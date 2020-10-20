На Украине заговорили о том, чтобы обязать учителей и на переменах общаться на украинском языке вне зависимости от их родного языка и национальности. Таким образом юных граждан Украины надеются приучить к украинскому языку

В понедельник, 19 октября, во время Национального круглого стола «Мова» старший научный сотрудник Института украинского языка НАНУ Оксана Данилевская пожаловалась на то, что, несмотря на то что на украинском языке обучается свыше 90% школьников, большинство из них на переменах общается на русском. Третья годовщина языковых квот: телезрители Украины переходят на российские спутниковые каналы © pixabay.com

«На Украине сложилась парадоксальная ситуация, когда в образовательных учреждениях получило распространение такое проявление лингвизма, как диглосия, когда языки четко распределены функционально. Так, украинским языком лучшего или худшего качества пользуются на уроках, на нем преподают, но языком общения на переменах, внешкольных мероприятиях, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский язык», — заявила Данилевская.

Она подчеркнула, что такая ситуация не всегда способствует воспитанию «украиноязычной стойкости».

«Дети принимают то, что для школы должны быть чётко прописаны правила. И вот правило должно быть одно общее для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты, когда они в классной комнате пользуются украинским, а когда звучит звонок, выходят в коридор и переключаются на русский. Такой пример является гораздо более действенным и убедительным в реальной жизни для усвоения определенного языкового поведения», — подчеркнула Данилевская.

Она — сотрудник Института украинского языка Национальной Академии Наук Украины. И слова Данилевской могут ознаменовать новую волну ущемления прав русских на Украине и тех, кто говорит не только на русском, но и на других языках.

Они не отвяжутся

С 16 января 2021 года согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» все предоставляющие услуги вне зависимости от формы собственности должны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Но слова Данилевской свидетельствуют о том, что в будущем использование на публике даже для частного общения другого языка могут попытаться ограничить.

«Понимаете, некоторые думают, что на самом деле есть некая граница, на которой украинизаторы остановятся. Мол, вот тут, тут и тут вас обяжут говорить по-украински, а вот сюда и сюда лезть не будут. Это заблуждение.

Как только вы сольёте свои права в какой-то одной сфере, украинизаторы просто поставят себе галочку и перейдут к следующей. Сначала на русском запретили вести уроки. Теперь запретят говорить на нём на переменах. Далее последует, безусловно, обязательство говорить на украинском и за пределами школы, в свободное время: мол, без этого учитель не будет получать необходимой языковой практики и будет говорить по-украински неуверенно, а значит, не сможет подать детям достойный пример», — считает главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

Он уверен: будь на свете техника, позволяющая читать мысли, на Украине запретили бы и думать на русском языке. Язык мой - не враг твой. Или заметки о родной речи © РИА Новости, Владимир Трефилов

«И дело не дойдёт до того, на каком языке человек ведёт внутренний диалог сам с собой лишь потому, что миелофон пока ещё не изобрели. Все остальные сферы будут беспощадно украинизированы», — отметил Ткачёв.

Примечательно, что возмутился словами Данилевской и народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«В этой истории про детей, которые выходя с проведённого на украинском урока начинают общаться на русском, дивно не предложение запретить им это делать. А должность того, кто подал эту идею.

Леди, которая пожаловалась на это чудовищное преступление-кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института украинского языка Национальной Академии Наук. Что мы видим в результате? Родина нашла где то на улице даму, обучила её филологии, выдрессировала до старшего научного сотрудника Академии Наук. И получила вахтершу студенческого общежития образца восьмидесятых годов. Всё, что приходит ей в голову с высоты её феерической учёной карьеры — взять и запретить», — отметил Бужанский.

По его словам, всё может в итоге прийти к тому, что в школьных коридорах появятся языковые часовые. Но и это не спасёт ситуацию с украинским языком и школы вообще придётся закрыть.

«Скажите, вот мы институт украинского языка имеем, живём себе спокойно, согреваясь мыслью о том, что они там занимаются чем то очень важным, и всё непременно у них получится. А потом мимо первого попавшегося случайно проносят камеру и бах, а там вахтер общежития», — подытожил Бужанский.

Впрочем, на современной Украине борются не только с русским языком, но и с собственным прошлым. При этом борьба принимает самые гротескные формы.

Колбасный вопрос испортил их

За два дня до понедельника, 19 октября, стало известно и о бурной деятельности сотрудников Украинского института национальной памяти (УИНП). Много чем занимался УИНП: и борьбой с советскими названиями на улицах украинских городов, и сражениями с памятными знаками в честь Армии Крайовой на Украине, но теперь его сотрудники добрались и до колбас.

Справедливости ради стоит отметить, что УИНП реагировал на заявление активистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Декоммунизация. Украина». Активистов возмутила колбаса производства ООО «Харьковский мясокомбинат» под названием «Советская». В свободной стране язык общения не выбирают. Украина этого не понимает © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Информируем, что в пределах компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения упомянутой маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорилось в ответном письме, подписанном замглаввы УИНП Владимиром Тылищаком.

В то же время в УИНП добавили, что Институт не наделен полномочиями административного воздействия на органы местного самоуправления, юридических лиц, организации и тому подобное.

За день до этого, 16 октября 2020 года, распоряжением председателя Херсонской облгосадминистрации «О переименовании территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения в Херсонской области» расположенное в Алёшковском районе Херсонской области заповедное урочище «Цюрупинский сосновый бор» было переименовано в «Алёшковский сосновый бор».

Так в Херсонской области расправились с памятью о земляке — родившемся в Алёшках большевике Александре Цурюпе.

В общем, на Украине в борьбе за «чистоту языка» и «чистоту истории» не гнушаются ничем. А страдают от этого рядовые граждане страны.