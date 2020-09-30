Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден на первой словесной дуэли представили свой взгляд на внутриполитические проблемы, а также затронули очень личные темы

Поздним вечером 29 сентября состоялись первые дебаты претендентов на высший государственный пост США. Встретились они в здании клиники университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо). Для Дональда Трампа этот город имеет особое значение — в 2016 году именно здесь республиканцы на партийном съезде выдвинули его кандидатом в президенты.

Количество зрителей было в 7 раз меньше, чем обычно, — вместо 500-600 человек всего 80: члены избирательных штабов и сотрудники клиники.

Кто первым будет отвечать на вопросы, представители кандидатов решали старым добрым методом — подбросили монетку. Жребий распорядился, что это будет действующий глава государства.

Дональду Трампу и Джо Байдену предстояло выступать в течение 1,5 часа: 6 раундов по 15 минут, посвящённых отдельной теме: эпидемия COVID-19; протесты из-за расового неравенства и полицейского произвола, назначение нового судьи Верховного суда США, восстановление национальной экономики, обеспечение прозрачности избирательного процесса, предыдущая деятельность кандидатов. Как сообщил телеканал Fox Business, штаб демократов просил о перерывах каждые 30 минут, но республиканцы отказались, заявив: «Нашему кандидату перерывы не нужны, он регулярно произносит 90-минутные речи».

Перед началом мероприятия портал OddsChecker.com на основании ставок в букмекерских конторах оценил шансы кандидатов на победу в этой словесной дуэли: 73,3% американцев поставили на бывшего вице-президента, 33,3% — на хозяина Белого дома.

В начале дебатов Трамп и Байден не пожали друг другу руки. Не из ненависти. Из-за коронавируса. Правда, им разрешили выступать без масок.

Суд всех рассудит

Первый вопрос, который ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, модерировавший дискуссию, задал кандидатам, касался назначения нового судьи Верховного суда США после кончины 18 сентября 87-летней Рут Бейдер Гинзбург, назначенной в 1993 году президентом-демократом Биллом Клинтоном. В день дебатов Трамп внёс на рассмотрение Сената кандидатуру судьи апелляционного суда Эми Кони Барретт. Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

«Я объясню вам очень просто. Мы выиграли выборы, у этого есть последствия: у нас есть большинство в Сенате, мы контролируем Белый дом. И у нас есть феноменальный кандидат. Мы выиграли выборы, и поэтому у нас есть право выбрать её», — заявил Трамп.

Он выразил уверенность, что в аналогичной ситуации демократы поступили бы точно так же — назначили судью Верховного суда до голосования, не задумываясь. К слову, Барак Обама в 2016 году за 9 месяцев до президентских выборов тоже пытался заместить вакантную должность в Верховном суде, но республиканское большинство в Сенате не позволило ему это сделать.

Байден, который в той президентской администрации был вице-президентом, когда наступила его очередь отвечать на этот вопрос, подчеркнул, что выборы в стране уже начались, поскольку некоторые избиратели успели проголосовать досрочно, поэтому назначать нового судью (а это пожизненная должность) нужно тогда, когда станет известно имя победителя.

«Президента избирают на четыре года. Нас избирают не на три года, и в этот промежуток времени мы имеем возможность», — возразил Трамп, ссылаясь на слова скончавшейся Рут Бейдер Гинзбург, которая была самым уважаемым судьёй страны.

Этот вопрос имеет принципиальное значение, потому что у Трампа есть шанс сместить баланс сил внутри Верховного суда в свою пользу — в таком случае будет пять судей, назначенных президентами-республиканцами и трое ставленников президентов-демократов, несмотря на то что председатель Джон Гловер Робертс чаще принимает антитрамповские решения.

Америка серьёзно больна

Дискуссия кандидатов проходила спокойно недолго — первые 6 минут, но, когда речь зашла о медицине, тут уж начались взаимные нападки и обвинения.

Трамп уверен, что планы Байдена вернуть систему медицинского страхования Obamacare лишат 180 млн человек частного медицинского страхования, «наличию которого они очень счастливы». Кроме того, он упрекнул своего оппонента в стремлении примкнуть к социалистам, которых представляет сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендовавший на выдвижение кандидатом от демократов.

