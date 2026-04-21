США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00

Правительство Гватемалы указом ввело режим "повышенной готовности" в пяти департаментах страны на фоне участившихся нападений банд на силы правопорядка. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
20:02 21.04.2026
 
Правительство Гватемалы указом ввело режим "повышенной готовности" в пяти департаментах страны на фоне участившихся нападений банд на силы правопорядка. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:
🟦 Россия при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты в соответствии с Конституцией граждан РФ в Приднестровье, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу;
🟦 США использовали режим прекращения огня с Ираном для перевооружения, заявил президент американской страны Дональд Трамп. По его словам, Штаты теперь ещё мощнее, чем были до этого;
🟦 Иран не подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде, заявил министр информации Пакистана;
🟦 Верховный суд ЕС обязал Венгрию отменить закон 2021 года, запрещающий детям доступ к контенту ЛГБТК+* (запрещено в РФ), сославшись на нарушение прав человека;
🟦 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала на отсутствие помощи Евросоюзу в наиболее проблемных странах третьего мира, назвав Украину европейской проблемой.
"У нас есть и собственные проблемы - например, Украина, где мы просим наших партнёров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали - можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема - это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство", - цитирует Каллас РИА Новости;
🟦 Нехватка личного состава в украинской патрульной полиции составляет более 60%, заявила полицейская Анна Дудина, арестованная за бегство с места теракта в Киеве. Дудина рассказала, что не входит в личный состав патруля с 2019 года. Она работает в аппарате, но из-за нехватки полицейских вышла на дежурство;
🟦 В Полтаве и Ромнах назвали улицы в честь автора хвалебной оды Гитлеру;
🟦 Венгрия и Словакия поддержат выделение Киеву 90 млрд евро и европейские санкции только после восстановления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", заявил глава МИД Чехии Мацинка;
* В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ)
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
20:22Делегация США хочет вновь посетить Россию для обсуждения урегулирования украинского кризиса, — NYT со ссылкой на источники.
20:02США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00
19:47Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства
19:43Авиационная ракетная, бомбовая и дроновая опасность в Запорожской области. Новости СВО
19:41Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп
19:34ЕС подготовил для Украины 90 тысяч солдат
19:31Закарпатье: глава ВЛК оказался тайным миллионером
19:15Шойгу предупредил Украину о катастрофе в Колбасне
19:07Медведев оценил военные перспективы ЕС нецензурным польским мемом
18:57Буданов*, прыгнув в море, начал президентскую кампанию
18:53Новая пятая колонна и глубокие размышления: что говорят в России и на Украине про выборы в Болгарии
18:53ТЦК в Одесской области совершили нарушений больше на 40% — омбудсмен
18:47"Чикатило" из Зеленограда погиб на СВО
18:45Дочь мэра Днепропетровска владеет многомиллионными активами в ЕС
18:37Украинский военнослужащий получил срок за теракт
18:37Поддерживал Украину наперекор Орбану и кричал нацистские лозунги: кто станет министром обороны Венгрии
18:34Два московских пенсионера передали мошенникам почти 300 млн рублей
18:26В Газе хотят открыть зону свободной торговли
18:21Россия отправила в Ливан еду, электростанции и матрасы
18:15Итоги 21.04.26: ЕС предложил Украине "членство без прав", а на Ближнем Востоке перемирие под вопросом
Лента новостейМолния