В воскресенье, 15 ноября, в Одессе состоится второй тур мэрских выборов, в котором за кресло городского головы сразятся действующий мэр Геннадий Труханов и народный депутат «Оппозиционной платформы - За жизнь» Николай Скорик. Чего ждать от этой схватки?

Как в канун выборов националисты хотели снести памятник Екатерине

Интересно, что минувшие выходные ознаменовались попыткой взбудоражить городскую общественность: группа граждан, называющих себя активистами общественной инциативы «Деколонизации Украины» провели митинг у памятника отцам-основателям города (называемым в народе «памятник Екатерине ІІ») с требованием сноса монумента.

На его место они предлагают поставить украинского националистического деятеля Ивана Липу. Месяц назад петиция с таким призывом была зарегистрирована на сайте Офиса президента, но популярностью она не пользуется — число подписантов едва превысило 100 человек.

К слову, термином «деколонизация» оперировал экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Под этим термином, аналогичным «декоммунизации» он подразумевал снос памятников, переименование улиц, связанных с общим историческим прошлым России и Украины, касающихся времен Российской империи.

По городу пошли слухи, что произошедшее — некая игра Труханова, который заплатил представителям националистических организаций энную сумму в долларах, чтобы на фоне таких неадекватных действий снова позиционировать себя «защитником исторической памяти». Хотя такое предположение выглядит вполне абсурдным, справедливости ради, не стоит отбрасывать и этот вариант.

В свое время аналогично развивалась ситуация в Харькове с возвращением одному из центральных проспектов имени маршала Жукова, что резко в нарорде подняло рейтинг мэра Кернеса. Теперь Кернес — снова мэр, а Труханов собирается туда же вернуться, только в Одесссе. Так что, все может быть…

Но вполне возможно, что эта шумная и бессмысленная по своим целям акция —собственная инициатива «деколонизаторов», так как на ней отсутствовали знаковые представители националитического движения — Марк Гордиенко, Евгений Резвушкин, Демьян Ганул, которых связывают с одесской мэрией.

Общее и различия

Как политические фигуры Скорик и Труханов для одесситов в целом равнозначны — оба бывшие «регионалы», придерживающиеся антимайданных» взглядов.

Скорик в 2006-2010 гг. возглавлял Одесский облсовет, а Труханов в то время был лидером городской фракции Партии регионов. Потом Скорик работал министром финансов в Крыму и перед самым майданом занимал должность губернатора Одесской области.

Труханов же в 2012-2014 г был нардепом. Согласно данным соцопроса исследовательской компании «Социальный Контекст», Николая Скорика намерены поддержать 53%, а Геннадия Труханова — 43% среди респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором. Опрос проводился среди 2022 респондентов по телефону с 1 по 6 ноября. Верить опросу, проведенному по телефону, к тому же в Одессе, нельзя. Но другого нет.

Зажав нос, голосовать за Труханова?

О Геннадии Труханове мы писали неоднократно — неизменно выигрывавший последние две избирательные кампании в первом туре мэр растерял свой рейтинг.

Во время нынешней предвыборной кампании широко эксплуатировал сформированный ранее имидж «крепкого хозяйственника», и тут ему есть что предъявить. Стамбульский парк, современная торгово-развлекательная зона на Старосенной площади, значительное улучшение качества работы городского электротранспорта.

Правда есть в этом и свой неприглядный момент — наличие определенных коррупционных издержек: подряды на выполнение работ по благоустройству выигрывали одни и те же фирмы, которые связывают с мэром и его окружением.

Но гораздо более серьезным негативом для него является приверженность двойным стандартам в идеологической сфере, а также заигрывание с националистами, которых порой использовали против политических оппонентов.

Так, буквально через неделю после инициативы возвращения наименования улиц Жукова и 25-й Чапаевской дивизии он выразил поддержку одиозному директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду, оскорблявшему память одесситов, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Кстати, еще во время первого крупного митинга противников Майдана он был среди выступавших с трибуны, обещав бороться за Одессу и горожан перед киевскими властями.

Отчасти на него можно возложить определенную долю косвенной вины за трагедию, так как в тот момент городом управлял его человек — Олег Брындак. И он не сумел ничего сделать, чтобы помешать тому, что произошло. В противовес ему можно привести пример харьковского мэра Геннадия Кернеса, который в апреле 2014 г., в разгар националистических погромов, не допустил развития аналогичному одесскому сценария в своем городе.

Использование националистов против своих оппонентов — в частности для разгона автопробега «Партии Шария» на 9 мая многие горожане не забудут и не простят. Часть избирателей мэра уже отвернулись от него, обвиняя в предательстве. Не спроста яркие представители «майданной» аудитории выступили в поддержку Труханова, что является огромной антирекламой.

«Выбор между Трухановым и Скориком однозначен, и там не такой большой отрыв, чтобы можно было забить на обоих. Надо идти и голосовать за Труханова. Если даже кому-то не нравится запах, — зажать нос, пойти и проголосовать», — описал их позицию сторонник госпереворота и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Аспектом, который дает Труханову определенный козырь, является покровительство Банковой. Между Офисом президента и мэром существует кулуарный союз, который заключается в обещании создании после выборов коалиции между «Доверяй делам» и «Слугами народа». Последним должен достаться пост секретаря горсовета.