«Послушайте, правда заключается в том, что всё, что он сказал к этому моменту, — просто-напросто ложь. Я здесь не для того, чтобы разоблачать его ложь. Все и так знают, что он лжец. Трамп не представляет, о чём говорит. У него вообще нет плана в области здравоохранения», — парировал Байден. Коронавирус. Байден «похоронил» две трети американцев © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он упрекнул действующего президента в том, что он, выступая против Obamacare, лишает миллионы американцев доступной медицины. На что Трамп заявил, что обеспечил в стране частное медицинское страхование и снижение цен на медикаменты.

Американский лидер постоянно перебивал Байдена, даже когда наступало его время выступать, в какой-то момент демократ сказал: «Ты заткнёшься? Это так не по-президентски».

На вопрос ведущего, почему население должно больше доверять ему, чем Трампу, в борьбе с COVID-19, бывший вице-президент ответил: «Уже более 200 тысяч человек умерли, около 7 млн заражены коронавирусом. На долю США приходится около 4% населения мира и 20% от общего числа смертей, 40 тысяч человек ежедневно заражаются коронавирусом… Но у президента Трампа нет плана борьбы с пандемией, ещё в феврале знал о том, насколько серьёзен этот кризис, он знал, что это смертельно опасная болезнь, но что он сделал? Он даже не признал, что знал это, он не сказал об этом, поскольку якобы не хотел, чтобы люди паниковали, но люди не паниковали, паниковал он сам».

В своей книге «Ярость», поступившей в продажу 15 сентября, журналист Боб Вудворд, который в начале 1970-х годов был соавтором Уотергейтского скандала, вынудившего республиканца Ричарда Никсона досрочно покинуть президентский пост, написал, что во время одного из интервью Трамп признался ему, что в самом начале эпидемии намеренно скрывал от общественности реальную угрозу коронавируса, чтобы не пугать американцев.

«Если бы мы послушали вас, и страна осталась широко открытой, то миллионы бы людей умерли, не 200 тысяч. И одна смерть — слишком много. Это вина Китая, этого никогда не должно было быть. Посмотрите, что мы проделали (для борьбы с коронавирусом. — Ред.), а он сказал: «Он синофоб и расист». Вы считаете, что мы не должны были закрывать страну. Многие ваши губернаторы-демократы говорили, что президент проделал феноменальную работу, мы работаем с губернаторами, большинство из них так и сказали», — заявил Трамп.

Он упрекнул Байдена в том, что администрация президента Обамы не справилась в 2009 году со свиным гриппом H1N1.

5 февраля 2020 года американец Марио Каволо, проживающий в Китае около 20 лет, опубликовал «Сравнение вируса H1N1 в США в 2009 году и коронавируса нового типа в Китае в 2020 году», в которой напомнил, что в 2009 году власти США объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии, тогда было подтверждено 60 млн случаев заражения, скончались 18 449 человек. Однако, как отмечает автор, фактическая ситуация была намного хуже: по статистическим данным в 2012 году, количество жертв свиного гриппа приблизилось к 300 тысяч.

«Вы помните, что США объявили о чрезвычайной ситуации только после 6 месяцев после вспышки вируса? С апреля 2009 года по апрель 2010 года, и в июне, когда ВОЗ подняла степень опасности до шестого уровня, какое государство в мире выпустило оповещение о том, что нужно покинуть США? Кто закрыл границы для американских туристов? Ничего такого не было», — отмечается в статье.

Выборы пройдут, а что дальше?

Не меньше исхода голосования американскую общественность волнует вопрос, как ситуация в стране будет развиваться после 3 ноября.

Трампа спросили, будет ли он в случае необходимости рассчитывать на Верховный суд для определения победителя выборов.

«Да, думаю, я рассчитываю на них, чтобы они посмотрели на бюллетени. Надеюсь, они не понадобятся нам в плане самих выборов, но относительно бюллетеней, я так думаю, потому что происходящее невероятно. Посмотрите на Западную Вирджинию, бюллетени выкинуты, сброшены в реку. Это ужасно для нашей страны, хорошим не кончится. Разослано 80 млн бюллетеней, вы топите систему, это (обработать их ред.) невозможно сделать. Позор. Я читал, что 1% бюллетеней в 2016 оказался недействительным», — добавил он. Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В последние дни действительно поступает информация о проблемах с бюллетенями. Жители Нью-Йорка, пожелавшие проголосовать заочно, жалуются, что получили недействительные документы — имена и адреса написаны неправильно. В округе Льюзерн штата Пенсильвания 9 заполненных избирательных бюллетеней были по ошибке отклонены одним из временных сотрудников избирательной комиссии, причём во всех 9 голоса отданы за Трампа. Совпадение ли, но обоими штатами руководят демократы.

