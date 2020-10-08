Украина первой в мире адаптирует топливо Westinghouse на реакторы ВВЕР-440. «Энергатом» и Westinghouse подписали контракт, согласно которому предусмотрено внедрение в эксплуатацию топливных сборок производства Westinghouse для реакторов ВВЭР-440 на Ровенской АЭС. Контракт был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского

Поставки ТВС Westinghouse на РАЭС планируется начать в 2024 году для проведения исследовательской эксплуатации.

Кроме того, Westinghouse подписал с "Атомэнергомашем" протокол о намерениях, предусматривающий производство хвостовиков и головок для ТВС ВВЭР-440.

Всего на Украине — 4 атомные электростанции, которые эксплуатируют 15 энергоблоков. Из них 13 — типа ВВЭР-1000 и два — ВВЭР-440. Энергоблоки ВВЭР-440 суммарной установленной мощностью 835 МВт эксплуатируются на Ровенской АЭС (энергоблок №1 и №2). Оба типа водо-водяных энергетических реакторов украинских АЭС были разработаны в СССР.

Есть контракт. Зеленский рассказал, почему Украина рискнула использовать американское ядерное топливо © пресс-служба президента Украины

В настоящее время топливо Westinghouse используется на четырех энергоблоках Запорожской, двух энергоблоках Южно-Украинской АЭС. При этом три из названных энергоблоков (№2 и №3 ЮУАЭС, а также №5 ЗАЭС) работают исключительно на топливе Westinghouse. С 2021 оно будет поставляться еще и на один из энергоблоков Ровенской АЭС.

На сегодня «Энергоатом» является единственным в мире оператором АЭС, который реализовал задачу диверсификации поставок ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000.

Украина покупает у российской ТВЭЛ топливо для ВВЭР-1000 и для ВВЭР-440, а у Westinghouse — только для ВВЭР-1000.

В ТВЭЛ еще в сентябре прошлого года заявили, что топливная компания — единственный в мире производитель проверенного топлива для реакторов ВВЭР-440 и что другие потенциальные производители не занимаются этим топливом "по крайней мере, более 10 лет", что привело к их технологическому отставанию в этом сегменте.

"Например, только топливо ТВЭЛ может работать на повышенной тепловой мощности и в длительных топливных циклах. Поэтому новым производителям для сокращения технологического отставания потребуется много лет и значительные инвестиции", — сказано в ответе топливной компании на запрос DW.

10 лет на создание подходящего топлива

Польша планирует закрыть 20% потребностей в электроэнергетике за счет американской АЭС © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В 2008 году "Энергоатом" подписал контракт с Westinghouse на поставки в 2011-2015 свежего ядерного топлива для загрузки не менее трех украинских реакторов-"тысячников" в год. Первые поставки начались в 2011 году. А спустя четыре года после подписания контракта Украина столкнулась с жесткой необходимостью проанализировать, что же ей поставили, и как этот поставленный и оплаченный продукт дальше эксплуатироватью — в 2012 года на Южно-Украинской АЭС возникли технические неполадки, вызванные не совсем идеальным качеством ядерного топлива Westinghouse.

НАЭК "Энергоатом" был вынужден полностью выгрузить три партии американских сборок ТВС-W в количестве 126 единиц из активной зоны реакторов на третьем и втором энергоблоках Южно-Украинской АЭС по причине их конструкционных недоработок.

Попытка Westinghouse обвинить в происшедшем украинских атомщиков — дескать, неосторожно обошлись с ТВС-W при загрузке, — не удалась. Как следует из отчета специальной рабочей группы, созданной для исследования причин инцидента, "виноватым" оказалось все-таки американское топливо. Украина тогда оказалась единственной страной, где попытались скрестить "ужа и ежа" в виде топливных кассет двух производителей, которые специализируются на принципиально противоположных технологиях изготовления ТВС.

Эксперты задавались закономерным вопросом: а нельзя ли было сделать процесс адаптации американского топлива на украинских АЭС более планомерным? Например, дождаться окончательных результатов полной трехгодичной эксплуатации ТВС-W в одной или двух пробных партиях, а также получить соответствующую лицензию ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию нового топлива? А уже потом подписывать контракт о закупке не менее трех перегрузочных партий ТВС-W в год?

Только в 2014 году были завершены стендовые испытания усовершенствованных компанией Westinghouse топливных сборок. Первая партия новой доработанной сборки — ТВС-WR — была загружена на ЮАЭС в 2015 году. Таким образом, больше 10 лет потребовалось Westinghouse, чтобы суметь сделать подходящее и безопасное топливо для советских реакторов.

Политика вместо безопасности

В 2016 году издание Forbes назвало Westinghouse угрозой для АЭС Восточной Европы. По мнению журналистов издания, Вашингтон продвигает интересы Westinghouse в Восточной Европе, создавая риски для безопасности атомных станций.

«В 2014 г. Украина и Westinghouse договорились о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 г. Это объясняли якобы необходимостью обеспечения энергетической независимости Украины от поставок ядерного топлива производства России. Эксперты неоднократно предупреждали, что такое решение создает серьезные угрозы безопасности украинских АЭС и Westinghouse интересует только собственная прибыль, а не интересы заказчиков", — писал Forbes.

Назло кондуктору. Чем может обернуться отказ Украины от российского ядерного топлива © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Но на Украине в условиях чрезмерной идеологизации самой идеи диверсификации, профессиональные аргументы технического и экономического характера начали отходить на задний план.

Неудача Westinghouse в Словакии

О готовности поставлять ядерное топливо для реакторов ВВЭР-440 в Европе Консорциум компаний во главе с Westinghouse Electric (США) заявил в 2018 году.

