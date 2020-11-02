Джо Байден. Астрологический портрет кандидата в президенты США

Во вторник, 3 ноября, в США в борьбе за главный пост - президента - сойдутся демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ход пр6двыборной компании показал, что 3 ноября (в Москве это будет ночь с 3 на 4 ноября) станет реальным рубежом в США, когда выборы президента могут закончится гражданской войной

Один из двух главных претендентов на пост президента США Джо Байден тесно связан с Украиной — и политически (курировал в команде Обамы эту страну, ставшую самой бедной и самой коррумпированной в Европе) и криминально (подозревается в получении через сына Хантера взятки от одного из украинских бизнесменов).

Байден и выборы в США

Если Джозеф Робинетт Байден, кандидат от демократов, станет президентом, то это будет второй президент — католик в истории США. Предыдущим был Джон Кеннеди.

Произойдет ли это? Если делать прогноз методами астрологии — то вряд ли. С очень большой вероятностью, Байден либо не сможет быть избран президентом по проблемам со здоровьем. Или другой какой-то беды. Он "исчезнет" ещё до выборов. Например, попадет в больницу.

Либо будет вынужден "уйти со сцены" по другим причинам.

Либо, в случае избрания, не досидит до конца срока. Как, собственно, произошло с Джоном Кеннеди. Роберт Кеннеди, второй возможный президент-католик, вообще не успел начать президентскую гонку, как был убит.

Но всё-таки, не все в жизни предопределено. Далеко не всё. И может быть, появится в истории Америки ещё один президент, католик по вероисповеданию.

Дети — трагедия Байдена

Джону Байдену не везёт с детьми. Это тоже видно в его гороскопе.



Описать эту ситуацию можно только с учётом домов гороскопа.

Марс, управитель 5 дома, находится на куспиде 12 дома. Дети будут попадать в больницы, употреблять наркотики или алкоголь. "Уходить со сцены". Лучший вариант — в монастырь. Но монастыря пока не было. А все остальное — было.

Он пережил ужасные трагедии. Гибель дочки и жены в автокатастрофе. Смерть сына, Бо Байдена, пять лет тому назад от рака мозга.

Единственный живущий сейчас его ребенок — это Хантер Байден.

Именно Хантер "завязан" на коррупционные скандалы в Китае и Украине. Но не только с этим связаны постоянные разоблачения Хантера.

Хантер и огромная сова

Его сын, Хантер Байден, ещё летом 2019 года дал интервью, в котором подробно описал, как он начал пить алкоголь ещё подростком. Как он попробовал кокаин ещё в университете.

Как он продолжал пить, употреблять кокаин и крэк, и как он расстался в итоге из-за этого с женой, матерью его трёх дочерей. Кстати, по ее инициативе. Они договорились, что как только Хантер опять напьется, он должен будет уйти из дома.

После очередной годовщины свадьбы Хантер выпил бутылку водки (!) И ушел. Для американцев бутылка водки — это очень много.

И все в таком же духе. Как Хантер вступил в близкие отношения с вдовой своего брата. Но потом расстался, и женился на девушке, которую знал 10 дней до свадьбы. «Байден перед дилеммой»: что ждёт «Северный поток — 2», если Трамп проиграет выборы © REUTERS, Kevin Lamarque

Зачем эта слишком публичная искренность? Вытаскивание личной истории и личных трагедий на люди?

Как проницательно заметили журналисты "Дейли Мэйл", это нужно, чтобы отвлечь внимание общества от сложных этических вопросов, которые могут быть заданы его отцу, сегодня — кандидату на пост президента США.

Кстати, нигде не подтвердил Хантер, что коррупционные связи в Китае и на Украине, в которых его обвиняют, имеют отношения к его отцу. Нет, конечно же, нет.

Да и сам Хантер, безусловно, ничего "не знал" о коррупции китайского бизнесмена Е Цзяньмина, впоследствии арестованного китайскими властями именно за коррупцию. И про сомнительную репутацию Николая Злочевского, министра экологии в правительстве Януковича и его компании "Бурисма" на Украине тоже ничего не знал.

