Приход к власти бывшего вице-президента Джо Байдена может придать импульс отношениям США и России. Прежде всего за счёт начала диалога по разработке концепции стратегической стабильности. Хотя своё финальное слово ещё не сказал Дональд Трамп, который останется президентом как минимум до 20 января 2021 года

Пока в США продолжается избирательная чехарда, времени и возможностей для решения ключевого вопроса в российско-американских отношениях становится всё меньше. Речь о судьбе Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, или попросту СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года.

Трамп перекинул мяч на сторону России

Позиция России по этому вопросу проста: давайте продлим договор без предварительных условий хоть завтра и затем приступим к разработке документа, который придёт ему на смену в будущем с учётом нынешних геополитических реалий. Но президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал положения СНВ-3 и в качестве условий для его продления требовал распространить действие на современные российские вооружения. К слову, появившиеся в ответ на односторонний выход Вашингтона из других соглашений, сдерживающих гонку вооружений, — и подключить к переговорам Китай, хотя его арсенал в разы меньше, чем у Москвы и Вашингтона. Погребинский сказал, что будет с «СНВ-3» и «Северным потоком-2» в случае победы Трампа © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Чем ближе становились президентские выборы, тем активнее американская сторона начала участвовать в переговорном процессе, надеясь, заключить сделку до 3 ноября, чтобы записать это в число своих внешнеполитических побед на фоне проблем внутриполитических.

В конце сентября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что американская сторона предложила к февралю подготовить меморандум президентов двух стран, в котором будут прояснены технические и политические аспекты, а также закреплено подключение Китая.

Как уточнила The Wall Street Journal, предполагалось, что этот документ политически обязывающего характера действовал бы после истечения срока СНВ-3 и включал бы обязательство заморозить общее число ядерных боеголовок, находящихся у обеих сторон, а аспекты, вызывающие разногласия, урегулировали бы на переговорах в будущем, поясняет газета.

Почему Москва считает неприемлемым идею Вашингтона поставить под контроль все типы боезарядов, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков объяснил на простом примере: «Представьте себе пушку, к которой приложено 5 ядер. Скажите мне, это столь же важно, как если бы у этой пушки было 10 ядер, или не столь же? Наверное, важно, но всё же не в такой мере, как если бы мы сказали, что у нас 2 пушки и 5 ядер. Ведь 2 пушки могут стрелять одновременно. Я немного утрирую логику, но просто хочу сказать, что носители и пусковые установки как минимум столь же важны, если не более важны, чем сами боезаряды. Американцы же, сфокусировавшись полностью на тематике боезарядов, как мне представляется, сохраняют для себя окно возможностей для того, чтобы идти по пути массированного наращивания своего потенциала в сфере средств доставки».

14 октября Биллингсли объявил, что США готовы хоть завтра заключить соглашение с Россией при условии временного замораживания ядерных арсеналов, то есть обе стороны должны сообщить, сколько боеголовок установлено на носителях любой дальности и находятся в хранилищах, а также обещать не увеличивать это число.

20-го числа МИД России заявил, что Москва готова пойти на такой шаг ради выигрыша времени для спасения СНВ-3, если Вашингтон не будет выдвигать какие-либо дополнительные требования. Из Америки звучали заявления, что стороны уже стоят на пороге подписания соглашения, но Рябков, который участвует в переговорах по СНВ-3, умерял пыл своих визави — Россия и Соединённые Штаты не приблизились к достижению такой договорённости.

Заключить сделку до президентских выборов не удалось, и сейчас Трамп совсем не на коне — предварительные результаты голосования показывают, что ему, вероятнее всего, придётся освободить Белый дом для бывшего вице-президента США Джо Байдена. И в такой ситуации нынешняя администрация выступила с новым заявлением по СНВ-3.

9 ноября первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, которому, к слову, год назад предлагали стать послом США в РФ, сообщил, что власти США готовы в качестве дополнительного шага к стратегической стабильности заморозить ядерный арсенал. По словам дипломата, стороны поддерживают контроль над стратегическими вооружениями и выступают за продление договора, но загвоздка состоит в том, на каких условиях и при каких обстоятельствах это должно произойти.

«Я уверен — и здесь я не выдаю секретов, — Россия, безусловно, сейчас рассматривает вопрос, хочет ли она заключить сейчас (с нынешней администрацией. — Ред.) соглашение по продлению ДСНВ, либо ей подождать до 20 января и посмотреть, получится ли у неё добиться лучшего предложения. Я думаю, что это немного похоже на азартную игру, возможно, не такую, какой она была две недели назад, но всё зависит от России в вопросе соглашения (по продлению ДСНВ на поставленных условиях. — Ред)», — добавил Бигэн. Дмитрий Абзалов: Россия должна навязать будущему президенту США свою повестку © РИА Новости, Владимир Трефилов

Комментируя это заявление, Рябков сказал, что в позиции американской стороны какой-то новизны нет, а базы для договорённостей о продлении договора как не было до выборов, так нет и сейчас.

«Если действующая администрация согласится отказаться от неприемлемых для нас требований, то такая договорённость вполне возможна. Мы давно уже не выстраиваем свою линию в диалоге с США по стратегической стабильности с поправкой на американский внутриполитический календарь, это контрпродуктивно», — добавил дипломат.

По словам бывшего секретаря Совета безопасности РФ Андрея Кокошина, сейчас ситуация сложилась очень сложная, СНВ-3 в соответствии с самим договором можно и должно продлевать без всяких условий, администрация Трампа же всячески стремилась к тому, чтобы обусловить продление этого договора, выгодного для обеих сторон, что привело к тому, что в конце концов никакого продления до выборов президента США не произошло.

