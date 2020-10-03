Главным вопросом саммита Евросоюза на высшем уроне, который состоялся 1-2 октября в Брюсселе, было введение санкций против различных государств. Причём речь шла, в том числе, о странах-членах ЕС

Наиболее резонансное решение, которое ожидалось на саммите глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза — введение санкций против Белоруссии. При этом до последнего момента было неизвестно, будет ли это решение принято, поскольку его блокировал Кипр. Это островное государство на встречах разного уровня больше месяца отказывалось принимать санкции в отношении Белоруссии, если другие государства-члены не согласятся расширить «чёрный список» в отношении Турции — из-за работ по разведке природного газа в Восточном Средиземноморье неподалёку от кипрского побережья. Другие правительства стран ЕС, включая Германию, опасались провоцировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который играет ключевую роль в сдерживании нелегальной миграции в Европу.

Похоже, дискуссии по поводу санкций в отношении Минска были напряжёнными и в этот раз, поскольку о достижении консенсуса председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил лишь утром 2 октября. «Мы сегодня приняли решение ввести санкции против Белоруссии. Это чёткий сигнал, который мы посылаем. Мы заслуживаем доверия», — сказал он после заседания саммита в пятницу. Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на поездки примерно 40 белорусских чиновников, «причастных к фальсификациям на выборах и к разгону протестующих после голосования». Эти меры будут приняты сразу же, заявил журналистам Шарль Мишель.

В то же время, санкции ЕС пока не касаются лично президента Белоруссии. «Александра Лукашенко нет в нынешнем списке. Но мы будем следить за развитием ситуации», — сказал Мишель. По информации европейских дипломатов, Лукашенко могут внести в «чёрный список» позже, если он откажется вступать в переговоры с оппозицией. При этом ряд лидеров стран ЕС требовали ввести санкции против белорусского президента немедленно — среди них, в частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин. По словам главы финского правительства, Лукашенко не проявил никакой готовности найти решение, которое позволило бы стране выйти из кризиса. «Мы хотим поддержать народ Белоруссии в его борьбе за демократическое будущее», — заявила Марин.

В ответ на введение санкций против высокопоставленных чиновников Белоруссии МИД этой страны заявил, что в случае раскрутки «санкционного маховика» со стороны ЕС может встать вопрос об уровне дипломатического присутствия и целесообразности сохранения дипломатических отношений Белоруссии с ЕС и странами Европейского Союза. Но уже сейчас Минск заявил о введении персональных санкций против ряда европейских чиновников и политиков. «В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц, белорусской стороной в ответ с сегодняшнего дня вводится в действие санкционный список» — говорится в заявлении МИД Белоруссии. В ведомстве добавили, что единый список невъездных лиц (который не планируют публиковать) действует также «в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия» — то есть его фигуранты не смогут попасть и на территорию России.

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотра отношений и будет и дальше адекватно реагировать на любые недружественные действия», — добавили в белорусском дипломатическом ведомстве. Вместо санкций белорусские дипломаты призвали Европейский Союз удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия инфекционных заболеваний и их социально-экономические последствия. «Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский Союз открыть границы для всех белорусов, а не только для «сепарированных» вами» — говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Ни Шарль Мишель, ни глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не вдавались в подробности того, как на саммите удалось убедить Кипр снять вето на введение санкций против Белоруссии. Скорее всего, в Никосии вынуждены были согласиться на временный компромисс: лидеры ЕС на саммите обвинили Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, а по поводу санкций заявили, что оставляют за собой возможность их введения в будущем. «Европейский Совет решительно осуждает нарушение суверенных прав Республики Кипр, такие действия должны быть прекращены. Европейский Совет призывает Турцию в будущем воздерживаться от подобных действий, которые нарушают международное право. В случае возобновления односторонних действий или провокаций в нарушение международного права ЕС будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и варианты», — сказано в совместном заявлении лидеров ЕС, опубликованном в четверг, 1 октября.