Честно говоря, в это трудно поверить, когда читаешь, например, как Хантер в Лос-Анджелесе (ЛА) забыл свой паспорт в самолёте, и поэтому решил провести в Калифорнии недельку. И спросил у бездомного, где здесь можно купить крэк. И продолжал покупать крэк ещё неделю. И проводил время в притонах ЛА.

А потом сел в арендованную машину, где в поездке его сопровождала огромная сова (!). Кстати, машину ему помог арендовать бездомный, который его пожалел(!).

И потом в машине была обнаружена трубка для крэка, следы белого порошка на руле и прокурорский значок его брата Бо, прокурора штата Делавэр, сенатором от которого 36 лет прослужил Джо Байден.

И тут возникает вопрос. New York Post опубликовал письма, доказывающие, что Джо Байден встречался с руководителем украинской Burisma © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

"Но как же он служил в очистке?" ("Собачье сердце")

То есть, извините, в "Бурисме"?

Что он мог делать в газодобывающей компании в Украине, очень далеко от ЛА, проституток и крэка? Как он мог туда принести "западные методы управления" (так объяснял его появление в "Бурисме" хозяин предприятия, Николай Злочевский).

При разводе жена Хантера обвиняла его в том, что он слишком много денег отрывал от семьи и тратил их на стрип-бары, проституток, алкоголь и наркотики. Стрип-бары Хантер отрицал. Но, сказал он, когда узнал, в чем его обвиняет жена, пошел прямиком в стрип-бар.

"Я сказал себе: "Тр..ни их всех".

Да, хорошие методы управления. Чем в принципе может управлять Хантер?

Защита Байдена

Для избирательной компании Трампа это важный момент.

Борьба Трампа против Байдена будет во многом построена на вытаскивании на свет "грязного белья" Хантера.

А Байден? Уже сейчас можно понять, на чем будет строить компанию "защиты" кандидат от демократов.

Да, Хантером похвастаться нельзя. Но это единственный живой ребенок Байдена. Семья, действительно, пережила две страшные трагедии.

Когда погибла жена Байдена и его дочь, два маленьких мальчика с травмами попали в больницу. Именно там, в их палате, тогда избранный сенатором Байден принял присягу. Какая же была в этом необходимость? Именно в палате?

А вот сейчас эти снимки гуляют по сети. И умиляют сердца матерей Америки. Байден вообще умеет любоваться собой и склонен к эффектным "киношным" сценам. Байден назвал президента США «щенком Путина» © REUTERS, Brian Snyder

Этому способствует Солнце в соединении с Венерой. Это и самолюбование, но и определенное обаяние. Конечно, Байден нравился и наверняка нравится избирательницам. У Байдена нюх на то, как правильно подать себя.

На национальном республиканском конвенте в августе 2020 Иванка Трамп, дочь Трампа, сказала — "Впервые за долгое время у нас есть президент, который выявил лицемерие Вашингтона, и они ненавидят его за это".

Ход понятен. Направление понятно. Лицемеры — демократы.

Это лучше всего показывает история семьи и детей Байдена.

Бриллиант от господина Е

Именно жена Хантера предала огласке дело о "взятке бриллиантом". Этот бриллиант Хантер получил от китайского бизнесмена Е. Который сейчас сидит как раз за коррупцию где-то в Китае. Хантер сказал в интервью, что он тогда "отдал его кому-то из друзей, сопровождавших его".

А вот жена Хантера утверждает, что бриллиант стоимостью 80.000 долларов входит в состав их общего имущества. А что, ведь взятку Хантер получил, находясь в браке с ней?!

Сейчас можно только постить фоточки сорокалетней давности, с маленькими Бо и Хантером.

Лицемерие — вот основной грех Джо Байдена.

Лицемер Джо Байден

Есть ли этому подтверждение в гороскопе Джо Робинетта?

Да.

Не только лицемерие, но и упоение собой, высокомерие, тщеславие.

Именно тщеславие заставило Байдена самого рассказать, публично и несколько раз, как он уволил прокурора Украины, Виктора Шокина, который "мало боролся с коррупцией".

Кроме того, по словам Байдена, именно он сделал решающий звонок Порошенко и "приказал" тому отречься от поста президента.

