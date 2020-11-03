Во вторник, 3 ноября, граждане США выберут президента на следующие 4 года. Но не только себе - фактически они будут избирать руководство для всех зависимых от США стран. Украина входит в их число

От политики США зависит, как долго будет продолжаться военный конфликт на Донбассе, с кем Украине торговать, кому можно продавать свои экономические активы, кого назначать в руководство государственных компаний, как выстраивать отношения с соседями, у кого приобретать вакцину от Covid-19, на каком языке говорить продавщицам супермаркетов…

Следовательно, за американскими выборами с замиранием сердца следят от Львова до Харькова, а многие решения украинских внутренних проблем были отложены до оглашения результатов.

Не все так однозначно: кто лучше для России и Украины, Трамп или Байден? Мнение экспертов © REUTERS, Edgard Garrido Джо Байден. На прошлых выборах в США предыдущие власти Украины ошиблись и поставили на Хиллари Клинтон, пытаясь впоследствии всячески загладить вину. В свою очередь, демократы пытались использовать украинскую тему в борьбе против Дональда Трампа, обвинив его в давлении на Владимира Зеленского с целью получения компромата на своего соперника.

Недавно украинский президент заявил, что вмешиваться в американские выборы не собирается, а надеется на поддержку обеих партий.

«Для нас очень важно, чтобы Украина не вмешивалась в выборы любой страны, сейчас мы говорим об Америке, особо не вмешивалась в политику наших стратегических партнеров. Кстати, у нас двухпалатная поддержка — от республиканцев и от демократов. Они поддерживают санкционную политику по поводу аннексии Крыма и войны на Донбассе», — говорил Зеленский в интервью изданию Politico.

Тем не менее, определенные интересы у Киева есть, и скрывать эту заинтересованность не очень-то удается. Бывший глава украинского МИД Павел Климкин на днях заявил, что победа Джо Байдена была бы выгоднее.

«Байден даст больше позитивного драйвера Украине, так как у Трампа сформировалось отношение к Украине как к коррупционной реальности, и я думаю, что это отношение не изменится», — заявил Климкин.

Политолог рассказал, как поменяется отношение США к Украине при Байдене © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Барака Обамы Байден много раз посещал Украину, наблюдал за военной поддержкой, которую оказывали США в связи с военными действиями на Донбассе, а с экс-президентом Порошенко общался, по собственному признанию, чаще чем с женой.

Байден также предлагал расширить «Нормандский формат» за счёт США, чего желает и Киев.

Тем не менее, с приходом в Белый дом Трамп без лишних проволочек увеличил пакет военной помощи Украине, в отличие от длительных обещаний Обамы, при котором Байден занимал должность вице-президента. Сам Трамп напомнил об этом во время недавних дебатов с Байденом.

«Пока он продавал Украине подушки и простыни, я поставлял противотанковое оружие. Нет никого более жесткого в отношении России, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США.

Если администрация Трампа активно противодействовала реализации «Северного потока — 2», то его соперник Джо Байден обещает делать это еще более активно, ссылаясь на «энергетическую независимость» Украины.

«В экономическом плане я бы работал над увеличением прямых западных инвестиций и поддержанием энергетической независимости Украины от России, особенно если трубопровод «Северный поток-2» будет построен, поскольку этот проект серьезно затруднит доступ Украины к российскому газу», — заявил Байден, отвечая на вопросы Совета международных отношений.

Он также подчеркнул, что сделает Украину «приоритетом внешней политики США».

Геворг Мирзаян: После выборов США погрязнут во внутреннем конфликте © РИА Новости, Нина Зотина

С другой стороны, украинские военные выражают надежду на поставку США летального оружия, которое Дональд Трамп как бизнесмен предпочитает продавать втридорога. Аналогичное мнение выражает украинский политолог Владимир Фесенко.

«Вряд ли Трамп будет отказываться от помощи Украине. Но она будет больше привязана к каким-то обязательствам с нашей стороны. Будет больше жесткого давления по разным вопросам», — говорит Фесенко.

В свою очередь, украинский политолог Руслан Бортник считает, что сам факт коррупционного скандала, связывающего Украину и Байдена, заставит последнего поостеречься от слишком щедрой помощи Киеву, чтобы не компрометировать себя еще раз.

«Байден скомпрометирован Украиной, за каждым его шагом демократы будут следить с точки зрения "шкурного" интереса. Трамп зачистит посольство в Киеве от демократических кадров, их коммуникаторов и контактеров в Киеве, вот и все», — считает Бортник.

С победой Байдена украинский политолог Сергей Толстов также связывает возможное возвращение на руководящие посты людей из окружения Петра Порошенко, а также «проблемы» для тех политиков, кто подыгрывал Дональду Трампу, вроде депутата Андрея Деркача, опубликовавшего записи переговоров Байдена и Порошенко.

Дмитрий Дробницкий: Украина ждёт, когда Байден, став президентом, восстановит внешнее управление © РИА Новости, Нина Зотина

Я думаю, что в отношении Зеленского окружение Байдена работало бы более жестко, четко давая ему план, что делать, контролируя, чтобы не было отступлений от заранее поставленных требований. Я думаю, что из окружения Петра Алексеевича многие люди могли бы вернуться на важные посты в Украине, и соответственно как раз Петр Алексеевич был бы первым украинским политиком, с которым Байден встретился бы после инаугурации», — говорит Толстов.

В сфере экономики политика Трампа на поддержку своего производителя и реиндустриализацию в США косвенно будет означать ускорение деиндустриализации Украины и активную закупку дорогих американских товаров. Демократическая партия США более ориентирована на глобализированный рынок и открытие аутсорсинговых предприятий в странах третьего мира с дешевой рабочей силой, к которым относится и Украина.

Обеспокоенность украинских политиков результатами выборов в США вполне закономерна. Подчас голосование в штате Пенсильвания для них важнее, чем голосование в Одессе или Ужгороде.

Тем не менее, выборы в США способны внести лишь некоторые коррективы в детали финансирования тех или иных приоритетных программ. Посол Украины в США Владимир Ельченко уверен в неизменности курса в целом.

«Политика США в отношении Украины абсолютно не поменяется. Она может только улучшиться. И в смысле помощи, и в смысле антироссийских санкций», — сказал Ельченко.

Оба кандидата будут проводить долгосрочную политику США в регионе, которая не меняется от смены персоналий в Белом доме. И суть ее заключается в максимальном отрыве Украины от сферы влияния России, как в культурном, так и в экономическом плане. Следовательно, чем больше крови (в прямом и переносном смысле) и взаимных обид проляжет между народами двух стран, тем лучше для американских интересов.