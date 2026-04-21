Поддерживал Украину наперекор Орбану и кричал нацистские лозунги: кто станет министром обороны Венгрии

Оборонное ведомство Венгрии уже через пару недель может возглавить Ромулус Русин-Сенди, уволенный с должности начальника Генштаба Вооружённых сил из-за излишне проукраинской позиции

2026-04-21T18:37

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, который в начале мая сменит Виктора Орбана на посту премьер-министра Венгрии, намерен пересмотреть структуру правительства: министерств станет на 5 больше - 16; министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей, которым пока ещё руководит Петер Сийярто, станет просто министерством иностранных дел; вопросы внешней экономики и торговли перейдут в компетенцию министерства экономики и энергетики; отдельного министерства энергетики не будет.Имена нескольких кандидатов на министерские должности Мадьяр уже озвучил. Министром обороны он предложил сделать советника партии "Тиса" по военным вопросам Ромулуса Русин-Сенди – бывшего начальника Генштаба Вооружённых сил Венгрии, принимавшего участие в миссиях в Ираке и Афганистане.Казалось бы, биография кадрового военного, можно было бы вообще не заострять внимание на его персоне, но нет. Много в этом потенциальном члене будущего правительства республики примечательных фактов, которые могут оказать влияние без преувеличения на всю систему мировой политики.Генерал-лейтенанта Русин-Сенди отправили в отставку с должности начальника Генштаба Вооружённых сил Венгрии в апреле 2023 года из-за того, как объясняли местные СМИ, что на международных встречах НАТО он, вопреки указаниям правительства, неадекватно представлял позицию своей страны в отношении конфликта на Украине, выражая чрезмерную поддержку Киеву. Сам Русин-Сенди в отчётах для Министерства обороны писал, будто действовал строго в соответствии с позицией кабинета министров. Однако всем прекрасно известна принципиальная и непримиримая точка зрения Виктора Орбана, возглавлявшего то самое правительство: никакого оружия и денег для Киева, конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров, а не на поле боя – из-за чего Будапешт и вступил в острое противостояние со всем Европейским союзом, руководство которого с самого начала СВО поддерживает Украину, зачастую даже в ущерб благосостоянию сообщества.После увольнения не только с высокого поста, но и из рядов вооружённых сил Русин-Сенди решил не спускать ситуацию на тормозах и вступил в ряды "Тисы", бывшей тогда в оппозиции. Причём сделал это громко – выступив на партийном съезде 15 февраля 2025 года в качестве эксперта по оборонной политике с речью о проблемах армии, а дальше продолжил регулярно подвергать критике действия лично Орбана и его команды.Поскольку с того момента Русин-Сенди стал представлять серьёзную политическую угрозу для действующих властей, причём это происходило в условиях фактически начавшейся предвыборной кампании, "Фидес" был вынужден реагировать, и в мае глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объявил о запуске расследования в парламенте действий Русин-Сенди (ранее расследование проводило Министерство обороны) в период руководства Генштабом."Он серьёзно нарушил служебные обязанности, выйдя за рамки предоставленных ему полномочий", - заявил глава канцелярии, подтвердив, что отставной военачальник вёл двойную игру.Государственный секретарь Министерства обороны Венгрии Жолт Бартель-Руза заявил, что документы и аудиозаписи, представленные оборонным ведомством на заседании парламентского комитета по обороне, проходившего в закрытом режиме, ясно свидетельствуют о том, что бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Венгрии провозгласил "Слава Украине", и все присутствовавшие могли слышать, что "это правда, что Ромулус Русин-Сенди сделал заявление, прославляющее Украину", как писали СМИ, а также документы ясно доказывают, что он на совещании начальников штабов государств-членов НАТО занимал позицию, которая противоречила позиции правительства республики, выступающего за мир, и инструкциям, которые ему были даны."Ромулус Русин-Сенди намеренно и преднамеренно поставил под угрозу безопасность венгерского народа и предал венгерский народ, своих однополчан и Венгрию", - подчеркнул Бартель-Руза.