Буданов*, прыгнув в море, начал президентскую кампанию
Появившиеся в украинских СМИ видео с главой офиса президента Украины Кириллом Будановым*, который прыгает с газовой вышки в Черное море, якобы спасаясь от российских беспилотников, говорит о начале его президентской кампании. Об этом "Газете.Ru" 21 апреля заявил бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров
"Конечно, это пиар. Дело в том, что Буданов* пытается работать на контрасте с Зеленским. Условно, это два совершенно разных человека: один четырежды уклонялся от воинской службы, другой всю свою жизнь посвятил воинской службе, один не проявлял никаких качеств и жизнью не рисковал, а другой показывает, что он в ходе участия в этих боевых действиях рисковал жизнью. На этом контрасте он пытается выстроить свою политику", - пояснил Килинкаров.По словам бывшего нардепа, налицо "президентская компания, но мы не знаем, какой будет развязка". "В любом случае человек, который пользуется высоким авторитетом в украинском обществе, всегда будет на коне", — сказал украинский политик.*Входит в список экстремистов и террористовПрогноз политика на ближайшее будущее: "Перемены наступят после выполнения задач СВО": когда Запад изменит позицию по Украине — Бабаков
18:57 21.04.2026
 
*Входит в список экстремистов и террористов