По результатам прошедших выборов промэрская политсила получила 20 депутатских мандатов, пропрезидентская — 10. Но для создания большинства на двоих этого не хватит, поэтому, скорее всего придется привлекать «Европейскую солидарность», у которой 10 мандатов, либо «перекупить» часть «Оппозиционной платформы» (18 депутатских мест).

Еще одной проблемой является взаимное недоверие ОП и Труханова: у Ермака опасаются, что их «прокатят» с секретарем горсовета, а у мэра, что активизируют уголовные дела в его отношении, и соответственно, после снятия с должности управлять городом будет секретарь из «Слуг».

После первого тура против мэра закрыли дело о недостоверном декларировании: Труханова обвиняли в том, что он не внес в декларацию имущество бывшей жены, с которой по факту проживает вместе. Это выглядит как шаг Банковой навстречу ему, поскольку Геннадий Леонидович является для Зеленского «меньшим злом», чем выдвиженец ОПЗЖ Скорик.

Что может противопоставить Скорик?

Что касается Скорика, то он по профессии — банкир, управлял одесским «Имэксбанком», где за несколько лет сделал карьеру от замначальника отдела до председателя правления.

Своей политической карьерой он обязан местному бизнесмену и тоже бывшему нардепу-«регионалу» Леониду Климову. Климов долгое время возглавлял Одесскую областную организацию «Партии регионов», а Скорик был его помощником. По слухам, во время руководства облсоветом нынешний кандидат ОПЗЖ помогал ему с захватом объектов коммунальной недвижимости, осуществляемой под брендом ЗАО ФК «Черноморец».

Скорику во многом в вину вменяют то, что в начале марта 2014 г., он, как и многие тогдашние «регионалы», не оказал сопротивление незаконной власти, подчинившись указу неконституционно назначенного и.о президента Турчинова об увольнении с поста главы ОГА.

Потом, кроме отдельных заявлений, в борьбе против госпереворота он никак себя не проявил. В ноябре 2014 года Скорик стал нардепом от «Оппозиционного блока», при расколе политсилы ориентировался на группу Бойко-Левочкина. Именно последняя и пролоббировала его кандидатуру на пост мэра. В то же время группа Медведчука-Рабиновича выступала против него.

Плюсы Скорика в том, что у него нет такого обширного коррупционного шлейфа и сотрудничества с националистами, как у Труханова. В парламенте он пытался иниировать создание следственной комиссии по делу 2 мая. В августе 2019-го Скорик в суде поддерживал одесских политзаключенных — гражданина РФ Евгения Мефедова и активиста Куликова поля Сергея Долженкова, лично внеся за них залог.

Свою кампанию Николай Скорик строил на критике действующего мэра — обвиняя Труханова в поддержке Порошенко, потакании радикалам, коррупции и воровстве средств из бюджета.

Помимо этого, он продвигал общие принципы, декларированные ОПЗЖ: социальная политика, противодействие украинизации, националистам. Среди его громких обещаний — закупить российскую вакцину от COVID-19 для одесситов и отстаивание прав на свободное использование русского языка.

Кандидатуру Скорика поддержали экс-министр транспорта Евгений Червоненко и бывший депутат «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов. На основании существовавшей ранее дружбы Голубова с Гончаренко некоторые телеграм-каналы начали строить предположения, что соратники Порошенко решили сделать ставку на Скорика, но это далеко не так. Голубов тесно сотрудничал с Гончаренко до 2017 г., а также активно работал с Трухановым. Но в конфликте Труханова с его партнерами Ангертом и Галантерником в прошлом году Голубов поддержал последних и с тех пор его отношения с мэром испортились.

Сейчас шансы Скорика в том, что он может стать центром притяжения той части местных элит, которая недовольна нынешним градоначальником, а возможности центральной власти влиять на ситуацию ослаблена из-за отсутствия в области губернатора. Уволенный Зеленским Куцый показал неспособность наладить управляемость регионом.

В крупнейших телеграм-каналах Украины — «Легитимном» и «Резиденте» проходила информация о возможных торгах Левочкина (ОПЗЖ) с Офисом президента с целью продвинуть Скорика в мэры. В обмен на это Зеленскому предлагались голоса части ОПЗЖ в поддержку его законопроекта о роспуске Конституционного суда.

«Одним из условий торгов, является всяческая поддержка Офиса Президента и всей «силовой машины» против мэра Одессы Геннадия Труханова во втором туре мэрских выборов Одессы. Труханова будут «сливать» с поста мэра Одессы и кейс его уголовных дел будут ярко подсвечивать, как и многие другие кейсы», — отмечает «Легитимный».

Таким образом, учитывая все перечисленное выше, второй тур выборов мэра Одессы выглядит весьма непредсказуемым и интригующим, так как оба кандидата имеют примерно равные шансы на успех.

Триумф, скорее всего, будет за тем, у кого окажется больше «своих» людей в избирательных комиссиях.