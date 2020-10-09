Аудиторы обнаружили в работе «Нафтогаза» нарушения на 225 миллиардов гривен, за месяц цена импортного газа выросла почти на треть, Всемирный банк ухудшил прогноз падения украинской экономики. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов

Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен (615 млрд руб.), что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн (205 млрд руб.). Об этом во вторник, 6 октября, сообщила «Экономическая правда».

"Согласно процедуре обработки выводов, "Нафтогаз" имел время для изучения документа и на представление замечаний к изложенной в акте ревизии фактов, что в итоге и сделал. Часть из них была учтена, однако даже с учетом этого, цифры, которые вскоре будут официально обнародованы, будет трудно объяснить обществу", — говорится в материале ЭП.

Первый — начисление резерва сомнительных долгов при не утвержденном финансовом плане (за 2018 год и 9 месяцев 2019 года) на 38,4 млрд грн. Из-за этого, по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд грн.

Второй — выявление Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы нарушений в "Укртрансгазе" на 37,3 млрд грн. Как результат — "Нафтогаз" недоплатил 35,1 млрд грн дивидендов.

Третий — занижение доходов из-за неотражения в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали потери государственного бюджета на сумму 2,9 млрд грн.

Четвертый — неподписание актов реализации газа в 2016-2018 годах. Последствиями этого нарушения стало занижение суммы выплаченных дивидендов за 2018 год на 2,1 млрд грн.

В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения. Финансовый директор группы «Нафтогаз» Петер ван Дрил отметил, что госаудиторы при проверке некоторых фактов в "Нафтогазе" "не понимали стандартов отчетности". Также "Нафтогаз" решительно отрицает информацию о невыплате дивидендов за часть проданного газа.

Как стало известно позже, глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с результатами ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года. В нем глава Госаудитслужбы извещает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

"В общем ревизией "Нафтогаза" установлены финансовые нарушения и выявлены факты неэффективных управленческих действий или рисковых операций, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 176 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям в 75,5 млрд гривен", — сообщает руководителю правительства Геннадий Плис. За всё заплатят украинцы. Как Украина готовится экспортировать газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как итог, Госаудитслужба, в частности, предлагает НАК "Нафтогаз Украины" "обеспечить устранение выявленных ревизией нарушений, привлечь виновных к ответственности, в том числе выявленных предыдущими мерами государственного финансового контроля" и "обеспечить перечисление в государственный бюджет дивидендов на сумму 75 486,4 млн гривен". Сумма соответствует данным, которые ЭП приводила ранее в статье.

После этого некоторые издания написали, что сотрудники Госаудитслужбы направили материалы проверки "Нафтогаза" в Главное управление контрразведки СБУ в сфере экономики для рассмотрения и принятия необходимого решения. В акте ревизии, который был направлен СБУ, речь идет о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях, которые "могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения". Акт подписан "Нафтогазом" с возражениями (замечаниями), на которые Госаудитслужба уже предоставила свои выводы.

Как сообщил глава правления компании Андрей Коболев, по факту деятельности менеджмента "Нафтогаза" возбуждено уголовное дело, построенное на обвинениях в госизмене. По его словам, в компании такие действия воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

Всемирный банк прогнозирует падение на 5,5% в этом году

Во Всемирном банке ожидают падение ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5% и восстановление на 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ. Об этом говорится в Обзоре экономики Европы и Центральной Азии "COVID-19 и человеческий капитал", опубликованном в среду, 7 октября. Марунич объяснил, почему на Украине каждый год возникают проблемы с отопительным сезоном © Украина.ру/Нина Зотина

"Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет. Падение ВВП в этом году ожидается на уровне 5,5%. Это меньше, чем во многих странах региона.

Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным — 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ. Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранения макроэкономической стабильности", — подчеркнули во Всемирном банке.

По сравнению с июньским обзором прогноз спада ВВП Украины ухудшили на 2 п.п., в 2021 — на 1,5 п.п.

Во Всемирном банке добавили, что согласно негативному сценарию рост ВВП Украины в следующем году может быть еще меньше — всего 1%.

Напомним, на прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%. Еще в мае ЕБРР прогнозировал падение украинского ВВП в 2020 году на 4,5%. Тогда же банк прогнозировал более оптимистичный рост экономики Украины в 2021 году — 5%.

Из-за пандемии COVID-19 ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 6,5%. Во втором квартале экономика рухнула уже на 11,4% в годовом измерении. В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

Стоимость импортного газа достигла максимального уровня за полгода

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа при ввозе на Украину в сентябре составила $140,55 за 1000 куб. м. По сравнению с августом она поднялась на $34,44, или 32,5%, а с сентябрем-2019 — снизилась на $34,14, или 19,5%. Это следует из данных, которые обнародовала в четверг, 8 октября, пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Эксперт рассказал, как Украина дала Британии снова почувствовать себя колонизатором © REUTERS, Jonathan Brady/Pool via REUTERS

При этом сентябрьская цена является максимальной за последние шесть месяцев. Минимальный уровень в этом году был зафиксирован в июне — $88,37.

"Рассчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 01.09.2020 по 30.09.2020, которая составляет 3955,765 грн, или $140,55 за 1000 куб. м", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, Украина не импортирует газ из России для собственных нужд с осени 2015 года, но обеспечивает транзит голубого топлива по своей территории. Газ на Украину поступает исключительно из стран Евросоюза.

Серая схема с европейским оттенком. Как сделать норвежскую рыбу украинской © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

НАК "Нафтогаз Украины" может начать экспорт природного газа в страны ЕС в предстоящий отопительный период.

"В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов.

Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет свой экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", — цитирует исполняющего обязанности главы компании и врио главы "Укртрансгаза" Сергея Перелому пресс-служба УТГ.