"Этот проект очень хорошо подготовил нас к производству и поставке топлива для ВВЭР-440 на европейские объекты, создав жизнеспособную альтернативу нынешним поставкам топлива из одного источника. Многие страны Восточной Европы сильно зависят от ядерной энергетики, и, таким образом, укрепление их энергетической безопасности является для нас стратегическим приоритетом", — заявил тогда вице-президент и управляющий директор Westinghouse в Северной Европе Азиз Даг.

Помимо Украины реакторные установки ВВЭР-440 эксплуатируют на АЭС в Армении, Венгрии, Словакии, Финляндии, Чехии.

Лидерство упущено: США придумали, как потеснить Россию и Китай с мирового рынка атомной энергетики © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк VSQUARE.ORG, потребовала, чтобы дорогостоящая процедура сертификации американского топлива была оплачена словацкой стороной.

Кроме того, американское предложение оказалось дороже российского, и в итоге компания SE, эксплуатирующая словацкие АЭС, сделала выбор в пользу предложения от ТВЭЛ. С россиянами были подписаны контрактные документы по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления контракта до 2030 года.

Предчувствуя проигрыш, компания Westinghouse предпринимала серьёзные лоббистские усилия, но не преуспела в них.

"Американцы усиливали лоббирование, в том числе, предупреждая о "российской угрозе" и так далее, но дело в том, что они не предложили готового продукта по хорошей цене", — прокомментировал журналистам VSQUARE.ORG источник с одной из словацких АЭС.

На Украине, как видим, американцам повезло больше.

Хоть шерсти клок

По мнению экономического аналитика Александра Рябоконя, подписание очередного пакета соглашений между «Энергоатомом» и Westinghouse о поставках ядерного топлива для ВВЭР-440 и намерений локализовать производство некоторый деталей ТВС на Украине в очередной раз напоминает о той простой истине, что лучше быть здоровым и богатым, нежели бедным и больным.

«Причем обе компании к первому разряду никак не отнесешь, несмотря на бравурные заявления их СЕО: первая пребывает в перманентном финансовом и материально-техническом кризисе, вторая только пытается преодолеть последствия недавнего банкротства своего реакторостроительного дивизиона, не в последнюю очередь за счет политического лоббизма.

Собственно, не исключено, что наложение традиционно отточенного среди вашингтонского истеблишмента искусства политического лоббизма на финансовые проблемы «Энергоатома», который в первом полугодии не смог выполнить условия контракта с Westinghouse (6 перегрузочных партий в год) сыграло не последнюю роль в заключении нынешних соглашений», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

ЧП на Хмельницкой АЭС: Отказала система безопасности второго энергоблока © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Однако, поскольку в прошлом году аналогичное предложение Westinghouse получило от ворот поворот в Словакии с формулировкой «не предложили готового продукта по хорошей цене», то выбор оказался невелик.

«Уже скоро мы начнем внедрение топлива Westinghouse на энергоблоках ВВЭР-440. Этот опыт будет чрезвычайно важным как для обеих наших компаний и Украины в ее стремлении к углублению энергетической независимости, так и для наших коллег-атомщиков из Европы, которые смогут воспользоваться результатами внедрения нами новой технологии», — заявил врио главы «Энергатома» Петр Котин.

Что это значит для украинской стороны? Во-первых, это — планируемая смена поставщика, которая не имеет ничего общего с диверсификацией, поскольку тепловыделяющие сборки ВВЭР-440 конструктивно и функционально (рабочие и аварийно-регулирующие кассеты + кассеты-экраны блока РАЭС-1) отличаются от ТВС тысячников. А блоков всего-то два.

Во-вторых, за многие «удовольствия» опытной и опытно-промышленной эксплуатации, а также сертификации нового топлива, скорее всего, придется платить таки Энергоатому. Даже если часть работ в рамках программы Евратома по диверсификации ядерного топлива для ВВЭР-440 оплатит ЕС, все равно вероятный конечный прайс останется весьма накладным для «богатой» украинской госкомпании.

Причем, если уже находящееся в промышленной эксплуатации топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 на 20-25% дороже в цене, чем российское (поскольку у Westinghouse отсутствуют компетенции в процессе конверсии и обогащения урана, то Энергоатом закупает диоксид урана отдельно на рынке), то что уж говорить о цене «неготового» и «штучного» продукта для двух блоков?» — подчеркнул эксперт. Российско-чешская компания достроит два реактора для украинской АЭС © wikimedia/alexndm

Кроме того, по словам аналитика, не совсем понятно, какой экономический смысл «диверсифицировать» 40-летние на сегодня блоки, даже с учетом вероятного продления их ресурса после 2030 года.

«Ведь работа российского топлива никаких нареканий не вызывает, а, кроме того, топливо РК и АРК имеет техническое обоснование для эксплуатации при работе энергоблоков в маневренных режимах. Для украинской энергосистемы участие АЭС в первичном регулировании частоты и суточном маневрировании уже давно актуально, а вот на опытном топливе такое счастье вряд ли улыбнется ровенским блокам.

Ну и последнее, очередной протокол о намерениях локализовать штамповку наименее затратных деталей ТВС (головку и хвостовик) на «Атомэнергомаше» смотрится особенно любопытно еще с времен ее локализации, согласно строительства завода ядерного топлива в Смолино. Кстати, на этот раз ни руководство «Энергоатома», ни СЕО Westinghouse о планах строительства завода не вспомнили», — сказал Александр Рябоконь.