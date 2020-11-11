Санду не пришла на дебаты, при этом еще и обвинила главу государства Игоря Додона в несговорчивости. Такого в президентской кампании в Молдавии прежде не случалось

После первого тура выборов в Молдавии лидирует Майя Санду – что дальше? © скриншот видео Украина.ру Игорем Додон и откровенной ставленницей Запада Майей Санду.

Нынешняя кампания от предыдущих отличается обилием грязного пиара со стороны Санду. Раньше Додон закрывал глаза на «чернуху», держась словно над схваткой и наблюдая со стороны за происходящим. Очевидно, он делал ставку на дебаты, на которых кандидаты имели бы возможность расставить точки над i. Но вдруг оказалось, что личной встречи не будет.

«Ты ж мене пiдманула»

До последнего Санду имитировала подготовку к дебатам. А уже в понедельник, 9 ноября, заявила, что встречаться с действующим президентом не будет.

"Я настаивала на проведении публичных дебатов, чтобы обсудить темы национального значения: экономические проблемы, преодоление санитарного кризиса, борьбу с коррупцией и бедностью. Но каждый раз, когда Игоря Додона звали обсудить серьезные проблемы, он предпочитал лишь лгать. Нам нечего обсуждать с таким персонажем", — заявила Санду.

При этом неделю назад они с Додоном договорились встретиться на нейтральной площадке «из уважения к гражданам».

Роковые яйца, или Почему «яичная» тема стала символом президентской кампании в Молдавии © CC0, Pixabay

Далее был нюанс по стоимости дебатов. Штаб Санду предложил компанию и цену в 90 тысяч евро за их организацию. В ответ в штабе Додона сказали, что можно найти вариант в два-три раза дешевле — выбрать компании, которые помогут технически организовать дебаты на нейтральной территории. Речь шла об университете, который окончили оба кандидата — Экономической академии в Кишиневе.

После предварительных договоренностей штаб Санду внезапно перестал отвечать на звонки… и попросту пропал с радаров.

Незаданные вопросы

"Что происходит? Разве дебаты не являются в Европе и США, к которым ежедневно апеллируют Санду и ее соратники, абсолютно важной и неотъемлемой частью президентской гонки? Или в Молдавии можно использовать те стандарты, которые выгодны советникам и штабу Санду, но идут в разрез с общемировыми практиками?" — задался вопросом представитель штаба Додона Влад Батрынча, который и приоткрыл завесу над переговорами штабов двух кандидатов на пост президента.

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Ведь жители страны хотят услышать ответы на множество вопросов. В том числе как так вышло, что Майя Санду голосовала за выделение денежных средств проблемным банкам как раз тогда, когда исчез миллиард. Или почему она посещает ЛГБТ-парады и всячески убегает от ответов на вопросы о введении сексуального воспитания в школах. И каким образом, находясь на посту премьер-министра, ей так и не удалось встретиться с российскими коллегами.

"Намного комфортабельнее агрессивно нападать, чем отвечать перед гражданами", — заявил Батрынча.

15 ноября состоятся четвертые всенародные выборы главы государства за всю историю независимости Молдавии. Во второй тур вышел действующий глава государства Игорь Додон, который претендует еще на один президентский срок. Его считают пророссийским кандидатом. Додон выступает за сохранение семейных ценностей и православия, у президента сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Противостоит ему Майя Санду, неоднократно заявлявшая о том, что основным приоритетом при ее правлении станет европейская интеграция Молдавии.