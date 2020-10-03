Владимир Зеленский продолжил «турне» областями Западной Украины, посетив Ровенскую и Черновицкую области. Однако эти поездки не сильно повышают рейтинг кандидатов от партии «Слуга народа»

В четверг, 1 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое разделение Украины на карантинные зоны, которое вступит в силу со следующего понедельника. Единственный областной центр, который находится в «красной» зоне — Тернополь, власти которого продолжают публично игнорировать все требования центра по ужесточению карантинных мер.

Подконтрольные городскому голове Тернополя СМИ распространяют тексты под заголовками типа «Сергей Надал смог доказать правительству, что тернопольчане умеют отстаивать свои права», в которых отмечается, что в городе в обычном режиме работает транспорт, сферы торговли и услуг и образовательные учреждения. Потому неудивительно, что рейтинг градоначальника, который и до начала открытого противостояния с Киевом по карантинному вопросу превышал 50%, ныне бьёт рекорды. Согласно свежему опросу Социологической группы «Рейтинг», Сергея Надала на выборах мэра Тернополя готовы поддержать 75,6% жителей города, которые определились со своими предпочтениями и пойдут голосовать. Для сравнения: у представителя президентской партии «Слуга народа», комика и шоу-мена Виктора Гевко — 4,6%, ненамного больше у остальных кандидатов.

Партия, членом которой является Сергей Надал, националистическая «Свобода», является одним из лидеров в борьбе за Тернопольский областной совет — она делит первое место с «Европейской Солидарностью», обеим политическим силам социологи из «Рейтинга» насчитали 20,2% поддержки избирателей. Похожая ситуация ещё в одном областном центре Западной Украины, который возглавляет мэр-«свободовец»: Руслана Марцинкива на пост городского головы Ивано-Франковска поддерживает более 80% его жителей (у кандидата от «Слуги народа» Александра Богачова — 6%). На выборах Ивано-Франковского областного совета за «Свободу» готовы проголосовать более 22% избирателей — это первое место в рейтингах. На втором месте новая партия «За будущее» депутата ВР Игоря Палицы и олигарха Игоря Коломойского, которая пока может рассчитывать только на 19% голосов в Ивано-Франсковском облсовете — несмотря на то, что в области находится принадлежащий олигарху курорт «Буковель», а в рекламу политической силы вложены огромные средства. «Слуга народа» на Прикарпатье борется за третье-четвёртое место на выборах.

Однако на уходящей неделе Марцинкив и «Свобода» стали персонажами разного рода скандалов. Как подсчитало местное отделение Гражданской сети ОПОРА, с 2016 по начало октября 2020 года за рекламу городского головы Ивано-Франковска в частных СМИ их бюджета города было потрачено 38 миллионов гривен. Ещё 31,6 миллиона гривен пошло на содержание коммунальных СМИ (телерадиокомпании «Вежа» и газеты «Западный курьер»), где восхвалению деятельности мэра также уделяли много внимания. А вот у кандидата на пост мэра города Стрый от ВО «Свобода» Бориса Юровича обнаружили российский паспорт.

По телефону сам Юрович подтвердил журналистам, что такой документ у него есть, но заявил, что паспорт был получен еще в 2012 году и сейчас уже не действителен. На другие вопросы Юрович отвечать не стал — бросил трубку. Позже ответила женщина, которая представилась его женой, и отказалась отвечать на уточняющие вопросы. В самом же паспорте указано, что его выдали в 2012 году отделением управления федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу, что Борис Юрович родился в 1976 году в Стрые. Данные сервиса проверки паспортов МВД России свидетельствуют, что этот документ действительный. Примечательно, что Юрович по списку ВО «Свобода» баллотировался в Верховную Раду ещё в 2007 году. Когда «свободовец» получил российское гражданство — неизвестно.

В «красном» Тернополе президент Украины побывал 18 сентября, хотя с мэром-«сепаратистом» (выражение самого Владимира Зеленского) не встречался. А на уходящей неделе глава государства посетил более благополучные в эпидемиологическом отношении области. 1 октября он прибыл в «жёлтое» Ровно, где привычно осмотрел объекты из программы «Большого строительства» (дороги, спортивный центр), и пообещал в следующем году включить в программу строительства три объекта Ровенской области — Таракановский форт, Острожский и Дубенский замки.

