Газета Die Zeit сообщила, что власти ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока – 2». В правительстве Германии эту информацию не комментируют

В среду, 16 сентября, влиятельная немецкая газета Die Zeit написала, что по данным ее источников, Берлин выразил готовность вложить до 1 миллиарда евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ).

«В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.

В нём германская сторона также констатировала, что «существующие правовые возможности для санкций не исчерпаны».

По информации журналистов издания, Шольц сначала устно изложил позицию Берлина, а затем повторил её и в письменном виде. Речь идет о терминалах по приему СПГ в немецких портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Вассерман объяснил, почему Трамп устраивает «танцы с бубном» вокруг «Северного потока-2» © AP, Alex Brandon

Правительство ФРГ обещало в обмен на отказ США от санкций «повысить государственную поддержку строительству посредством выделения до 1 млрд евро». В Кабмине ФРГ отказались комментировать информацию, содержащуюся в газете.

«Мы не комментируем отдельные сообщения прессы», — сказал в среду на брифинге представитель министерства финансов Германии.

Die Zeit отметила, что на саммите ЕС 24-25 сентября лидеры стран-членов Евросоюза намерены обсудить будущее проекта «Северный поток — 2» (СП-2) в свете инцидента с Алексеем Навальным. Как известно, после случившегося с российским блогером в Германии и ЕС разгорелись ожесточённые дискуссии о прекращении достройки СП-2. Остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры германской партии «Союз-90» / «Зелёные».

В либеральной Свободной демократической партии ФРГ предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

В правительстве Германии поначалу предлагали не увязывать друг с другом инцидент с Навальным и строительство газопровода. Лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы «Новичок», тон сменился.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в минувшие выходные выразил надежду на то, что Россия не вынудит Германию «сменить позицию», что трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект СП-2. По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, канцлер ФРГ Ангела Меркель «присоединилась к словам» главы МИД.

При этом министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что скептически относится к перспективам введения подобных санкций.

Немецким политикам приходится принимать во внимание и настроения своих избирателей, большинство которых против остановки СП-2. В том же номере Die Zeit за 16 сентября опубликованы результаты опроса общественного мнения, который провела служба Civey по заказу газеты. Навальный против «Северного потока-2»: кто кого?

Как сообщило издание, против остановки проекта выступили 54,9% респондентов, при этом 52,4% выступили за введение новых санкций против РФ.

Неудивительно, что в правительстве Германии наметился раскол в отношении газопровода «Северный поток — 2». Как отметил 15 сентября журнал Spiegel, на недавнем заседании комитета Бундестага по международным делам Хайко Маас уклонился от прямого ответа на вопрос о будущем этого российско-немецкого проекта.

Ведь для того, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2» незадолго до его окончания, у правительства ФРГ очень мало поддержки даже внутри их собственных партий — у Меркель в ХДС и у Мааса в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Хайко Маас столкнулся с сильным сопротивлением ещё до заседания парламентского комитета по международным делам. К примеру, член СДПГ, депутат от Мюнхена Флориан Пост выступил против санкций в отношении России на том основании, что у Берлина недостаточно доказательств участия в заговоре против Навального российских властей.

«Мы так можем выстрелить себе в ногу, — заявил он. - Прекращение строительства «Северного потока — 2» — не выход».

А один из лидеров социал-демократов, Норберт Вальтер-Борьянс, хотя и не выступает против санкций в отношении России, но против остановки строительства газопровода.

«Мы не можем стоять и просто смотреть на это вопиющее нарушение прав человека, — заявил он в комментарии Spiegel. - Но «Северный поток» — это совсем другое. Он как мост, в котором не хватает последнего камня. Нельзя оставлять его в развалинах только потому, что у вас сейчас друг с другом проблемы».

Нельзя делать «Северный поток» «жертвой» и по мнению известного депутата от СДПГ Карстена Шнайдера.

Что же касается правящего ХДС, то кандидат на ныне вакантный пост лидера партии и глава парламентского комитета по международным делам Норберт Рётген публично призвал остановить строительство газопровода. Однако на встрече депутатов от ХДС и союзного Христианско-социального союза Баварии (ХСС) его никто не поддержал.

