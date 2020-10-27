В воскресенье, 25 октября, по всей Украине прошли местные выборы, которые стали важной вехой в политической истории страны. В значительной части местных советов Западной Украины главную роль теперь будут играть «местные партии», названия которых зачастую неизвестны даже жителям соседних населённых пунктов

Подсчёт голосов на местных выборах, которые в очередной раз прошли по новому закону, может затянуться на несколько дней. К примеру, как заявил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, большинство участковых комиссий будут считать голоса как минимум три дня. Это связано со сложной избирательной системой, ведь нужно определить не только результат партий, но и место каждого из кандидатов в их списках — по крайней мере, тех, которые пройдут в местные советы.

Немного легче с результатами выборов мэров — в большинстве областных центров подсчёт голосов за них уже завершается, хотя пока все пользуются данными экзитполов, проведённых как местными, так и общенациональными организациями. Согласно им, во Львове будет второй тур выборов, в который вышли действующий мэр Андрей Садовый («Самопомощь») и бывший губернатор Львовской области Олег Синютка («Европейская Солидарность»). Первому социологи дают от 38,3 до 41,12 процентов голосов, второму — от 27,38% до 28,2%. На третьем месте кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский — от 9,7% до 9,98% голосов, на четвёртом — Ярослав Рущишин («Голос») — от 5,4% до 5,62%. Во втором туре Садовый может рассчитывать на поддержку со стороны Рущишина, а Синютка — со стороны Кошулинского. Бизяев объяснил, какую роль местные выборы играют для «Слуги народа» © Facebook, Руслан Бизяев

По предварительным данным, пять партий преодолевают проходной барьер на выборах в Львовский городской совет, а в Львовский областной совет — девять. На первом месте на выборах Львовского горсовета — партия «Европейская солидарность», за которую проголосовали 30,67% избирателей. На втором месте «Самопомощь» — 19,76%, на третьем — «Голос» с 9,28%. Четвертое и пятое — ВО «Свобода» (6,8%) и местная партия «Варта» (6,4%). Близка к преодолению проходного барьера и «Украинская Галицкая партия», за которую проголосовали 4,74% избирателей. Партия «Слуга народа» пока набирает чуть больше 4% голосов и во Львовский горсовет не проходит.

На выборах Львовского облсовета проходной барьер пока преодолевают девять партий. Голоса распределились следующим образом: «Европейская солидарность» — 30,6% голосов, «Слуга народа» — 9,58%, «Самопомощь» — 8,65%, «Батькивщина» — 7,47%, «Голос» — 6,6%, «Свобода» — 6%, Народный Рух Украины — 5,7%, «Украинская Галицкая партия» — 5,6%, партия «За будущее» — 5,09%.

Партия Петра Порошенко «Европейская Солидарность» (ЕС) удерживает первое место на выборах областного совета в ещё одной области Галичины — Тернопольской. По предварительным данным, ЕС набирает тут около 20% голосов, на втором-третьем местах — «За будущее» и «Свобода» (по 15%), далее следуют «Слуга народа» (8%), «Батькивщина» (7%) и местная партия «Доверие» (6%). А вот в третьей галицкой области, Ивано-Франковской, соратники Порошенко на выборах областного совета заняли только третье место с 15,52%. Первые два — за «Свободой» (23,45%) и партией «За будущее» (17,75%). В Ивано-Франковский областной совет, согласно экзитполу, проходят также «Слуга народа» (12,37%), «Батькивщина» (13,67%) и местная партия «Платформа общин» (5,6%). На меже прохождения — «Голос», у которого пока 4,6%.

Стоит отметить, что прогнозы местных аналитиков относительно нового состава Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов не оправдались, в отличие от предсказания результатов выборов в областных центрах. Как и предполагалось, мэрами Ивано-Франковска и Тернополя остались кандидаты от «Свободы» Руслан Марцинкив и Сергей Надал, которые набрали, соответственно, 84% и 72,3% голосов. При этом в Ивано-Франковском горсовете «Свобода» будет иметь подавляющее большинство — за неё проголосовали более 50% горожан, на втором месте ЕС — 16,66%. По предварительным подсчётам, в городской совет Ивано-Франковска проходит также «Батькивщина» с 5,06% голосов, а вот партия «Слуга народа», которой экзитпол давал 5,4%, пока набирает меньше 4% голосов. Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Победу праздновал и ещё один выдвиженец «Свободы» в кресле мэра областного центра — городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, за которого проголосовали более 81% избирателей. Мэра Хмельницкого, как и его коллег из Ивано-Франковска и Тернополя, уже поздравил с победой лидер «Свободы» Олег Тягныбок, но в случае Симчишина это была хорошая мина при плохой игре. Дело в том, что Симчишин за пять лет работы фактически уничтожил городскую организацию партии «Свобода» и создал свою именную партию — «Команда Симчишина», которая и заняла первое место на выборах Хмельницкого городского совета, получив 54,83% голосов (по результатам обработки трёх четвертей бюллетеней). На втором месте пока — «Батькивщина» (7,62%), на третьем — «Европейская солидарность» (6,9%), на четвёртом — «Слуга народа» (6,73%). Замыкает список партия «За будущее», за которую проголосовали 6,38% жителей Хмельницкого.

