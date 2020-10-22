США и Евросоюз на грани полномасштабной «санкционной войны» в связи с «Северным потоком - 2». Германия сделала первый шаг к запрету импорта американского сжиженного газа

Во вторник, 20 октября, Соединённые Штаты Америки расширили применение санкций, ранее введённых против проекта «Северный поток — 2» (СП-2) в рамках так называемого «Акта о защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В пояснении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, указывается, что под них подпадают не только суда-трубоукладчики газопровода, но и компании, предоставляющие таким судам различные услуги.

Изначально предполагалось, что объектом этих санкций являются лишь «суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине ста футов и более для строительства газопроводов «Северный поток — 2», «Турецкий поток» или любого другого проекта, являющегося продолжением вышеназванных проектов». Под санкции попали также «иностранные граждане, которые сознательно продают, сдают в аренду или предоставляют в пользование такие суда для воплощения таких проектов или способствуют совершению обманных или структурированных сделок с целью предоставления в пользование таких судов для воплощения подобных проектов».

Именно в связи с этим в январе 2020 года швейцарская компания Allseas, чьи суда укладывали последний участок «Северного потока-2» около острова Борнхольм, объявила о приостановке работ и отозвала два своих трубоукладчика — Pioneering Spirit и Solitaire, оставив недостроенным участок длиной всего 160 км. Утро на Украина.ру: Марцинкевич о борьбе США с «СП-2», нардеп раскритиковал послание Зе © Скриншот из видео Украина.ру

Однако в новом пояснении сути санкций говорится, что штрафные меры распространяются и на «иностранные фирмы и лиц, которые предоставляют определенные услуги или товары, необходимые или важные для предоставления или эксплуатации судна, занимающегося укладкой труб для таких проектов». В качестве примера подобных услуг Госдеп называет модернизацию судов-трубоукладчиков или установку на них оборудования, а также финансирование подобных работ.

Согласно заявлению Госдепа, ведомство готово «использовать весь спектр санкционных мер, чтобы остановить строительство» газопровода. Ожидается, что в конце нынешнего года в законопроект об оборонном бюджете США также будет включен дополнительный, наиболее жесткий, пакет санкций в отношении СП-2. Госдеп предупредил, что у компаний, занимающихся оказанием услуг судам, задействованным в строительстве «Северного потока — 2», есть 30 дней, начиная с 20 октября 2020 года, чтобы свернуть эту деятельность.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает действия США против «Северного потока-2» «несправедливой» и «рейдерской» конкуренцией. «В целом достаточно недружественная деструктивная линия по постоянному ведению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики. К сожалению, это уже стало такой неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона»,- сказал Песков журналистам во время пресс-колла 21 октября. Он отметил, что эта «деструктивная линия» продолжается не первый год и вредит отношениям между Россией и США. Глава Россотрудничества в Дании рассказал, как удалось склонить Копенгаген к выдаче разрешения на «Северный поток - 2» © REUTERS, Hannibal Hanschke

Новые ограничения, по сути, расширяют введенные в конце 2019 года санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». США пытаются не допустить дооснащения российского трубоукладчика «Академик Черский», который может быть использован для завершения проекта. Однако опрошенные российским изданием «Коммерсантъ» эксперты считают, что санкции за участие в его модернизации могут быть уже не актуальными — судно, возможно, уже располагает необходимым оборудованием. Как известно, «Академик Черский» после модернизации в немецком порту Мукран уже третью неделю проводит морские испытания в российской части Балтики.

Кроме того, новые меры США не включают наиболее опасные для проекта опции, отметила в комментарии «Коммерсанту» директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Она напомнила, что летом 2020 года инициативная группа американских сенаторов подготовила законопроект, ужесточающий санкции в отношении строящихся российских экспортных газопроводов. Согласно нему, наказанию должны были подвергнуться суда, участвующие в прокладке труб, компании, которые обеспечивают их страховку, техническое обслуживание и установку на них специального оборудования, а также специализированные организации, которые сертифицируют газопровод после завершения его строительства (то есть фактически — государственные органы Германии).

