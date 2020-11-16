Хозяин Белого дома Дональд Трамп на фоне нервного ожидания результатов президентских выборов резко поседел и впервые почти за две недели заговорил о победе своего конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена

В четверг, 12 ноября, Дональд Трамп дал интервью главному политическому корреспонденту газеты Washington Examiner Байронку Йорку. Действующий президент выразил уверенность, что после подведения окончательных результатов голосования через две-три недели за ним останется победа в ключевых штатах — Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Мичигане, Висконсине, Аризоне, — что и решит исход президентских выборов.

На сегодняшний день из этого списка он побеждает только в Северной Каролине: после обработки 97% бюллетеней Трамп набирает 50% голосов, а бывший вице-президент США демократ Джо Байден — 48,7%. Трамп набрал один «голос» на выборах в Киевской области © REUTERS, Carlos Barria/File Photo

По словам журналиста, глава государства отчётливо понимает, в каком положении находится, слышал, как многие ему говорили, что всё кончено, и призывали признать поражение. Но он, как минимум в настоящее время, следовать таким советам не собирается.

«Никогда не делайте ставки против меня», — заявил Трамп в интервью.

Однако вскоре в его риторике наметились резкие перемены.

Трампа засудили

Следующий после беседы с Йорком день, пятница, 13-е, стал для президента ужасным. Суд в Мичигане — штате, где на кону 16 голосов выборщиков, — отклонил иск республиканцев о запрете на утверждение результатов голосования в крупнейшем городе штата Детройте, не найдя признаков мошенничества.

А в Пенсильвании, которая отдаст победившему кандидату 20 голосов выборщиков, аналогичная история произошла аж с 7 исками предвыборного штаба Трампа.

Но и это ещё не всё — юридическая компания Porter Wright Morris & Arthur, которая занималась судебными разбирательствами республиканцев в этом штате, отказалась от дальнейшего сотрудничества. Ничего личного, причиной стала кампания противников президента, объединившихся в «Проект Линкольн», в рамках которой призвали пользователей социальных сетей писать всем коммерческим клиентам компании и требовать от них отказаться от услуг юристов, работающих «с организацией, пытающейся противодействовать воле народа».

Не убедили суды Мичигана и Пенсильвании даже предоставленные избирательным штабом Трампа доказательства обоснованности своих претензий на 43 страницах, которые демонстрировала в эфире телеканала Fox Business 12 ноября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. В частности, она говорила, что в Пенсильвании избиратели-демократы при возникновении проблем с бюллетенями могли для их решения получать уведомления от членов избирательных комиссий, у избирателей-республиканцев такой возможности не было, а это явное нарушение принципа равенства всех перед законом. СМИ рассказали о «правильном решении», которое примет Трамп после окончательной победы Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Аризоне штабу Трампа самому пришлось отозвать свой иск с требованием пересчитать бюллетени из-за возможных неточностей, вызванных неправильной работой оборудования для их обработки, потому что осознали бесперспективность дальнейшего разбирательства — обогнать Байдена уже не удастся. По итогам обработки 99% бюллетеней разрыв между двумя кандидатами в процентном соотношении минимален — 49,1% против 49,4%, — но в относительных величинах это более 11 тысяч голосов.

Кроме того, Апелляционный суд третьего округа США отклонил ходатайство группы избирателей-сторонников президента, требовавших не учитывать в Пенсильвании бюллетени, поступившие по почте после 3 ноября, а таковых примерно 9300. Днём ранее, 12 ноября, штаб Трампа одержал в штате небольшую, если не единственную победу, — местный суд постановил не считать почтовые бланки от избирателей, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября. Но речь идёт о незначительном количестве, неспособном кардинально изменить ход борьбы за Белый дом.

Как сообщила газета The New York Times, эта череда неудач в судах вынудила президента сосредоточить усилия на этом направлении в руках одного человека — вести все тяжбы и пиар-кампании, касающиеся выборов, поручено его личному адвокату Рудольфу Джулиани.

Противоречивый Трамп

По мере подсчёта бюллетеней и отклонения всё большего количества исков шансы Трампа на переизбрание становятся всё меньше и меньше, но он не спешит официально признавать поражение, хотя, как рассказывают журналистам на условиях анонимности его помощники, осознаёт реальную ситуацию.

Поворотным моментом стало выступление президента на пресс-конференции в Белом доме 14 ноября. Комментируя вероятность введения карантина в стране на фоне новых рекордов заболеваемости коронавирусом, Трамп заявил: «Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться. Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет администрация, видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться».

Этой первый раз, когда он публично допустил смену власти в США, то есть свой проигрыш на выборах.

На следующий день слова о победе Байдена повторились, но уже в Twitter. Трамп написал: «Он выиграл только в глазах фальшивых СМИ. Я ничего не признаю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» Президент хоть и не признаёт поражение, но произносит это словосочетание. Правда, несколькими часами ранее и позднее этой записи опубликовал посты, в которых заявил о своей победе.

После того как Байден начал вырываться вперёд по мере обработки почтовых бюллетеней, президент долгое время не появлялся на публике, а на пресс-конференции в Белом доме многие обратили внимание не только на его слова о выборах, но и на изменения во внешности — волосы больше не отливали золотистым оттенком, они были седыми.