В основу расследования также легли сведения о длительной поездке по Украине в июле 2022 года тогдашнего начальника Генштаба, которая заранее не была анонсирована, из-за чего её окрестили тайной. Официальный Будапешт воздерживался от широкого освещения визита, зато Генеральный штаб ВСУ радостно сообщил о приезде генерал-лейтенанта по приглашению тогда ещё главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, он охарактеризовал визит Русин-Сенди как знак поддержки и солидарности со стороны Венгрии в трудное время, к информационному освещению присоединилось и посольство Венгрии в Киеве – вот так всё тайное стало явным. Делегация европейской республики побывала, осматривая последствия боевых действий, в столице, Киевской области, включая скандально известный город Буча, а также в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Николаеве и Чернигове.Параллельно с закрытыми слушаниями в парламенте Мадьяр и Русин-Сенди проводили свою пресс-конференцию, на которой комментировали ту же тему. Первый говорил, что "товарищи забыли пригласить кого-то на это заседание", имея в виду ключевого фигуранта расследования, поскольку "ему потребовалось бы 2 минуты, чтобы разнести в пыль" все обвинения. Сам Русин-Сенди назвал всё происходящее отвлекающим манёвром, чтобы властям не пришлось говорить о внутренних проблемах. Он заявил, что его место не здесь, а в парламенте, но его не пригласили, поскольку он говорил бы правду. При этом бывший глава Генштаба посетовал, что не имеет возможности защищаться публично, поскольку многое сказать не может."Но если бы на закрытом заседании я рассказал, какие поручения получил, с каким правом, кто меня послал и куда, и что я должен представлять, то, возможно, пал бы идол (произошёл бы крах многолетнего доминирования консервативных лидеров и их партий – эту фразу часто используют члены "Тисы" - ред.). Что премьер-министр мне поручил, какие задачи я должен выполнить, я, очевидно, сохраню [в тайне]", — сказал Русин-Сенди.На вопрос, почему не рассказывает больше об этих заданиях публично, он ответил, что это солдаты не могут разглашать информацию, они в этом поклялись, как и критиковать инструкции, полученные от премьер-министра, если они соответствуют Конституции, их нужно выполнять, а не обсуждать. Вот и относительно лозунга украинских националистов "Слава Украине!" Русин-Сенди заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что произнёс эту фразу на встречах НАТО, поскольку сказанное там считается секретом национальной безопасности.Очевидно, что целью запуска парламентского расследования спустя 2 года после отставки Русин-Сенди было представить бывшего высокопоставленного военачальника, примкнувшего к "Тисе", как угрозу национальной безопасности и сторонника втягивания Венгрии в украинский конфликт. В итоге всё закончилось иначе: расследования против оппозиционных деятелей, инициированные правительством Орбана, фактически завершились после проигрыша "Фидес" на парламентских выборах, предъявленные обвинения признаны политически мотивированными. Таким образом, Русин-Сенди полностью реабилитирован и может претендовать на пост в новом кабинете министров.В этом и заключается опасность: его персону рассматривают как символ разворота венгерской политики безопасности в сторону более тесного партнёрства с Украиной и западными союзниками. В качестве советника партии Русин-Сенди предлагал "Тисе" изменить подход к украинскому вопросу: выйти из изоляции в НАТО, что означает полноценно участвовать в укреплении восточного фланга альянса; не призывать Киев к отказу от территорий, перешедших под контроль России; оказывать ВСУ помощь в логистике, при этом по-прежнему не допуская прямой передачи вооружений; разблокировать транши ЕС для Украины (прежде всего для возобновления финансирования самой Венгрии со стороны Еврокомиссии); отказаться от ультиматумов по обеспечению прав венгров в Закарпатье в пользу консультаций с Киевом по этому вопросу.В таком случае Венгрия из несломленного центра сопротивления станет одним из элементов той самой милитаристской системы Запада, подливающего масло в огонь конфликта на Украине. Не факт, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и победивший на парламентских выборах в Болгарии бывший президент страны Румен Радев, если сформирует правительство и получит реальную власть, смогут в одиночку противостоять воинственно настроенному ЕС – в результате Европа как единый фронт усилит поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского.

Евгения Кондакова

