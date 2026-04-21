Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/es-podgotovil-dlya-ukrainy-90-tysyach-soldat-1078148857.html
ЕС подготовил для Украины 90 тысяч солдат
Евросоюз является главным поставщиком военной помощи для Киева и уже обеспечил подготовку 90 тыс. военных для вооруженных формирований Украины. Об этом 21 апреля заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге
новости
украина
россия
киев
сергей лавров
евросоюз
ес
мид
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077570467_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_ac5a2d5479c023ba7da33255a8adebfa.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077570467_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_fc280d01818011c4b90610c4aa1db9c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
19:34 21.04.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз является главным поставщиком военной помощи для Киева и уже обеспечил подготовку 90 тыс. военных для вооруженных формирований Украины. Об этом 21 апреля заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге
"ЕС остаётся крупнейшим сторонником Украины, помимо военной и финансовой поддержки, также наша миссия ЕС уже обучила более 90 000 украинских военнослужащих", - сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровЕвросоюзЕСМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
