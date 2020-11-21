Астрология об эпидемиях в истории. Коронавирус, испанка и гонконгский грипп

Две самые грозные и знаменитые пандемии гриппа в XX веке — испанка и гонконгский грипп — начались в 1918 и в 1968 годах. Это было в начале циклов двух планет: Юпитер — Плутон

В 2020 году мы опять пережили очередное начало цикла (соединение) этих планет. Их часто связывают с неконтролируемым развитием (Юпитер) эпидемии (Плутон).

К счастью, далеко не каждое соединение Юпитера и Плутона приносит эпидемии. Предыдущие, после гонконгского гриппа и до нашего времени — в 1981, 1994, 2007 годах, не были отмечены такими событиями.

От гонконгского гриппа за три года скончались от 1 до 3 миллионов человек.

От испанки — самой крупной эпидемии гриппа за известную нам историю — от 17 до 50–100 миллионов. То есть от 1 до 5 процентов населения Земли.

Украинский астролог назвал точную дату окончания пандемии © vladross.com.ua

Для нас сегодня важно провести параллели с движением планет и развитием эпидемии. Это может поменять панические и апокалиптические настроения всё-таки на осторожный оптимизм.

И кстати, можно увидеть, как человечество боролось с эпидемиями, вызванными похожими вирусами, в прошлом. В принципе, так же, как и сейчас: маски, карантин. Паника, конечно, тоже была.

Испанка

Итак, как развивалась эпидемия 1918 года?

Были две волны эпидемии. На первой, летом 1918 года, произошло первое соединение Юпитера и Плутона.

На второй волне, зимой 1918—1919 годов, — второе соединение, обе планеты были в ретродвижении.

Вторая волна эпидемии была значительно сильнее и опаснее, чем первая.

Возможно, астрологически это объясняется тем, что обе планеты шли в ретро.

Количество заболевших по странам колебалось от 20 до 80 процентов. В некоторых местах на год были закрыты школы, суды, кинотеатры. Ношение маски, кстати, было обязательным.

От испанки скончались знаменитая русская актриса Вера Холодная, революционер Яков Свердлов, художники Густав Климт, Нико Пиросмани, Эгон Шиле. А Франклин Делано Рузвельт переболел с осложнениями.

Привет из Гонконга

Та же картина наблюдалась при гонконгском гриппе. Первая волна — при первом соединении планет. Вторая волна — при втором соединении, тоже во время ретродвижения.

Жертв было значительно меньше, чем при испанке. Но эпидемия 1918 года считается одной из самых масштабных катастроф в истории человечества.

Коронавирус 2020

В 2020 году было три соединения планет Юпитер и Плутон: 5 апреля, 30 июня, 13 ноября.

Паника началась гораздо раньше. Планеты уже находились в одном знаке, шли к соединению, в это время в знак Козерога зашёл Марс.

Возможно, это вызвало невероятную панику.

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И пытались даже кидать камни в окна автобусов со своими соотечественниками, приехавшими на карантин из Китая.

Но прежде чем обвинять новосанжарцев, надо вспомнить, что больницы Западной Украины и Киева отказались встречать тех, кто прибывал на карантин. А в одной из больниц на Тернопольщине врачи и медперсонал (!) пели религиозные гимны в благодарность Богородице, которая избавила их от приезда соотечественников.

"Для истории" надо зафиксировать, что волна паники начинается значительно раньше самой эпидемии. И раньше соединения наших "маркеров" — Юпитера и Плутона.

С апреля по июнь (от одного соединения планет до другого) мы наблюдали первую волну болезни и карантина. В октябре–ноябре — вторую.

Причем самое опасное, судя по прошлым эпидемиям, ретросоединение уже произошло летом 2020 года, в июне.

Так что есть надежда, поскольку мы уже пережили в ноябре 2020-го последнее соединение Юпитера и Плутона, что это была последняя волна пандемии коронавируса.

Теперь паника, карантин и, самое главное, количество заболевших пойдут на спад.

