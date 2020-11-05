«Газпром» и его партнёры по финансированию «Северного потока - 2» - австрийская компания OMV и немецкая Wintershall Dea - обжалуют штраф, наложенный на них польским антимонопольным регулятором

В среду «Газпром» подал в суд апелляционную жалобу на решение антимонопольного регулятора Польши о беспрецедентном в современной истории штрафе из-за «Северного потока — 2».

«Сегодня, 4 ноября, «Газпром» подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 миллиардов евро. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда», — говорится в заявлении компании. Как отметило информационное агентство «Интерфакс», «Газпром» подал свою жалобу 4 ноября, когда в России отмечался День народного единства — праздник, восходящий к событиям 1612 года, когда русское народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Утро на Украина.ру: Марцинкевич о борьбе США с «СП-2», нардеп раскритиковал послание Зе © Скриншот из видео Украина.ру

Как известно, в октябре 2020 года польский антимонопольный регулятор UOKiK завершил расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО «Газпром» и западными инвесторами для целей финансирования проекта «Северный поток — 2», представляют собой концентрацию в понимании антимонопольного законодательства Польши. В связи этим, по мнению польских чиновников, требовалось уведомление в UOKiK, и за неподачу соответствующих документов антимонопольный орган Польши оштрафовал «Газпром» и его европейских партнёров по СП-2 (компании OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper), а также потребовал расторгнуть партнёрский договор.

При этом в Польше даже не пытаются скрыть, что подобное давление на «Газпром» является, в том числе, попыткой получить выгоду при перепродаже польским потребителям российского газа. 1 ноября польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на природный газ, поставляемый в Польшу по так называемому «Ямальскому контракту». «PGNiG выступила за пересмотр ценовых условий поставок газа, реализуемых на основании долгосрочного контракта с «Газпромом». PGNiG направила ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года, в сторону снижения», — сообщила компания. Александр Рар о санкциях США против СП-2: Такого давления Германия не испытывала 75 лет © РИА Новости, Михаил Климентьев

Упомянутое Соглашение, которое действует до 2022 года, предусматривает поставки около десяти миллиардов кубометров газа ежегодно. Польша обязана отбирать не менее 8,7 миллиардов кубометров законтрактованного топлива. В сообщении польской компании отмечается, что, в соответствии с контрактом, раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они «не отвечают рыночной ситуации». При этом снижать цену газа для польских потребителей в PGNiG не собираются.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказал сомнение в том, что «Газпром» пойдёт навстречу польским требованиям. «Польская госкомпания, скорее всего, будет апеллировать к низким ценам на газ в конце весны и летом текущего года. Напомню, что цены, по которым продает газ «Газпром», привязаны к нефти частично, примерно на 40 процентов, что позволило «Газпрому» выровнять цены на газ, получать более выгодные условия, чем его коллеги по рынку, которые продают исключительно по биржевым котировкам, по спотовым площадкам. Но пойдет ли на это «Газпром», я, честно говоря, сомневаюсь. В контракте прописана формула цены, прописаны условия, под которыми компания подписалась. А специфические условия текущего года являлись исключительными, и явно не пошли на пользу ни покупателям, ни продавцам. Напомню, что большинство продавцов работало просто в убыток на протяжении нескольких месяцев. И апеллировать к этим специфическим условиям, как к возможности для снижения цен, было бы, мягко говоря, абсурдно», — заявил Александр Фролов.

Европейские партнёры «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», которых польский антимонопольный регулятор оштрафовал на 100 миллионов долларов каждого, также планируют обжаловать это решение. Так, 2 ноября об этом сообщили в австрийской компании OMV. «Это решение Варшавы не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — пояснили в пресс-службе OMV. А в минувший четверг, 29 октября, глава компании Райнер Зеле в ходе онлайн пресс-конференции заявил: «Мы остаемся приверженными проекту «Северный поток — 2», этот проект ценен для рынка газа Европы и OMV. Я думаю, что слишком рано спекулировать о каком-либо возврате инвестиций и чем-то подобном. У нас есть контрактные обязательства с «Газпромом» по финансированию проекта, работу свою мы сделали, и теперь остается только ждать, когда проектная компания продолжит работу по укладке труб». При этом Зеле отметил, что его компания направила в адрес Nord Stream 2 AG (оператора проекта СП-2) порядка 730 миллионов евро. Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В тот же день, 2 ноября, в немецкой компании Wintershall Dea сообщили, что она сохраняет за собой право обжаловать решение польского регулятора UOKiK. «Wintershall Dea безоговорочно приняла на себя все обязательства по финансовым соглашениям с Nord Stream 2 AG. Мы оставляем за собой право обжаловать решение польского антимонопольного регулятора», — подчеркнули в компании. В мае 2020 года председателя правления Wintershall Dea GmbH Марио Мерен сообщал, что компания полностью выполнила свои обязательства по финансированию магистрального газопровода «Северный поток — 2» в сумме 950 миллионов евро.

