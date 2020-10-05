Самый, пожалуй, известный из них — министр внутренних дел Украины, один из главных организаторов Евромайдана Арсен Аваков. Недавно в свойственной ему, мягко выражаясь, резкой манере он отчитал депутата от правящей партии «Слуга народа» Людмилу Марченко, которая сообщила о возможной военной помощи Азербайджану. «Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов — надо бы поискать всей страной», — написал Аваков в социальных сетях.

Украинская гордость несёт смерть армянам в Карабахе. Как Баку перековал орала на мечи
Украинская гордость несёт смерть армянам в Карабахе. Как Баку перековал орала на мечи
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
Правда, на популярнейшей странице Авакова в «Фейсбуке» это важное заявление не продублировано (или уже снесено). Значит, случилось что-то серьёзное, если резонансное и разошедшееся по СМИ высказывание официального лица убрано с лишних глаз долой. Возможно, причиной тому вскоре последовавшее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал о поддержке Азербайджана в его конфликте с Арменией. В частности, Владимир Александрович отметил, что в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения как на экономическом, так и геополитическом уровнях. И хотя прямой военной помощи Украина оказывать не будет, она стояла и будет стоять на позиции поддержки этого государства. В такой ситуации нейтральная риторика министра внутренних дел становится не совсем точной.

Государство Украина свой выбор сделало давно, и произошло это задолго до нынешних событий. Можно вспомнить, например, циркуляр украинского Министерства иностранных дел, разосланный весной нынешнего года накануне 105-й годовщины геноцида армян. Здесь и упоминание, что Армения является союзником Российской Федерации, и что она не признаёт Голодомор как геноцид украинской нации (напомню, голод тогда лютовал во многих районах Советского Союза), и, самое главное, упоминание о геноциде армян в 1915 году очень не нравится стратегическому партнёру Киева — официальной Анкаре.

«Признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 года является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой. По мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения», — указывается в циркуляре МИДа, который потребовал от украинских чиновников воздерживаться от участия в памятных мероприятиях по жертвам резни и в принципе не использовать «неправильные» термины вроде «геноцид армянского народа» или «геноцид армян».

Зеленский прокомментировал заявление нардепа от своей партии о поддержке Азербайджана
Зеленский прокомментировал заявление нардепа от своей партии о поддержке Азербайджана
© пресс-служба президента Украины
Теперь, когда «стратегической партнёр» напрямую оказался втянут в армяно-азербайджанский конфликт, вместо того чтобы дипломатично остаться в стороне, Украина окончательно решила испортить отношения с ещё одним государством постсоветского пространства.

Киев бросил жребий, и жребий этот не в пользу армян. Между тем, для Армении начавшаяся война не рядовое пограничное сражение. «Мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории, — сказал в своём обращении к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян. — Враг атакует в таких масштабах, что, по словам военных экспертов, такое не часто случалось в XXI веке: сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев атакуют рубежи армии обороны Арцаха».

Пашинян подчеркнул, что речь идёт о самом существовании армянской нации, и исторические основания для нескрываемой тревоги у него есть: имея значительный численный перевес и всеобъемлющую поддержку Турции, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает за войну до победного конца. Как минимум это означает ликвидацию армянского анклава, известного как Арцах; следовательно, десятки тысяч беженцев и гуманитарная катастрофа для небольшого и слабого в экономическом отношении государства.

Стратегический партнёр Украины господин Эрдоган обеспечивает «братскому Азербайджану» широчайший спектр поставок вооружения, участие своих военных специалистов, дипломатическую и разведывательную поддержку; также сообщается, что на Карабахский фронт перебрасываются протурецкие боевики из Сирии. Известный политолог Дмитрий Выдрин предполагает, что подобным способом Анкара решает задачи утилизации радикалов: «Возможно, турки сами бросят их под Карабах для утилизации. Они смертельно устали от этой дикой и необузданной «публики».

