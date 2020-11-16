В четверг, 12 ноября, Дональд Трамп дал интервью главному политическому корреспонденту газеты Washington Examiner Байронку Йорку. Действующий президент выразил уверенность, что после подведения окончательных результатов голосования через две-три недели за ним останется победа в ключевых штатах — Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Мичигане, Висконсине, Аризоне, — что и решит исход президентских выборов.
На сегодняшний день из этого списка он побеждает только в Северной Каролине: после обработки 97% бюллетеней Трамп набирает 50% голосов, а бывший вице-президент США демократ Джо Байден — 48,7%.
По словам журналиста, глава государства отчётливо понимает, в каком положении находится, слышал, как многие ему говорили, что всё кончено, и призывали признать поражение. Но он, как минимум в настоящее время, следовать таким советам не собирается.
«Никогда не делайте ставки против меня», — заявил Трамп в интервью.
Однако вскоре в его риторике наметились резкие перемены.
Трампа засудили
Следующий после беседы с Йорком день, пятница, 13-е, стал для президента ужасным. Суд в Мичигане — штате, где на кону 16 голосов выборщиков, — отклонил иск республиканцев о запрете на утверждение результатов голосования в крупнейшем городе штата Детройте, не найдя признаков мошенничества.
А в Пенсильвании, которая отдаст победившему кандидату 20 голосов выборщиков, аналогичная история произошла аж с 7 исками предвыборного штаба Трампа.
Но и это ещё не всё — юридическая компания Porter Wright Morris & Arthur, которая занималась судебными разбирательствами республиканцев в этом штате, отказалась от дальнейшего сотрудничества. Ничего личного, причиной стала кампания противников президента, объединившихся в «Проект Линкольн», в рамках которой призвали пользователей социальных сетей писать всем коммерческим клиентам компании и требовать от них отказаться от услуг юристов, работающих «с организацией, пытающейся противодействовать воле народа».
Не убедили суды Мичигана и Пенсильвании даже предоставленные избирательным штабом Трампа доказательства обоснованности своих претензий на 43 страницах, которые демонстрировала в эфире телеканала Fox Business 12 ноября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. В частности, она говорила, что в Пенсильвании избиратели-демократы при возникновении проблем с бюллетенями могли для их решения получать уведомления от членов избирательных комиссий, у избирателей-республиканцев такой возможности не было, а это явное нарушение принципа равенства всех перед законом.
В Аризоне штабу Трампа самому пришлось отозвать свой иск с требованием пересчитать бюллетени из-за возможных неточностей, вызванных неправильной работой оборудования для их обработки, потому что осознали бесперспективность дальнейшего разбирательства — обогнать Байдена уже не удастся. По итогам обработки 99% бюллетеней разрыв между двумя кандидатами в процентном соотношении минимален — 49,1% против 49,4%, — но в относительных величинах это более 11 тысяч голосов.
Кроме того, Апелляционный суд третьего округа США отклонил ходатайство группы избирателей-сторонников президента, требовавших не учитывать в Пенсильвании бюллетени, поступившие по почте после 3 ноября, а таковых примерно 9300. Днём ранее, 12 ноября, штаб Трампа одержал в штате небольшую, если не единственную победу, — местный суд постановил не считать почтовые бланки от избирателей, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября. Но речь идёт о незначительном количестве, неспособном кардинально изменить ход борьбы за Белый дом.
Как сообщила газета The New York Times, эта череда неудач в судах вынудила президента сосредоточить усилия на этом направлении в руках одного человека — вести все тяжбы и пиар-кампании, касающиеся выборов, поручено его личному адвокату Рудольфу Джулиани.
Противоречивый Трамп
По мере подсчёта бюллетеней и отклонения всё большего количества исков шансы Трампа на переизбрание становятся всё меньше и меньше, но он не спешит официально признавать поражение, хотя, как рассказывают журналистам на условиях анонимности его помощники, осознаёт реальную ситуацию.
Поворотным моментом стало выступление президента на пресс-конференции в Белом доме 14 ноября. Комментируя вероятность введения карантина в стране на фоне новых рекордов заболеваемости коронавирусом, Трамп заявил: «Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться. Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет администрация, видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться».
Этой первый раз, когда он публично допустил смену власти в США, то есть свой проигрыш на выборах.
На следующий день слова о победе Байдена повторились, но уже в Twitter. Трамп написал: «Он выиграл только в глазах фальшивых СМИ. Я ничего не признаю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» Президент хоть и не признаёт поражение, но произносит это словосочетание. Правда, несколькими часами ранее и позднее этой записи опубликовал посты, в которых заявил о своей победе.
После того как Байден начал вырываться вперёд по мере обработки почтовых бюллетеней, президент долгое время не появлялся на публике, а на пресс-конференции в Белом доме многие обратили внимание не только на его слова о выборах, но и на изменения во внешности — волосы больше не отливали золотистым оттенком, они были седыми.
Говорить об окончательных результатах с формальной точки зрения ещё рано: во-первых, в одних штатах итоги голосования утвердят только через неделю-две, во-вторых, в других проводится повторная обработка бюллетеней из-за минимального разрыва между кандидатами.