Трамп уверен, что из-за голосования по почте подведение итогов растянется на несколько месяцев. По Конституции США, инаугурация избранного президента проводится 20 января. Глава государства призвал своих сторонников пойти на избирательные участки и внимательно следить за ходом голосования. На вопрос, готов ли он призвать свой электорат не протестовать в случае, если итоги выборов их не устроят, Трамп ответил: «Если это честные выборы, то я на 100% согласен. Я вижу, как манипулируют десятками тысяч бюллетеней, не могу с этим смириться».

На вопрос ведущего, не станет ли он объявлять себя победителем выборов, пока итоги голосования не будут подтверждены независимой стороной Байден ответил утвердительно и выразил уверенность, что так же поступит и Трамп.

Он категорически не согласен со своим оппонентом, что голосование по почте может привести к массовым фальсификациям. По его словам, президент таким образом просто пытается убедить людей не голосовать и внушить им ощущение, что выборы не будут легитимными.

Личное — публичное

Та часть дискуссии, которую кандидаты ждали и с волнением, и с нетерпением, — их предыдущая деятельность. Оба знали, что придётся отражать критику, но в то же время очень хотели достать скелеты из шкафов друг друга. Причём дебатам предшествовали громкие разоблачения с обеих сторон.

23 сентября два комитета комитетов Сената представили отчёт, в котором приводятся подробности работы сына кандидата в президенты от демократов Хантера Байдена в энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, когда его отец Джо Байден ещё занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление. Причём сотрудники администрации президента Обамы осознавали, что это создаёт конфликт интересов. В документе в частности говорится, что Хантер получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, зятя бывшего мэра Астаны казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией. Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Трамп не упустил возможности вновь поднять вопрос о причастности семьи своего оппонента к различным коррупционным схемам. Украинская тематика спровоцировала перепалку между кандидатами.

Трамп: Исключительно из любопытства, супруга мэра Москвы дала твоему сыну $3,5 млн. Что он сделал такого, чем заслужил это?

Байден: Это неправда. Всё это неправда.

Трамп: Да? Он что не получал $3,5 млн?

Байден: Всё это полностью дискредитировано было уже.

Трамп: Он что не получал $3,5 млн? Он что не получал $3,5 млн?

Байден: Ничего из этого не соответствует действительности.

Трамп: Это факт! $183 тысячм в месяц ему платили при том, что у него никакого опыта не было в области энергетики. Компания украинская платила ему.

Байден: Он не даёт мне ответить, потому что у меня правда. Его позиция уже давным-давно была оспорена.

Трамп: Кем? Вашими СМИ? Потому что вы отказываетесь об этом говорить.

Байден: СМИ и Всемирным банком. Всеми.

Трамп: Джо, я хочу спросить у тебя. Он получил $3,5 млн от Москвы.

Байден: Люди выступали под присягой и говорили про хорошо выполненную работу. Представители его (Трампа — ред.) администрации. Я дам вам список этих людей. Вы уволили их, потому что они хорошо работали.

Трамп: Раз уволил, значит, плохо работали.

Байден: С этим клоуном трудно и слово сказать.

Трамп: $3,5 млн, Джо. От Москвы. Чем это Ваш сын заслужил?

Бывший вице-президент подчеркнул, что не считает уместным обсуждать на предвыборных теледебатах семейные вопросы.

«Речь идёт не о моей и не о его семье, а о вашей семье — об американском народе, — сказал Байден, обращаясь к телезрителям. — Он не желает говорить о том, что нужно вам».

Сам он решил обратиться к традиционной риторике Демократической партии — обвинению Трампа в связях с Россией.

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп — ред.) — щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — заявил Байден.

Речь идёт об информации анонимных источников газеты New York Times в американской разведке о том, что военная разведка России якобы платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан за убийство американских военных в Афганистане. При этом каких-либо доказательств не приводилось. Как обычно. Американское Агентство национальной безопасности усомнилось в достоверности этих сведений. О том, что эта новость не соответствует действительности, в интервью телеканалу RT заявил официальный представитель «Талибан» Сухейль Шахин.

