Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского

21 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал тайный договор с Польшей, который признавал права этой страны на Волынь и Галичину

2026-04-21T16:00

Даже истовые сторонники Симона Петлюры признают: Варшавский договор был предательством в первую очередь по отношению к Западно-Украинской Народной Республике (ЗУНР), с которой Украинская Народная Республика (УНР) только 22 января 1919 года провозгласила "Злуку" (воссоединение).Вероятнее всего, Петлюра хотел договориться с Польшей с первых же дней своего прихода к власти в ноябре 1918 года, пытаясь получить поддержку Антанты, которая считала социалистическое правительство УНР чуть ли не большевиками и делала ставку на Деникина.Не прошёл ещё и месяц со дня провозглашения "Акта Злуки", как Симон Петлюра отправил в Варшаву тайную миссию во главе с полковником Борисом Курдиновским.В начале мая 1919-го на контакт с Симоном Петлюрой вышел лично Юзеф Пилсудский. Он отправил к главе Директории УНР офицера разведки Яна Мазуркевича, который пересёк линию фронта под видом украинского военнопленного и сообщил Петлюре, что Пилсудский является сторонником независимой Украины и её равноправного союза с Польской Республикой, но Восточная Галичина, Западная Волынь, Холмщина, Полесье и Подляшье должны принадлежать Польше.После этого кабинет министров УНР поддержал предложение Петлюры о начале переговоров с Польшей.24 мая 1919 года петлюровский эмиссар Курдиновский и польский премьер-министр Ян Падеревский подписали тайное военно-политическое соглашение. Петлюра был готов получить военную помощь Варшавы ценой территории ЗУНР.После полной оккупации Восточной Галичины и ликвидации ЗУНР 16 июля 1919 года к Петлюре вновь прибыл личный эмиссар Пилсудского, а 9 августа 1919 года Петлюра отправил в Варшаву специальную дипломатическую миссию во главе с Пилипом Пилипчуком. Миссия привезла письмо Пилсудскому, где, в частности, были следующие строки:"В своей борьбе с врагом человеческой культуры и своей национальной государственности мы имеем право на сочувствие и помощь от своих ближайших соседей, тем более что, отбивая родную землю от насильников-оккупантов, навязывающих Украине чужие ей формы коммунистического строя, мы не станем на путь белого террора, а идём под лозунгом широкого демократического и государственного строительства, лучшим представителем которого в Польше считаем мы Вас, господин Начальник Государства Польского" (последнее – официальный титул Пилсудского в то время – Ред.).В кругу ближайших помощников Пилсудский говорил, что "никуда украинцы не денутся – они просто должны избрать Польшу союзником" (до 1920 года Пилсудский употреблял слово "русины").Поскольку миссия Пилипчука затягивала переговоры и отказывалась от подписания обязывающих документов, поляки решили подтолкнуть процесс. В конце августа 1919-го в варшавских газетах был опубликован текст соглашения от 24 мая, что обострило конфликт между руководством и командованием армий УНР и ЗУНР, которые в то время находились в Каменце-Подольском.26 сентября 1919 года на совместном заседании Директории УНР и правительства ЗУНР был принят так называемый нулевой вариант, в соответствии с которым все раньше достигнутые договорённости с властью Пилсудского аннулировались. Было решено послать в Варшаву общую дипломатическую миссию УНР и ЗУНР для подписания перемирия и создания с поляками антибольшевистского фронта.Миссия во главе с министром иностранных дел УНР Андреем Левицким прибыла в Варшаву 3 октября 1919 года. Кроме Левицкого, в ней было ещё четыре представителя КНР и три – ЗУНР.Поляки на переговорах жёстко прессинговали, при этом фактически опираясь на поддержку Петлюры, который тогда писал Левицкому:"Очень жаль, что мы этих переговоров не начали раньше: может, имели более способствующие нам обстоятельства для заключения договора с Польшей".30 октября 1919-го Левицкий встретился с Пилсудским, который заявил, что приветствует украинскую государственность и готов её поддержать, но среди влиятельных кругов польского государства эта идея не пользуется популярностью. Его помощник, генерал Листовский, 3 ноября 1919-го записал следующие рассуждения Пилсудского:"Время ещё не пришло. (…) Ничего не известно, что нас ждёт с Россией, с Украиной, с обоими этими государствами.(…) Экономическое положение Польши катастрофическое. (…) Украина – это экономическое и материальное дело".Развязали Петлюре руки в сдаче Польше Галичины и других западно-украинских земель… сами галичане.Руководство ЗУНР и командование Украинской галицкой армии (УГА) начали сепаратные переговоры с представителями Деникина. 4 ноября 1919 года командующий УГА Мирон Тарнавский не прибыл в Жмеринку, где Петлюра проводил военное совещание командования войск УНР и ЗУНР. Он выдвинул ультиматум: если совещание не примет решение о переговорах с Деникиным, то командование УГА начнёт их самостоятельно.6 ноября 1919-го полномочные представители УГА подписали с командиром 4-й пехотной дивизии Вооружённых Сил Юга России генералом Яковом Слащёвым так называемое "Зятковское перемирие". Правительство ЗУНР уже покинуло Каменец-Подольский и направилось в Вену. Петлюра получил в УНР диктаторские полномочия.2 декабря 1919 года представители УНР и Польши подписали в Варшаве проект декларации. На части занятых польскими войсками украинских земель сразу же было начато реформирование армии УНР при поддержке польских войск.4 декабря 1919 года галицкая часть дипломатической миссии Петлюры заявила посольству УНР в Варшаве и правительству Польской Республики о денонсации правительством ЗУНР "Акта Злуки".