Говорить об окончательных результатах с формальной точки зрения ещё рано: во-первых, в одних штатах итоги голосования утвердят только через неделю-две, во-вторых, в других проводится повторная обработка бюллетеней из-за минимального разрыва между кандидатами. Борис Межуев: Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Многие судебные дела, которые рассматриваются по всей стране, не являются нашими, а скорее людей, которые стали свидетелями ужасных злоупотреблений. Наши серьёзные судебные дела, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения результатов, скоро будут начаты!» — пообещал Трамп 15 ноября со страницы своего микроблога.

И это притом что в тот же день республиканцы отказались от ключевых требований в рамках судебного разбирательства в Пенсильвании, на которую возлагали большие надежды. В новом иске исключены обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании президента, ограничивая возможность республиканцев наблюдать за подсчётом голосов.

Ранее Джулиани неоднократно утверждал, что именно по этой причине более 600 тысяч голосов в Филадельфии и Питтсбурге — крупнейших городах штата — нужно признать недействительными, а Трамп называл это обстоятельство достаточным, чтобы победу в Пенсильвании присвоили ему.

Тем временем в Джорджии по распоряжению местных властей проводят ручной пересчёт бюллетеней из-за минимального разрыва между кандидатами. Трамп призвал остановить процедуру до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. В свою очередь, представители команды Байдена выражают уверенность, что пересчёт в любом случае не отнимет у них победу в штате.

Выборы продолжаются на улице

По предварительным итогам выборов, кандидаты в президенты поделили страну поровну: оба одержали победу в 25 штатах, но Байден записал на свой счёт ещё столичный округ Колумбия. По сравнению с 2016 годом Трамп потерял Джорджию (там демократы не побеждали 28 лет), Пенсильванию, Аризону, Мичиган и Висконсин. Но ключевое значение имеет не количество выигранных штатов, а количество выборщиков, которое они отдадут, и за счёт более «дорогих» штатов бывший вице-президент смог обеспечить отрыв.

Кто бы в конечном итоге ни победил, он не сможет стать президентом всех американцев, потому что общество расколото ровно посередине, а это значит, что электорат проигравшего не признает победителя.

Ярким подтверждением этого стали акции протестов 14 ноября в Вашингтоне. Начиналось всё мирно. В столицу — традиционно демократический регион — съехались сторонники Трампа со всех уголков страны на акцию в его поддержку, на Фридом-плаза неподалёку от Белого дома тысячи людей начали собираться раньше назначенного времени, они даже смогли увидеть президента. По дороге в гольф-клуб он проехал мимо толпы и радостно приветствовал всех через окно лимузина.

На площадь подтянулись и противники Трампа, чтобы провести ответную акцию, но их было всего около 10 человек, поэтому сторонники президента без проблем вытеснили их на полицейский кордон и после завершения митинга прошли колонной к зданию Верховного суда США, требуя, чтобы именно там решился вопрос о победителе выборов, ведь преимущество в суде именно на стороне республиканцев. Украинский вопрос закрыт: за какую страну теперь возьмется Байден?

Как только на улице стемнело, левые радикалы с плакатами Black Lives Matter пришли к зданию отеля Willard InterContinental, где остановились сторонники Трампа, и развернули красно-черный анархистский флаг. Первые вышли на улицу, и начался взаимный обмен оскорблениями. Затем радикалы вернулись на Фридом-плаза и начали громить торговые лотки с атрибутикой предвыборного штаба Трампа, жгли кепки, футболки, флаги, но вскоре на защиту подоспели сторонники президента и полицейские.

В результате столкновений пострадали двое стражей порядка, один из активистов получил ножевое ранение, как минимум 20 активистов задержали.

На происходящее президент отреагировал в Twitter: «Негодяи из «Антифа» сегодня бросились наутек, когда попытались нападать на участников митинга в поддержку Трампа, потому что эти люди дали им агрессивный отпор. «Антифа» подождали до вечера, когда 99% разошлись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (движение Трампа Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой». — Ред.). Полиция округа Колумбия, возьмитесь за дело и выполняйте свою работу, хватит действовать нерешительно!»

Самопровозглашённый президент

Тем временем Джо Байден, которого и ведущие американские СМИ, и руководство социальных сетей провозгласило избранным президентом США, не дожидаясь голосования коллегии выборщиков, ведёт себя как полноправный хозяин Белого дома. Вассерман объяснил, почему Байден рано празднует победу на выборах © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

Он уже раздаёт посты своим соратникам. Так, 11 ноября на сайте переходной команды демократов появилось заявление о назначении руководителем аппарата сотрудников Белого дома в будущей администрации Рона Клайна, который занимал этот пост в аппаратах двух вице-президентов — самого Байдена и Альберта Гора.

Хотя, конечно, правильнее было бы сказать, что Байден не назначил, а только выбрал, потому что ещё никаких полномочий не имеет. И не будет иметь, пока глава администрации общих служб США Эмили Мерфи не признает официально Байдена победителем выборов и не подпишет соответствующие документы. Только это позволит начать процесс передачи власти.

Тем не менее, строить планы Байдену это не мешает. Источники СМИ называют имена и других членов администрации Байдена: бывший госсекретарь страны Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу в 2016 году на президентских выборах, может стать постоянным представителем США при ООН; ключевым претендентом на пост директора Национальной разведки США, курирующего деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств, называют члена специального комитета Сената по разведке Ангуса Кинга; министром финансов впервые в истории США может стать женщина — бывшая глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая консультировала Байдена в ходе избирательной кампании по экономическим вопросам.

Как бы ни был очевиден исход этой президентской гонки, точку в ней ставить ещё рано.