«Этот законопроект до сих пор не покинул стен Сената, а Госдепартамент расширил санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», внеся пояснения к уже действующему закону. Сравнивая тексты, напрашивается вывод, что Госдеп заимствовал наименее вредоносные формулировки сенаторов, не включив пункты о страховании судов и сертификации газопровода», — отметила эксперт.

Однако в комментарии агентству «Прайм» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков подчеркнул, что больше следует опасаться не существующих санкций, а тех, которые только рассматриваются в США. Ведь уже существует как минимум три законопроекта, в которых есть положения, касающиеся не только строительства, но и ввода в эксплуатацию, а также обслуживания «Северного потока — 2».

Германия ранее активно лоббировала, чтобы в тексте американских законопроектов остались положения только о строительстве СП-2, иначе санкции коснутся и ее, как потенциального основного покупателя газа из нового трубопровода. Теперь же, после обострения ситуации с Навальным, вероятно, Берлин будет делать это менее активно, считает Юшков. В случае введения санкций на обслуживание, ввод в эксплуатацию и/или сертификацию газопровода, Германия окажется «между молотом и наковальней» — либо исполнить законы своей страны и разрешить трубопроводу функционировать, но нарушить запрет США, либо признать, что законы другой страны важнее собственных, рассуждает он. Сатановский сказал, как Россия должна наказать тех, кто не дает достроить «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Расширение американских санкций против СП-2 в Германии на официальном уровне пока не прокомментировали, зато об их поддержке оперативно заявили в «Нафтогазе Украины». «Нафтогаз поддерживает решение Соединенных Штатов расширить санкции против «Северного потока — 2». Нафтогаз и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2». Совместные усилия — основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества», — говорится в сообщении на сайте компании.

Очевидно, что на Украине радуются любой задержке строительства СП-2, рассчитывая увеличить загрузку своей газотранспортной системы (ГТС). Однако, как отметил в комментарии агентству «Прайм» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, никто из так называемых врагов «Северного потока — 2» всерьёз не рассматривает как альтернативу проекту ГТС Украины. Даже самые новые её участки были построены более 30 лет назад, подчеркнул эксперт. На модернизацию ГТС, по его словам, нужны те же 7 миллиардов долларов, которые европейские компании уже вложили в строительство «Северного потока — 2» и его сухопутного продолжения EUGAL, но пока никто из европейских или американских компаний не вложил ни единого доллара в этот проект.

Потому неудивительно, что реакция на расширение американских санкций со стороны оператора строительства газопровода «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG (которая и привлекла финансирование проекта со стороны европейских партнёров), была весьма резкой. 21 октября в Nord Stream 2 AG заявили, что любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта «Северный поток — 2», оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. «Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы» — сообщили в компании, и подчеркнули, что скорейший ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам Европы и повышению энергетической надежности Евросоюза.

В Nord Stream 2 AG также отметили, что Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей неоднократно категорически выступали против угроз применения экстерриториальных санкций США. Европейская комиссия назвала эти санкции нарушением международного права. Об их неприятии всё чаще высказываются представители ЕС, европейских правительств и бизнес-ассоциаций. При этом в компании пока не стали оценивать возможные последствия для участников проекта после расширения американских санкций.

В тот же день, когда США объявили о расширении санкций против СП-2, немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что созданная Германией и Францией рабочая группа, в которую вошли представители ключевых ведомств и экономических объединений, а также парламентарии, выработала предложения ЕС касательно реакции на возможные санкции США. Речь идёт, в том числе, о санкциях, связанных с проектом «Северный поток — 2».



Как написало издание 20 октября, в докладе о «защите Европы от мер принуждения» говорится о возможности создания европейского экспортного банка и цифрового евро с тем, чтобы ЕС стал более независимым от финансовой системы США. Одно из предложений предусматривает введение санкций ЕС в ответ на меры, направленные против европейских компаний. По данным Handelsblatt, рабочая группа получила поддержку главы МИД ФРГ Хайко Мааса. «В мире возрастающей конкуренции крупных держав Европа должна защищать свои интересы и ценности более независимо и с большей уверенностью в собственных силах. С тем чтобы мы в Европе могли проводить собственную политику, нам следует лучше защищать европейские компании от давления извне», — приводит газета слова министра. «Северный поток – 2»: вице-канцлер и министр экономики ФРГ поддержали достройку газопровода © REUTERS, Hannibal Hanschke

