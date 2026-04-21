США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00

Правительство Гватемалы указом ввело режим "повышенной готовности" в пяти департаментах страны на фоне участившихся нападений банд на силы правопорядка. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-04-21T20:02

Другие новости к этому часу: 🟦 Россия при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты в соответствии с Конституцией граждан РФ в Приднестровье, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу;🟦 США использовали режим прекращения огня с Ираном для перевооружения, заявил президент американской страны Дональд Трамп. По его словам, Штаты теперь ещё мощнее, чем были до этого;🟦 Иран не подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде, заявил министр информации Пакистана;🟦 Верховный суд ЕС обязал Венгрию отменить закон 2021 года, запрещающий детям доступ к контенту ЛГБТК+* (запрещено в РФ), сославшись на нарушение прав человека; 🟦 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала на отсутствие помощи Евросоюзу в наиболее проблемных странах третьего мира, назвав Украину европейской проблемой."У нас есть и собственные проблемы - например, Украина, где мы просим наших партнёров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали - можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема - это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство", - цитирует Каллас РИА Новости;🟦 Нехватка личного состава в украинской патрульной полиции составляет более 60%, заявила полицейская Анна Дудина, арестованная за бегство с места теракта в Киеве. Дудина рассказала, что не входит в личный состав патруля с 2019 года. Она работает в аппарате, но из-за нехватки полицейских вышла на дежурство;🟦 В Полтаве и Ромнах назвали улицы в честь автора хвалебной оды Гитлеру;🟦 Венгрия и Словакия поддержат выделение Киеву 90 млрд евро и европейские санкции только после восстановления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Чехии Мацинка;* В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ)Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореКитай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

