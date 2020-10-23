Словами «городу и миру» («город» имелся в виду один – он и сейчас называется «вечным») начинались официальные заявления в Древнем Риме. Вот и на этой неделе главной темой стали предвыборные обращения Владимира Зеленского. Формально президент к выборам отношения не имеет, но фактически от отчитывался о сделанном его партией

Вполне вероятно, что увязывание выборов, которые продемонстрируют существенное снижение популярности «слуг народа», с политическим будущим президента окажется его самой существенной политической ошибкой.

Эпидемия и карантин

На утро 23 октября в стране заразились коронавирусом 330 396 человек, недельный прирост составил 43 165. На предыдущей неделе прирост составлял 36,7 тыс. Число заболевших продолжает расти.

22 октября количество заболевших превысило 7 тыс., а 23 октября достигло 7,5 тыс. Предыдущий рекорд был поставлен 17 октября — 6,4 тыс.

Количество единовременно болеющих превысило 164 тыс. (на прошлой неделе — 162).

Умерли 5517 человек, недельный прирост составил 123. Это значительно меньше, чем на прошлой неделе (615). Последний раз столь небольшое количество умерших было на неделе 10-16 июля (129), но тогда болело в 6,5 раза меньше людей.

Вылечились 137 578 человек. Недельный прирост составил 17 928 человек. Это абсолютный рекорд (до этого самый большой показатель был на позапрошлой неделе — 14 059), но радоваться тут особенно нечему, поскольку число выздоровевших связано с числом заболевших.

Естественно, в этой ситуации вновь поднимается вопрос о введении карантина. 20 октября Зеленский заявил, что «если будет больше 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жёсткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем».

Причиной введения карантина является не эпидемия как таковая (Украине по-прежнему далеко до эпидемического барьера), а организационные вопросы — недостаток койко-мест в больницах (напомним, что в случае с коронавирусом нужны не просто места, а места в специализированных инфекционных больницах) и, главное, врачей. То, что «на амбразуру» бросают студентов, — явный показатель катастрофического положения в отрасли.

С другой стороны, отметим, что раньше в качестве критического количества заболевших назывались 4 тыс. человек в сутки, и по этому показателю сейчас следовало бы уже вводить карантин и переносить выборы. Но Зеленский, очевидно, решил, что такой шаг будет слишком дорого стоить его и так изрядно просевшему рейтингу. Провести явно проигрышные выборы будет стоить дешевле их отмены (впрочем, президент, кажется, считает, что результат будет неплохой, — факторами успеха можно считать повышение явки молодёжи за счёт опроса и снижение явки пенсионеров за счёт эпидемии).

С 26 октября Кабмин переходит на удалёнку. Это, правда, вряд ли кто-то заметит. По слухам, Верховная Рада также будет собираться только в чрезвычайных ситуациях (не ясно, какие ситуации будут сочтены чрезвычайными).

О вакцине: 18 октября посольство США заявило, что приняло решение — Украина не будет закупать российскую вакцину. Телеграм-канал «Резидент» обосновал — оказывается, российскую вакцину производит та же организация, которая разработала «Новичок» (держите себя в руках — нехорошо смеяться над больными). Правда, осталось непонятным, в курсе ли посольство о разработанной на Украине схеме закупки российской вакцины в Израиле.

Вполне вероятно, что да, поскольку внезапно всплыл гражданин США Михаил Фаворов, который сообщил, что в США уже разрабатывается украинская вакцина (да-да — украинская вакцина разрабатывается в США; не на Украине же её разрабатывать, в конце-то концов?), которая может быть доведена до ума через 9-12 месяцев. Фаворов, кстати, отец совладельца группы «Энергетические ресурсы Украины», которая тесно связана с «Нефтегазом Украины» (продаёт «Укртрансгазу» «европейский» газ).

Тем временем одна из европейских компаний проводит испытания своей вакцины на территории Украины…

Заявления Зеленского

На неделю пришлось послание президента к Верховной Раде и ряд других его заявлений. Причём носили они явно предвыборный характер.

Основные темы, на которые обратил внимание президент, были следующими.

1. Коронавирус

На Украине смертность вдвое ниже, чем в Германии (правда, кстати, но в России ещё ниже), все проблемы с медицинским оборудованием преодолены, вакцину наши западные партнёры предоставят.

