядов фракции «Мой шаг» и буду действовать как независимый депутат», — заявил Атабекян.

Позже об отставке заявил глава офиса вице-премьер-министра Вараг Сисерян.

«Дорогие соотечественники! Решил после последнего поста премьер-министра Никола Пашиняна сделать две вещи: написать заявление об увольнении и прекратить свое членство в партии «Гражданский договор», — заявил он 15 ноября.

В тот же день из фракции «Мой шаг» решила выйти депутат парламента Армении Тагуи Товмасян.

«Утром подам заявление о выходе из парламентской фракции «Мой шаг». Наша политическая команда делает ошибку за ошибкой. Вместо того чтобы осознавать свои ошибки, исправлять ситуацию путем диалога, пытаясь стабилизировать напряженность в нашей стране, мы, наоборот, предпринимаем шаги, подрывающие основы государства», — заявила она.

Однако Товмасян подчеркнула, что не отказывается от депутатского мандата.

«Отныне буду действовать как независимый депутат. Меня выбрали по рейтинговой системе, у меня есть дела в области», — указала она.

Кроме того, об отказе от своего мандата заявила депутат из блока «Мой шаг» Гаяне Абрамян.

«В эти дни пыталась приложить все возможные усилия для смягчения ситуации и предотвращения наихудшего, однако с этого момента считаю исчерпанной свою деятельность в статусе депутата Национального собрания. Прошу прощения за многочисленные ошибки», — заявила Абрамян.

Примечательно, что люди не стремятся занимать освобождающиеся места во власти. Так, 27 ноября член Совета старейшин Еревана Месроп Папикян отказался от освободившегося мандата депутата во фракции блока «Мой шаг» в парламенте. Баку вручил ноту протеста послу Франции из-за Карабаха © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Сегодня ЦИК меня проинформировал о том, что согласно списку мне достанется свободный мандат фракции НС «Мой шаг». Я подал заявление о самоотводе, также отказался от членства в Совете старейшин Еревана и принял решение выйти из партии «Гражданский договор», — заявил Папикян.

И бегство людей из политсилы Пашиняна и из структур власти может только увеличиться после парада в Баку. Причина — ожидающееся унижение, которое будет нанесено армянским военным.

Так, 29 ноября стало известно о заявлении лидера партии «Просвещённая Армения», первого зампредседателя комиссии по правам человека в Парламентской Ассамблее Совета Европы Эдмона Марукяна. Он обратился с призывом о защите чести и достоинства армянских военнопленных к генсеку ООН, генеральному секретарю Совета Европы и президенту России.

Манукян заявил, что, по его сведениям, на параде в Баку хотят провезти захваченную в ходе войны в Карабахе технику и провести армянских пленных. Это запрещено Женевской конвенцией со времен окончания Второй мировой войны.

Ранее в сеть попали кадры отправки в Баку трофейной армянской военной техники. И не исключено, что пускай и не военнопленных, но технику действительно покажут на параде в Азербайджане. Это сделает поражение в Нагорном Карабахе еще горше. И ещё сильнее оттолкнёт от Пашиняна, в том числе и бывших сторонников.