1771 — Чума в Москве

«Больше, чем на войне». Астролог предсказал количество жертв коронавируса на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На это влияет, видимо, множество сопутствующих факторов: аспекты других планет, их циклы. Очень важным показателем является то, в каком знаке происходит соединение.

Из-за медленного движения Плутона (а он обходит весь зодиак за 246—248 лет) предыдущие соединения Юпитера и Плутона в Козероге происходили в XVIII веке.

В 1771 году шла русско-турецкая война. Были взяты Измаил и Бендеры.

Но возвращаясь из Молдавии, русские солдаты принесли "моровую язву", которая быстро дошла до Москвы. До сих пор неизвестно — возможно, это было турецкое "бактериологическое оружие", то есть специальное заражение.

Первые умершие появились в московском военном лазарете. Врач, который лазаретом руководил, поставил вокруг костры. Считалось, что дым отпугивает мор. Доложил в Медицинскую коллегию. Ему не поверили.

После мор пришёл на Суконный двор возле Каменного моста (нынешняя Софийская набережная в Москве). Рабочие стали разбегаться по домам. Чума охватила Москву.

В пик эпидемии погибало до 1000 человек в день. Мёртвых собирали специальные люди (из арестантов), которых одели в "вощёное платье" с дырками для глаз и рта. Крюками они стаскивали умерших в телеги и вывозили за город.

Начались чумные бунты. Начало им положил запрет молиться у чудотворной иконы возле Варварских ворот в Китай-городе. Запрет был сделан по разумной причине. В огромной толпе моментально происходило заражение большого количества людей. Толпы народа, которые прибывали для поклонения иконе, кинулись за тем, кто запретил молебны (это был архиепископ Амвросий), и растерзали его.

Кто же и, самое главное, как остановил эпидемию?

Это был граф Григорий Орлов. Екатерина Вторая дала ему это опаснейшее поручение. Неизвестны, кстати, мотивы её поступка. Орлов уже опостылел императрице. Учитывая опасность поручения, в церквах заранее готовились заупокойные панихиды для графа.

Что сделал граф Орлов

Сума, чума и изменения климата, или Всё это уже было 700 лет назад © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он собрал видных врачей Москвы и потребовал письменных указаний от каждого, что делать. После сравнил и издал свой указ.

Был установлен жёсткий карантин. Город был поделён на карантинные зоны, за каждой закреплён особый врач. Сокрытие заболевших и умерших каралось вечной каторгой. Кража имущества из домов умерших — смертная казнь на месте.

По окраинам Москвы строились заставы и больницы. Туда свозили заболевших. Был ещё важнейший момент. На строительстве застав оказались заняты тысячи людей. Мужчинам платили 15 копеек в день, женщинам — 10 копеек.

Это было чрезвычайно важно для погашения паники — с помощью постоянного труда и дисциплины. Люди почувствовали себя не жертвами обстоятельств, которые ничего не способны сделать с "волей рока" (а именно так и действует Плутон), а участниками борьбы за общее дело и победу над "язвой".

И конечно, экономический эффект был очень важен для растерянных людей, которых ждала смерть либо от "язвы", либо от голода.

Кстати, платил Орлов вроде бы из собственного кармана.

Эпидемия была прекращена в невиданные для того времени сроки.

Чума по-киевски. Что произошло 250 лет тому назад и при чём здесь турки с поляками © commons.wikimedia.org, Михаил Сажин Юпитер, Плутон и просвещённая власть

Юпитер — символически планета королей и высших авторитетов. Плутон — планета глубочайших преобразований и трансформаций.

Как Плутон может преобразовать власть "королей" (это мы тоже наблюдаем в 2020 году), так и Юпитер (просвещённая власть) может остановить эпидемию.

Правда, Григорию Орлову (Юпитеру) пришлось прибегнуть для этого к жесточайшим мерам (Плутон), типа смертной казни за воровство.

Коронавирус, к счастью, не "язва". Но честно говоря, если вспомнить про количество жертв испанки, поневоле пожалеешь, что не было тогда в мире такого Орлова.