«Контролируйте эмоции»: глава МИД Украины призвал не делать резких заявлений в связи с конфликтом в Карабахе
«Контролируйте эмоции»: глава МИД Украины призвал не делать резких заявлений в связи с конфликтом в Карабахе
© Facebook, Dmytro Kuleba
Правда, к воюющим с российской армией исламистам у украинских «патриотов» имеются собственные давние симпатии. Помните, как помощник министра МВД Антон Геращенко обещал передать им личные данные российских пилотов? А некоторые вернувшиеся из тех краев боевики стали участниками украинских «добровольческих батальонов». Украина и Турция так же тесно сотрудничают по линии крымско-татарского Меджлиса, а украинские спецслужбы содействуют в выдаче режиму Эрдогана турецких оппозиционеров (фактически были выкрадены и отправлены в Турцию курдский диссидент Иса Мехмет Озер, оппозиционный политик Салих Зеки Игит, журналист и блогер Юсуф Инан).

Кроме Украины и Турции о поддержке силовых действий Азербайджана заявили Пакистан и Афганистан, а ведущие державы Запада и Востока (США, Франция, Россия, Китай, Германия и др.) выступают за мирное разрешение конфликта. О необходимости мира говорят международные организации, представители церкви, но почему-то молчат видные сторонники украинского майданного режима из числа этнических армян.

Почему, пока простые армяне собирают гуманитарную помощь и сопереживают своим сородичам, затаились эти шумные персонажи украинской политики. От всемогущего Арсена Борисовича Авакова и Юлии Владимировны Тимошенко (в девичестве Григян) до колоритного Гео Багратовича Лероса — урожденного Геворка Курихяна. Осторожничают и множество менее известных в масштабах страны активистов-функционеров майданного режима с армянскими фамилиями. Если Порошенко и Зеленский сделали геополитический выбор, он стал их выбором тоже? А может, они не понимают, в какой опасности оказался их народ, не считают важным возвысить свой голос за мир?

Какой из сторон конфликта Украина отправит военную помощь? Аваков объяснил
Какой из сторон конфликта Украина отправит военную помощь? Аваков объяснил
© Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych
Увы, дело не в глупости, а в психологической сути майданщины как набора далеко не лучших человеческих качеств — от цинизма организаторов до сектантской веры фанатиков. Эти хотят отсидеться молча, и в их трусоватой хитрости нет специфически-национальных черт: расчётливыми майданщиками могут быть армяне и турки, украинцы и белорусы, и разные, и прочие. Вдоволь насмотревшись многочисленных «цветных» революций, мы имели возможность убедиться, что по-настоящему лучше становилось от них только самым расчётливым и бессовестным.

Однако порою трусость — это просто трусость. Выступать за мир в объятой психозом стране (Украина тоже охвачена милитаристским угаром) весьма непросто и, тем не менее, необходимо. Это потенциальная возможность сберечь тысячи жизней. А человеческая жизнь есть истинная ценность для тех, кому важны люди, а не территории; территория без людей — пустыня…

Помните, «Крым будет или украинским, или безлюдным»? И к чему это в конечном итоге привело. Да и военное счастье переменчиво: если наступление азербайджанской армии провалится, если ей будет нанесено серьёзное поражение, оно может обернуться жёсткой турбулентностью внутри страны — именно так в 1993 году пал режим первого президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея. Так что на самом деле ставки велики для обеих сторон, и плохой мир для каждой из них лучше доброй ссоры. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», — сказано в очень мудрой Книге.

И в заключение о злорадстве некоторых наблюдателей. Мол, так и надо «русофобу Пашиняну», «армянским майданщикам», «американским прихвостням» и т.п. У меня самого огромное количество вопросов к армянскому майдану и новым ереванским правителям. Однако утрата Арменией контроля над Карабахом (хотя она и будет отчаянно сопротивляться) при существующей геополитической связке Украины, Азербайджана и Турции, безусловно, приведёт к соблазну аналогичной эскалации боевых действий на Донбассе, а это новые тысячи убитых. На сей раз русских людей, если вам действительно не жалко убитых по обе стороны фронта кавказцев.

Сухой расчёт, который с недавних пор модно именовать «прагматизмом», в политике тоже имеет право быть. Следовательно, необходимо понимать: потенциальный геополитический успех Турции (а именно она стоит за натиском Баку) означает дальнейшее усиление ее активности по всем фронтам: от Ливии и Косово до Сирии и Украины. И в интересах ли это России — ещё очень большой вопрос.

 