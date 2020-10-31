Предвзятость Авакова: как украинское МВД оказывает давление на итальянский суд

Дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива, убившего гражданина Италии и осужденного за это преступление в этой стране, все больше приобретает международное политическое звучание

Украинский нацгвардеец является одновременно гражданином Италии, куда и прилетел в отпуск, но был сразу же в аэропорту арестован. В его телефоне были найдены фотографии с нацистскими символами, а также свидетельства пыток задержанных на Донбассе.

На защиту Маркива власти Украины бросили всю «тяжелую артиллерию». По всем городам Украины висят огромные плакаты Free Markiv. Президент Зеленский лично хлопотал за него перед Папой римским и президентом Италии. Глава МВД Арсен Аваков пообещал во что бы то ни стало вернуть «героя» на родину. На начавшееся в октябре апелляционное слушание он лично вылетел в Италию в сопровождении своего советника Антона Геращенко и омбудсмена Людмилы Денисовой.



Патриот или убийца: почему руководство Украины так хлопочет за осуждённого в Италии Маркива © AFP, Sergei SUPINSKY



Дело Маркива является для властей Украины (и Арсена Авакова в особенности) чрезвычайно важным, так как оно потенциально ставит вопрос о вине и привлечении к ответственности не только Маркива, но и его командования, а также тысяч участников добровольческих националистических формирований, воевавших в 2014 году даже вне всякого правового поля. Кроме того, столь активная защита Маркива со стороны властей помогает им сохранять лояльность одного из основных столпов своей власти — радикальных националистов, к числу которых относится и Виталий Маркив.



Мы предлагаем вашему вниманию перевод статьи итальянского журналиста Валерио Джентили, рассказывающего, как руководство МВД Украины организовало международную кампанию давления на итальянский суд, и кто был задействован в съемках документального фильма, оправдывающего Маркива.

Апелляционный суд по делу об убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли, убитого в 2014 году вместе с российским журналистом Андреем Мироновым в ходе военного конфликта в Донбассе на востоке Украины, завершится в начале ноября. Ранее суд первой инстанции приговорил к 24 годам лишения свободы украинского националиста, сержанта Виталия Маркива, обвиненного в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента. Суд посчитал, что Роккелли подвергся артиллерийскому обстрелу с базы, расположенной на холме, подконтрольном украинским проправительственным войскам.

В течение трех лет, с момента убийства 24 мая 2014 года и до ареста украинца в июле 2017 года, дело не пользовалось особым вниманием СМИ. Похоже, им занимались немногие, кроме самой семьи убитого фотожурналиста. Когда же полиция арестовала Маркива, вернувшегося в Италию в отпуск, целый ряд проукраинских деятелей и организаций в Италии и самой Украине начали активную деятельность, предлагая свою версию данного дела.

Аваков обещает вернуть на Украину осужденного в Италии нациста Маркива © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych ​завсегдатаем​ киевского паба «Портер», неонацистского заведения, где на обозрение ​выставлены​ кельтские кресты и прочие нацистские символы ультраправых украинских вооруженных формирований. На устройствах, которые были при нём во время ареста, были найдены фотографии, свидетельствующие о военных преступлениях украинских проправительственных вооруженных формирований, включая жестокое обращение и убийства заключенных. На других снимках были друзья Маркива, вскидывавшие руку в нацистском приветствии с нацистским флагом в руках.

В числе первых на Украине, кто потребовал освобождения Маркива, были некоторые неонацистские организации, такие как группа ​С14​ и ​Национальный корпус​, политическое крыло батальона «Азов», который также организовал акции протеста перед посольством Италии в Киеве.

Помимо них, мы имеем дело еще и с украинским государством, как таковым. В частности, с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, возглавляющим эти протесты. Аваков известен тем, что ​передал​ управление некоторыми полицейскими управлениями неонацистам, которые тоже участвуют в масштабной украинской и международной кампании по освобождению Маркива из рук итальянского правосудия.

В 2019 году, после осуждения Маркива судом присяжных в Павии, группа итальянских журналистов во главе с Кристиано Тинацци, не согласная с приговором суда, решила снять документальный фильм под названием «Не то место».

Заявляя о своей абсолютной беспристрастности, группа формально заявляет, что ее целью является лишь реконструкция убийства Андреа Роккелли и Андрея Миронова с «независимой точки зрения». Название фильма было не очень удачным — это очевидный намек на то, что убитые журналисты как бы виноваты в том, что оказались не в том месте, хотя их работа заключалась в том, чтобы документировать военные действия. Это сразу же вызвало гнев как семьи Роккелли, так и племянницы погибшего российского журналиста. И на днях название было изменено на «Перекрестный огонь».

