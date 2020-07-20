За три дня первого с начала пандемии очного саммита ЕС европейские лидеры так и не смогли согласовать ни сумму и формат использования фонда восстановления экономики после «коронакризиса», ни бюджет Евросоюза

В пятницу, 17 июля, канцлер Германии Ангела Меркель отметила своё 66-летие. Однако вряд ли настроение у главы правительства ФРГ было праздничным: начавшийся в тот же день саммит ЕС, на котором должны утвердить бюджет Евросоюза и фонд восстановления его экономики после «коронакризиса», затянулся на три дня и грозит обернуться полным провалом.

Лидеры стран-членов ЕС лично собрались в Брюсселе впервые после начала пандемии коронавируса — до этого несколько саммитов проходили в режиме видеоконференций. Они обсуждали предложенный Еврокомиссией фонд восстановления экономики объемом 750 миллиардов евро и бюджет ЕС на 2021-2027 годы объемом более 1 триллиона евро. Саммит должен был закончиться в субботу вечером, однако его вынуждены были продлить на воскресенье, поскольку группа богатых и фискально «бережливых» государств — Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция, к которым присоединилась и Финляндия, — заблокировали принятие решений. Они предпочитают возвратные кредиты, а не гранты для стран с большой задолженностью (основными их получателями должны стать Италия, Испания и Португалия), и хотят жесткого контроля над тем, как расходуются средства из фонда восстановления экономики. Самую жёсткую позицию занимает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Скупая четвёрка мешает Евросоюзу поделить деньги © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон остались в штаб-квартире ЕС в Брюсселе в субботу вечером для переговоров с возглавляемым Нидерландами лагерем «бережливых» стран, однако прогресса достигнуть так и не удалось. Меркель, Макрон и председатель Европейского Совета Шарль Мишель предложили уменьшить размер фонда восстановления экономики до 700 миллиардов, из которых гранты будут составлять 350 миллиардов (вместо ранее предлагаемых 500), однако их оппоненты стояли на своём. На следующий день, 19 июля, Ангела Меркель впервые предположила, что результата на саммите достигнуть так и не удастся.

Саммит продолжается уже третий день — такое за последние 15 лет было лишь один раз, в 2019 году, когда лидеры Евросоюза согласовывали кандидатов на высшие посты ЕС, включая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Вечером в воскресенье премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель назвал управление создаваемым фондом восстановления и объем антикризисного пакета, а также увязку субсидирования пострадавших от коронавируса европейских экономик с соблюдением норм правового государства, основными неурегулированными до сих пор вопросами на саммите ЕС.

По словам Беттеля, неразрешённым и одним из наиболее принципиальных вопросов остается вопрос увязки субсидий из общего бюджета с соблюдением странами-членами ЕС принципов правового государства. Он посетовал, что в 2020 году некоторым европейским лидерам приходится напоминать об общеевропейских ценностях. «Грустно напоминать в 2020 году, что ЕС — это, прежде всего, права и ценности, которые играют важнейшую роль. Нельзя допускать, чтобы ценности, которые являются основой, хребтом ЕС, ставились некоторыми под сомнение. Европа — это не магазин, где мы выбираем, Европа — это, прежде всего, ценности, которые мы защищаем», — подчеркнул премьер Люксембурга.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит в воскресенье также назвал одним из главных приоритетов еще остающихся дискуссий «вопрос правового государства, лежащий в основе обусловленности бюджета». «По данному вопросу вчера был очень широкий консенсус, что мы не должны этим поступаться, и это основа европейских ценностей», — сказал Макрон. По сообщениям СМИ, на второй день саммита подавляющее большинство стран-членов ЕС поддержало предложение председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и самого Макрона обусловить выделение европейского субсидирования уважением принципов правового государства. По их мнению, это, в том числе, мотивировано отходом в последние годы Венгрии и Польши от соответствующих норм.

После этого венгерский премьер Виктор Орбан и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразили недовольство в связи с планами увязать субсидирование стран ЕС из фонда восстановления с соблюдением ими норм правового государства. Венгрия и Польша, против которых Еврокомиссия инициировала санкционную процедуру за давление на суды, заявили, что не поддержат такой механизм, поскольку не хотят считать себя связанными подобными обязательствами и не приемлют подобного рода «наказаний». Украина и Венгрия пошли на уступки друг другу. Откроет ли это Киеву двери в НАТО? © Facebook, Міністерство закордонних справ України

Дискуссии на саммите продолжались почти до полуночи, при этом были очень жаркими. Так, по сообщению одного из высокопоставленных дипломатов, Макрон даже стучал кулаком по столу и выкрикивал претензии в спину канцлера Австрии Себастьяна Курца, когда тот выходил из зала заседаний, чтобы ответить на телефонный звонок. По состоянию на два часа ночи по Москве 20 июля в заседании саммита ЕС объявлен перерыв, однако ни один из европейских лидеров Брюссель не покинул.