Хирон квадрат Венера. Человек кичится собой, своими достижениями. Влиянием, могуществом, положением. Не понимая, что "подставляет" сам себя.

Хирон квадрат Солнце. Резкие, агрессивные решения. Внезапный выброс энергии. Хорошо для спортсменов, политиков. Но в личном общении это очень сложный, внезапно агрессивный человек.

Именно такое резкое решение предложил Джо Байден президенту Порошенко. Сам он тщеславно рассказывал в интервью "Голосу Америки" — " Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если к тому времени генпрокурор не уволен, вы не получаете денег (миллиард долларов кредита). И тот сукин сын был уволен."

Теперь это тщеславное хвастовство ляжет в основу обвинений республиканцев. Ведь прокурор Виктор Шокин расследовал дело о коррупции в "Бурисме" (по крайней мере, так он заявляет сам). Эксперт назвал страну, где произойдёт «цветная революция», если Байден станет президентом США © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Именно такое же резкое решение предлагал Байден президенту Югославии Милошевичу, когда угрожал ему в 1993 году. И когда поддержал бомбардировки Югославии в 1999.

И когда поддерживал вторжение в Афганистан в 2001. И в Ирак в 2003.

Хирон квадрат Меркурий. Непринятие чужой точки зрения. Грубый, задиристый, агрессивный. Часто окружён предателями. И сам не задумываясь, предаст. Даже не заметив этого.

По сути, рассказывая о том, как он распоряжался на Украине, Байден выставил на посмешище президента Порошенко. Который оказался просто мальчиком на побегушках у настоящего хозяина Украины. Телеканал "Дождь" в те годы даже назвал Байдена "и.о. президента Украины".

Прокси — коррупция

Но имели ли значение для Хантера Байдена те "жалкие три с половиной миллиона долларов", как теперь пытаются подать историю с "Бурисмой" сторонники Байдена. Это те деньги, которые он предположительно мог получить от Бурисмы.

Во-первых, это только то, что можно доказать. А во вторых, сейчас Хантер рассказывает в интервью, что бывшая жена забирает у него в месяц больше 35 тысяч долларов содержания на себя и детей. Самому Хантеру приходится жить всего на 4 тысячи в месяц!

В общем, кто-то где-то говорит неправду. Либо миллионы от "Бурисмы" — чепуха для Байденов. Либо…

А в то же время уже в 26 лет Хантер зарабатывал по 100.000 долларов в год, официально — иногда больше своего отца. Он устроился на работу в фирму, которая была финансовым "донором" на выборах Джо Байдена сенатором, в 1996 году.

В 1998 году Хантер обращается за помощью к министру торговли в правительстве Билла Клинтона, сыну пятикратного мэра Чикаго — Уильяму Дэйли. И становится директором департамента интернет-экономики в правительстве.



Так вот как выглядит демократия!

Почему его назначили на такой серьезный пост в правительстве? Дэйли объяснял, что "просто чувствовал симпатию к Хантеру".

Тогда же у Хантера начинается серьезная алкогольная зависимость, и уже в 2003 году он впервые попадает в реабилитационный центр.

Во время своего сложнейшего развода, постоянного лечения в самых разных центрах от кокаиновой, алкогольной, наркотической зависимости, и очередных провалов в эту зависимость — он продолжал "управлять" украинской "Бурисмой".

Как раз в этот период Хантер несколько раз в год появлялся на энергетических форумах, организованных Николаем Злочевским, они проходили в Европе. Дмитрий Дробницкий: Украина ждёт, когда Байден, став президентом, восстановит внешнее управление © РИА Новости, Нина Зотина

Во время одной такой встречи он взял кокаин у незнакомца в туалете отеля в Монте-Карло, в чем потом был вынужден признаться.

Неделями он лежал в комнате отеля в Калифорнии, и выходил только за бутылкой водки "Смирнов", пока к нему не приехал отец со словами — "Что делать будем, Хантер?". Это собственные признания Хантера.

Как он умудрялся вести асоциальный образ жизни, чуть ли не в группе бездомных в ЛА и "улучшать западную систему управления" в украинской компании?

