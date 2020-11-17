В Одессе состоялся второй тур выборов мэра. По предварительным данным, победу одержал действующий мэр Геннадий Труханов, о чем свидетельствуют результаты подсчета голосов из всех городских районных избирательных комиссий: Труханов набрал 93 921 голос избирателей, тогда как у Леонида Скорика — 72 974

Гандикап мэра составил более 20 тыс. голосов избирателей, что осталось объявить официально Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Голосование «ногами», война за избирком и странные бюллетени

Основными тенденциями второго тура стало массовое голосование одесситов «ногами», скандал вокруг противостояния за контроль над местным теризбиркомом и «битва экзитполов». Так, явка горожан во втором туре едва превысила четверть от всего числа зарегистрированных избирателей — 25,2%, что на 4% меньше, чем в ходе первого тура 25 октября. Значительное большинство горожан фактически настолько разочаровано кандидатами, что предпочли наслаждаться выходными, гуляя по морскому побережью. Дно пробито. Что творилось на выборах мэра в Одессе © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Что касается ТИК, то за контроль над ним развернулась настоящая война, где в ход пошли проплаченные «активисты» и «минирование» здания. За сутки до выборов вместо ставленницы Труханова Нины Чернышенко главой ТИК утвердили близкую к ОПЗЖ Наталью Сиволапенко. Мэрия сделала все, чтобы заблокировать процесс передачи Сиволапенко полномочий: Чернышенко не отдала ей печать, а члены комиссий от Труханова долго не являлись на место работы, из-за чего не могли собрать кворум. Все это грозило возможным срывом избирательного процесса, так как установить результаты голосования было бы невозможно.

Около трех часов дня поступил сигнал о «заминировании» здания теризбиркома, на место прибыли представители ОПЗЖ, обвинявшие мэрию в стремлении помешать проведению выборов. На месте также находилась группа людей спортивного телосложения в медицинских масках, которые, по словам ОПЗЖ, являлись сторонниками Труханова. В итоге, пока взрывотехники искали бомбу, которую, естественно, не нашли, подоспело решение ЦИК о повторном назначении на должность руководителя теризбиркома Нины Чернышенко.

«Трухановцы договорились с партией-прокладкой "Солидарность женщин Украины", которая по жеребьёвке получила право назначать главу одесского горизбиркома, чтобы те назначили на этот пост того, кого скажут трухановцы. А конкретнее Нину Чернышенко. Но ОПЗЖ перекупили местную организацию "Солидарность женщин Украины" в лице некой Графовой и добились, чтобы та отозвала Чернышенко и поставила некую Сиволапенко (уже от ОПЗЖ). Трухановцы возмутились такой наглостью и, во-первых, заблокировали вступление Сиволапенко в должность, а во-вторых, настучали на Графову центральному руководству "Солидарности женщин Украины". Так как Графова с руководством партии, вероятно, не поделилась, то руководство её отправило на мороз и вроде как отозвало Сиволапенко и делегировало нового председателя. Что и подтвердил ЦИК», — прояснил ситуацию у себя в телеграм-канале главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев. Филатов-Кернес-Труханов: размежеваться, чтобы объединиться © Facebook, Марат Королев

Из нарушений избирательного процесса, зафиксированных наблюдателями непосредственно на участках, можно выделить: выдачу бюллетеней одним членом избиркома (полагается двое), нарушение тайны голосования (на ряде участков голосовали за столом, а не в кабинках) и выдачу бюллетеней по загранпаспорту, что запрещено по закону. Также в ходе подсчета голосов было замечено, что на бюллетенях в поддержку Скорика вместо галочек ставили странные знаки: «Л», «Ж» и различные цифры. Во многих случаях такие бюллетени признавались недействительными, что дало повод ОПЗЖ говорить о краже голосов их кандидата.

«Битва экзитполов». Скорик не признает поражение и идет в суд

К слову, по закрытии участков произошла «битва экзитполов»: штаб каждого из кандидатов представил свои данные опроса избирателей на выходе с участков, давшие диаметрально противоположные результаты. Опрос Киевского международного института социологии показал победу Труханова с результатом 55,1 % против 42,8% у Скорика. В ОПЗЖ оперировали данными 7-го канала, дававшими следующие цифры: Скорик — 50,4 % избирателей, Труханов — 46,2 %.

