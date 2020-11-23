В Киргизии набирает силу гражданское противостояние из-за изменения Конституции страны. Часть местных жителей опасается, что поправки чрезмерно усилят роль президента республики

В столице Киргизии зима полностью вступила в свои права. Но, несмотря на холод, в воскресенье 22 ноября на заснеженные улицы Бишкека вышли граждане Киргизии. Они протестовали против изменений в Конституцию.

«Нет авторитаризму и цензуре», — гласили некоторые из плакатов, которые несли протестующие.

На других была перечёркнута корона.

Среди противников проекта Конституции новый Основной закон уже назвали «Ханституцией», намекая на то, президент Киргизии получит поистине ханские полномочия. Сторонники же изменений напирают на то, что поправки, наоборот, усилят народное представительство. Россия-Киргизия: что происходит между странами © REUTERS, Vladimir Pirogov

Очень странные дела

Поправки в Конституцию, которые предлагается обсудить на референдуме в один день с президентскими выборами 10 января, предлагают ряд новшеств.

Так, предлагается ввести институт Народного Курултая, право созыва которого будет принадлежать президенту. Решения этого органа будут рекомендательными, но он сможет предлагать увольнять чиновников.

Президент Киргизии будет избираться на два срока по пять лет, а не на один на шесть. При этом по итогам ближайших выборов он будет избран на шесть лет. Кроме того, президент возглавит исполнительную власть, сможет назначать министров, глав государственных комитетов.

Кроме того, из состава Верховного суда предлагается вывести Конституционную палату и преобразовать её в Конституционный суд.

Многих покоробили даже не сами поправки, а то, как они появились. Так, неизвестен автор этих поправок.

«Мы обзвонили депутатов, чьи подписи стоят под проектом, чтобы узнать, кто автор документа и поддерживают ли они сами предлагаемые изменения. <…> Лишь один депутат Улугбек Ормонов сказал, что основные авторы есть, но отказался их называть. На вопрос, участвовал ли он в написании проекта, депутат положил трубку», — сообщило утром 19 ноября издание Sputnik Кыргызстан.

Авторы издания изучили данные файла с текстом изменений. И выяснили интересные подробности. Открытость и объединение: Киргизия готовится к выборам © REUTERS, Vladimir Pirogov

«В метаданных проекта Конституции говорится, что документ создан на компьютере Бектура Зулпиева — замглавы аппарата президента (назначен Садыром Жапаровым месяц назад). В народе его прозвали «юристом Бакиевых», так как он был главой юридической службы администрации президента при Курманбеке Бакиеве», — указывалось в публикации Telegram-канала издания.

Сам Зулпиев своё авторство документа отрицал.

Примечательно также, что некоторые из депутатов, якобы поддержавших проект изменений, заявили, что не знают, как их подписи оказались под документом.

Позже в тот же день — 19 ноября — бывший спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев назвал одного из авторов проекта изменений в Конституцию. По его словам, это был Садыр Жапаров — бывший и.о. президента Киргизии, который 14 ноября ушёл в отставку с поста премьер-министра и перестал быть и.о. главы государства для того, чтобы принять участие в президентских выборах.

«Он (Жапаров. — Ред.) говорил, что готовится проект, что будет внесён на рассмотрение. Но ни один депутат фактически не был инициатором или автором законопроекта. Поэтому думаю, что этот проект скорее всего готовился в стенах аппарата президента или правительства», — заявил Исаев.

Кроме того, Исаев указал и на то, что, если легитимность парламента под вопросом, он не может принимать изменения в Конституцию.

У киргизского парламента действительно есть проблемы с легитимностью: результаты выборов 4 октября не признало большинство киргизского общества, что привело к беспорядкам и смене власти. А дата повторных выборов до сих пор не назначена. Известно лишь, что они должны быть до 1 июня 2021 года. При этом продолжает работу тот парламент, полномочия которого, согласно мнению даже некоторых депутатов, истекают.

Но даже если бы всех этих странных обстоятельств не было, к самому содержанию поправок и так возникли бы вопросы.

Операция «Узурпация»?

В пятницу 20 ноября в Бишкеке прошли два собрания, посвящённых Конституции. Одно из них проводило Конституционное совещание. Его ранее в этот же день создал и.о. президента Киргизии Талант Мамытов. Глава Киргизии решил укрепить связи с ОДКБ © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Деятельность Конституционного совещания будет вестись максимально открыто и прозрачно. Уверен, что будет учтён голос каждого гражданина, и мы выработаем согласованный проект Основного закона, который станет объединяющим фактором всего народа страны и залогом дальнейшего развития республики», — заявил Мамытов.

В состав нового органа вошли 89 человек: действующие депутаты, чиновники, работники вузов, сотрудники государственных органов и ряд экспертов.

Сразу же после создания Конституционное совещание и провело своё заседание в здании Национальной академии наук. На нём прозвучали слова о том, что создание Народного Курултая поддержали «51% граждан».

Кроме того, участники собрания предложили ввести должность вице-президента по образцу США.

Другое собрание проходило в конференц-зале одного из бишкекских отелей. Среди участников собрания были экс-президент Киргизии Роза Отунбаева, бывший депутат и экс-премьер-министр Феликс Кулов, депутат Омурбек Текебаев, ряд политиков и общественников. Они указали на несвоевременность изменений в Конституцию.

Так, Отунбаева отметила, что изменения в Конституцию могут насторожить мировое сообщество, которое может отказать Киргизии в финансовой поддержке.

«Хочу напомнить правительству Садыра Жапарова, что наш бюджет в лучшем случае составляет около $2 млрд. Около 20 процентов — это грантовая внешняя помощь, на которую мы живем. Когда бюджет дырявый, мы рискуем нарваться на то, что все могут отвернуться от нас. Думаю, что это опасно для Кыргызстана», — сказала Отунбаева. Переворот в Бишкеке. Как у Киргизии появился новый глава государства и дос-секретарь © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

По её словам, недавно ООН и Киргизия договорились, что стране дадут $25 млн.

«Они будут даны только при условии разделения ветвей власти, когда будет верховенство права, порядка. Ставим на чашу весов то, за что мы живем, и то, как очень дерзко рискует нынешняя власть», — указала Отунбаева.

В свою очередь, Кулов отметил, что Киргизия находится в непростых обстоятельствах.

«За последние четверть века никогда не было такого тяжёлого экономического положения: огромный дефицит бюджета, внутренняя миграция, мигранты за рубежом не могут в таком объёме посылать деньги, ковид, маловодный режим», — цитирует его издание АКИpress.

При этом Кулов не сомневается, что народ вполне может поддержать поправки. Но лишь потому, что они представлены популистскими лозунгами.

«Если этот вариант Конституции пройдёт, я могу дать 100% гарантии, что народ примет его. Потому что идёт игра на популизм. Все говорят, что должен быть один хозяин, парламент — это чимкирики (сопли. — Ред.) и так далее. Поэтому люди хотят видеть в стране одного хозяина, и, естественно, этот вариант им понравится, они не будут вникать в детали», — отметил Кулов.

Он предложил обратиться к Жапарову и сказать, что проект поправок к Конституции — это «лакмусовая бумажка на его политическую зрелость».

В общем, киргизское общество разделено. К расколу, наметившемуся в начале октября, добавился ещё один — связанный с Конституцией.

Тем временем перед Киргизией действительно стоят тяжёлые вызовы. И остаётся лишь пожелать жителям страны справиться с ними с наименьшими потерями.