То, что происходило в Украине и в других местах — конечно же, уже давно "секрет Полишинеля". СМИ называют "деятельность" Хантера на разных постах "прокси-коррупция". Реальных обвинений вроде бы не предъявить.

Деятельности Байдена, его семьи и друзей посвящен бестселлер Питера Швейцера "Тайные империи: как американская политическая элита скрывает коррупцию и обогащает родственников и друзей".



Как намекает автор книги, Джо Байден все знал и про "Бурисму", и про Китай.

Это "прокси-коррупция", то есть вытаскивание денег через посредников (как прокси сервер является посредником между пользователем и интернетом). Возможно, сам Хантер был лишь ширмой.

А настоящие потоки денег шли через невидимых посредников.

Четырежды "скорпион"

Это было бы очень похоже на Джо Байдена. В его гороскопе четыре личные планеты находятся в Скорпионе. Солнце, Венера, Меркурий и Марс.

Скорпионы — суперскрытные люди. Они способны долго и тщательно разрабатывать секретные операции, чтобы потом нанести молниеносный удар.

Джо Байден — безусловно, очень скрытный человек. Если бы он не был сенатором 36 лет, а потом вице-президентом, можно было бы предположить, что он работает на одну (а скорее, на несколько) разведок мира.

Но уж финансовые дела он умеет делать, без сомнения, в тишине и крайне скрытно. Обезопасив себя. Как умеют Скорпионы.

А он четырежды Скорпион!

Как раз прокси-коррупция — изобретение подобных людей.

А подвело его тщеславие и спортивный азарт. Не смог удержаться, чтобы не похвастать, как "великий и могучий" Байден управлял Украиной. Сработали квадраты к Хирону. И аспекты личных планет к Юпитеру.

"Идиот" с низким уровнем интеллекта"

Так назвало Байдена Центральное телеграфное агентство Кореи. После того как он назвал лидера северной Кореи Ким Чен Ына "тираном и убийцей".

Ещё в далёком 1988 году Байден был вынужден снять свою кандидатуру на пост президента после того, как его уличили в плагиате в одной из речей.



Конечно же, Байден далеко не так глуп. Дело не в интеллекте. Проблема Байдена — он не считает нужным относиться предусмотрительно к своим словам. Тщеславный позёр, он просто не может сдержаться.

Меркурий, Венера и Солнце в трине к Юпитеру. Он чрезвычайно доволен собой, он оценивает себя непомерно высоко. Эго раздуто до невозможности.

Он сам называет себя "самым лучшим президентом для Америки".

После истории с плагиатом он сказал — "Глупо. Сам виноват. Я думал, что не нужно готовиться."

Что его и подводит уже много раз. И конечно, мы увидим этого тщеславного человека, не желающего стесняться в словах, вспыльчивого, агрессивного, донельзя самовлюблённого, на предвыборных митингах во всей его красе.

Ведь это, наконец, его звездный час.



"Злоччи" процветает



А что же, кстати, сейчас с "Бурисмой" и Николаем Злочевским? Все хорошо. В своей книге "Петр Пятый" беглый украинский олигарх Онищенко рассказывает, что предложил Порошенко сделку от имени Злочевского.

"Петр Пятый" был доволен, назвал Злочевского "хорошим парнем". Расследования против него были прекращены. Злочевский вернулся в Украину.

Сейчас против "Бурисмы" вроде бы опять начались расследования. Но предприятие продолжает активно скупать земли и месторождения газа в Украине.

В составе его директоров нет больше нашего любимого Хантера. Но есть Джозеф Кофер Блэк, бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ. Есть бывший президент Польши Квасьневский. И другие "знатоки" газовой добычи.

Состояние самого Злочевского в 2017 году оценивалось больше чем в полмиллиарда долларов.

А не так давно появилось сообщение, что Злочевский — хозяин киевского магазина "Злоччи", который торгует предметами роскоши. Пикантность в том, что в этом названии есть не только созвучие с фамилией Злочевского. Но и с украинским словом "злочин", то есть преступление.

Если об этом узнает Байден, ему точно понравится. Хирон, такой активный в его гороскопе, даёт странное чувство юмора. Это обычно "черный юмор", совершенно не смешной для окружающих.