Все описанные выше дискуссии не волнуют Великобританию, которая формально вышла из ЕС 31 января 2020 года и преодолевает пандемию коронавируса самостоятельно. Правительство Соединённого Королевства собирается выделить ещё 3 миллиарда фунтов стерлингов национальной системе здравоохранения для подготовки ко второй волне коронавируса в Британии. Власти страны также планируют массовую раздачу разработанного в Оксфордском университете бесплатного теста на антитела к коронавирусу, который успешно прошел клинические испытания. Тест в течение 20 минут по капле крови с вероятностью 98,6% определяет наличие или отсутствие антител.

Великобритания долгое время занимала первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом, позже переместившись на второе место — почти 295 тысяч случаев. От COVID-19 в Соединённом Королевстве, по данным ресурса Worldometers, умерли 45,3 тысячи человек (это первый показатель в Европе). Однако 18 июля Великобритания временно прекратила публикацию данных о числе смертей, вызванных заражением коронавирусом. Британские власти распорядились перепроверить методы учета жертв из-за предположений, что эти данные могут быть завышенными.

В Англии местные советы с субботы, 18 июля, получили новые полномочия, которые позволят им закрывать пабы, кафе, магазины и рестораны в районах, пострадавших от вспышек коронавируса. Местные власти также смогут закрыть общественные места, такие как парки, и отменять мероприятия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что правительство издаст «приказы оставаться дома», если в следующем месяце будут локальные вспышки. По мнению премьера, это остановит людей, покидающих определенные районы, и ограничит использование общественного транспорта до тех пор, пока уровень заболеваемости не упадет.

Джонсон сказал, что более широкие полномочия для местных властей позволят им «действовать быстрее в ответ на вспышки, где скорость имеет первостепенное значение». Окружным советам Англии больше не нужно будет получать разрешение от региональных представителей правительства на закрытие учреждений, которые не считаются частью «необходимой инфраструктуры», для предотвращения распространения коронавируса.

А в воскресенье, 19 июля, в интервью газете Sunday Telegraph Борис Джонсон заявил, что не хотел бы вводить еще один общенациональный карантин в случае новой волны COVID-19. Джонсон сказал, что верит в силы местной власти и сравнил общенациональный локдаун с мерами ядерного сдерживания, которые необходимы только в крайнем случае. По его словам, он не думает, что страна «снова окажется в этой позиции».

«Теперь мы действительно можем смотреть на то, что происходит, гораздо ближе в реальном времени, выявлять вспышки и оперативно устранять их, а также работать с местными властями, чтобы локализовать проблему на местном и региональном уровне, если потребуется», — сказал Джонсон. В пятницу он высказывал надежду, что удастся «пересмотреть остающиеся ограничения и обеспечить более существенное возвращение к нормальной жизни с ноября, возможно, как раз к Рождеству».

Первое место среди европейских стран по количеству инфицированных коронавирусом продолжает занимать Испания — более 307,3 тысяч человек, от COVID-19 тут умерли более 28,4 тысяч людей. Ситуация с карантинными ограничениями в Испании отличается в зависимости от региона.

Так, в Мадриде начались одни из первых киносъемок после начала пандемии. Продюсер Агустин Альмодовар разметил в Twitter фотографию своего брата, режиссера Педро Альмодовара, и актрисы Тильды Суинтон с первого дня съемок короткометражки «Человеческий голос». На фото знаменитый режиссёр в маске, актриса держит в руке экран для защиты лица. Изначально съемки были запланированы на апрель, на который пришелся самый разгар эпидемии.

А вот власти Каталонии 17 июля призвали около четырёх миллионов жителей региона, включая его столицу Барселону, оставаться дома в связи с растущим числом новых случаев заражения коронавирусом. Призыв оставаться дома стал самой сильной мерой, которую употребили власти региона с тех пор, как Испания вышла из общенационального карантина в прошлом месяце.

Кроме того, каталонцам запретили собираться группами более 10 человек, а жителям Барселоны и её пригородов и районов Сегрия и Ногуэра было предложено делать покупки в Интернете и покидать свой дом только для того, чтобы попасть на работу, посетить врача или выполнить другие необходимые действия. «Мы рекомендуем людям не выходить из дома, если это не абсолютно необходимо», — заявила глава службы здравоохранения Каталонии Альба Вержес. «Сейчас очень важно соблюдать эти меры, это лучший способ избежать карантина. Никто не хочет полного домашнего заключения», — добавила она.

Культурные и спортивные мероприятия также будут ограничены, но музеи в Барселоне останутся открытыми. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, можно посещать только по предварительной записи. Кинотеатры, театры и дискотеки снова закрыты, а бары и рестораны смогут продолжить работу, но с ограничением в половину своей обычной емкости в помещении и с 2-метровым расстоянием между столиками на открытом воздухе. «Украина - не Испания, где аплодируют врачам»: Теплов объяснил, почему власти не удалось «разыграть карту медработника» © Facebook, Виталий Теплов

На третьей позиции в Европе по числу выявленных случаев заражения коронавирусом находится Италия — более 244 тысяч. В минувшие выходные в этой стране зафиксировано минимальное число смертей от коронавируса. Как сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны, за последние сутки жертвами COVID-19 стали три человека. Это наименьшее число смертей с 28 февраля — тогда от коронавируса умерло четыре человека, на следующий день — 29 февраля — было зафиксировано пять смертей, затем 1 марта — пять, после этого количество летальных исходов начало резко расти. В субботу, 18 июля, сообщалось об 11 жертвах COVID-19 в Италии.

