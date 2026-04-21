https://ukraina.ru/20260421/zakarpate-glava-vlk-okazalsya-taynym-millionerom-1078148023.html

Закарпатье: глава ВЛК оказался тайным миллионером

До 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит начальнику военно-лечебной комиссии Закарпатья за подделку документов для уклонистов. Об этом сообщает 21 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-21T19:31

новости

закарпатье

украина

украина.ру

нацполиция

тцк

коррупция

уклонисты

мобилизация на украине

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/15/1078148545_0:75:1281:795_1920x0_80_0_0_b8ba181f29719a9e941dbb007c88de43.jpg

Пачки денег в разной валюте у главы ВЛК в Закарпатье обнаружили при обыске - около 11 млн грн в разных валютах наличными. Более 18,8 млн рублей в разной валюте он получил за оформление фиктивных медицинских заключений. "За 6 тысяч долларов председатель ВЛК при одном из районных РТЦК и СП оформлял пакет документов по "ограниченной пригодности" к службе военнообязанных без прохождения медицинского освидетельствования", - рассказали в Нацполиции Украины.60-летнего чиновника поместили в изолятор временного содержания.Тем временем стало известно, что ТЦК в Одесской области совершили нарушений больше на 40% — омбудсменТакже на эту тему: Украинцев в Киеве никто не защитит от людоедского замысла - НебензяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

