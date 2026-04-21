Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/dva-moskovskikh-pensionera-peredali-moshennikam-pochti-300-mln-rubley-1078146649.html
Два московских пенсионера передали мошенникам почти 300 млн рублей
2026-04-21T18:34
новости
москва
украина
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051132066_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_73496bb6eef02eebb2e7e5b713daf71d.jpg
Мошенники контролировали действия мужчины, заставляя его снимать крупные суммы со счетов в разных банках. Потерпевший покупал на полученные деньги золотые монеты и слитки. После этого он передавал ценности курьерам, которые называли специальные кодовые слова. Взамен мужчина получал якобы банковские документы, подтверждающие прием денег и драгоценностей. Прокуратура города занялась расследованием обстоятельств произошедшего и предупреждает горожан о росте активности телефонных мошенников. В том числе - из Украины, где действуют сотни колл-центров.Напомним, МВД предупредило, что мошенники перед списанием средств заставляют жертв называть точную сумму на счете, угрожая заморозкой за ложные сведения. Мошенники звонят россиянам от имени курьерской службы, сообщают о доставке письма из МФЦ и просят назвать адрес, используя многоэтапную схему для кражи денег.Главные новости на сегодня: Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреля
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051132066_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_899139f9b4ec1cd4110abd10039b0055.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, украина, мвд
Новости, Москва, Украина, МВД

Два московских пенсионера передали мошенникам почти 300 млн рублей

18:34 21.04.2026
 
© Фототелефонные мошенники
телефонные мошенники - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
В Москве пожилой мужчина и его сожительница лишились 298 млн рублей, выполняя указания телефонных аферистов в течение месяца. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры
Мошенники контролировали действия мужчины, заставляя его снимать крупные суммы со счетов в разных банках. Потерпевший покупал на полученные деньги золотые монеты и слитки. После этого он передавал ценности курьерам, которые называли специальные кодовые слова. Взамен мужчина получал якобы банковские документы, подтверждающие прием денег и драгоценностей.
Прокуратура города занялась расследованием обстоятельств произошедшего и предупреждает горожан о росте активности телефонных мошенников. В том числе - из Украины, где действуют сотни колл-центров.
Напомним, МВД предупредило, что мошенники перед списанием средств заставляют жертв называть точную сумму на счете, угрожая заморозкой за ложные сведения. Мошенники звонят россиянам от имени курьерской службы, сообщают о доставке письма из МФЦ и просят назвать адрес, используя многоэтапную схему для кражи денег.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваУкраинаМВД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