Теперь обратим внимание на фигуру режиссера: Тинацци был ​кандидатом​ на выборах в 1999 году и шел по списку «Национального фронта», неофашистской партии Адриано Тильгера. В последующие годы его контакты с неофашистами, похоже, продолжались, о чем свидетельствуют его ​интервью​ с группой ZetaZeroAlfa (итальянская неофашистская группа, играющая обычно на мероприятиях ультраправых партий Casapound и Forza Nuova, — прим. перев.) или сотрудничество с неофашистской газетой Rinascita.

Двадцать лет назад он был завсегдатаем в ультраправых группах. Теперь же, в его документальном фильме, мы видим его на стрельбище Национальной гвардии Украины, формирования, в которое ​входят​ неонацистские группировки, такие как батальон «Азов». Что же Тинацци делает на стрельбище с военными, обвиняемыми в убийстве Роккелли? Судя по трейлеру его документального фильма, он пытается предоставить «доказательства», которые показали бы, что с холма, где окопались проправительственные войска, было невозможно увидеть и расстрелять группу журналистов.

Я не буду подробно останавливаться на возражениях, которые уже высказывались​ по поводу технических деталей экспериментов, проведенных для фильма. В любом случае, согласно реконструкции событий, фигурировавшей еще на суде первой инстанции, подтвержденной Генеральным прокурором Апелляционного суда, убийство должно было быть совершено с помощью минометов, поэтому непонятно, зачем вообще нужны были баллистические эксперименты с применением стрелкового оружия.

Аваков ​утверждает​, что к нему обратилась группа журналистов, чтобы заняться делом Роккелли, и что он окажет им всю необходимую помощь. В документальном фильме авторы не преминули поблагодарить Национальную гвардию Украины за сотрудничество, но только в украинской версии фильма. В итальянской же версии благодарность, как ни странно, была вырезана. Что уж говорить, документальный фильм, как говорится, действительно независимый, и там нечего скрывать.

Среди других сотрудников проекта значится Ольга Токарюк, украинская журналистка, которая много путешествует по Италии, а также работала на Hromadske TV, украинском новостном медиа-портале, который поддерживает правительство Украины. Благодарность Hromadske TV тоже присутствует в конце документального фильма. С другой стороны, известно, что Hromadske TV может похвастаться некоторыми скандалами — они ​обрезали​, например, интервью с Таней Локшиной, членом правозащитной организации Human Rights Watch за то, что та отказалась обвинять Россию в гибели мирных жителей в ходе конфликта в Донбассе.

Токарюк во время презентации документального фильма ​заявила​: «​В нашей итало-украинской команде нет идеологических разногласий […] Тинацци очень хорошо знает, что сепаратисты — это преступники, совершившие преступления в Донбассе […] он знает, кто агрессор в Украине, а кто жертва».

Таким образом, создается впечатление, что перед нами, не группа независимых журналистов, занимающаяся установлением истины, а организованная группа единомышленников, объединенных идеологическими взглядами, которая пытается подтвердить тезис, согласно которому сепаратисты являются преступниками, поэтому и вина за убийства должна

быть возложена на них. И всё это ради того, чтобы оправдать украинского националиста.

«​Маркив для меня — пример достоинства, ​ — говорила Токарюк во время судебного процесса в 2018 году, — ​он высоко держит голову, несмотря на абсурдные обвинения». Документальный фильм еще не был снят, но она уже заняла четкую позицию, что весьма любопытно, учитывая ее претензии на беспристрастное мнение.

Еще один соучастник съемок документального фильма — журналист Данило Элиа, который освещал украинские события после Евромайдана со слегка завуалированной позиции сторонников этого переворота. Это ясно из статей, где он пытается «гуманизировать» украинские экстремистские формирования, например, ​описывая​, как он пил пиво с неонацистами из «Правого сектора», при этом он, не стесняясь, ​характеризует​ повстанцев Донбасса как «​вооруженных мужчин, которые бегают по улицам […] воруют, пьют, стреляют и терроризируют население». Действительно, как Токарюк и говорила, в их команде нет идеологических разногласий.

На международном уровне поддержкой проекта занимаются разные лица и организации. Читая список спонсоров, можно увидеть Фонд «Открытый диалог» (Open Dialogue Foundation), неправительственную организацию из Польши, которая работает и на Украине. В 2013 году этот фонд ​поддерживал Евромайдан и до сих пор открыто ​поддерживает​ украинскую армию.

Еще в списке есть фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists), который выделил 40 000 евро на съемки документального фильма. Эту неправительственную организацию основал бывший российский олигарх Михаил Ходорковский, ныне миллионер, живущий в Лондоне. Тот самый миллионер, который во время Евромайдана ​подстрекал​ толпу бороться за «демократическую Украину», то есть ту самую Украину, которая через несколько месяцев начнет гражданскую войну в Европе и будет с помощью авиации ​бомбить​ собственное население.

