https://ukraina.ru/20260421/novaya-pyataya-kolonna-i-glubokie-razmyshleniya-chto-govoryat-v-rossii-i-na-ukraine-pro-vybory-v-bolgarii-1078144760.html

Новая пятая колонна и глубокие размышления: что говорят в России и на Украине про выборы в Болгарии

Болгария – важная для всего черноморского трафика страна. Именно поэтому победа на внеочередных выборах евроскептика уравновешивает враждебную по отношению к России политику, например, Румынии – крупнейшего игрока на Чёрном море

2026-04-21T18:53

эксклюзив

болгария

мадьяр

ес

еврокомиссия

виктор орбан

россия

венгрия

владимир зеленский

нато

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058569937_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6f9a188e995ca25ac79f7f16a3cad199.jpg

Кроме того, через Болгарию пролегает трубопровод "Балканский поток", который обеспечивает энергетическую безопасность нескольких европейских стран, делая их политику более независимой от брюссельских чиновников.Итак, впервые с 1997 года болгарский парламент получит однопартийное правительство. После обработки 100% бюллетеней на выборах, состоявшихся 19 апреля, страна пережила политическое цунами: центристская коалиция "Прогрессивная Болгария" (ПБ) экс-президента Румена Радева завоевала конституционное большинство, отправив в нокаут как право-консервативную ГЕРБ, так и прозападные реформаторские блоки.Этот результат, неожиданный даже для большинства социологов, ставит точку в затянувшемся пятилетнем кризисе, но провоцирует глубокий раздор между Софией и Брюсселем. В Кремле победу Радева уже назвали "здравым смыслом болгарского народа" и выразили готовность восстановить энергетические контракты. В Брюсселе и Киеве доминируют тревожные настроения. Болгария являлась скрытым, но критическим хабом для поставок советских боеприпасов (от 122-мм снарядов до ракет для "Градов") и ремонта военной техники ВСУ. А Радев критиковал военную помощь Киеву. Он последовательно выступает за немедленный диалог с Кремлем и снятие санкций. Как будет меняться ситуация в регионе и как это отразится на взаимоотношениях с Россией европейских стран – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политолог Янина Соколовская*Евросоюз выиграл Венгрию и проиграл Болгарию. Лидером вчерашних выборов стала антиевропейская, пророссийская партия Прогрессивная Болгария экс-президента страны Румена Радева. В условиях крайне низкой явки (34%), на восьмых за 5 лет парламентских выборах ультралевые и правые оказались за бортом. При этом ультраправый электорат перетек к Радеву. Теперь у него более 40% голосов и монобольшинство в парламенте.То есть в Европе появилась новая пятая колонна - не венгерская, но болгарская.Успокаивает то, что у Болгарии вес в ЕС поменьше, чем у Венгрии. Болгария вроде и своя, но не вполне. И Шенген для нее работает не полностью, и к еврозоне она присоединилась только в 2026 году. Для Украины Болгария важна в первую очередь как хаб перевалки зерна. Особенно когда Польша блокирует зерновые коридоры. Теперь этот хаб может работать с перебоями.Политолог Александр НосовичС философским интересом наблюдаю за переменными успехами в боях на выдуманном фронте. Там такие страсти, такая интрига! В прошлое воскресенье Россия проиграла Венгрию, в это воскресенье выиграла Болгарию, в следующее воскресенье ещё какой-нибудь матч-реванш. Прямо неудобно лезть к людям в этот уютный междусобойчик со своей скучной реальностью, в которой ничего Россия неделю назад не проигрывала и вчера ничего не выигрывала, а все эти битвы за битвой пророссийских сил с проевропейскими происходят не на реальных выборах в странах Европы, а в виртуальном пространстве. А потом, когда стихают фейерверки по поводу поражения Кремля в Венгрии, новый премьер-министр Мадьяр говорит Зеленскому, что шантажировать венгров он никому не позволит, и требует от него возобновить транзит российской нефти по "Дружбе". И выясняется, что он все эти годы и во время выборов тоже был против поставок оружия Украине.Что касается Болгарии, то я посмотрю, как она при новом правительстве будет голосовать за новые пакеты санкций против России. Подозреваю, что так же, как Венгрия все годы Орбана. То есть - будет, но шантажируя Еврокомиссию своим правом вето и выбивая из Брюсселя что-то взамен для себя. Это как раз реальность европейской политики глубоко дотационной страны ЕС.Но если кому-то хочется пострадать от того, что бывший президент и будущий премьер Болгарии Радев говорит по-русски, пускай страдают. Это, конечно, показатель. Кая Каллас с Зеленским, когда встречаются, тоже разговаривают друг с другом по-русски. Им обоим очень стыдно за это, но общаться на любом другом языке они друг с другом не могут.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаРадев — это скорее прагматичный националист, эксплуатирующий усталость болгар от высоких цен на энергоносители и бюрократии ЕС. Так что для наших иллюзий — особых причин нет. Достаточно сказать, что Болгария — один из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, и остановка их поставок Киеву сильно ударит по бюджету страны. Кроме того, София — один из главных получателей еврофондов, и если она начнёт сильно буянить, то поток сократят. Или заморозят под предлогом "верховенства права и борьбы с коррупцией". И Радев это прекрасно понимает. Так что вероятная победа партии Радева — это для России достаточно условный подарок. Увы, Болгария слишком мала и бедна, чтобы реально влиять на политику ЕС, пытаясь стать его "трудным ребёнком" вместо Будапешта. Впрочем, судя по последним заявлениям будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, его позиция по украинскому направлению тоже может оказаться "с сюрпризами" для Киева. В этом случае вместо одной проблемы у евроглобалистов возникнут полторы.