«Многие судебные дела, которые рассматриваются по всей стране, не являются нашими, а скорее людей, которые стали свидетелями ужасных злоупотреблений. Наши серьёзные судебные дела, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения результатов, скоро будут начаты!» — пообещал Трамп 15 ноября со страницы своего микроблога.
И это притом что в тот же день республиканцы отказались от ключевых требований в рамках судебного разбирательства в Пенсильвании, на которую возлагали большие надежды. В новом иске исключены обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании президента, ограничивая возможность республиканцев наблюдать за подсчётом голосов.
Ранее Джулиани неоднократно утверждал, что именно по этой причине более 600 тысяч голосов в Филадельфии и Питтсбурге — крупнейших городах штата — нужно признать недействительными, а Трамп называл это обстоятельство достаточным, чтобы победу в Пенсильвании присвоили ему.
Тем временем в Джорджии по распоряжению местных властей проводят ручной пересчёт бюллетеней из-за минимального разрыва между кандидатами. Трамп призвал остановить процедуру до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. В свою очередь, представители команды Байдена выражают уверенность, что пересчёт в любом случае не отнимет у них победу в штате.
Выборы продолжаются на улице
По предварительным итогам выборов, кандидаты в президенты поделили страну поровну: оба одержали победу в 25 штатах, но Байден записал на свой счёт ещё столичный округ Колумбия. По сравнению с 2016 годом Трамп потерял Джорджию (там демократы не побеждали 28 лет), Пенсильванию, Аризону, Мичиган и Висконсин. Но ключевое значение имеет не количество выигранных штатов, а количество выборщиков, которое они отдадут, и за счёт более «дорогих» штатов бывший вице-президент смог обеспечить отрыв.
Кто бы в конечном итоге ни победил, он не сможет стать президентом всех американцев, потому что общество расколото ровно посередине, а это значит, что электорат проигравшего не признает победителя.
Ярким подтверждением этого стали акции протестов 14 ноября в Вашингтоне. Начиналось всё мирно. В столицу — традиционно демократический регион — съехались сторонники Трампа со всех уголков страны на акцию в его поддержку, на Фридом-плаза неподалёку от Белого дома тысячи людей начали собираться раньше назначенного времени, они даже смогли увидеть президента. По дороге в гольф-клуб он проехал мимо толпы и радостно приветствовал всех через окно лимузина.
На площадь подтянулись и противники Трампа, чтобы провести ответную акцию, но их было всего около 10 человек, поэтому сторонники президента без проблем вытеснили их на полицейский кордон и после завершения митинга прошли колонной к зданию Верховного суда США, требуя, чтобы именно там решился вопрос о победителе выборов, ведь преимущество в суде именно на стороне республиканцев.
Как только на улице стемнело, левые радикалы с плакатами Black Lives Matter пришли к зданию отеля Willard InterContinental, где остановились сторонники Трампа, и развернули красно-черный анархистский флаг. Первые вышли на улицу, и начался взаимный обмен оскорблениями. Затем радикалы вернулись на Фридом-плаза и начали громить торговые лотки с атрибутикой предвыборного штаба Трампа, жгли кепки, футболки, флаги, но вскоре на защиту подоспели сторонники президента и полицейские.
В результате столкновений пострадали двое стражей порядка, один из активистов получил ножевое ранение, как минимум 20 активистов задержали.
На происходящее президент отреагировал в Twitter: «Негодяи из «Антифа» сегодня бросились наутек, когда попытались нападать на участников митинга в поддержку Трампа, потому что эти люди дали им агрессивный отпор. «Антифа» подождали до вечера, когда 99% разошлись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (движение Трампа Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой». — Ред.). Полиция округа Колумбия, возьмитесь за дело и выполняйте свою работу, хватит действовать нерешительно!»
Самопровозглашённый президент
Тем временем Джо Байден, которого и ведущие американские СМИ, и руководство социальных сетей провозгласило избранным президентом США, не дожидаясь голосования коллегии выборщиков, ведёт себя как полноправный хозяин Белого дома.
Он уже раздаёт посты своим соратникам. Так, 11 ноября на сайте переходной команды демократов появилось заявление о назначении руководителем аппарата сотрудников Белого дома в будущей администрации Рона Клайна, который занимал этот пост в аппаратах двух вице-президентов — самого Байдена и Альберта Гора.
Хотя, конечно, правильнее было бы сказать, что Байден не назначил, а только выбрал, потому что ещё никаких полномочий не имеет. И не будет иметь, пока глава администрации общих служб США Эмили Мерфи не признает официально Байдена победителем выборов и не подпишет соответствующие документы. Только это позволит начать процесс передачи власти.
Тем не менее, строить планы Байдену это не мешает. Источники СМИ называют имена и других членов администрации Байдена: бывший госсекретарь страны Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу в 2016 году на президентских выборах, может стать постоянным представителем США при ООН; ключевым претендентом на пост директора Национальной разведки США, курирующего деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств, называют члена специального комитета Сената по разведке Ангуса Кинга; министром финансов впервые в истории США может стать женщина — бывшая глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая консультировала Байдена в ходе избирательной кампании по экономическим вопросам.
Как бы ни был очевиден исход этой президентской гонки, точку в ней ставить ещё рано.