Среди итальянских помощников съемок данного фильма следует отметить, прежде всего, членов партии «​Итальянские радикалы​» под руководством Эммы Бонино, которые считают, что за осуждением Виталия Маркива кроется «​влияние российского режима на итальянскую политику и общество». В прошлом году благодаря схожим взглядам к партии ​присоединилась​ и группа украинских националистов. Среди них — Олесь Городецкий, тот самый человек, которого выгнали из зала суда во время разбирательства за то, что он из-за спины украинского адвоката ​подсказывал​ ответы товарищам Маркива, которых трижды вызывали для дачи показаний. Между прочим, они неоднократно противоречили​ сами себе.

Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии и отпустить Маркива © president.gov.ua Фабио Преведелло, президент Европейской ассоциации «Италия-Украинский Майдан», который называет​ себя «​другом​» Кристиано Тинацци, а «​подругой​» — Ольгу Токарюк. В 2019 году эта ассоциация прекратила свою деятельность после скандала в провинции Реджо-Эмилия, в результате которого он был ​исключен​ из культурных проектов антифашистского института Альсиде Черви. Чем же занималась ассоциация? Помимо сбора средств и покупки снаряжения для проправительственных батальонов Украины, оказалось, что организация Преведелло занималась продажей книг и атрибутики неонацистов из «Правого сектора» в Италии.

Кроме того, украинская организация StopFake.org, которая тесно сотрудничает с Facebook и проводит проверку постов пользователей сети, также ​оказывает медиа-поддержку фильму. Эта организация недавно оказалась в центре международного ​скандала​, когда журналистка Екатерина Сергацкова, которая отнюдь не ориентирована на русский мир, решила провести расследование, касающееся руководства организации, выявив тесную взаимосвязь между StopFake и украинскими неонацистскими кругами. После публикации расследования журналистке угрожали смертью многие ультраправые, обвиняя ее в том, что она — «агент Кремля», а затем разместили в сети ее адрес, фотографии дома и даже фотографию ее 5-летнего ребенка. После этого Екатерина была вынуждена ​бежать​ из Украины.

Итальянским отделением StopFake руководит Мауро Воерцио (активист Евромайдана, автор книги «Ангелы Майдана» — прим. пер.), военный репортер, которого с радостью принимают члены партии «Итальянские радикалы». Как видно из опубликованных им материалов, он освещал в СМИ действия неонацистской группировки С14 и ​поддерживал​ кандидатов на выборах из числа членов батальона «Азов». Неудивительно, конечно, что в случае с

Маркивым он полностью согласен с аргументами команды, в которой «нет идеологических разногласий».

Олесь Городецкий, «суфлер», которого, как уже говорилось, выгнали из зала суда, является президентом Христианской ассоциации украинцев в Италии и членом национального комитета партии «Итальянские радикалы». Он всегда присутствовал на заседаниях суда или тёрся возле него, а также вместе с представителями украинской общины ​организовывал​ демонстрации, чтобы выразить свое несогласие с арестом Маркива. Олесь — один из тех, кто больше всех тратит на ​продвижение​ этого документального фильма, и он, похоже, поддерживает ​контакты​ с Антоном Геращенко, советником министра Авакова, который тоже участвует в презентациях документального фильма как в Италии вместе с «Итальянскими радикалами», так и на Украине. Таким образом, один из участников финансирует этот «независимый документальный фильм», и это еще один любопытный аспект этой истории.

Олесь Городецкий, Мауро Воерцио и Фабио Преведелло, которые ​знали​ друг друга по Евромайдану, когда они организовывали или участвовали в акциях по поддержке Евромайдана со стороны Италии, продолжают встречаться на мероприятиях «Итальянских радикалов» или во время суда над Виталием Маркивым.

Судя по всему, что было написано и сказано, думаю, вряд ли можно считать этот фильм независимым и беспристрастным проектом. Некоторые его авторы, связанные с ними организации и те, которые оказывают им медиа-поддержку, похоже, изначально находятся на стороне Виталия Маркива и украинской Нацгвардии, не говоря уже о контактах, которые некоторые из них имеют с украинским государством.

Таким образом, с их стороны не соблюдаются даже минимальные требования объективности, необходимые для поиска истины, так как, они полагают, что существует какая-то другая «истина», отличная о той, что была установлена в результате точной реконструкции, изложенной в приговоре суда первой степени, подтвержденной генеральным прокурором и гражданскими сторонами в Апелляционном суде присяжных.