Если что-то идёт не так, то виноваты: а) граждане, не соблюдающие масочный режим; б) мэры, которые игнорируют карантин.

Впрочем, во время интервью 22 октября президент уточнил, что локдаун на Украине может быть введён из-за нехватки врачей. То есть объективные проблемы у страны всё же есть.

2. Завершение войны

Украина достигла значительных успехов в виде обмена пленными и прекращения огня, но не будет выполнять Минские соглашения. Украина готова амнистировать своих граждан, к которым нет претензий у правоохранителей (лучше бы обещал помиловать…). Зато создана платформа для «деоккупации Крыма».

В общем, практически дословное повторение того, что говорил ранее Пётр Порошенко.

3. Армия

Мы усиливаем армию, весь мир с нами («Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями»), строим две новые военно-морские базы.

Надо только привлечь к ответственности тех людей, которые сдали Крым, и дело пойдёт на лад.

4. Народовластие

Надо принять закон о народовластии. Обоснование: «именно украинский народ сделал две революции — в 2004 и 2014 годах. В результате чего большинство из вас оказались в этом зале». Вообще-то трудно представить себе более сильный аргумент против народовластия…

5. Демонополизация и упрощение управления

Ликвидирована монополия «Укрспирта» (злые языки говорят, что ей на смену идёт монополия владельца «Хортицы» Черняка, но мы им не верим), закрыты тысячи подпольных казино, открыт рынок земли и т.п.

В общем, тут всё хорошо, но у Украины мало денег и нет стратегии развития до 2030 года.

6. Борьба с коррупцией

«Скажу честно — мне это надоело. У нас нулевая толерантность к коррупции». Отличный ответ, всё остальное, сказанное на эту тему, явно лишнее.

7. Проведение Олимпиады

Во всяком случае Зеленский её планирует провести.

В общем, Зеленский хотел отчитаться перед избирателями о проведённой работе, и ему это вполне удалось. В действительности, надо отдать должное — после избрания Зеленского президентом на самом деле сделано очень многое. Но всё ли из сделанного действительно нужно стране и как в действительности обстоит дело с выполнением обещаний?

Избиратели ожидали от Зеленского четырёх вещей.

Во-первых, смены политической элиты. Зеленский её действительно начал, хотя и не довёл до конца (судя по предвыборной социологии — уже не доведёт). Но избиратели, как мы понимаем, не слишком довольны.

С одной стороны, власть сменилась, но риторика во многом осталась той же.

С другой стороны, избиратели разочаровались в «новых людях», которых Зеленский привёл во власть.

Во-вторых, от Зеленского ждали мира.

Обещание реализовано частично. Справедливости ради надо признать, что большего, пожалуй, сделать было и нельзя, — Зеленский сильно ограничен националистами и общественным мнением.

В-третьих, от Зеленского ждали посадок коррупционеров прошлой власти.

Не дождались.

В-четвёртых, от Зеленского ожидали улучшения экономической ситуации.

Не дождались, но возможностей что-то поменять у Зеленского и не было.

Визит в Стамбул

Поездка в Турцию завершала неделю повышенной внешнеполитической активности президента Украины.

Официальная часть поездки была во многом надуманной — Зеленский поехал подписывать межгосударственное соглашение о военном сотрудничестве, о котором фактически к моменту подписания говорилось как о действующем.

Поэтому считается, что главной целью поездки всё же была встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Первый раз Зеленский встречался с ним летом, и диалог не задался — заранее подготовленное совместное заявление подписано не было (как полагают наблюдатели — из-за чрезмерного содержания «армовира» в документе).

Но с лета многое изменилось.

Во-первых, публичные заявления Зеленского (особенно — зарубежные) уже давно перестали отличаться от заявлений Порошенко, так что бояться тут уже нечего.

Во-вторых, до Зеленского донесли информацию, что Варфоломей может выступить лоббистом интересов Украины перед администрацией Байдена (заявление Байдена о том, что он поддерживает Вселенского патриарха, последовало в день визита).

О чём именно договорились президент и патриарх, пока непонятно. Эксперты полагают, что главной темой переговоров была судьба ставропигий, которые обещал передать Константинополю ещё Порошенко, но реально передал только Андреевскую церковь. И то частично.

Но возобновление поддержки ПЦУ в тех размерах, которые были при Порошенко, маловероятно.