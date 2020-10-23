Вполне вероятно, что увязывание выборов, которые продемонстрируют существенное снижение популярности «слуг народа», с политическим будущим президента окажется его самой существенной политической ошибкой.

Эпидемия и карантин

На утро 23 октября в стране заразились коронавирусом 330 396 человек, недельный прирост составил 43 165. На предыдущей неделе прирост составлял 36,7 тыс. Число заболевших продолжает расти.

22 октября количество заболевших превысило 7 тыс., а 23 октября достигло 7,5 тыс. Предыдущий рекорд был поставлен 17 октября — 6,4 тыс.

Количество единовременно болеющих превысило 164 тыс. (на прошлой неделе — 162).

Умерли 5517 человек, недельный прирост составил 123. Это значительно меньше, чем на прошлой неделе (615). Последний раз столь небольшое количество умерших было на неделе 10-16 июля (129), но тогда болело в 6,5 раза меньше людей.

Вылечились 137 578 человек. Недельный прирост составил 17 928 человек. Это абсолютный рекорд (до этого самый большой показатель был на позапрошлой неделе — 14 059), но радоваться тут особенно нечему, поскольку число выздоровевших связано с числом заболевших.

Естественно, в этой ситуации вновь поднимается вопрос о введении карантина. 20 октября Зеленский заявил, что «если будет больше 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жёсткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем».

Причиной введения карантина является не эпидемия как таковая (Украине по-прежнему далеко до эпидемического барьера), а организационные вопросы — недостаток койко-мест в больницах (напомним, что в случае с коронавирусом нужны не просто места, а места в специализированных инфекционных больницах) и, главное, врачей. То, что «на амбразуру» бросают студентов, — явный показатель катастрофического положения в отрасли.

Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины
Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

С другой стороны, отметим, что раньше в качестве критического количества заболевших назывались 4 тыс. человек в сутки, и по этому показателю сейчас следовало бы уже вводить карантин и переносить выборы. Но Зеленский, очевидно, решил, что такой шаг будет слишком дорого стоить его и так изрядно просевшему рейтингу. Провести явно проигрышные выборы будет стоить дешевле их отмены (впрочем, президент, кажется, считает, что результат будет неплохой, — факторами успеха можно считать повышение явки молодёжи за счёт опроса и снижение явки пенсионеров за счёт эпидемии).

С 26 октября Кабмин переходит на удалёнку. Это, правда, вряд ли кто-то заметит. По слухам, Верховная Рада также будет собираться только в чрезвычайных ситуациях (не ясно, какие ситуации будут сочтены чрезвычайными).

О вакцине: 18 октября посольство США заявило, что приняло решение — Украина не будет закупать российскую вакцину. Телеграм-канал «Резидент» обосновал — оказывается, российскую вакцину производит та же организация, которая разработала «Новичок» (держите себя в руках — нехорошо смеяться над больными). Правда, осталось непонятным, в курсе ли посольство о разработанной на Украине схеме закупки российской вакцины в Израиле.

Вполне вероятно, что да, поскольку внезапно всплыл гражданин США Михаил Фаворов, который сообщил, что в США уже разрабатывается украинская вакцина (да-да — украинская вакцина разрабатывается в США; не на Украине же её разрабатывать, в конце-то концов?), которая может быть доведена до ума через 9-12 месяцев. Фаворов, кстати, отец совладельца группы «Энергетические ресурсы Украины», которая тесно связана с «Нефтегазом Украины» (продаёт «Укртрансгазу» «европейский» газ).

Тем временем одна из европейских компаний проводит испытания своей вакцины на территории Украины…

Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми
Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Заявления Зеленского

На неделю пришлось послание президента к Верховной Раде и ряд других его заявлений. Причём носили они явно предвыборный характер.

Основные темы, на которые обратил внимание президент, были следующими.

1. Коронавирус

На Украине смертность вдвое ниже, чем в Германии (правда, кстати, но в России ещё ниже), все проблемы с медицинским оборудованием преодолены, вакцину наши западные партнёры предоставят.

Если что-то идёт не так, то виноваты: а) граждане, не соблюдающие масочный режим; б) мэры, которые игнорируют карантин.

Впрочем, во время интервью 22 октября президент уточнил, что локдаун на Украине может быть введён из-за нехватки врачей. То есть объективные проблемы у страны всё же есть.