В других областных центрах Западной Украины состоится второй тур выборов мэров, который может пройти 15 или даже 22 ноября. Отмечу, что кандидаты от «Слуги народа», согласно экзитполам, вышли во второй тур только в двух таких городах — Ужгороде и Ровно. При этом в Ровно действующий губернатор Виталий Коваль занял лишь второе место с 18,05% голосов, пропустив вперёд выдвиженца местной партии «Ровно вместе» Виктора Шакирзяна, получившего почти 20%. В свою очередь, в штабе Шакирзяна утверждают, что во второй тур с результатом 16,92% выходит кандидат о ЕС Александр Третьяк, а у Коваля, по данным параллельного подсчёта голосов, лишь 13,47%. «Европейская солидарность» также заняла первое место на выборах Ровенского горсовета (17-18% по разным данным), далее следуют «Ровно вместе» (13,5-13,8%), «Слуга народа» (около 12%), «Голос» и «Батькивщина» (около 7%), а также «Свобода» и «За будущее» (больше 6%).

В Черновцах за пост мэра во втором туре поборются представители двух местных партий — Роман Кличук («Единая альтернатива», 25-27% голосов) и экс-мэр Виталий Михайлишин («Команда Михайлишина», 21-24%). Третье место с 16-17% голосов тут занял отправленный депутатами в отставку бывший городской голова Алексей Каспрук, который баллотировался от партии мэров «Пропозиция», а выдвиженец «Слуги народа» Виталий Другановский стал лишь четвёртым, набрав 11-12%. Согласно экзитполам, в Черновицкий городской совет проходят «Единая альтернатива» (20-22%), «Команда Михайлишина» (11-14%), «Слуга народа» (12-13%), «Европейская солидарность» (9-10%), «Пропозиция» (8-9%) и «Народный контроль» (6-7%). На границе преодоления барьера — «Батькивщина» и местная партия «Родной город», представитель которой Василий Продан ныне является и.о. мэра Черновцов, но сам на пост городского головы не баллотировался.

А вот мэр Ужгорода Богдан Андреев, который, согласно экзит-полу, получил больше всех голосов (23,84%), «своей» партии на местных выборах не имел — в отличие от конкурента во втором туре Виктора Щадея, кандидата от «слуг народа», набравшего 22,73%. При этом за кандидатов от партии «Слуга народа» в Ужгородский горсовет проголосовали почти 20% избирателей, далее следуют «Батькивщина» (12,2%), местная партия «Родное Закарпатье» (8,87%), ЕС (7,17%), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (5,88%). Согласно опросу, 5%-ный барьер преодолели также партии «За будущее» и КМКС («Партия венгров Украины»).

Именно с последней партией связан самый громкий скандал последних дней, ведь ранее за её кандидатов агитировали высокопоставленные чиновники из соседней Венгрии, а 25 октября голосовать за КМКС (кстати, это аббревиатура с венгерского названия партии) призвал закарпатцев глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Единственная венгерская партия КМКС баллотируется в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства на уровне области», — написал Сийярто в своём Facebook. Венгерский дипломат также призвал голосовать за действующего мэра Берегово Золтана Бабяка. «Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать», — написал министр. Неудивительно, что Золтан Бабяк набрал более 70% голосов на выборах мэра Берегово.

26 октября посла Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где ему вручили ноту протеста в связи с «незаконной агитацией венгерских официальных лиц за одну из партий на Закарпатье». Руководство министерства сообщило послу Иштвану Ийдярто, что недопустимо призывать голосовать за одну из партий чиновникам Венгрии, особенно в день выборов. МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

При этом заявления финансируемых Западом неправительственных организаций, которые занимаются мониторингом выборов на Украине, вмешательством в её внутренние дела киевские власти не считают. Так, сразу же после завершения голосования 25 октября генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что результаты местных выборов не могут быть поставлены под сомнение, хотя к тому времени подсчёт голосов только начался.