Утром 16 ноября одесская «Оппозиционная платформа» заявила, что не признает итоги выборов, назвав их сфальсифицированными главами участковых комиссий, которые, по их словам, приписывали голоса Скорика Труханову либо портили их.

«Такие нарушения были зафиксированы на большинстве участков, где уже проведен подсчет голосов», — заявил глава штаба Роман Сеник.

Сам же Скорик обвинил Труханова в том, что он «перешел все разумные пределы», выразив намерение судиться.

«На его стороне работало областное управление Национальной полиции. Вчера полностью блокировали работу городской ТИК и сутки не начинали никаких следственных действий по поиску предыдущей главы. Когда открыто работала СБУ, когда фактически через колено ломали членов комиссии и требовали от них незаконного решения», — отметил он, подчеркнув, что будет обращаться в суд с целью защиты выбора одесситов.

Политические расклады. Переход Труханова в лагерь майдановцев и сложности формирования коалиции

Как бы то ни было, в ситуации с избиркомом плечо Труханову подставил Офис президента, который категорически не заинтересован отдавать Одессу «Оппозиционной платформе». Между Офисом президента и мэром существует кулуарный союз, который заключается в обещании создания после выборов коалиции между «Доверяй делам» и «Слугами народа». Изначально это касалось облсовета, но после назначения председателем ОГА Сергея Гриневецкого, вступившего в партию мэра летом этого года, пошли слухи и про областной совет. «Слуги народа» претендуют на посты секретаря городского и спикера областного советов.

По результатам выборов в Одесский горсовет промэрская политсила получила 20 депутатских мандатов, пропрезидентская — 10, итого вместе — 30 «штыков». Что касается облсовета, «Слуга народа» располагает 16 депутатами, «Доверяй делам» — 11. В любом случае голосов, чтобы создать большинство, «на двоих» не хватит, придется привлекать другие политические силы.

Таковой вполне может стать «Европейская солидарность», имеющая по 10 мандатов в обоих советах: у руководителя местной ячейки партии нардепа Алексея Гончаренко есть достаточный опыт взаимодействия с мэрией. Ведь во времена президентства Порошенко существовала коалиция «Доверяй делам» и «Блока Порошенко». Альянс с ОПЗЖ маловероятен.

Другим вариантом может стать «стимуляция» отдельных депутатов из разных политических сил. Считается, что и Труханов, и Гриневецкий связаны с владельцем табачного монополиста «Тедис Украина», «кошельком Януковича и Порошенко» Борисом Кауфманом, который является главным бенефициаром Одесской области и, несомненно, найдет выход из положения.

По мнению главы «Союза анархистов Украины» Вячеслава Азарова, мэр Труханов теперь обозначил окончательно свою принадлежность майданному лагерю.

«Раньше это были подковерные сделки с лидерами хунты по совместному разграблению города, наем нацистской титушни для подавления противников мэра или поддержка Порошенко на выборах, объясняемая вынужденными обстоятельствами политической зависимости. Теперь мэр открыто, без всякого давления выступил с порошенковским клише пропаганды «або я, або Путин»: заклеил город угрозами войны и донбасских разрушений в случае своего поражения. Лидеры одесских майданщиков могут радоваться, их полку прибыло, — теперь это весь псевдоватный электорат Труханова, с которым они голосовали за одного кандидата. Ну, а Одесса переживет и это: четко расставленные приоритеты всегда лучше призрачных надежд, и нет теперь никаких сомнений, что приоритеты мэра для нас чужие», — написал Азаров в своем Facebook.

В итоге мы имеем низкую легитимность одесского мэра, который растерял значительную часть своих сторонников. Так произошло по многим причинам.

В ходе двух предыдущих избирательных кампаний Труханову противостояли кандидаты от майдановских сил, а он сам эксплуатировал образ крепкого хозяйственника и одесского патриота, противостоящего националистам. Но своим стремлением усидеть на двух стульях, сотрудничеством с Порошенко и националистическими организациями он значительно подмочил свою репутацию.

Призывы майдановцев поддержать его и билборды, пугающие «донецким сценарием», — яркий показатель его определенной переориентации, отвернувшей антимайданно настроенных одесситов.

Другое дело, что фигура Скорика являлась тоже весьма противоречивой и недостаточной, чтобы мобилизовать Одессу на протестное голосование.