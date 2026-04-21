Шойгу предупредил Украину о катастрофе в Колбасне
Возможная попытка боевиков ВСУ захватить склады боеприпасов в Колбасне может обернуться региональной экологической катастрофой и большим числом жертв. Об этом 21 апреля заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда"
"Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба", — сказал Шойгу.
Он добавил, что для складов в Колбасне единственным безопасным вариантом является утилизация. Вывоз боеприпасов можно было обсуждать еще десятилетия назад. Однако провести утилизацию возможно только при наличии специалистов из РФ и соответствующего оборудования.
Также Шойгу подчеркнул, что Россия со всей серьезностью относится к угрозам о взятии Приднестровья под контроль, звучащим со стороны Киева.
Подписывайся на