При этом немецкий бизнес может рассчитывать на поддержку государства в вопросе достройки СП-2. Так, 30 октября начальник отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер заявил, что проект «Северный поток — 2» важен для Германии, в том числе и на фоне перехода на возобновляемые источники энергии, причём газопровода будет актуален минимум до 2050 года. «Всё ещё рассматривается использование этого газопровода как сопровождающего проекта к энергетическому переходу (на возобновляемые источники энергии), пока не созданы мощности для сохранения энергии, произведенной из возобновляемых источников. То есть мы рассматриваем газ как очень важную технологию как минимум до 2050 года», — сказал он в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО «Энергетическая политика ФРГ: атомная энергетика против возобновляемых источников энергии: тенденции развития, трудности перехода».

«Правительство Германии исходит из того, что строительство газопровода будет окончено», — отметил дипломат, и добавил, что «Северный поток — 2» активно обсуждается во внутренней политике Германии, в том числе и в связи с вопросами энергетического перехода. «Многие говорят, что поскольку мы переходим на возобновляемые источники энергии, то зачем нам нужен газопровод. Правительство Германии сейчас рассматривает газ как стабилизирующий фактор. В вопросах производства возобновляемой энергии есть проблема: у таких источников нестабильное поступление, бывают перепады, и именно электростанции, работающие на природном газе, могут хорошо переключаться с высокого потребления на низкое, что позволяет стабилизировать систему подачи электричества», — пояснил Денер.

А глава комитета по экономике и энергетике Бундестага ФРГ Клаус Эрнст сравнил давление США на российско-немецкий газовый проект с действиями мафии. 2 ноября в интервью газете Junge Welt немецкий политик заявил: «Метод, который в этом случае использует США, напоминает мафию. Правительство США заявляет: «Мы хотим защитить вас, но если вы не позволите вас защищать, мы разобьем вас вдребезги». Эрнст отметил, что США интересует реализация исключительно их собственных экономических интересов. «Это вопиющее событие», — сказал он.

Политик также раскритиковал попытки «умиротворения» США, которые предпринимают немецкие власти. «Это пресмыкательство в худшем проявлении, если это правда. Не может быть, чтобы в случае шантажа мы откупались, предоставляя американцам терминалы для сланцевого газа, который нам все равно не нужен», — сказал Эрнст, комментируя информацию влиятельной немецкой газеты Die Zeit о том, что Берлин выразил готовность вложить до 1 миллиарда евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.

При этом Клаус Эрнст считает, что санкционное давление США на «Северный поток — 2» вряд ли исчезнет после выборов президента в этой стране, и изменения энергетической политики Вашингтона ждать не стоит. «Демократы тоже выступают за санкции против «Северного потока — 2», поэтому тут изменений не будет. Сохранится после выборов и давление со стороны представителей газовой индустрии США, которые хотят продавать свой газ, добытый методом фрекинга», — сказал представитель «Левой партии». Эрнст вновь призвал на уровне Европы принять меры в ответ на «вмешательство США в энергетическую политику». Речь, по его мнению, может идти об импортных пошлинах на американский сжиженный природный газ, добываемый при помощи гидроразрыва пласта (фрекинга). Ранее такое требование выдвигала фракция «Партии зелёных» в Бундестаге ФРГ. Решение окончательное: «Газпром» получил право возобновить прокладку «Северного потока - 2» © Газпром флот

Такие резкие заявления статусного немецкого политика связаны с тем, что в случае принятия новых санкций США под них могут попасть немецкие компании. В частности, речь идёт о логистической базе проекта «Северный поток — 2» — балтийском порте Мукран, где с минувшей недели находятся российский трубоукладчик «Академик Черский» и вспомогательные суда «Финвал» и «Умка». Как заявил в комментарии изданию «Московский комсомолец» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, создается впечатление, что создателям СП-2 удалось снять большинство технических проблем, мешавших началу работ на морском участке газопровода. Более того, фактически «Академик Черский» уже включился в непосредственный процесс укладки магистрали, так как вернулся в немецкий порт, где хранятся трубы, и может начать комплектовать свои трюмы необходимым оборудованием.

В пользу такого предположения говорит и тот факт, что 4 ноября из Калининграда в Мукран вышли судно снабжения «Остап Шеремета» и специальное судно «Артемис Оффшор», их прибытие в немецкий порт ожидается 5 ноября. Однако, по мнению редактора польского делового издания BiznesAlert Мариуша Маршалковского, после ходовых испытаний потребуется провести дополнительные работы на борту трубоукладчика «Академик Черский». На это может уйти еще несколько недель, поэтому начало укладки труб на морском участке СП-2 может быть отложено до конца ноября 2020 года.

При этом любые юридические препятствия для возобновления строительства морского участка «Северного потока — 2» отсутствуют с 4 августа 2020 года, когда вступило в силу решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием (именно такая на «Академике Черском»). А 29 октября истёк срок подачи апелляции на разрешение DEA об эксплуатации СП-2 на континентальном шельфе Дании. «Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение DEA от 1 октября 2020 года», — сказала представитель этого совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.

Как известно, 1 октября DEA выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе Дании, когда хотя бы одна из его двух ниток будет закончена. Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только после того, как она пройдет испытания и верификацию. Одним из условий является, в частности, страховка на покрытие любого ущерба, связанного с деятельностью, осуществляемой в соответствии с разрешением, даже если ущерб является случайным. Речь идёт также о создании и поддержании системы мониторинга и безопасности, которая должна гарантировать, что трубопроводы не будут перегружены. Поскольку трубопровод не закончен, компания-оператор «Северного потока — 2» не может пока воспользоваться этим разрешением Датского энергетического агентства.