Против этой декларации выступали не только деятели ЗУНР. К примеру, Владимир Винниченко оценивал документ так:"Атаманщина в лице С. Петлюры и его "идейного" подлизы, "социал-демократа" А. Левицкого предпринимала ещё меры в Варшаве для спасения своей власти, обивала ещё пороги у польской империалистической шляхты, выклянчивала, выпрашивала и даже отдавала землю польским помещикам".5 декабря Петлюра прибыл в польскую столицу, а 9 декабря в Бельведерском дворце начались длительные, изнурительные и унизительные переговоры с Пилсудским. Говорили явно на русском, поскольку Пилсудский не знал украинского, а Петлюра – польского.Судя по всему, Пилсудский тогда не получил согласия Петлюры на передачу Польше пяти уездов Волыни (Луцкого, Ровенского и т.д.), и главу Директории УНР стали "мариновать" в Варшаве.22 января 1920 года, в годовщину "Злуки", Симон Петлюра решил напомнить Пилсудскому о себе, направив польскому лидеру Меморандум, описав в нём основные проблемы между Украиной и Польшей. В частности, Петлюра просил как можно скорее подписать межправительственное соглашение.В начале февраля 1920 года Петлюре и Левицкому удалось получить аудиенцию у Пилсудского, на которой лидеры УНР говорили о проблемах жителей Восточной Галичины, в частности о "деле политических заключённых украинской университетской молодёжи", но никаких подвижек в этом вопросе не произошло.11 февраля 1920 года Андрей Левицкий прибыл в Каменец-Подольский на встречу с главой правительства УНР Исааком Мазепой, который был против уступок Польше, оба политика были задержаны по приказу польского главного комиссара Волыни и Подольского фронта Минкевича. Причём вместе в Ливицким и Мазепой за решётку попал и епископ Иван Огиенко. Всех их поляки вскоре отпустили и даже принесли формальные извинения, но украинцы намёк поняли.Украинско-польский договор в ночь с 21 на 22 апреля в Варшаве подписали министры иностранных дел Польши Ян Домбский и УНР Андрей Левицкий, но его всё равно принято называть пактом Пилсудского-Петлюры.Согласно Варшавскому договору, большинство пунктов которого были объявлены тайной, УНР отказывалась от Восточной Галичины, Западной Волыни, Полесья и Подляшья. О "равноправности" сторон свидетельствует концовка договора:"Подписано в 2 экземплярах на польском и украинском языках, с условием, что в случае возникновения сомнений международным будет считаться польский текст".Единственная несекретная статья договора – первая. Она гласит:"Признавая право Украины на независимое государственное устройство на территории в границах с севера, востока и юга, установленных на основании договоров Украинской Народной Республики с пограничными государствами, Республика Польша признаёт Директорию независимой Украинской Народной Республики во главе с главным атаманом паном Симоном Петлюрой верховной властью Украинской Народной Республики".Частью договора был объявлен ещё более секретный документ – "Военное соглашение между Польшей и Украиной" от 24 апреля 1920 года.Статья третья соглашения гласит: "совместные польско-украинские акции против советских войск на территории Правобережной Украины, расположенной на восток от нынешней линии польско-большевистского фронта, осуществляются… под общим командованием польских войск".Соглашение возлагало на украинских союзников снабжение польских войск на территории УНР продовольствием на основе норм питания, принятых в Войске Польском, а если поставки придётся обеспечивать польскому правительству — они засчитываются в долг правительства УНР. При этом польские войска сразу же принялись самостоятельно снабжать себя и Польшу.Юрий Тютюнник, бывший в то время одним из ведущих военных деятелей УНР, писал:"Для политически активных украинских граждан так называемая польско-украинская концепция, или украинское полонофильство, было громом среди ясного неба и остаётся загадкой поныне. Напрасный труд — искать идеологические основания или обоснования".Сам Петлюра оправдывал подписание Варшавского договора безвыходным положением УНР и попытками прорвать её международную изоляцию. Абсолютно серьёзно Петлюра тогда заявлял, что "жизненный интерес Польши заставляет её иметь независимую Украину", поскольку только существование Украины создаст надёжный барьер на пути проникновения в Польшу и Европу большевистского влияния.В общем, сменить "большевистского" на "путинского" — и эти слова можно вставлять в речи Порошенко* или Зеленского.Варшавский договор, по большому счёту, оказался полезным лишь для поляков: они получили союзника, который помог им отстоять независимость. Украинцам же этот союз не дал ничего.Зеленский, однако, считает уроки истории для себя не обязательными… Или надеется, что история его оправдает, как Институт национальной памяти оправдал Петлюру?* Является членом объединения, внесённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.18 апреля в Российской Федерации отмечается день воинской славы в честь победы воинов Александра Невского в Ледовом побоище 1242 года. Подробнее - в материале Чудская победа 1242 года. Олег Хавич