Таким образом, общее количество жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 35 045. Итальянские власти отмечают, что впервые с 22 февраля в северной области Ломбардия, где было много случаев заражения и большое количество летальных исходов, не зарегистрировано ни одной новой жертвы коронавируса. Зараженными коронавирусом в Италии на данный момент считаются 12 440 человек, более 90 процентов из них находятся в домашней изоляции, у них легкие симптомы, либо вовсе их нет. В палатах интенсивной терапии остаются 49 человек (минус один за минувшие сутки).

Стремясь сократить возможный «импорт» коронавируса в Италию, министр здравоохранения страны Роберто Сперанца 17 июля издал запрет на все воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки в Италию из Сербии, Черногории и Косово — из-за новых вспышек эпидемии в этих странах. Сама же Италия исключена из большинства списков запретов на поездки по всему миру после того, как уровень заражения в стране пошёл на снижение.

Четвёртое место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом занимает Германия — более 202,8 тысяч случаев, из них почти 9,2 тысячи летальных. Эпидемия коронавируса имеет и неожиданные последствия: эксперты предупреждают о росте алкогольной зависимости жителей Германии из-за напряжения и стресса, вызванного ею. 35,5% из 3200 опрошенных специалистами Центрального института душевного здоровья (Мангейм) и одной из крупнейших больниц Европы — клиники Нюрнберга — признали, что стали чаще употреблять алкогольные напитки. Правда, министерство здравоохранения ФРГ назвало опрос нерепрезентативным.

В Германии уже несколько месяцев открыты музеи, и их посещаемость бьёт рекорды, несмотря на введённые ограничения. Так, почти 110 тысяч человек посетили выставку картин Клода Моне во дворце Барберини в немецком Потсдаме. Она открылась 22 февраля и изначально должна была закрыться 1 июня, но из-за пандемии этот срок был продлен до 19 июля. Музей был закрыт из-за локдауна с середины марта до 5 мая, после чего посещение стало возможно только в масках и с соблюдением истанции между посетителями. На выставке на трех этажах были представлены 110 картин Моне.

Но немецких туристов тянет не только к высокому искусству. Именно жители Германии составили подавляющее большинство посетителей знаменитого «квартала красных фонарей» в Амстердаме. Власти города в субботу, 18 июля, закрыли некоторые улицы в этом квартале из-за толп людей, и призвали жителей города и туристов не посещать этот район. На остальных улицах квартала организовано одностороннее движение для пешеходов, такой же режим вводится и на самой крупной торговой улице Амстердама — Kalverstraat. Ныне в Нидерландах выявлено более 51,7 тысяч инфицированных коронавирусом (это восьмая позиция в Европе), от COVID-19 тут умерли 6 136 человек.

Пятёрку европейских стран по числу инфицированных коронавирусом замыкает Франция — почти 175 тысяч случаев, из них более 30 тысяч летальных. В этой стране с 20 июля будет введено обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, «принимающих публику». Решение принято из-за признаков возможного «возвращения» высокого уровня заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. До сих пор во Франции обязательным было ношение масок только в общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

Ранее, 14 июля, о введении этой меры говорил в телеинтервью президент Эмманюэль Макрон, хотя он называл другую дату — 1 августа. Однако почти сразу власти решили ускорить принятие решения в связи с быстрым ухудшением эпидемиологических показателей. В частности, коэффициент, демонстрирующий, сколько людей в среднем заражает один заболевший, превысил во Франции 1,2. В шести муниципалитетах северо-западного департамента Майен в 250 км от Парижа постановление о «масочном режиме» вступило в силу уже 16 июля. Там отмечено особенно интенсивное увеличение числа заболевших. Кроме того, оно зафиксировано в курортных зонах Франции — в Нормандии и на Средиземноморском побережье.

Соседняя с Украиной Польша находится на десятой позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом. В воскресенье, 19 июля, оно достигло 40 104, от COVID-19 тут умерли 1 624 человека. С начала июня, когда в Польше разрешили проводить свадьбы с участием до 150 человек, как минимум 29 празднеств закончились вспышкой коронавируса: 351 человек заразился, а 2 333 гостям пришлось самоизолироваться. Больше всего таких случаев произошло в Малопольском воеводстве (столица — Краков). Органы здравоохранения рекомендовали пока отказаться от проведения свадеб в четырех районах, где ситуация с коронавирусом наиболее рисковая.

В министерстве здравоохранения Польши говорят, что на таких праздниках люди в итоге часто забывают о мерах предосторожности. Поскольку очень трудно установить, кто контактировал с человеком, у которого потом обнаружили коронавирус, всем гостям приходится идти на самоизоляцию до выяснения, заразились они или нет. Власти советуют организовывать свадьбы на открытом воздухе, а также призывают людей из группы риска сократить время пребывания на празднике, в дополнение к элементарным мерам предосторожности.