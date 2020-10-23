Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 октября, дал большое интервью украинским телеканалам. Интервью уже успело вызвать скандал из-за редактирования

Вечером 22 октября украинские телеканалы один за другим обнародовали интервью президента страны Владимира Зеленского, который он дал сразу нескольким журналистам.

Примечательно, что интервью на телеканалах вышло не одновременно. Так, первыми его показали каналы «Украина» и «1+1» в 18:00. При этом сначала в Офисе президента сообщали, что на «плюсах» интервью выйдет в 18:25. Позже — в 20:20 — запись интервью транслировал канал ICTV, а последним — в 23:00 — транслировал интервью канал «Интер».

Эта разница во времени сыграла злую шутку с Зеленским и его окружением. Они не удержались от соблазна отредактировать интервью, на чём их и поймали.

«Я вам хочу показать один фокус. Как говорится, интервью не редактируется. Вот ICTV <…>. А вот «Украина 24»<…>. Этот момент почему-то вырезан», — рассказал медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.

Причина, по которой на одном из каналов решили подредактировать интервью, — ошибка Зеленского. Он раскритиковал сам себя, не зная о том, что назвал себя при этом «поверхностным человеком».

Впрочем, даже эта редактура не спасла интервью. Зеленского ловили на несоответствиях сами журналисты.

Таким образом, традиция, которую начал четвёртый президент Виктор Янукович и продолжил пятый президент Пётр Порошенко, с Зеленским сыграла злую шутку.

«Что буду делать дальше, я вам не скажу»

Одним из интересующих украинских журналистов вопросов cтал опрос на избирательных участках, который анонсировал ранее Зеленский. Один из пунктов опроса касается Будапештского меморандума и, по мнению экспертов, может означать подготовку к войне в Донбассе и даже к столкновению с Россией. «Не разгоняйте зраду»: Зеленский пообещал давать больше денег на войну, чем Порошенко © president.gov.ua

Ответ Зеленского впечатлил украинских журналистов.

«Мне очень нужно мнение (о пятом вопросе. — Ред.), но что я буду делать дальше, я вам не скажу. Это комплексная работа, которой я занимаюсь <…> У нас не случайно появляются военно-морские базы, не случайно я подписываю стратегические договора, которых не было у нас <…> Украина в Европе должна быть очень сильной, флот должен быть очень крепким <…> Все подписанные меморандумы и договора должны выполняться. Если они не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в двери и кричать: «Как так, не выполняются». Я считаю очень просто: не выполняются — мы имеем право тогда делать так, как мы считаем нужным», — заявил Зеленский.

Тем самым он не успокоил журналистов, а скорее наоборот.

Впрочем, и другие заявления Зеленского были тревожными. Так, он заявил о фактической войне с мэрами крупных украинских городов.

Дела будут

Говоря о заболевании COVID-19, Зеленский заявил, что мэрам ряда украинских городов в ближайшие дни придётся нелегко. Среди прочего он упомянул и мэра Харькова Геннадия Кернеса.

«Повсюду заведены уголовные дела, после чего головы тех или иных городов берут их себе в риторику. Выходят и говорят: «Так как выборы — меня хотят скинуть», а не из-за него погибло большое количество людей. Именно из-за него, например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сейчас болеет. Но важная вещь. Мы говорили с ним несколько раз. Затем он нас послушал и остановил метро, когда почувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил, что все будет хорошо. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация у него сложная», — отметил Зеленский. «Не его компетенция»: Рудяков объяснил, почему Зеленский не завершит войну в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Впрочем, неспокойную жизнь Зеленский анонсировал не только для мэров, но и для государственных чиновников.

«В ближайшее время мы смотрим результат вместе с премьером, есть оценивающий формат работы тех или иных министров. И действительно кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить», — заявил он.

В общем, Зеленский старается походить на строгого и справедливого «отца нации». Правда, получается не очень. Это признает и сам Зеленский. Так, он признал, что не может ничего сделать с коррупционерами.

«НАБУ дает материал в Офис генпрокурора, те подписывают подозрение, вручают человеку, человек идет в суд, суд сажает. Не Зеленский, не премьер. Что мог сделать Зеленский? Он сделал независимость НАБУ, полностью. Все, что хотели они, мы им сделали», — отметил он, отвечая журналистам о людях, которые угрожают Украине.

При этом некоторые ответы Зеленского вызвали даже у допущенных к нему журналистов негодование.

Денег нет, но вы…

Слова Зеленского о зарплатах медикам возмутили журналистов.

«Мы сегодня не видим бюджета. Мы будем над ним работать. Будут заложены деньги, чтобы врачи получали нормальную заработную плату <…> Врачи, которые борются с ковидом, получают гораздо больше. Они получают 300%», — заявил Зеленский.

Тут его принялись поправлять журналисты, указывая, что речь о почасовой оплате, а не о зарплатах вообще. «Политика закрывания ртов»: Молчанов расшифровал идею Зеленского по борьбе с фейками © Facebook, Денис Жарких

Но говоря о деньгах на борьбу с COVID-19, Зеленский сделал и ещё одно удивительное заявление. Он сказал, что эти деньги не трогали, когда речь шла об инфраструктурных проектах. На последнее пошли деньги, отсуженные у ОАО «Газпром» Украиной.

«Победой, которая у нас была зимой, я считаю то, что мы забрали $3 млрд у «Газпрома», отсудили эти деньги. И тут мы поняли, что мы можем сделать большую программу. Мы рассчитывали на эти деньги», — заявил Зеленский, отмечая, что эти деньги пошли на дороги, а также на ряд других проектов.

И всё бы ничего, но ещё раньше глава фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия признал, что дороги на Украине делались на деньги, взятые в том числе и из фонда борьбы с коронавирусом.

«Если бы мы их не потратили (деньги из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог. — Ред.), то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги», — заявил Арахамия в конце августа.

При этом он подчеркнул, что иначе деньги бы зависли.

«Деньги должны работать. Каждая гривна, которая вложена в дороги, шесть гривен приносит в течение четырех лет в бюджет. Это инвестиция в самих себя. Мы приближаемся к тому, чтобы в этом году сделать 4 тыс. 200 км, это исторический рекорд, а программа — за пять лет сделать 20 тыс. км», — отметил Арахамия.

В общем, оказалось, что Зеленский не только лукавит, говоря о зарплате врачей, но и по-новому объясняет, за чей счёт строятся дороги.

Таким образом, интервью Зеленского, скорее всего, нанесёт урон президентскому рейтингу. Если первые случаи общения его с прессой вызывали у наблюдателей восторг, то теперь от Зеленского устали, да и сам он утратил былую прыть.