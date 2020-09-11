Дональд Трамп имеет все шансы войти в историю как президент, о котором написано рекордное количество книг. 8 сентября в продажу поступили «Мемуары нелояльного» его бывшего юриста Майкла Коэна, а 15-го числа на полках магазинов появится книга «Ярость» журналиста Боба Вудворда, приложившего руку к досрочной отставке 37-го президента Ричарда Никсона

Выдержки из книги привёл телеканал CNN, симпатизирующий демократам, в своём эфире 9 сентября. Откровения перебежчика. К Байдену ушёл ближайший соратник Трампа, который «покрывал его грязные дела» © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Коронавирус вывели на чистую воду

Одна из главных претензий к Трампу со стороны его оппонентов — несвоевременное введение мер для сдерживания эпидемии коронавируса. Эту тему Вудворд подробно освещает в своей книге.

С декабря 2019 по июль 2020-го журналист провёл с президентом 18 интервью, аудиозаписи которых передал CNN.

«Это очень серьёзная ситуация. Вирус распространяется по воздуху, а это всегда опаснее, чем через прикосновения. В случае с прикосновениями вам просто не нужно ничего трогать, правильно? А здесь воздух, вы просто вдыхаете его, и он передаётся. Это смертоносная штука», — сказал Трамп в беседе с Вудвордом 7 февраля.

Только вот на публичных выступлениях в те же дни глава государства уверял соотечественников, что никакой опасности нет, а с установлением тёплой погоды к апрелю вирус каким-то чудесным образом исчезнет. «У меня есть доказательства, но я их не покажу». Трамп назвал источник коронавируса © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Как утверждает Вудворд, Трамп уже тогда знал, что ситуация более чем серьёзная, ведь ещё 28 января, когда в стране выявили первые 5 случаев заражения COVID-19, советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт ОʼБрайен на секретном совещании в Белом доме предупреждал, что коронавирус станет самой большой угрозой национальной безопасности США за весь президентский срок Трампа. А заместитель ОʼБрайена Мэтт Поттингер сравнил новый вирус с эпидемией испанского гриппа, унесшей жизни 50 миллионов человек, включая 675 тысяч американцев.

В конце февраля Трамп говорил, что коронавирус под контролем, власти ограничили авиасообщение с Китаем, чем перекрыли пути завоза инфекции в Штаты. 9 марта он сравнил COVID-19 с гриппом, подчеркнув, что во время таких эпидемий страну никогда не закрывали. Но уже через 10 дней президент сказал Вудворду: «Я всегда хотел приуменьшить его (коронавируса — ред.) значение. Я до сих пор это делаю, потому что не хочу вызывать панику».

Большой интерес к ещё не опубликованной книге выразили демократы. Это и понятно, ведь многие тезисы ветерана американской политики они могут использовать для критики Трампа, что незамедлительно сделал его соперник по президентской гонке Джо Байден.

«Он знал. Он лгал нам на протяжении многих месяцев. И в то время, когда смертельно опасная болезнь сметала всё на своём пути в нашей стране, он сознательно не выполнял возложенные на него обязанности. Это было предательство, от которого зависели жизни и смерти американцев», — написал бывший вице-президент США в Twitter.

Отвечать на обвинения Вудворда Трампу пришлось на пресс-конференции в Белом доме. Журналисты спросили президента, почему он врал американцам, и почему они должны верить ему сейчас.

«Такие ужасные вопрос и формулировка. Я не лгал. Я говорил, что нам нужно сохранять спокойствие, что нам нельзя паниковать. Вам стоит помнить, что я запретил въезд из Китая. Очевидно, я таким образом заявил, что это серьёзная проблема. Это всегда серьёзная проблема, но это не значит, что я начну подпрыгивать и кричать: «Люди умрут! Люди умрут!» Нет, я не собираюсь этого делать», — заявил глава государства.

Он уверен, что если бы не те меры, которые предприняли власти, количество жертв коронавируса в США было бы гораздо больше.

«Я чирлидер для этой страны, я люблю эту страну и не хочу, чтобы люди боялись. Я не хочу создавать панику. И вот что я сделал», – сказал Трамп. Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

Президент задался вопросом, почему Вудворд, если считал его заявления опасными, не предал их огласке раньше. С аналогичным упрёком в адрес коллеги выступили некоторые американские журналисты. В своё оправдание автор «Ярости» сказал, что в феврале, когда коронавирус только зафиксировали в США, не знал, можно ли доверять словам Трампа, а также что стремился написать к 3 ноября книгу, описывающую широкий контекст происходящего, которая не потерялась бы в потоке новостей.

