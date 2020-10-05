Я русскоязычный армянин, предки мои армяне, и фамилия у меня армянская. Я бывал в Нагорном Карабахе, и мне Степанакерт очень понравился — восстановленный после давнего конфликта, симпатичный, современный город. Однако сейчас не о новой войне и не о Карабахе, но о некоторых украинских армянах

Самый, пожалуй, известный из них — министр внутренних дел Украины, один из главных организаторов Евромайдана Арсен Аваков. Недавно в свойственной ему, мягко выражаясь, резкой манере он отчитал депутата от правящей партии «Слуга народа» Людмилу Марченко, которая сообщила о возможной военной помощи Азербайджану. «Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов — надо бы поискать всей страной», — написал Аваков в социальных сетях.

Украинская гордость несёт смерть армянам в Карабахе. Как Баку перековал орала на мечи © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, который рассказал о поддержке Азербайджана в его конфликте с Арменией. В частности, Владимир Александрович отметил, что в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения как на экономическом, так и геополитическом уровнях. И хотя прямой военной помощи Украина оказывать не будет, она стояла и будет стоять на позиции поддержки этого государства. В такой ситуации нейтральная риторика министра внутренних дел становится не совсем точной.

Государство Украина свой выбор сделало давно, и произошло это задолго до нынешних событий. Можно вспомнить, например, циркуляр украинского Министерства иностранных дел, разосланный весной нынешнего года накануне 105-й годовщины геноцида армян. Здесь и упоминание, что Армения является союзником Российской Федерации, и что она не признаёт Голодомор как геноцид украинской нации (напомню, голод тогда лютовал во многих районах Советского Союза), и, самое главное, упоминание о геноциде армян в 1915 году очень не нравится стратегическому партнёру Киева — официальной Анкаре.

«Признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 года является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой. По мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения», — указывается в циркуляре МИДа, который потребовал от украинских чиновников воздерживаться от участия в памятных мероприятиях по жертвам резни и в принципе не использовать «неправильные» термины вроде «геноцид армянского народа» или «геноцид армян».

Зеленский прокомментировал заявление нардепа от своей партии о поддержке Азербайджана © пресс-служба президента Украины

Киев бросил жребий, и жребий этот не в пользу армян. Между тем, для Армении начавшаяся война не рядовое пограничное сражение. «Мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории, — сказал в своём обращении к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян. — Враг атакует в таких масштабах, что, по словам военных экспертов, такое не часто случалось в XXI веке: сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев атакуют рубежи армии обороны Арцаха».

Пашинян подчеркнул, что речь идёт о самом существовании армянской нации, и исторические основания для нескрываемой тревоги у него есть: имея значительный численный перевес и всеобъемлющую поддержку Турции, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает за войну до победного конца. Как минимум это означает ликвидацию армянского анклава, известного как Арцах; следовательно, десятки тысяч беженцев и гуманитарная катастрофа для небольшого и слабого в экономическом отношении государства.

Стратегический партнёр Украины господин Эрдоган обеспечивает «братскому Азербайджану» широчайший спектр поставок вооружения, участие своих военных специалистов, дипломатическую и разведывательную поддержку; также сообщается, что на Карабахский фронт перебрасываются протурецкие боевики из Сирии. Известный политолог Дмитрий Выдрин предполагает, что подобным способом Анкара решает задачи утилизации радикалов: «Возможно, турки сами бросят их под Карабах для утилизации. Они смертельно устали от этой дикой и необузданной «публики».

«Контролируйте эмоции»: глава МИД Украины призвал не делать резких заявлений в связи с конфликтом в Карабахе © Facebook, Dmytro Kuleba Антон Геращенко обещал передать им личные данные российских пилотов? А некоторые вернувшиеся из тех краев боевики стали участниками украинских «добровольческих батальонов». Украина и Турция так же тесно сотрудничают по линии крымско-татарского Меджлиса, а украинские спецслужбы содействуют в выдаче режиму Эрдогана турецких оппозиционеров (фактически были выкрадены и отправлены в Турцию курдский диссидент Иса Мехмет Озер, оппозиционный политик Салих Зеки Игит, журналист и блогер Юсуф Инан).

Кроме Украины и Турции о поддержке силовых действий Азербайджана заявили Пакистан и Афганистан, а ведущие державы Запада и Востока (США, Франция, Россия, Китай, Германия и др.) выступают за мирное разрешение конфликта. О необходимости мира говорят международные организации, представители церкви, но почему-то молчат видные сторонники украинского майданного режима из числа этнических армян.

Почему, пока простые армяне собирают гуманитарную помощь и сопереживают своим сородичам, затаились эти шумные персонажи украинской политики. От всемогущего Арсена Борисовича Авакова и Юлии Владимировны Тимошенко (в девичестве Григян) до колоритного Гео Багратовича Лероса — урожденного Геворка Курихяна. Осторожничают и множество менее известных в масштабах страны активистов-функционеров майданного режима с армянскими фамилиями. Если Порошенко и Зеленский сделали геополитический выбор, он стал их выбором тоже? А может, они не понимают, в какой опасности оказался их народ, не считают важным возвысить свой голос за мир?

Какой из сторон конфликта Украина отправит военную помощь? Аваков объяснил © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Однако порою трусость — это просто трусость. Выступать за мир в объятой психозом стране (Украина тоже охвачена милитаристским угаром) весьма непросто и, тем не менее, необходимо. Это потенциальная возможность сберечь тысячи жизней. А человеческая жизнь есть истинная ценность для тех, кому важны люди, а не территории; территория без людей — пустыня…

Помните, «Крым будет или украинским, или безлюдным»? И к чему это в конечном итоге привело. Да и военное счастье переменчиво: если наступление азербайджанской армии провалится, если ей будет нанесено серьёзное поражение, оно может обернуться жёсткой турбулентностью внутри страны — именно так в 1993 году пал режим первого президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея. Так что на самом деле ставки велики для обеих сторон, и плохой мир для каждой из них лучше доброй ссоры. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», — сказано в очень мудрой Книге.

И в заключение о злорадстве некоторых наблюдателей. Мол, так и надо «русофобу Пашиняну», «армянским майданщикам», «американским прихвостням» и т.п. У меня самого огромное количество вопросов к армянскому майдану и новым ереванским правителям. Однако утрата Арменией контроля над Карабахом (хотя она и будет отчаянно сопротивляться) при существующей геополитической связке Украины, Азербайджана и Турции, безусловно, приведёт к соблазну аналогичной эскалации боевых действий на Донбассе, а это новые тысячи убитых. На сей раз русских людей, если вам действительно не жалко убитых по обе стороны фронта кавказцев.

Сухой расчёт, который с недавних пор модно именовать «прагматизмом», в политике тоже имеет право быть. Следовательно, необходимо понимать: потенциальный геополитический успех Турции (а именно она стоит за натиском Баку) означает дальнейшее усиление ее активности по всем фронтам: от Ливии и Косово до Сирии и Украины. И в интересах ли это России — ещё очень большой вопрос.