Газета напомнила, что до сих пор ЕС не мог дать соразмерного ответа на угрозы США, будь то санкции против Ирана или «Северного потока — 2». Вашингтон просто игнорировал предостережения европейских политиков. Во время секретных заседаний члены рабочей группы пришли к выводу, что ЕС следует «отпугнуть» потенциальных «экономических агрессоров». В качестве последнего средства рассматриваются контрмеры против сенаторов США, предлагавших ввести санкции в отношении европейских фирм, участвующих в реализации «Северного потока — 2», или ограничения на экспорт отдельных американских товаров в ЕС.

Как отметила газета, предложения обсудят в национальных парламентах и руководящих органах Евросоюза. Сообщество сигнализирует о том, что готово к эскалации, если это потребуется для защиты собственных экономических интересов, пишет Handelsblatt. «Мы сейчас работаем над усилением экономической сопротивляемости и изучаем различные варианты», — приводит газета слова заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, временно выполняющего функции еврокомиссара по вопросам торговли.

Упомянутый выше министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен в том, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Об этом он 17 октября заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца. Вопрос — когда», — сказал он. Касаясь критики проекта со стороны Вашингтона, Маас отметил, что «о нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь — в Европе». «Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжёлой нефти», — заметил германский министр. «США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — подытожил Маас.

При этом ответ, который готовит для США Германия, может быть асимметричным. Как отмечает российское издание LIFE, немецкие власти начали полномасштабную PR-кампанию, рассчитанную, прежде всего, на позитивный отклик у европейцев, озабоченных проблемами экологии. Согласно опубликованному на днях заявлению Федерального министерства окружающей среды ФРГ, сжиженный природный газ из США так же вреден для окружающей среды, как и уголь, поскольку как американский газ добывается методом гидроразрыва пластов, что наносит вред мировой экосистеме. Об этом министерство заявило в ответе на запрос фракции «Партии зелёных» немецкого Бундестага.

Это весьма иезуитский подход, поскольку оппозиционная ныне «Партия зелёных» призывает к отказу от угольной генерации по всей Европе, и при этом не согласна на строительство АЭС, а видит единственным приемлемым источником для выработки электричества газ (кроме, конечно, чистой энергии, получаемой от солнца или ветра). На проведённых в Бундестаге дебатах, в ходе которых ещё раз был подтверждён курс на экологичность немецкой энергогенерации, Федеральное министерство окружающей среды Германии заявило, что не весь газ, который мог бы быть использован для производства электричества, отвечает требованиям экологичности своей добычей.

После таких выводов «Партия зелёных» заявила о необходимости полного запрета на добычу и импорт нефти и газа, добытых с помощью гидроразрыва пласта — а именно такой газ в сжиженном виде поставляется в Европу из США. Таким образом, от «пряника» (ранее Берлин выразил готовность вложить до 1 миллиарда евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа в случае отмены санкция против СП-2,), немецкие власти переходят к политике «кнута» — то есть угрожают полным запретом импорта ввоза СПГ из Соединённых Штатов.

В это же время российский «Газпром» предоставил объективные данные о том, что газ из «Северного потока — 2» более чем в три раза экологичнее, чем СПГ из США. По данным российской компании, углеродоёмкость СП-2 — 6,3 CO2-эквивалента на 1 мегаджоуль, «Турецкого потока» — 7,3, украинского транзитного маршрута — 10,6, а вот показатель американского СПГ — целых 22,3. При этом американский СПГ ещё и значительно дороже российского, что является отрицательным фактором не только для немецких парламентариев, но прежде всего для немецкого бизнеса, которому нужны большие объёмы газа.

Теперь, когда Германия приравняла СПГ из США по вредности для экологии к углю, экологи говорят, что такие выводы немецких властей могут стать приговором для поставок американского газа не только в Германию, но и в другие страны Европы, ведь немецкие «Зелёные» имеют значительное влияние в Европарламенте. Да и бизнес других стран ЕС (за исключением разве что Польши, которая пока широко использует уголь), совсем не против под знамёнами экологов получить доступ к дешёвому российскому газу, отмечает LIFE.