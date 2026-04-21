https://ukraina.ru/20260421/es-podgotovil-dlya-ukrainy-90-tysyach-soldat-1078148857.html
ЕС подготовил для Украины 90 тысяч солдат
2026-04-21T19:34
новости
украина
россия
киев
сергей лавров
евросоюз
ес
мид
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077570467_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_ac5a2d5479c023ba7da33255a8adebfa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077570467_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_fc280d01818011c4b90610c4aa1db9c0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Евросоюз является главным поставщиком военной помощи для Киева и уже обеспечил подготовку 90 тыс. военных для вооруженных формирований Украины. Об этом 21 апреля заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге
"ЕС остаётся крупнейшим сторонником Украины, помимо военной и финансовой поддержки, также наша миссия ЕС уже обучила более 90 000 украинских военнослужащих", - сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.