В ответ турецкое министерство иностранных дел заявило в пятницу, что многие из решений саммита ЕС, касающиеся Турции, «оторваны от реальности». «Неконструктивно продолжать использовать язык санкций и описывать шаги, сделанные нашей страной для защиты наших прав и прав турок-киприотов, как незаконные», — говорится в заявлении МИД Турции. Ведомство утверждает, что греческие и турецкие киприоты должны быть объединены для создания механизма координации своей деятельности по добыче углеводородов и обеспечения справедливого распределения доходов между двумя сторонами разделенного острова. «До тех пор, пока это не будет достигнуто, кипрско-турецкая сторона будет продолжать свою углеводородную деятельность с помощью турецкой энергетической компании TPAO», — говорится в заявлении МИД Турции.

Обсуждали в Брюсселе и возможные санкции против России в связи с «делом Навального», но принятие конкретных решений отложили до следующего саммита ЕС. «Мы осуждаем использование химического оружия, которое противоречит принципу международного права. Мы выступаем за то, чтобы было проведено прозрачное расследование, мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите ЕС», — заявил Шарль Мишель по итогам первого дня саммита. Но в тот же день Европейский Союз всё же расширил санкции против РФ — правда, по другому поводу. Речь идёт о двух гражданах России и четырёх российских компаниях, которые причастны к строительству и эксплуатации Крымского моста, решение о замораживании их активов и запрете въезда на территорию Евросоюза было опубликовано именно 1 октября, и вряд ли это случайность.

Однако под санкционным прессингом Брюсселя могу оказаться не только соседи ЕС, но и сами страны Евросоюза. Накануне саммита, 30 сентября, Еврокомиссия впервые обнародовала отчет о ситуации с верховенством права во всех странах-членах ЕС с января 2019 года. Он охватывает основные сферы, от которых зависит верховенство права: состояние судебной системы, антикоррупционных органов, плюрализма и свободы медиа и других институциональных вопросов, важных для системы «сдержек и противовесов» в демократической стране. Главные претензии в документе предъявлены к Польше и Венгрии, где «независимость судебной системы вызывает беспокойство». В тот же день большинство постоянных представителей стран-членов ЕС в Брюсселе одобрили санкционный механизм, который можно будет применять против входящих в ЕС государств, которые допускают нарушения принципа верховенства права. Эту инициативу выдвинула Германия, которая сейчас председательствует в ЕС, против были только Польша и Венгрия.

В ответ министры юстиции Польши и Венгрии 1 октября выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали оценку ситуации с верховенством права в их странах, изложенную в отчёте Еврокомиссии. Министры утверждают, что документ «вызывает серьезные предостережения относительно концепции, методологии и наполнения, поэтому не может использоваться для дальнейшей дискуссии о ситуации с верховенством права в ЕС». «Чтобы избежать двойных стандартов, оценка состояния верховенства права в странах-членах должна осуществляться через призму соблюдения конкретных законодательных положений в законодательстве ЕС, через объективный, беспристрастный и неполитизированный процесс. Отчет ЕК не соответствует этим критериям», — говорится в совместном заявлении.

Министры юстиции Польши и Венгрии считают, что в отчёте не использовались «объективные критерии, которые можно было бы равноценно применить ко всем странам-членам». «Выбор источников для отчета был непрозрачным и предвзятым. Недопустимо, чтобы отчет почти полностью основывался на вкладе организаций, являющихся частью централизованно финансируемой международной сети, которая осуществляет кампанию против демократически избранных правительств стран-членов и считает себя их политическими и идейными оппонентами», — говорится в заявлении с явным намёком на структуры Джорджа Сороса. А министр юстиции Венгрии Юдит Варга в посте на своей странице в Facebook вообще назвала отчет Еврокомиссии «абсурдным и ложным».

На предыдущем саммите ЕС 17-21 июля 2020-го, где обсуждался бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы, большинство стран-членов ЕС поддержало предложение председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона обусловить выделение европейского субсидирования уважением принципов правового государства. По их мнению, это, в том числе, мотивировано отходом в последние годы Венгрии и Польши от соответствующих норм.

После этого венгерский премьер Виктор Орбан и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразили недовольство в связи с планами увязать субсидирование стран ЕС из фонда восстановления с соблюдением ими норм правового государства. Венгрия и Польша, против которых Еврокомиссия инициировала санкционную процедуру за давление на суды ещё в 2018-2019 годах, заявили, что не поддержат такой механизм, поскольку не хотят считать себя связанными подобными обязательствами и не приемлют подобного рода «наказаний».