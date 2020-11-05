Главной движущей силой общенациональной забастовки, обещанной Светланой Тихановской в ходе «народного ультиматума», стали студенты. А вот на жизненно важных для экономики республики предприятиях все оказалось куда скромнее, чем было заявлено

Казалось бы, идеальный момент для власти, чтобы окончательно закрепить собственное положение. Но Александр Лукашенко и его окружение выбрали иную тактику.

Что в будущем? Почему пророссийские силы в Белоруссии разобщены и раздроблены © REUTERS, Stringer Светлана Тихановская. Напомним, оппозиция грозила, что «26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», если Лукашенко не подаст в отставку, а милиция не прекратит препятствовать мирным шествиям.

Но этим планам было не суждено сбыться. Из больших государственных предприятий акцию поддержали только Минский электротехнический завод и «Гродно-Азот». Но и там это не повлияло на порядок работы: не остановился ни один цех. В ряде иных предприятий ограничились собраниями рабочих, встречами с начальством, а также единичными случаями ухода в отпуска за свой счет.

Куда более обнадеживающе для оппозиции обстояли дела в частном секторе экономики — на забастовку решились десятки малых и средних предприятий по всей стране. Кто-то закрывался «по техническим причинам», кто-то объявлял «санитарный день» или «внеплановый выходной».

Компромисса не будет? К чему приведёт «полузакрытое» обсуждение конституционной реформы в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Движущая сила революции»

Главными действующими лицами забастовок стали не пролетарии, как планировалось, а студенты и средний класс, представители которого заняты в частном секторе экономики. В целом, все те, кто и составляет ядро регулярных уличных протестов. Это пока не дает права говорить и об общенациональном противостоянии населения и власти.

Рабочие госпредприятий, как правило, имеют много социальных обязательств. В среднем это взрослые люди с кредитами, ипотеками, детьми и иными сферами ответственности. И при этом их нельзя отнести к состоятельным и финансово независимым с активами и «подушкой безопасности».

Для рабочих риск потерять работу из-за забастовки влечет за собой угрозу серьезных финансовых и социальных потерь. В то же время многочисленные фонды, обещающие оказать уволенным помощь, не берут на себя обязательства обеспечить бастующему все необходимые потребности на протяжении большого срока, как минимум пока он не найдет новую работу, покрывающую потребности его семьи.

Гриценко рассказал, чем обернулась для Лукашенко политика подавления оппозиции © Facebook, Александр Гриценко

Отношения власти и бизнеса сложнее. Многие предприниматели недовольны бюрократией и сложными административными процедурами при ведении своего дела, неравными условиями конкуренции с госпредприятиями, высокими налогами и очень часто меняющимся законодательством в бизнес-сфере. Время от времени власть выдавала осложняющие жизнь бизнесменов законы, поэтому в частном секторе довольно давно зрели и росли оппозиционные настроения. Поэтому его представители активнее взялись за реализацию «народного ультиматума».

Наиболее массовые забастовки в студенческой среде были вызваны как потенциально меньшими материальными и социальными потерями в случае отчисления из университетов, наличием «подушки безопасности» в виде родителей, так и ценностными особенностями современной молодежи. Это то самое «небитое» поколение, которое склонно романтизировать политическую активность и сопротивление авторитарности.

Для власти такая ситуация с забастовками и активностью выглядит наиболее приемлемой. Экономика Белоруссии зависит от доминирующего в ней государственного сектора, и данную сферу удается контролировать.

Непропорциональный ответ власти

Складывающаяся ситуация провала общенациональных забастовок открывала перед властью возможности для укрепления собственного положения через полноценный диалог с различными протестующими группами. Ведь отсутствие существенных забастовок вовсе не означает, что недовольство и социальное напряжение улетучились. Львиную долю граждан, примкнувших к оппозиции, в первую очередь возмущают не столько официальные результаты выборов, сколько обилие «кнута» при отсутствии «пряника».

Власть постоянно демонстрирует силу и доминирование, при этом не выходит к протестующим с позитивной повесткой.

Непрекращающееся сопротивление сигнализирует, что к аргументам власти «в случае смены власти вернутся 1990-е» и «оппозиция развалит страну» у протестующих низкий уровень доверия. Действующая тактика не работает.

Однако даже после неудавшейся забастовки, находясь во вполне безопасном положении, руководство все равно продолжило действовать с позиции силы.

Ищенко сказал, что на самом деле происходит в Белоруссии, и чем это закончится © REUTERS, Stringer

Во многие частные компании, которые поддержали забастовку, государство пришло с внеплановыми проверками — некоторые из них по этой причине до сих пор не работают по предписанию различных контрольных инстанций «до устранения проблем».

Жесткие санкции были и в отношении студентов: в день «всеобщей забастовки» самых активных силовики задерживали, а спустя короткое время многих стали отчислять. По состоянию на сегодня из белорусских вузов отчислили уже 138 студентов, присоединившихся к митингам, и уволили 15 преподавателей, которые их поддержали.

Задержания и отчисления студентов, которые выражали свою гражданскую позицию, вызвали бурю негодования среди их родителей. Десятки людей приходили к администрации выяснить мотивацию таких решений и выразить собственное негодование по поводу такого отношения к их чадам. Однако диалога, как видно, не вышло, и уровень студенческого возмущения оказался повышен и за счет родителей.

Идти в ногу со временем

Все свидетельствует о том, что власть не желает изменять собственной тактике, опирающейся главным образом на демонстрацию собственной силы и доминирования. Дело в том, что за десятки лет спокойствия и отсутствия альтернативности на политическом поле руководство республики было не готово к вызовам, которые появились сейчас.

МВД Белоруссии заявили об уменьшении числа протестующих © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пока не происходит полноценного диалога, а власть изо всех сил пытается действовать по старинке и сохранить довыборное устройство системы, политический кризис может затянуться и углубиться. Даже если протесты условно «сдуются», социальное напряжение и недовольство останутся и при любом удобном поводе проявят себя с утроенной силой по сравнению с августом.

Для разрешения ситуации власти необходимо не просто пойти навстречу гражданскому обществу, но и демократизировать всю систему управления, подстроиться под ценностные трансформации общества и требования времени. Иного выхода нет.