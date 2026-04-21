Поддерживал Украину наперекор Орбану и кричал нацистские лозунги: кто станет министром обороны Венгрии - 21.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/podderzhival-ukrainu-naperekor-orbanu-i-krichal-natsistskie-lozungi-kto-stanet-ministrom-oborony-1078143598.html
Поддерживал Украину наперекор Орбану и кричал нацистские лозунги: кто станет министром обороны Венгрии
Оборонное ведомство Венгрии уже через пару недель может возглавить Ромулус Русин-Сенди, уволенный с должности начальника Генштаба Вооружённых сил из-за излишне проукраинской позиции
венгрия
украина
виктор орбан
мадьяр
генштаб
вооруженные силы украины
валерий залужный
буча
министр обороны
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/15/1078143292_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_a51b2717eabdde97df4ed38490c951af.jpg
венгрия
украина
буча
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/15/1078143292_138:0:858:540_1920x0_80_0_0_a3ed371adf44f5624c99ea034659cd9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© Фото : https://mondo.rsРомулуса Русин-Сенди
Ромулуса Русин-Сенди - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Читать в
ДзенTelegram
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Оборонное ведомство Венгрии уже через пару недель может возглавить Ромулус Русин-Сенди, уволенный с должности начальника Генштаба Вооружённых сил из-за излишне проукраинской позиции
Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, который в начале мая сменит Виктора Орбана на посту премьер-министра Венгрии, намерен пересмотреть структуру правительства: министерств станет на 5 больше - 16; министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей, которым пока ещё руководит Петер Сийярто, станет просто министерством иностранных дел; вопросы внешней экономики и торговли перейдут в компетенцию министерства экономики и энергетики; отдельного министерства энергетики не будет.
Имена нескольких кандидатов на министерские должности Мадьяр уже озвучил. Министром обороны он предложил сделать советника партии "Тиса" по военным вопросам Ромулуса Русин-Сенди – бывшего начальника Генштаба Вооружённых сил Венгрии, принимавшего участие в миссиях в Ираке и Афганистане.
Казалось бы, биография кадрового военного, можно было бы вообще не заострять внимание на его персоне, но нет. Много в этом потенциальном члене будущего правительства республики примечательных фактов, которые могут оказать влияние без преувеличения на всю систему мировой политики.
Генерал-лейтенанта Русин-Сенди отправили в отставку с должности начальника Генштаба Вооружённых сил Венгрии в апреле 2023 года из-за того, как объясняли местные СМИ, что на международных встречах НАТО он, вопреки указаниям правительства, неадекватно представлял позицию своей страны в отношении конфликта на Украине, выражая чрезмерную поддержку Киеву.
Сам Русин-Сенди в отчётах для Министерства обороны писал, будто действовал строго в соответствии с позицией кабинета министров. Однако всем прекрасно известна принципиальная и непримиримая точка зрения Виктора Орбана, возглавлявшего то самое правительство: никакого оружия и денег для Киева, конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров, а не на поле боя – из-за чего Будапешт и вступил в острое противостояние со всем Европейским союзом, руководство которого с самого начала СВО поддерживает Украину, зачастую даже в ущерб благосостоянию сообщества.
После увольнения не только с высокого поста, но и из рядов вооружённых сил Русин-Сенди решил не спускать ситуацию на тормозах и вступил в ряды "Тисы", бывшей тогда в оппозиции. Причём сделал это громко – выступив на партийном съезде 15 февраля 2025 года в качестве эксперта по оборонной политике с речью о проблемах армии, а дальше продолжил регулярно подвергать критике действия лично Орбана и его команды.
Поскольку с того момента Русин-Сенди стал представлять серьёзную политическую угрозу для действующих властей, причём это происходило в условиях фактически начавшейся предвыборной кампании, "Фидес" был вынужден реагировать, и в мае глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объявил о запуске расследования в парламенте действий Русин-Сенди (ранее расследование проводило Министерство обороны) в период руководства Генштабом.
"Он серьёзно нарушил служебные обязанности, выйдя за рамки предоставленных ему полномочий", - заявил глава канцелярии, подтвердив, что отставной военачальник вёл двойную игру.
Государственный секретарь Министерства обороны Венгрии Жолт Бартель-Руза заявил, что документы и аудиозаписи, представленные оборонным ведомством на заседании парламентского комитета по обороне, проходившего в закрытом режиме, ясно свидетельствуют о том, что бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Венгрии провозгласил "Слава Украине", и все присутствовавшие могли слышать, что "это правда, что Ромулус Русин-Сенди сделал заявление, прославляющее Украину", как писали СМИ, а также документы ясно доказывают, что он на совещании начальников штабов государств-членов НАТО занимал позицию, которая противоречила позиции правительства республики, выступающего за мир, и инструкциям, которые ему были даны.
"Ромулус Русин-Сенди намеренно и преднамеренно поставил под угрозу безопасность венгерского народа и предал венгерский народ, своих однополчан и Венгрию", - подчеркнул Бартель-Руза.
В основу расследования также легли сведения о длительной поездке по Украине в июле 2022 года тогдашнего начальника Генштаба, которая заранее не была анонсирована, из-за чего её окрестили тайной.
Официальный Будапешт воздерживался от широкого освещения визита, зато Генеральный штаб ВСУ радостно сообщил о приезде генерал-лейтенанта по приглашению тогда ещё главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, он охарактеризовал визит Русин-Сенди как знак поддержки и солидарности со стороны Венгрии в трудное время, к информационному освещению присоединилось и посольство Венгрии в Киеве – вот так всё тайное стало явным.