Чтобы расставить все точки над i в истории с коронавирусом, телеканал Fox News обратился за комментарием к главному инфекционисту США Энтони Фаучи, который входит в рабочую группу, созданную Белым домом, по борьбе с COVID-19. Журналисты спросили врача, не казалось ли ему, что Трамп принижал опасность инфекции, и тот ответил: «Нет. Мне совершенно не казалось, что он что-либо искажает. В наших с ним беседах волнующие нас вопросы всегда обсуждались открыто. И во время его публичных выступлениях я сам слышал, что он говорит о тех же самых вещах. Не припоминаю такого, чтобы в публичных выступлениях президент говорил о чём-то, что мы не обсуждали в наших беседах».

Мистер Трамп, это военная тайна

Ещё одна ключевой вопрос избирательной кампании — это безопасность. Погромы на улицах американских городов усмирить до сих пор не удаётся, но Вудворд в своей книге затрагивает более глобальную тему — как мир оказался на грани новой войны в период президентства Трампа. Журналист получил доступ к личной переписке американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и делится некоторыми деталями с читателями. Трамп заявил, что не дал Болтону развязать «шестую мировую войну» © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

«В разгар размышлений о том, насколько близко Соединённые Штаты подошли в 2017 году к войне с Северной Кореей, Трамп сообщил: «Я создал ядерное оружие, оружейную систему, которой ни у кого прежде не было в этой стране. У нас есть такое, чего вы никогда не видели и о чём не слышали. У нас есть такое, о чём Владимир Путин и Си Цзиньпин никогда не слышали. То, что у нас имеется, — невероятно», — говорится в книге.

Источники Вудворда подтвердили, что у армии США есть новая секретная оружейная система, не приводя никаких деталей, и были крайне дивлены, что Трамп раскрыл сведения о существовании этой системы.

Президенту, естественно, задали вопрос об этом «чудо-изобретении» перед вылетом в штат Мичиган 10 сентября.

«Знаете, с этими лживыми СМИ, я сказал: «У нас есть системы и ракеты. У нас есть системы, которые вы даже никогда не видели раньше, у Си нет ничего подобного, у Путина нет ничего подобного. Ни у кого нет ничего подобного тому, что есть у нас». И они сказали: «Он что, выдает военную информацию?» Нет, я говорю, что у нас величайшее оружие в мире». Они говорят: «Возможно, он раскрывает секретную информацию». Вам не стоит волноваться об этом. Эти люди больны», — заявил Трамп.

Глава государства в очередной раз повторил тезис о том, что вложил крупную сумму — $2,5 трлн — на развитие Вооружённых сил страны, благодаря чему армия получила отличное оружие и новые ракеты, которые, как он надеется, никогда не придётся использовать.

Переговоры президентов стран — обычное дело, часто на них вообще не обращают внимания, но не в случае с Трампом. Например, очень долгое время он не мог лично встретиться с Владимиром Путиным из-за обвинений в сговоре с Москвой в ходе избирательной кампании-2016. Подвергся Трамп критике со стороны демократов и за то, что стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР (Джимми Картер и Билл Клинтон делали это уже после отставки). Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski

«Ладить с иностранными державами — это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством. «Он ладит с Путиным — это ужасно». Нет, это хорошо. Если я могу поладить, это хорошо. Он мне нравится, я ему нравлюсь. Это не так плохо. «Он ладит с Ким Чен Ыном — это ужасно». Нет, это хорошо. Это нормально — не вступать в войну. «Он ладит с председателем КНР Си Цзиньпином, он ладит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, он ладит со многими людьми». Это хорошо», — заявил Трамп, выступая в Мичигане перед сторонниками.

Первая попытка подвести Трампа под судьбу Ричарда Никсона окончилась неудачей. В сентябре прошлого года демократическое большинство в Палате представителей запустило процедуру импичмента в отношении президента-республиканца, обвинив его в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы спецслужбы его страны инициировали расследование деятельности Джо Байдена в бытность вице-президентом и его сына Хантера.

Однако Трампа спасло то, что большинство в Сенате, который выносит приговор, принадлежит его однопартийцам, и те признали президента невиновным.

Никсон почти 40 годами ранее тоже прошёл через процедуру импичмента. В 1972 году в номере гостиничного комплекса Watergate, где располагалась штаб-квартира Национального комитета Демократической партии, полицейские задержали пятерых людей, которые пытались установить подслушивающую аппаратуру и фотографировали внутренние документы предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов Джорджа Макговерна. В ходе расследования выяснилось, что эти люди связаны с Никсоном, который баллотировался на второй срок.

Заместитель директора ФБР Марк Фелт, назначенный руководителем специально созданной группы ФБР, которая занималась этим делом, рассказал журналистам газеты Washington Post Бобу Вудворду и Карлу Бернстайну о причастности к слежке администрации Белого дома, и те опубликовали серию статей о расследовании Уотергейтского скандала.

Никсон предпочёл подать в отставку, не дожидаясь вердикта Сената. Это единственный случай в американской истории, когда президент досрочно прекратил исполнение обязанностей.