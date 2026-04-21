Россия отправила в Ливан еду, электростанции и матрасы
Россия доставила в Бейрут партию гуманитарной помощи для жителей Ливана, пострадавших от авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба МЧС России
2026-04-21T18:21
18:21 21.04.2026
 
Россия доставила в Бейрут партию гуманитарной помощи для жителей Ливана, пострадавших от авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба МЧС России
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил в Бейрут более 27 тонн груза", — указано в канале ведомства в мессенджере MAX.
Согласно заявлению, российские спасатели привезли в ливанскую столицу передвижные электростанции, продукты, палатки, одеяла, матрасы и подушки. Помощь уже получили представители правительства Ливана.
МИД РФ 16 апреля сообщил, что посол Ирана в Москве Казем Джалали поблагодарил Россию за гуманитарную помощь, а также политико-дипломатическую и иную поддержку Исламской Республики. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла по его просьбе. Они обсудили сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.
