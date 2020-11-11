Случилась большая трагедия, погибли тысячи людей, десятки тысяч снова стали беженцами, и это трагедия всего армянского народа, живущего в Арцахе, в Армении и за ее пределами. Ее осмысление и решение стоящих перед Арменией задач — дело не одного года. И хотелось бы не через новую войну

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Есть причины военные: подавляющее преимущество противника в воздухе, несоразмерность сил, лучшая оснащенность передовыми вооружениями наступающих частей и т.д.

Есть причины у проигранной информационной войны, которая не позволила миру воспринять войну в желаемом армянской стороной ключе — как битву за христианство, за спасение древнего народа от геноцида, борьбу против мирового зла терроризма. Притом что в России, по моим ощущениям, большинство людей сопереживали армянской стороне, но азербайджанская система подачи информации как минимум была лучше профинансирована.

Например, ТГ-канал «Незыгарь» сообщает об одной из технологий поставки нужной информации на медиарынок: «Вы слышали о портале news.ru? Это СМИ возникло 3 года назад, привлекло талантливых молодых журналистов, игравших вторые роли в оккупированных стариками московских редакциях… Между тем news.ru — азербайджанский медиахаб №1. Если раньше журналистам крупнейших СМИ скидывали "темник для отработки", то сейчас просто кидают ссылки на статью этого сайта… Большие СМИ на этом неплохо зарабатывают, как и их именитые журналисты».

Ереванский майдан? Что ждёт столицу Армении в четверг © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Есть причины и политические: разумно ли, находясь во враждебном окружении, устраивать майданы под антироссийскими лозунгами, а потом требовать помощи тому, кто арестовал личного друга Владимира Путина — Роберта Кочаряна, а заодно прекратил трансляцию российских СМИ? Или на фоне надвигающегося поражения тянул время, теряя территории и людей, а в результате вынужден заключить мир на куда худших условиях, нежели можно было получить, вообще не доводя дело до войны. Или обрушиваться всей силой диванного воинства на представителей диаспоры, которые просто взывали к здравому смыслу — например, Маргариту Симоньян.

Мне уже приходилось писать о роли армянской диаспоры в том, что Украина выступила на стороне Азербайджана.

Но сильно ли помогли Армении и другие государства с громадной армянской диаспорой, к которым льнет официальный Ереван со своей многовекторностью, — США и Франция? Они были и остаются официальными союзниками Турции. И только когда по российскому вертолету с территории Азербайджана был нанесён ракетный удар, «пришёл лесник и всех разогнал», в отличие от крикливых ереванских «активистов» действительно спасая жителей Карабаха от куда худшей участи.

Самый главный вопрос: будут ли сделаны из поражения выводы и каковы они будут? Продолжатся ли игры в многовекторность, поостынет ли дремучий национализм, сменится ли политическое руководство, приведшее страну к унизительному поражению? Не факт.

Мир в Карабахе – поражение украинской «партии войны» © REUTERS, David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout

В результате военной кампании Алиев добился большего, нежели мог рассчитывать при обсуждавшихся ранее вариантах, но в азербайджанских пабликах особо не скрывают, что пятилетняя передышка носит тактический характер: мол, потом отвоюем и остальное. Это надо слышать и понимать — жизнь показала, что время не властно над замороженными конфликтами. Это касается и других конфликтных точек на карте бывшего СССР.

Остающихся вариантов мало: либо окончательно отказаться от Арцаха, выйти из ОДКБ и пытаться вступить в НАТО, отказываясь от территориальных претензий и становясь официальным союзником Турции. Либо максимально интегрироваться в Союзное государство, предполагая, что миротворцы в Арцахе станут одним из негласных условий этого соглашения.

Случилась большая трагедия, погибли тысячи людей, десятки тысяч снова стали беженцами, и это трагедия всего армянского народа, живущего в Арцахе, в Армении и за ее пределами. Ее осмысление и решение стоящих перед Арменией задач — дело не одного года. И хотелось бы не через новую войну.