Кроме того, Байден начал развить тему, которую месяц назад поднял журнал Atlantic. В статье говорилось, что Трамп в 2018 году во время визита во Францию отказался лететь на кладбище в мемориальном комплексе Эн-Марн в пригороде Парижа, назвав захороненных там более 1800 американских морских пехотинцев, погибших в битве при Белло Вуд в Первой мировой войне, «лузерами», «слабаками» и «неудачниками». Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что у него есть 27 свидетелей, готовых это опровергнуть, к тому же французские журналисты подтверждали, что погода в тот день была ужасной. Поднял эту тему Байден не случайно, ведь по опросам симпатии военных находятся на его стороне.

«Раз речь зашла о моём сыне, то Вы называете военных неудачниками и сосунками. Мой сын (Бо, скончавшийся от рака мозга в 2015 году — ред.) служил в Ираке, провёл там год и получил «Бронзовую звезду». Он не был неудачником, он был патриотом, а павшие войны были героями», — заявил бывший вице-президент.

Несмотря на то, что Байден говорил о своём старшем сыне, Трамп вновь заговорил о младшем: «Хантера выгнали с военной службы. Его бесславно выгнали, отправили в отставку за употребление кокаина. И у него не было работы до тех пор, пока Вы не стали вице-президентом. Как только Вы стали вице-президентом, он заработал целое состояние на Украине, в Китае, в Москве и в разных других местах».

Бывшая жена Хантера рассказывала, что он тратил огромные суммы на наркотики и в стриптиз-клубах, когда ей нечем было платить по счетам.

«Это просто неправда. Мой сын, как и многие другие люди, имел проблемы с наркотиками. Он преодолел это, он исправил это, он работал над этим. И я горжусь им», — ответил своему оппоненту Байден.

Поднял Байден и тему налоговых отчислений Трампа. Накануне газета The New York Times, ссылаясь на анонимный источник, написала, что президент многие годы либо не платил налоги вовсе, либо отчислял мизерные суммы, например, $750 в 2016 году, а также получил из федерального бюджета налоговые возмещения.

Демократ заявил, что налоговый кодекс позволяет Трампу платить меньше налогов, чем школьному учителю, и пообещал в случае прихода к власти отменить налоговые послабления. Президент же подчеркнул, что платил миллионы долларов в качестве налогов: $38 млн в один год и $27 млн в другой. На просьбу ведущего уточнить, сколько он заплатил в 2016 году, Трамп ответил, что «миллионы долларов», и пообещал опубликовать декларации сразу, когда они будут готовы. К слову, Байден опубликовал свои декларации перед началом дискуссии в Кливленде. Спираль молчания американских выборов. Рейтинги Трампа хуже, чем в 2016-м, но это ничего не значит © AP, Alex Brandon

Вообще кандидаты на первых дебатах не скупились на личные оскорбления. Байден назвал Трампа худшим президентом, который когда-либо был в Америке. Трамп же усомнился в умственных способностях Байдена.

«Вы употребили слово «умный»? не используйте слово «умный» со мной. Даже не используйте это слово, потому что знаете, что? В Вас нет ничего умного, Джо. За 47 лет Вы не сделали ничего», — говорил он.

Перед началом дебатов Трамп предлагал Байдену вместе сдать тест на наркотики, подозревая, что он принимает какие-то стимулирующие препараты, а также настаивал на проверке, не использует ли он наушники, чтобы кто-то подсказывал ему ответы во время дискуссии.

Демократ на эти обвинения ответил шутливо перед началом встречи в заявлении, опубликованном его штабом,: «Сегодня вечер дебатов, поэтому я подготовил наушники и стимулирующие препараты», приложив фотографию наушников Apple и банки мороженого с кусочками шоколада и со вкусом арахисового масла.

По завершении дебатов предвыборные штабы демократов и республиканцев заявили о победе своего кандидата. А вот СМИ не были так благосклонны к обоим кандидатам. Опрос фирмы SSRS, проведённый по заказу телеканала CNN (симпатизирующего демократам), показал, что 60% зрителей считают победителем словесной дуэли Байдена, позицию Трампа поддержали 28%. А вот аудитория телекомпании CBS была менее дифференцирована, разница между кандидатами составила всего 7%: 48% у Байдена и 41% у Трампа.

Впрочем это ещё ничего не значит. В 2016 году все 3 раунда теледебатов Трамп проиграл Хиллари Клинтон, проиграл он и по количеству голосов избирателей, но в конечном итоге именно он зашёл в Белый дом в статусе хозяина.