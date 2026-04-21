Два московских пенсионера передали мошенникам почти 300 млн рублей
В Москве пожилой мужчина и его сожительница лишились 298 млн рублей, выполняя указания телефонных аферистов в течение месяца. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Мошенники контролировали действия мужчины, заставляя его снимать крупные суммы со счетов в разных банках. Потерпевший покупал на полученные деньги золотые монеты и слитки. После этого он передавал ценности курьерам, которые называли специальные кодовые слова. Взамен мужчина получал якобы банковские документы, подтверждающие прием денег и драгоценностей. Прокуратура города занялась расследованием обстоятельств произошедшего и предупреждает горожан о росте активности телефонных мошенников. В том числе - из Украины, где действуют сотни колл-центров.Напомним, МВД предупредило, что мошенники перед списанием средств заставляют жертв называть точную сумму на счете, угрожая заморозкой за ложные сведения. Мошенники звонят россиянам от имени курьерской службы, сообщают о доставке письма из МФЦ и просят назвать адрес, используя многоэтапную схему для кражи денег.
