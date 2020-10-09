Украина получила возможность продавать в Европу исландскую и норвежскую рыбу как свою. В Европейской бизнес ассоциации прочат Украине роль нового хаба для переработки скандинавской рыбы. Но, к сожалению, Украина не умеет пользоваться открывшимися окнами возможностей

Диагональная кумуляция

Рыба, импортируемая из Норвегии, может стать украинской благодаря процедуре диагональной кумуляции между Украиной, ЕС и странами ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

Недавно украинское правительство подтвердило применение этого принципа. Особенно полезной такая возможность будет для импортеров норвежской и исландской рыбы.

Диагональная кумуляция между Украиной, ЕС и ЕАСТ предусмотрена в Конвенции Пан-Евро-Мед и Соглашении о свободной торговле между Украиной и странами ЕАСТ. Главный принцип — сырье, происходящее из стран ЕС или ЕАСТ и переработанное на Украине, может приобретать украинское происхождение, чтобы впоследствии экспортироваться на рынки ЕС и ЕАСТ.

Чтобы понять, что такое конвенция Пан-Евро-Мед и как она работает, нужно знать, как и для чего в международной торговле используются сертификаты о происхождении товара. За всё заплатят украинцы. Как Украина готовится экспортировать газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чтобы экспортировать украинские товары по нулевой или льготной ставке, эти товары должны быть в значительной степени произведены или существенно переработаны на территории Украины, с использованием украинских материалов.

Как правило, речь идет о локализации на уровне 50-60% (для каждого соглашения определяется отдельно). Если товар более чем на половину произведен из импортных материалов или сырья, он не будет считаться товаром украинского происхождения и не сможет экспортироваться на условиях свободной торговли.

Пан-Евро-Мед позволяет посмотреть на правила международной торговли под новым углом. Украинский производитель сможет покупать сырье в Норвегии, а готовую продукцию экспортировать, например, в Польшу без уплаты пошлин.

Эффект окрестили принципом диагональной кумуляции. Есть одно важное условие: диагональная кумуляция работает для стран — членов Конвенции Пан-Евро-Мед, заключивших между собой соглашения о свободной торговле.

Чтобы диагональная кумуляция заработала, Украина и ее партнеры должны были внести изменения в действующие соглашения о свободной торговле в части применения Конвенции.

Такую процедуру Украина прошла с Европейским Союзом в 2018 году, и уже с 1 января прошлого года эффект двухсторонней кумуляции должен был полноценно заработать. Однако из-за проволочек со стороны контролирующих органов официальное подтверждение этой возможности для бизнеса было предоставлено только сейчас. Ядерный эксперимент с политическим подтекстом. Украина стала испытательным полигоном для США © commons.wikimedia.org, Victor Korniyenko

Европейская комиссия, Представительство ЕС на Украине и таможня Королевства Норвегия официально подтвердили возможность диагональной кумуляции с Украиной. Такую возможность подтвердило и украинское правительство.

Ради нулевых пошлин

Основное преимущество кумуляции — отмена пошлин и других барьеров в торговле и, в итоге, конкурентные преимущества.

Норвегия является одним из главных экспортеров рыбы в мире. По официальной статистике, только в этом году в этом году рыбы было экспортировано на сумму 65,7 млрд. норвежских крон. В то же время, ввозные пошлины на импорт норвежских морепродуктов достаточно высоки.

Возьмем, к примеру, норвежскую скумбрию. Из Украины её можно экспортировать с пошлиной в 0%. В то время как при экспорте сырой рыбы из Норвегии сразу в ЕС пошлина является общей и составляет 20%.

Переработанная же (сушеная, соленое филе в рассоле) экспортируется из Норвегии в ЕС с пошлиной в 14%. А при экспорте переработанной скумбрии из Украины в ЕС пошлина составит 0%.

Такое же правило применимо к норвежской форели или хеку. Пошлина при экспорте форели из Норвегии в ЕС составляет 2,4%, хека — 4,5%. Из Украины же в ЕС этот уже переработанный продукт будет экспортироваться с пошлиной в 0%.