Напротив, премьер Саксонии Михаэль Кретчмер ещё перед встречей предупреждал коллег: не нужно трогать газовый проект. Причем его, христианского демократа, поддержали христианские социалисты. Даже временно исполняющая обязанности лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр всего лишь сказала, что в «проекте нет ничего притягательного» и обошлась без призывов остановить строительство. Марков рассказал, как лоббисты США пытаются торпедировать «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина

Как отмечает немецкий журнал, в любом случае остановить строительство «Северного потока — 2» крайне трудно. 94% из 2460-километрового газопровода уже проложены по дну Балтийского моря. Разрешения на его прокладку в своих территориальных водах дали все страны.

По мнению экспертов, Бундестагу придется принимать специальный закон, запрещающий окончание строительства. Максимум, что может сделать Федеральное сетевое агентство, независимый регулятор, отвечающий в Германии за все сети, включая газопроводы, это отложить начало эксплуатации газопровода. Оно может задержать выдачу разрешения на начало работы газопровода компании-оператору.

Не стоит забывать и о потенциальных исках, которые могут предъявить немецкому правительству в случае остановки строительства газопровода. На данный момент смета проекта составляет почти 10 миллиардов евро.

Половину строительства финансирует Газпром, вторую половину затрат оплачивает пятёрка европейских энергетических компаний: Wintershall, Uniper, OMV, Royal Dutch Shell и Engie. Если правительство Меркель остановит строительство, то, как утверждает источник Spiegel, знакомый с ситуацией, эти компании могут потребовать компенсацию.

Но и этим возможные претензии к властям ФРГ, скорее всего, не ограничатся. Ведь на территории европейских стран уже построены дополнительные газопроводы и компрессорные станции под газ, который пойдет по новой трубе через Балтику, и затем будет распределяться по континенту.

Речь идёт в первую очередь об Австрии, президент которой Александр ван дер Беллен во время встречи с президентом Украины 15 сентября дал понять, что Вена выступает против остановки строительства СП-2. Австрия не собирается увязывать этот экономический проект с «делом Навального» — несмотря на все призывы Владимира Зеленского «посмотреть на проект с нашей точки зрения». «Похороним навсегда». Коболев раскрыл план Украины по уничтожению «Северного потока – 2» © Нафтогаз Украины | Нафтогаз Украины | Перейти в фотобанк

О том же после встречи с Зеленским заявил и канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Северный поток — 2» для нас в Австрии — это экономический проект, до сих пор еще позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу», — сказал глава австрийского правительства.

Как упоминалось выше, нефтегазовая компания OMV, почти на треть принадлежащая австрийскому государству, является одним из инвесторов «Северного потока — 2», а также крупным покупателем российского газа.

На днях, выступая на популярном ток-шоу, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не знает случая, чтобы санкции против таких стран, как Россия, давали результат. Однако, как отмечает Spiegel, скептически к санкциям относится не только «экономист» Альтмайер, но и подчиненные Хайко Мааса.

Санкции, считают немецкие дипломаты, не должны становиться стандартным орудием. Нельзя наращивать их использование, потому что в таком случае в странах, против которых они применяются, разовьется к ним «сопротивляемость».

Исследование Европарламента 2018 года также подтверждает скептицизм в отношении санкций. Оказалось, что лишь в единичных случаях санкции приводили к желаемому результату, т.е. к смене поведения.

Несмотря на это, 16 сентября Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить санкционное давление на Россию в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Зарубежные СМИ: Судьба газопровода «Северный поток – 2» должна решаться в Берлине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В частности, Европарламент подтвердил «свою изначальную позицию в отношении прекращения проекта «Северный поток — 2». Хотя эта резолюция носит рекомендательный характер и является необязательной к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, однако такие решения служат политическим ориентиром для стран Евросоюза.

Кроме того, на заседании Европарламента выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что произошедшее с Навальным является «частью системы действий РФ на мировой арене», отметив, что «эта система не меняется, и никакой газопровод это не изменит».

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал западных партнеров не политизировать ситуацию вокруг проекта «Северный поток — 2».

«Что касается упоминаний газопровода, то, наверное, надо прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который находится в русле интересов как России, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии», — сказал он, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен.

По мнению постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, реализация газового проекта «Северный поток — 2» будет продолжена, несмотря на угрозу введения новых санкций Европейского Союза в отношении России.

Однако какие-либо задержки по этой причине исключить нельзя, заявил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Чижов отметил, что шансы проекта в том, что он не входит в общеевропейскую повестку, поскольку активную позицию проявляет правительство Германии, которое заинтересовано «чтобы этот газ пошёл».

По его словам, новые санкции, которые может ввести Евросоюз против РФ, «не вопрос завтрашнего дня», поскольку сначала это станет предметом «субстантивных внутренних дискуссий».