«Администрация Трампа проявила себя как политический актор, который сделал, наверное, больше, чем любая другая американская администрация по разрушению существующей договорно-правовой системы в области ограничения и сокращения вооружений и контроля над вооружениями. Подводя итоги деятельности администрации Трампа, нельзя не отметить, что она вообще очень много сделала в политико-военной сфере, что явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности», — подчеркнул он.

Предложение Байдена, от которого невозможно отказаться

Джо Байден обозначил свою позицию по СНВ-3 в ходе избирательной кампании — он продлит договор в нынешнем виде и менять ничего не собирается. Что логично, ведь это детище администрации Барака Обамы, при которой Байден был вторым человеком в государстве, а его предвыборная программа во многом направлена на возвращение к жизни того периода.

Советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм уверен, что если администрация Трампа не продлит СНВ-3 в последние недели своих полномочий, то это обязательно сделает администрация Байдена и, более того, начнёт с Россией серьёзный диалог по разработке концепции стратегической стабильности, соответствующей текущим и будущим обстоятельствам, включая многополярный ядерный мир, гиперзвуковые вооружения, кибероружие.

Положительным моментом станет и то, что многих специалистов, которые имеют шансы занять высокие посты при новой власти, российская сторона хорошо знает по их работе в администрациях предыдущих президентов.

«Люди, которые стоят за Байденом, в своё время пошли на заключение ДСНВ, ДРСМД. Они понимают, что ликвидация соглашений по контролю над вооружениями опасна для США. Это очень серьёзные профессионалы. При Байдене США заинтересованы в продлении СНВ, но представят это как свою инициативу, чтобы сохранить лицо», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Опытные русофобы: кто будет отвечать за внешнюю политику у Байдена © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

Несмотря на то, что Байдену, который не выдвигает никаких дополнительных условий, останется лишь переподписать действующий договор, он может столкнуться с трудностями.

«Поскольку устойчивости в администрации пока не будет, Байден просто может не успеть. Договор ведь кончается 5 февраля, и если даже Байден победит и 20 января принесёт присягу, то ему нужно сформировать администрацию, назначить госсекретаря, тех же переговорщиков. Да, сайт на переходный период уже запущен, но передача очень многих полномочий может затянуться. И договор истечёт естественным путём. Мне думается, что есть шанс (продлить СНВ-3. — Ред.). Он призрачный, но он существует, по крайней мере при Байдене он есть, при Трампе его вообще не будет», — предупредил декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

А что скажет Россия?

Нынешнюю ситуацию можно назвать уникальной — обе американские партии замерли в ожидании ответа России.

10 ноября на совещании с руководством Министерства обороны РФ и предприятий ОПК президент РФ Владимир Путин сказал, что судьба СНВ-3 до сих пор не ясна, а это последний фундаментальный договор в области ограничения стратегических наступательных вооружений, он обеспечивает необходимый уровень прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку.

«Американским партнёрам переданы наши предложения по выработке нового уравнения безопасности. Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого «первого удара», что, на наш взгляд, вообще недопустимо. Российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями», — заявил глава государства. Русский бронепоезд, как всегда, на запасном пути. США провоцируют новую гонку вооружений, но оказались в роли догоняющего © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Если СНВ-3 продлить не удастся, и после этого американцы попытаются втянуть Россию в гонку вооружений, то, как пишет в статье для журнала «Военно-промышленный курьер» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, Россия может продемонстрировать испытания оружия, способного уничтожить США путём инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на Американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента.

Носителями таких боеприпасов, по словам эксперта, могут быть торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Впрочем подобный сценарий — это крайняя мера, поскольку Россия всегда выступала и выступает против участия в гонках вооружений, а разрабатывать новые образцы её вынудили сами США, когда в одностороннем порядке выходили из договоров по стратегической безопасности.

Как бы ни был важен СНВ-3, Россия не собирается продлевать его в ущерб своих национальных интересов. К тому же за последние годы произошли серьёзные изменения, которые позволяют чувствовать себя увереннее — Россия совершила прорыв в разработке отдельных видов вооружения.

«По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперёд других ведущих военных держав мира. Впервые в истории наша страна выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире и, скорее всего, ещё долго не будут иметь», — подчеркнул Путин.

Ранее президент отмечал, что даже если СНВ-3 не будет продлён, рисков для безопасности страны нет.

«Несмотря на меняющийся характер военных угроз, ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны», — подчеркнул Путин. Опасные игры. Исключить применение ядерного оружия в XXI веке нельзя © AFP,

Никакой третьей мировой войны не будет, если СНВ-3 в феврале прекратит своё существование, успокаивает генеральный конструктор Московского института теплотехники, создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Ярс» и «Булава» Юрий Соломонов. По его словам, наличие договоров разряжает не обстановку с точки зрения возникновения потенциальных конфликтов, а порождает самое главное во взаимоотношениях между государствами — принцип доверия.

В качестве подтверждения он напомнил, что в истории были примеры, когда стороны после истечения срока действия тех или иных соглашений де-факто продолжали соблюдать их условия, к тому же сейчас такие ядерные державы как Китай, Франция и Великобритания не связаны никакими договорами, и ничего не происходит.

В ближайшее время мы и увидим, так кто же выгоднее для России с точки зрения сохранения контроля над вооружениями — президент Трамп или президент Байден. В остальных сферах, к сожалению, ожидать каких-либо прорывов и в случае второго срока нынешней администрации, и в случае прихода новой пока не приходится.