Политолог Юрий БаранчикРадев строил кампанию на жесткой критике проевропейских элит, обвиняя их в создании "мафиозного государства" и коррупционных связях с олигархами. Его риторика нашла отклик у избирателей, уставших от нестабильности и падения уровня жизни.Дополнительным фактором стало расследование Европейской прокуратуры, выявившее более 120 случаев мошенничества с европейскими средствами — от инфраструктурных тендеров до COVID-субсидий, что усилило недоверие к прежнему правительству.После победы Радев заявил о готовности к реформам судебной системы и подчеркнул необходимость прагматичного подхода во внешней политике, включая восстановление каналов взаимодействия с Москвой, прежде всего в энергетике и вопросах безопасности.Сам он отвергает обвинения в пророссийской ориентации, заявляя: "У меня абсолютно проболгарские позиции, у меня проевропейские позиции". Вместе с тем он подчеркивает важность диалога с Москвой, отмечая, что "дипломатия с Россией необходима для новой архитектуры безопасности в Европе", а также играет "жизненно важную роль для стоимости энергоносителей и конкурентоспособности промышленности".В Брюсселе внимательно следят за развитием ситуации. Дипломаты ЕС пока не ожидают появления второго Виктора Орбана: у нового руководства Болгарии значительно меньше политического веса и больше экономических зависимостей от ЕС. Тем не менее сюрпризы возможны - не зря партия Радева с таким разгромным счетом победила ставленников Евросоюза.Таким образом, новое руководство Болгарии, вероятно, будет стремиться к более рациональным отношениям с Россией, но пока без жесткой конфронтации с евробюрократами, балансируя между внутренним запросом на перемены и внешними обязательствами.Политолог Максим ЖаровБолгарский феномен требует дальнейшего изучения. Пока не стоит делать каких-либо глобальных выводов в связи с победой на очередных внеочередных парламентских выборах в Болгарии коалиции во главе с бывшим президентом Болгарии Руменом Радевым. Должен настраивать на глубокие размышления уже тот факт, что Радев сам покинул пост президента страны ради участия в парламентских выборах и ему дали возможность создать под себя (с нуля - sic!) новую партию, которая забрала большинство на выборах и теперь попытается в одиночку сформировать правительство Болгарии.За долгие годы глубокого политического кризиса в Болгарии ради формирования парламентского большинства были перепробованы варианты с созданием "демократических", "монархических", "право-популистских" и "протурецких" партий. Но ни в одном из этих вариантов правительство на основе комбинации из подобных симулякров не просуществовало сколько-нибудь долго.И вот на выборах побеждает партия "под Радева". Которой из Лондона (sic!) пугают Европу. Сразу вспоминается подготовка лидера британских правых популистов Найджела Фараджа к роли премьера Великобритании. Так что Румен Радев во главе теперь уже, возможно, правительства Болгарии - феномен, к которому действительно следует относиться с большой осторожностью.Общественный деятель Татьяна ПопНа парламентских выборах в Болгарии побеждает коалиция во главе с экс-президентом Радевым. Он, напомню, невысокого мнения о допомоге Украине и открыто выступает за нормализацию отношений с Россией. Еще одна зрада прилетела Брюсселю и из Венгрии. "Надежда" глобалистов Петер Мадьяр, который в мае станет премьером, повторил свое высказывание двухлетней давности, что было бы неплохо выдвинуть Орбана на пост главы Еврокомиссии. Сомневаюсь, конечно, что это реально, но, во-первых, выглядит как сигнал о налаживании отношений с предшественником-оппонентом. Во-вторых, представьте, как от такой идеи икнулось Урсуле фон дер Ляйен. Она Мадьяра окучивает с момента победы на выборах, соловьем разливается, как теперь Венгрия заживет под крылышком Брюсселя, а он ей такие "фигвамы рисует". Впрочем, с одной стороны, не надо питать иллюзий в некой "пророссийскости" в Европе. Пророссийскими могут и должны быть отечественные политики, у других и интересы другие. А даже если в чем-то они с нашими совпадают, то и Венгрия, и Болгария, и Словакия с Чехией (с последней все неоднозначно, так как там пришло к власти евроскептическое правительство при президенте-глобалисте) – страны не самые большие, сильные и богатые. ЕС они уму разуму не обучат, НАТО не развалят и спокойствие на континент не вернут. С другой, вот вам еще одно подтверждение поговорки, что "пока толстый похудеет, худой сдохнет".Страны старого света затягивают пояса, но готовы продолжать давиться антироссийскими санкциями, вдруг-таки удастся победить Россию. А вот в менее обеспеченных членах НАТО и ЕС устойчиво растет запрос на защиту национальных интересов, а не танцы под дудку фон дер Ляйен.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