Такая же схема применима и к исландской рыбе. Эта страна тоже является крупным экспортером рыбы. В среднем пошлины на экспорт морепродуктов из Исландии в ЕС составляют 3,5%, а при экспорте из Украины не нужно будет платить пошлины вообще. Рыба, медицина, туризм. Китай нацелился на популярный украинский курорт на Азовском море © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В Европейской бизнес ассоциации считают, что переработка на Украине не будет иметь значительных затрат, поэтому это — прекрасный шанс для развития бизнеса.

Для иностранцев это новые возможности для инвестирования, а для украинского бизнеса — отличный инструмент для увеличения торговых оборотов. А рыба и морепродукты, к слову, составляют четверть всего импорта из стран ЕАСТ.

«Суть — в нулевых экспортных пошлинах. То есть, если отрезать головы и упаковывать рыбу на Украине, то пошлина будет нулевой. У всех участников здесь своя выгода.

Скандинавам выгодна сырьевая экспансия, учитывая, например, историю рыбных войн. Для Украины — это создание новых рабочих мест. Но это приблизительно тот же уровень, что и скручивание проводки для немецких автозаводов в Словакии из китайских материалов», — рассказал в комментарии Украина.ру экономический аналитик Александр Рябоконь.

Захлопывающиеся окна

По мнению экономиста Алексея Куща, чисто теоретически все выглядит очень красиво, но радоваться преждевременно. Декоммунизация Днепра. В Украине рыба гибнет с головы, которая в Киеве © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Диагональная кумуляция означает, что сырье, закупленное в одной стране при производстве товара в другой, не будет восприниматься как "чужое" и на него распространяются все те преференции, которые заложены в соглашении о ЗСТ с Европой.

Чтобы радоваться, необходимо, чтобы Украина в своей экономической политике был на голову выше тех государств, к которым ты присоединяешься по диагональной кумуляции.

Украина может покупать скандинавскую рыбу, тут ее фасовать, разрезать, консервировать и продавать ее с нулевыми пошлинами как свой собственный продукт.

В принципе, для нас это интересно, но опять же при наличии суверенной и эффективной промышленной политики. Иначе, какой смысл тем же норвежцам поставлять свежую рыбу на Украину, если они могут ее переработать и продавать на европейском рынке сами?

Да, существуют пошлины, но нужно учитывать стоимость логистики на Украину. Если у нас дешевая рабочая сила, дешевые факторы производства, почему же к нам не идут инвесторы?

Значит, у нас есть какие-то скрытые накладные издержки, теневые транзакции, которые делают бизнес не выгодным на Украине. Это тарифы, рейдерство, налоговое давление и всё остальное, что нивелирует наши конкуретные преимущества.

Потенциально — это окно возможностей, но для той страны, которая будет с помощью эффективной экономической политики его использовать.

Например, для страны, правительство которой сейчас бы заявило, что будет выдавать переработчикам рыбы беспроцентные кредиты, чтобы они создавали производство для переработки норвежской и исландской рыбы. Или, что предоставит переработчикам рыбы на пять налоговые льготы. Или снизит импортный НДС для реэкспортеров рыбы на европейский рынок.

Ведь при завозе импортной норвежской рыбы нужно будет заплатить 20% НДС. Вот в таких случаях эти окна возможностей эти окна возможностей и начинают работать.

Но так как наше правительство не даст беспроцентные кредиты. Наша власть не даст льготный налоговый период и не даст возможности снизить импортный НДС, не создаст условий для создания новых рабочих мест в стране, то, естественно, Украина и не воспользуется этим окном возможностей.

Скорее, в Тунисе будут перерабатывать норвежскую рыбу и поставлять на рынок Европы, чем на Украине. Чтобы стать новым хабом по переработке рыбы, нужно уметь пользоваться окнами возможностей», — рассказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Алексей Кущ.