Местные выборы наверняка изменят Украину, Зеленский в телеинтервью показал собственную некомпетентность, а украинская экономика фактически перешла в режим самоуничтожения

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Выборы, которые изменят страну

В воскресенье, 25 октября, на Украине состоятся местные выборы. Это будет первое голосование по новому избирательному законодательству.

Однозначного победителя у местных выборов не будет, однако точно усилятся региональные элиты, что станет проблемой для центральной власти и лично для президента Зеленского. Местные выборы на Украине: от «бархатной централизации» к феодализации

Предстоящие выборы изменят страну, уверен директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. При этом есть вариант, что изменят сильно — «не моментально, конечно, пойдет процесс переформатирования всей системы власти, начиная от центральной и заканчивая местными органами самоуправления».

Говоря о нынешней предвыборной кампании, эксперт отметил, что она была самой обычной.

«Поскольку не меняется наш политический ландшафт, эта колода просто тасуется и никаких улучшений для людей это не приносит», — заявил Рудяков.

Низкая явка и попытка реванша

Нынешняя избирательная кампания прошла относительно спокойно, говорит Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Финал кампании прошел, конечно, под знаком суперактивности президента Зеленского — такая ударная декада была у него: сначала инициирование опроса на 25 октября, затем послание 20 числа, вчера было интервью четырем телеканалам… То есть это такой ударный цикл, ньюсмейкером которого был президент», — сообщил эксперт.

Впрочем, поможет ли активность Зеленского партии «Слуга народа», мы увидим уже по результатам выборов.

Фесенко также отметил, что часть политических сил использовали кампанию на местных выборах в качестве подготовки к выборам парламентским.

«Часть политических сил надеется взять реванш: с одной стороны, это «Европейская солидарность», с другой стороны, — ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь» — ред.) — наследница Партии регионов.

И хотя нынешние выборы и местные, но для кого-то, например, для партии Петра Порошенко [«Евросолидарности»], — это третий тур президентских выборов, а для большего числа участников — это прелюдия к возможным досрочным парламентским выборам», — рассказал политолог.

Помимо этого он назвал еще одну особенность нынешней кампании — полемику по вопросу коронавирусного карантина.

«Сейчас главный вопрос — как эпидемия повлияет на явку избирателей. Потому что если опрос президента явно нацелен на то, чтобы увеличить активность избирателей, прежде всего тех, кто лоялен президенту, то эпидемия может сработать противоположным образом», — сообщил Фесенко.

Окружение подставляет Зеленского

Павел Рудяков: Украинская экономика работает в режиме самоуничтожения © РИА Новости, Нина Зотина

По мнению политолога, глава государства не сказал ничего важного — «просто подтвердил, что он пустой и поверхностный, даже не владеющий ситуацией и превратно ее понимающий. Не потому, что он плох, а потому что так его информирует и ориентирует его окружение».

«У «Слуги народа» — плохая ситуация, их ждет большое разочарование по итогам этих выборов», — прогнозирует эксперт.

Касательно Зеленского он полагает, что окружение президента «выставило его на эти агитационные действия для того, чтобы снять с себя ответственность».

«Они уже в панике и понимают, что ждёт «Слугу». Ищут крайнего, на кого можно спихнуть ответственность за проигрыш, который будет провалом на местных выборах», — заявил политолог.

«Статистика — отдельно, реальная жизнь — отдельно»

На неделе печальные для Украины цифры опубликовал Международный валютный фонд (МВФ). Так, годовой доход на душу населения в Украине оказался почти в три раза ниже, чем в России, а также ниже, чем в большинстве не самых богатых стран. МВФ подсчитал. Почему украинцы живут в три раза беднее россиян? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, Владимир Фесенко призывает не слишком обращать внимания на статистику.

«По формальной статистике украинцы живут беднее молдаван. А реально нет.

На мой взгляд, киевлянин из среднего класса киевского живут не хуже варшавянина. Едут на работу в Польшу, да, но едут в основном из провинции, где заработки ниже. А средний заработок в Киеве, на мой взгляд, ничуть не ниже, чем в Варшаве или Будапеште.

Поэтому ситуация не так плачевна, как может показаться. Да, кризис есть, кризис сейчас на всех влияет, но вот эти все номинальные цифры — это статистика, которая сама по себе, а жизнь — сама по себе», — сказал эксперт.

Спасать экономику Украины уже бессмысленно?

Иное мнение — у Павла Рудякова. Он полагает, что экономику Украины уже нереально вывести из кризиса. Более того — выводить нечего.

«Даже если бы к власти пришли какие-то суперменеджеры — это было бы невозможно.

Национальная экономика уничтожена, никакое правительство вывести ее из кризиса не может, тем более что правительство не контролирует значительную часть того, что происходит в сфере хозяйствования страны — контролируют или криминальные структуры, или международные организации, в своих интересах используя то, что они контролируют», — заявил политолог.

По его словам, единственный шанс для украинской экономики — это условный «белорусский сценарий», то есть работа на российский рынок.

«Он позволит восстановиться целому ряду не только предприятий, но и отраслей.

Но поскольку сейчас такая перспектива не то, чтобы не рассматривается, а даже не обсуждается даже на уровне экспертного сообщества, на этом стоит жирный крест. До тех пор у экономики шансов нет, она фактически работает в режиме самоуничтожения», — сказал Рудяков.