2. Завершение войны

Украина достигла значительных успехов в виде обмена пленными и прекращения огня, но не будет выполнять Минские соглашения. Украина готова амнистировать своих граждан, к которым нет претензий у правоохранителей (лучше бы обещал помиловать…). Зато создана платформа для «деоккупации Крыма».

В общем, практически дословное повторение того, что говорил ранее Пётр Порошенко.

3. Армия

Мы усиливаем армию, весь мир с нами («Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями»), строим две новые военно-морские базы.

Надо только привлечь к ответственности тех людей, которые сдали Крым, и дело пойдёт на лад.

Новая версия «формулы Зеленского»: главное из послания президента Верховной Раде
Новая версия «формулы Зеленского»: главное из послания президента Верховной Раде
© president.gov.ua

4. Народовластие

Надо принять закон о народовластии. Обоснование: «именно украинский народ сделал две революции — в 2004 и 2014 годах. В результате чего большинство из вас оказались в этом зале». Вообще-то трудно представить себе более сильный аргумент против народовластия…

5. Демонополизация и упрощение управления

Ликвидирована монополия «Укрспирта» (злые языки говорят, что ей на смену идёт монополия владельца «Хортицы» Черняка, но мы им не верим), закрыты тысячи подпольных казино, открыт рынок земли и т.п.

В общем, тут всё хорошо, но у Украины мало денег и нет стратегии развития до 2030 года.

6. Борьба с коррупцией

«Скажу честно — мне это надоело. У нас нулевая толерантность к коррупции». Отличный ответ, всё остальное, сказанное на эту тему, явно лишнее.

7. Проведение Олимпиады

Во всяком случае Зеленский её планирует провести.

В общем, Зеленский хотел отчитаться перед избирателями о проведённой работе, и ему это вполне удалось. В действительности, надо отдать должное — после избрания Зеленского президентом на самом деле сделано очень многое. Но всё ли из сделанного действительно нужно стране и как в действительности обстоит дело с выполнением обещаний?

Избиратели ожидали от Зеленского четырёх вещей.

Во-первых, смены политической элиты. Зеленский её действительно начал, хотя и не довёл до конца (судя по предвыборной социологии — уже не доведёт). Но избиратели, как мы понимаем, не слишком довольны.

С одной стороны, власть сменилась, но риторика во многом осталась той же.

С другой стороны, избиратели разочаровались в «новых людях», которых Зеленский привёл во власть.

Предвыборное послание Зеленского: голосов не прибавит, а отнять может
Предвыборное послание Зеленского: голосов не прибавит, а отнять может
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, от Зеленского ждали мира.

Обещание реализовано частично. Справедливости ради надо признать, что большего, пожалуй, сделать было и нельзя, — Зеленский сильно ограничен националистами и общественным мнением.

В-третьих, от Зеленского ждали посадок коррупционеров прошлой власти.

Не дождались.

В-четвёртых, от Зеленского ожидали улучшения экономической ситуации.

Не дождались, но возможностей что-то поменять у Зеленского и не было.

Визит в Стамбул

Поездка в Турцию завершала неделю повышенной внешнеполитической активности президента Украины.

Официальная часть поездки была во многом надуманной — Зеленский поехал подписывать межгосударственное соглашение о военном сотрудничестве, о котором фактически к моменту подписания говорилось как о действующем.

Поэтому считается, что главной целью поездки всё же была встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Первый раз Зеленский встречался с ним летом, и диалог не задался — заранее подготовленное совместное заявление подписано не было (как полагают наблюдатели — из-за чрезмерного содержания «армовира» в документе).

Но с лета многое изменилось.

Продолжая Порошенко. Зачем Зеленский возвращается к томосу
Продолжая Порошенко. Зачем Зеленский возвращается к томосу
© пресс-служба президента Украины

Во-первых, публичные заявления Зеленского (особенно — зарубежные) уже давно перестали отличаться от заявлений Порошенко, так что бояться тут уже нечего.

Во-вторых, до Зеленского донесли информацию, что Варфоломей может выступить лоббистом интересов Украины перед администрацией Байдена (заявление Байдена о том, что он поддерживает Вселенского патриарха, последовало в день визита).

О чём именно договорились президент и патриарх, пока непонятно. Эксперты полагают, что главной темой переговоров была судьба ставропигий, которые обещал передать Константинополю ещё Порошенко, но реально передал только Андреевскую церковь. И то частично.

Но возобновление поддержки ПЦУ в тех размерах, которые были при Порошенко, маловероятно. 