«Таракановский форт, Острожский и Дубенский замки интересны своей историей — будут включены в программу большой реставрации на 2021 год», — сказал Зеленский. По его словам, это туристические «магниты» страны и, а не только Ровенской области. «Таракановский форт, Острожский замок и Дубенский замок внесли в нашу программу, которая начинает работать в следующем году. Будут реставрироваться замки, музеи, исторические, культурные места по всей стране. Таких проектов будет начато около 100 в следующем году», — добавил президент. Кроме того, во время посещения Ровенского областного противоопухолевого центра Зеленский пообещал достроить его за счёт госбюджета и превратить Северо-западный центр онкологии.

Одним из обещаний Владимира Зеленского поспешил воспользоваться глава Ровенской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Коваль. Он попросил президента посодействовать передаче Таракановского форта из государственной собственности на баланс области. Ныне объект пребывает на балансе Минобороны, и обустроить территорию вокруг него невозможно. «Мы же хотим, чтобы там была развита инфраструктура — парковки, кассы, гостиницы, питание и тому подобное. Это не только популяризирует туристическую отрасль области, но и даст возможность привлечь дополнительные поступления в областной бюджет» — заявил губернатор. Зеленский обещал помочь, но поскольку речь идёт о большом земельном участке, вряд ли его передача состоится легко и быстро, учитывая привычки чиновников Минобороны Украины.

Вечером 1 октября Владимир Зеленский был уже в «оранжевых» Черновцах, где прогулялся по городу с губернатором Сергеем Осачуком и кандидатом в мэры Черновцов от «Слуги народа», бизнесменом Виталием Другановским. Примечательно, что Другановский и Осачук, которые принадлежат к разным бизнес-политическим группировкам в окружении президента, выложили в Facebook фото с собой и президентом, но без «конкурента». Кстати, у Другановского едва ли не самый высокий рейтинг среди кандидатов от «Слуги народа» в областных центрах Западной Украины — 10,2%, но и это — пока лишь четвёртое-пятое место. Зеленский со свитой прошли по центральной пешеходной улице Черновцов, носящей имя писательницы Ольги Кобылянской, и остановились возле одного из уличных музыкантов. Сначала мужчина растерялся, но всё же сыграл на гитаре в присутствии президента. Зеленский аплодировал музыканту, а потом бросил ему в шляпу немного денег.

Утром 2 октября президент в сопровождении губернатора вышел на пробежку улицами Черновцов. Зеленский был одет по-спортивному: в шорты и куртку. Вместе с ним было несколько охранников, тем не менее, президент остановился посреди пешеходного перехода ради селфи с поклонником. При этом ни на нём, ни на его сопровождении медицинских масок не было. После этого президент отправился осматривать объекты «Большого строительства», но на выходе из гостиницы случился неприятный для него инцидент. Среди группы горожан оказалась женщина, начавшая кричать в адрес Зеленского и его свиты: «Вы лжецы, душегубы, страшные душегубы! Лжецы! У меня муж болел COVID-19. Ни одна падаль не вернула средства, все за свой счет, 30 тысяч гривен ушло на лечение! Чтоб вы сдохли! Лжецы, сдохните!» Никто из чиновников к ней не подошёл, а позже женщина показала журналистам выписку из медкарты, что ее муж действительно болел коронавирусом в сентябре.

На объектах «Большого строительства» в Черновицкой области Зеленского встречали более приветливо. Он открыл движение по двум мостам через реку Черемош, которые были разрушены ещё во время паводка в 2008 году, и проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в июне текущего года на территории Черновицкой области. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киев выделил 465,6 млн грн. Из них уже выплатили почти 13 млн грн материальной помощи населению, а 20 млн грн, направленные на восстановление дорожной инфраструктуры, использовали на 73%.

По словам местных чиновников, работы ныне на завершающем этапе. «Мы ликвидируем эти последствия совместно с общинами. Общины, райгосадминистрации — все вместе ликвидируют», — рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, который откровенно заискивал перед президентом. «Вы меняете систему управления государством и формат управления. Но вместе с тем хочу откровенно отметить, что такой фактор, как ваш личный приезд в область, ускоряет очень многие процессы, которые где-то, возможно, пробуксовывают. Это касается и паводковых средств», — подобострастно заявил губернатор.