Делегация европейской республики побывала, осматривая последствия боевых действий, в столице, Киевской области, включая скандально известный город Буча, а также в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Николаеве и Чернигове.
Параллельно с закрытыми слушаниями в парламенте Мадьяр и Русин-Сенди проводили свою пресс-конференцию, на которой комментировали ту же тему. Первый говорил, что "товарищи забыли пригласить кого-то на это заседание", имея в виду ключевого фигуранта расследования, поскольку "ему потребовалось бы 2 минуты, чтобы разнести в пыль" все обвинения.
Сам Русин-Сенди назвал всё происходящее отвлекающим манёвром, чтобы властям не пришлось говорить о внутренних проблемах. Он заявил, что его место не здесь, а в парламенте, но его не пригласили, поскольку он говорил бы правду. При этом бывший глава Генштаба посетовал, что не имеет возможности защищаться публично, поскольку многое сказать не может.
"Но если бы на закрытом заседании я рассказал, какие поручения получил, с каким правом, кто меня послал и куда, и что я должен представлять, то, возможно, пал бы идол (произошёл бы крах многолетнего доминирования консервативных лидеров и их партий – эту фразу часто используют члены "Тисы" - ред.). Что премьер-министр мне поручил, какие задачи я должен выполнить, я, очевидно, сохраню [в тайне]", — сказал Русин-Сенди.
На вопрос, почему не рассказывает больше об этих заданиях публично, он ответил, что это солдаты не могут разглашать информацию, они в этом поклялись, как и критиковать инструкции, полученные от премьер-министра, если они соответствуют Конституции, их нужно выполнять, а не обсуждать.
Вот и относительно лозунга украинских националистов "Слава Украине!" Русин-Сенди заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что произнёс эту фразу на встречах НАТО, поскольку сказанное там считается секретом национальной безопасности.
Очевидно, что целью запуска парламентского расследования спустя 2 года после отставки Русин-Сенди было представить бывшего высокопоставленного военачальника, примкнувшего к "Тисе", как угрозу национальной безопасности и сторонника втягивания Венгрии в украинский конфликт. В итоге всё закончилось иначе: расследования против оппозиционных деятелей, инициированные правительством Орбана, фактически завершились после проигрыша "Фидес" на парламентских выборах, предъявленные обвинения признаны политически мотивированными. Таким образом, Русин-Сенди полностью реабилитирован и может претендовать на пост в новом кабинете министров.
В этом и заключается опасность: его персону рассматривают как символ разворота венгерской политики безопасности в сторону более тесного партнёрства с Украиной и западными союзниками.
В качестве советника партии Русин-Сенди предлагал "Тисе" изменить подход к украинскому вопросу: выйти из изоляции в НАТО, что означает полноценно участвовать в укреплении восточного фланга альянса; не призывать Киев к отказу от территорий, перешедших под контроль России; оказывать ВСУ помощь в логистике, при этом по-прежнему не допуская прямой передачи вооружений; разблокировать транши ЕС для Украины (прежде всего для возобновления финансирования самой Венгрии со стороны Еврокомиссии); отказаться от ультиматумов по обеспечению прав венгров в Закарпатье в пользу консультаций с Киевом по этому вопросу.
В таком случае Венгрия из несломленного центра сопротивления станет одним из элементов той самой милитаристской системы Запада, подливающего масло в огонь конфликта на Украине. Не факт, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и победивший на парламентских выборах в Болгарии бывший президент страны Румен Радев, если сформирует правительство и получит реальную власть, смогут в одиночку противостоять воинственно настроенному ЕС – в результате Европа как единый фронт усилит поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВенгрияУкраинаВиктор ОрбанМадьярГенштабВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйБучаминистр обороныЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:57Буданов*, прыгнув в море, начал президентскую кампанию
18:53Новая пятая колонна и глубокие размышления: что говорят в России и на Украине про выборы в Болгарии
18:53ТЦК в Одесской области совершили нарушений больше на 40% — омбудсмен
18:47"Чикатило" из Зеленограда погиб на СВО
18:45Дочь мэра Днепропетровска владеет многомиллионными активами в ЕС
18:37Украинский военнослужащий получил срок за теракт
18:37Поддерживал Украину наперекор Орбану и кричал нацистские лозунги: кто станет министром обороны Венгрии
18:34Два московских пенсионера передали мошенникам почти 300 млн рублей
18:26В Газе хотят открыть зону свободной торговли
18:21Россия отправила в Ливан еду, электростанции и матрасы
18:15Итоги 21.04.26: ЕС предложил Украине "членство без прав", а на Ближнем Востоке перемирие под вопросом
18:13Названа цена восстановления Газы
18:07Русские освободили в Мали заложников из России и Украины
18:01"В чем душевное нездоровье Трампа? Он действует логично": Фененко о политике Белого дома
18:01Зрада Экспресс: полиция не с народом. Почему украинцев никто не защитит
18:00Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреля
17:49Путин уверен в достижении задач СВО
17:32Минуту молчания будут ежедневно объявлять в Киеве
17:12"Перемены наступят после выполнения задач СВО": когда Запад изменит позицию по Украине — Бабаков
16:49Что будет, если Зеленский уступит Мадьяру, и что ждёт Украину после смены власти в Болгарии — Ищенко
Лента новостейМолния