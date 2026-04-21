https://ukraina.ru/20260421/ssha-perevooruzhilis-bandy-gvatemaly-raspoyasalis-es-prosit-o-pomoschi-novosti-k-2000-1078148109.html
США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00
США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00 - 21.04.2026 Украина.ру
США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00
Правительство Гватемалы указом ввело режим "повышенной готовности" в пяти департаментах страны на фоне участившихся нападений банд на силы правопорядка. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-04-21T20:02
2026-04-21T20:02
2026-04-21T20:02
новости
россия
иран
сша
сергей шойгу
дональд трамп
совбез
верховный суд
ес
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4af3e3ed5f9507208814e064b3b4ee21.jpg
Другие новости к этому часу: 🟦 Россия при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты в соответствии с Конституцией граждан РФ в Приднестровье, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу;🟦 США использовали режим прекращения огня с Ираном для перевооружения, заявил президент американской страны Дональд Трамп. По его словам, Штаты теперь ещё мощнее, чем были до этого;🟦 Иран не подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде, заявил министр информации Пакистана;🟦 Верховный суд ЕС обязал Венгрию отменить закон 2021 года, запрещающий детям доступ к контенту ЛГБТК+* (запрещено в РФ), сославшись на нарушение прав человека; 🟦 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала на отсутствие помощи Евросоюзу в наиболее проблемных странах третьего мира, назвав Украину европейской проблемой."У нас есть и собственные проблемы - например, Украина, где мы просим наших партнёров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали - можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема - это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство", - цитирует Каллас РИА Новости;🟦 Нехватка личного состава в украинской патрульной полиции составляет более 60%, заявила полицейская Анна Дудина, арестованная за бегство с места теракта в Киеве. Дудина рассказала, что не входит в личный состав патруля с 2019 года. Она работает в аппарате, но из-за нехватки полицейских вышла на дежурство;🟦 В Полтаве и Ромнах назвали улицы в честь автора хвалебной оды Гитлеру;🟦 Венгрия и Словакия поддержат выделение Киеву 90 млрд евро и европейские санкции только после восстановления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Чехии Мацинка;* В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ)Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореКитай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
иран
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_23:0:1800:1333_1920x0_80_0_0_43c4b9103c681cd462f9fc95a8acb176.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, иран, сша, сергей шойгу, дональд трамп, совбез, верховный суд, ес, украина, адольф гитлер, криминал, полиция, нацполиция
Новости, Россия, Иран, США, Сергей Шойгу, Дональд Трамп, Совбез, Верховный Суд, ЕС, Украина, Адольф Гитлер, криминал, полиция, Нацполиция
США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00
Правительство Гватемалы указом ввело режим "повышенной готовности" в пяти департаментах страны на фоне участившихся нападений банд на силы правопорядка. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:
🟦 Россия при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты в соответствии с Конституцией граждан РФ в Приднестровье, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу;
🟦 США использовали режим прекращения огня с Ираном для перевооружения, заявил президент американской страны Дональд Трамп. По его словам, Штаты теперь ещё мощнее, чем были до этого;
🟦 Иран не подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде, заявил министр информации Пакистана;
🟦 Верховный суд ЕС обязал Венгрию отменить закон 2021 года, запрещающий детям доступ к контенту ЛГБТК+* (запрещено в РФ), сославшись на нарушение прав человека;
🟦 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала на отсутствие помощи Евросоюзу в наиболее проблемных странах третьего мира, назвав Украину европейской проблемой.
"У нас есть и собственные проблемы - например, Украина, где мы просим наших партнёров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали - можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема - это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство", - цитирует Каллас РИА Новости;
🟦 Нехватка личного состава в украинской патрульной полиции составляет более 60%, заявила полицейская Анна Дудина, арестованная за бегство с места теракта в Киеве. Дудина рассказала, что не входит в личный состав патруля с 2019 года. Она работает в аппарате, но из-за нехватки полицейских вышла на дежурство;
🟦 В Полтаве и Ромнах назвали улицы в честь автора хвалебной оды Гитлеру;
🟦 Венгрия и Словакия поддержат выделение Киеву 90 млрд евро и европейские санкции только после восстановления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Чехии Мацинка;
* В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ)
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.