По словам Зеленского, за счет средств, выделенных из государственного бюджета, восстановят инфраструктуру области, пострадавшую в результате стихии. Это — девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, 12 берегоукрепительных объектов, шесть объектов водоотведения, 32 моста и мостовых перехода — в частности, мост в родном селе Софии Ротару, который президент предложил назвать в честь певицы. На всех объектах работы завершат в течение октября-ноября 2020 года. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что для раскрытия туристического потенциала области государство должно обеспечить хорошее транспортное сообщение, а над развитием туристических проектов будет работать бизнес. «Аэропорт и дороги. Все остальное сделает бизнес», — сказал глава государства.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил: «Этот аэропорт запустим в следующем году, чтобы он принимал рейсы. И будем развивать либо строить новый». Зачем строить новый аэропорт, если в советские времена Черновцикий принимал десятки рейсов в день, а ныне его полоса модернизирована для приёма широкофюзеляжных «Боингов» — непонятно. Но только если не принять во внимание тот факт, что к аэропорту примыкает «царское село» местных чиновников, которые давно хотят застроить территорию аэродрома. А вот обеспечение прямого железнодорожного сообщения Черновцов с Киевом во время визита Зеленского не обсуждалось (напомню, поезд Черновцы-Киев ходит через территорию Молдавии).

В Черновицкой области Зеленский также осмотрел строительство второй очереди Днестровской ГАЭС и выступил на торжественном заседании Учёного совета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, поздравив его сотрудников и студентов со 145-й годовщиной со дня основания учебного заведения. Черновицкий университет, как и Львовская опера, отмечающая в эти дни 120 лет со дня открытия, были основаны указами императора Австро-Венгрии Франца Йозефа I. Коллектив оперы с юбилеем на предыдущей неделе поздравлял премьер Денис Шмыгаль.

Хотя Черновцы согласно решению Госкомисси остались в «оранжевой» карантинной зоне, мероприятия по случаю Дня города 3-4 октября никто отменять не собирается. Во Львове же, который попал в эту зону со следующего понедельника, местные власти не планируют ужесточения ограничительных мер. Как заявил мэр города Андрей Садовый, он не видит принципиального различия между такими зонами. «В прошлое воскресенье был в Рудно, которое в «жёлтой» зоне, а через дорогу — Зимняя Вода, уже в «красной». Это абсурд, ведь люди ходят из одного дома в другой. Потому это всё условные вещи. Надо просто заботиться о своем здоровье. Лучше быть в безопасности и лишний раз не контактировать, не участвовать в массовых мероприятиях», — заявил Садовый.

А вот в «оранжевом» Каменце-Подольском из-за заражения одного из участников коронавирусом отменили военно-исторический фестиваль «Schola militaria», который должен был состояться 2-4 октября — с лучными турнирами, мастер-классами и воспроизведением первого на территории Украины запуска воздушного шара. Об этом сообщил директор Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Александр Заремба.

Хотя Ужгород тоже относится к «оранжевой» зоне, Первый Карпатский горный международный кинофестиваль стартовал в этом городе по плану, 1 октября, и продлится десять дней. Зрителям представят игровые и документальные короткометражные фильмы о горах, снятые в разных странах мира. Однако куда больше закрапатцев сейчас занимает «кино», происходящее в области в ходе избирательной кампании, которая всё больше становится «международной».

Так, 1 октября состоялась онлайн-конференция «Украина и Закарпатье во время пандемии COVID-19 и накануне местных выборов», в которой приняли участие лидеры закарпатских венгров и ряд политиков ЕС и Венгрии, в том числе еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи. Организатором и модератором конференции стала депутат Европарламента от Венгрии по списку партии «Фидес» Андрея Бочкор, уроженка Закарпатья, которая имеет также гражданство Украины.

А 2 октября на сайте «Радио Свобода» появилась информация о том, что в Чехии арестовали двух закарпатских предпринимателей, продвигавших «русинскую автономию» на Закарпатье. Василий Джуган и Михаил Тяско имели тесные связи не только с закарпатскими, но и с чешскими политиками, в том числе с президентом Чехии Милошем Земаном, и посещали Крым по приглашению российских властей аннексированный Крым. Ныне их подозревают в уклонении от уплаты налогов как совладельцев ресторана домашней кухни Dašické sklepy, расположенного в сельской местности в 130 километрах от Праги. Не исключено, что это просто очередной этап давления чешских спецслужб на российских дипломатов — ведь в помещении этого ресторана посольство РФ в Праге в августе 2020-го открыло выставку, посвящённую чешскому дирижеру Эдуарду Направику, прославившемся в царской России.