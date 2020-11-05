Казалось бы, идеальный момент для власти, чтобы окончательно закрепить собственное положение. Но Александр Лукашенко и его окружение выбрали иную тактику.
После того как 25 октября истек срок «народного ультиматума», внимание всех интересующихся белорусскими событиями было приковано к «общенациональной забастовке», которую обещала Светлана Тихановская. Напомним, оппозиция грозила, что «26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», если Лукашенко не подаст в отставку, а милиция не прекратит препятствовать мирным шествиям.
Но этим планам было не суждено сбыться. Из больших государственных предприятий акцию поддержали только Минский электротехнический завод и «Гродно-Азот». Но и там это не повлияло на порядок работы: не остановился ни один цех. В ряде иных предприятий ограничились собраниями рабочих, встречами с начальством, а также единичными случаями ухода в отпуска за свой счет.
Куда более обнадеживающе для оппозиции обстояли дела в частном секторе экономики — на забастовку решились десятки малых и средних предприятий по всей стране. Кто-то закрывался «по техническим причинам», кто-то объявлял «санитарный день» или «внеплановый выходной».
Но самые многочисленные и заметные акции были в студенческой среде. В ряде столичных и региональных вузов обстановка действительно напоминала страйк. В зданиях многих университетов во время проведения пар ходили сотни студентов, скандируя лозунги, затем они сидели на полу и отказывались выполнять требования администраций. После этого ребята из разных университетов собрались вместе и прошли одной большой колонной по центру белорусской столицы.
«Движущая сила революции»
Главными действующими лицами забастовок стали не пролетарии, как планировалось, а студенты и средний класс, представители которого заняты в частном секторе экономики. В целом, все те, кто и составляет ядро регулярных уличных протестов. Это пока не дает права говорить и об общенациональном противостоянии населения и власти.
Рабочие госпредприятий, как правило, имеют много социальных обязательств. В среднем это взрослые люди с кредитами, ипотеками, детьми и иными сферами ответственности. И при этом их нельзя отнести к состоятельным и финансово независимым с активами и «подушкой безопасности».
Для рабочих риск потерять работу из-за забастовки влечет за собой угрозу серьезных финансовых и социальных потерь. В то же время многочисленные фонды, обещающие оказать уволенным помощь, не берут на себя обязательства обеспечить бастующему все необходимые потребности на протяжении большого срока, как минимум пока он не найдет новую работу, покрывающую потребности его семьи.
Вряд ли многие из них предпочтут начинать жизнь с чистого листа, когда долгие годы были посвящены определенной профессии. К тому же социально-экономическое положение рабочих в Белоруссии пока сложно назвать плачевным — есть что терять.
Отношения власти и бизнеса сложнее. Многие предприниматели недовольны бюрократией и сложными административными процедурами при ведении своего дела, неравными условиями конкуренции с госпредприятиями, высокими налогами и очень часто меняющимся законодательством в бизнес-сфере. Время от времени власть выдавала осложняющие жизнь бизнесменов законы, поэтому в частном секторе довольно давно зрели и росли оппозиционные настроения. Поэтому его представители активнее взялись за реализацию «народного ультиматума».
Наиболее массовые забастовки в студенческой среде были вызваны как потенциально меньшими материальными и социальными потерями в случае отчисления из университетов, наличием «подушки безопасности» в виде родителей, так и ценностными особенностями современной молодежи. Это то самое «небитое» поколение, которое склонно романтизировать политическую активность и сопротивление авторитарности.
Для власти такая ситуация с забастовками и активностью выглядит наиболее приемлемой. Экономика Белоруссии зависит от доминирующего в ней государственного сектора, и данную сферу удается контролировать.
Непропорциональный ответ власти
Складывающаяся ситуация провала общенациональных забастовок открывала перед властью возможности для укрепления собственного положения через полноценный диалог с различными протестующими группами. Ведь отсутствие существенных забастовок вовсе не означает, что недовольство и социальное напряжение улетучились. Львиную долю граждан, примкнувших к оппозиции, в первую очередь возмущают не столько официальные результаты выборов, сколько обилие «кнута» при отсутствии «пряника».
Власть постоянно демонстрирует силу и доминирование, при этом не выходит к протестующим с позитивной повесткой.
Непрекращающееся сопротивление сигнализирует, что к аргументам власти «в случае смены власти вернутся 1990-е» и «оппозиция развалит страну» у протестующих низкий уровень доверия. Действующая тактика не работает.
Однако даже после неудавшейся забастовки, находясь во вполне безопасном положении, руководство все равно продолжило действовать с позиции силы.
По сообщениям СМИ, 26 октября возле каждого крупного минского госпредприятия дежурили силовики, стояли автозаки — не обошлось и без задержания бастующих рабочих. А в следующие дни страйкеров стали массово увольнять — их оказалось не так много, поэтому на работу заводов это не повлияло.
Во многие частные компании, которые поддержали забастовку, государство пришло с внеплановыми проверками — некоторые из них по этой причине до сих пор не работают по предписанию различных контрольных инстанций «до устранения проблем».
Жесткие санкции были и в отношении студентов: в день «всеобщей забастовки» самых активных силовики задерживали, а спустя короткое время многих стали отчислять. По состоянию на сегодня из белорусских вузов отчислили уже 138 студентов, присоединившихся к митингам, и уволили 15 преподавателей, которые их поддержали.
Задержания и отчисления студентов, которые выражали свою гражданскую позицию, вызвали бурю негодования среди их родителей. Десятки людей приходили к администрации выяснить мотивацию таких решений и выразить собственное негодование по поводу такого отношения к их чадам. Однако диалога, как видно, не вышло, и уровень студенческого возмущения оказался повышен и за счет родителей.
Идти в ногу со временем
Все свидетельствует о том, что власть не желает изменять собственной тактике, опирающейся главным образом на демонстрацию собственной силы и доминирования. Дело в том, что за десятки лет спокойствия и отсутствия альтернативности на политическом поле руководство республики было не готово к вызовам, которые появились сейчас.
Ранее действовал социальный контракт, который означал одобрение авторитарных методов управления взамен на экономическую и политическую стабильность. К сегодняшнему дню он перестал работать — белорусское общество претерпело серьезные изменения и все больше требует считаться с собственным мнением, увеличивать роль гражданского общества в управлении страной. По сути, перезагружать всю систему отношений государства и общества, которую власть выстраивала десятилетиями.
Пока не происходит полноценного диалога, а власть изо всех сил пытается действовать по старинке и сохранить довыборное устройство системы, политический кризис может затянуться и углубиться. Даже если протесты условно «сдуются», социальное напряжение и недовольство останутся и при любом удобном поводе проявят себя с утроенной силой по сравнению с августом.
Для разрешения ситуации власти необходимо не просто пойти навстречу гражданскому обществу, но и демократизировать всю систему управления, подстроиться под ценностные трансформации общества и требования времени. Иного выхода нет.