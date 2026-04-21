Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп - 21.04.2026 Украина.ру
Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп
Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп - 21.04.2026 Украина.ру
Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп
Европа может перестать существовать, если не наведет порядок в энергетической и миграционной политике, заявил 21 апреля в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп
2026-04-21T19:41
2026-04-21T19:41
Американский лидер подчеркнул, что еще до прихода в политику считал Европу "бумажным тигром". "Еще до того, как я занялся политикой, я всегда говорил, что Европа — это бумажный тигр. Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы", — высказался глава Белого дома. Трамп заявил, что ему не нужна помощь союзников по НАТО. Глава Белого дома отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, назвав Альянс "бумажным тигром" из-за его бесполезности в критический момент. Президент подчеркнул, что ситуация уже урегулирована, и посоветовал союзникам держаться подальше, если они планируют просто "загружать свои корабли нефтью". До этого стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается в выходе США из Североатлантического альянса. При этом он не стал отрицать, что американский президент разочарован действиями некоторых членов Альянса.Зампред Совбеза России о Европе: Медведев оценил военные перспективы ЕС нецензурным польским мемом
новости, европа, сша, дональд трамп, нато
Новости, Европа, США, Дональд Трамп, НАТО

Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп

19:41 21.04.2026
 
Европа может перестать существовать, если не наведет порядок в энергетической и миграционной политике, заявил 21 апреля в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп
Американский лидер подчеркнул, что еще до прихода в политику считал Европу "бумажным тигром".
"Еще до того, как я занялся политикой, я всегда говорил, что Европа — это бумажный тигр. Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы", — высказался глава Белого дома.
Трамп заявил, что ему не нужна помощь союзников по НАТО. Глава Белого дома отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, назвав Альянс "бумажным тигром" из-за его бесполезности в критический момент.
Президент подчеркнул, что ситуация уже урегулирована, и посоветовал союзникам держаться подальше, если они планируют просто "загружать свои корабли нефтью".
До этого стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается в выходе США из Североатлантического альянса. При этом он не стал отрицать, что американский президент разочарован действиями некоторых членов Альянса.
Зампред Совбеза России о Европе: Медведев оценил военные перспективы ЕС нецензурным польским мемом
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАДональд ТрампНАТО
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
20:22Делегация США хочет вновь посетить Россию для обсуждения урегулирования украинского кризиса, — NYT со ссылкой на источники.
20:02США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00
19:47Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства
19:43Авиационная ракетная, бомбовая и дроновая опасность в Запорожской области. Новости СВО
19:41Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп
19:34ЕС подготовил для Украины 90 тысяч солдат
19:31Закарпатье: глава ВЛК оказался тайным миллионером
19:15Шойгу предупредил Украину о катастрофе в Колбасне
19:07Медведев оценил военные перспективы ЕС нецензурным польским мемом
18:57Буданов*, прыгнув в море, начал президентскую кампанию
18:53Новая пятая колонна и глубокие размышления: что говорят в России и на Украине про выборы в Болгарии
18:53ТЦК в Одесской области совершили нарушений больше на 40% — омбудсмен
18:47"Чикатило" из Зеленограда погиб на СВО
18:45Дочь мэра Днепропетровска владеет многомиллионными активами в ЕС
18:37Украинский военнослужащий получил срок за теракт
18:37Поддерживал Украину наперекор Орбану и кричал нацистские лозунги: кто станет министром обороны Венгрии
18:34Два московских пенсионера передали мошенникам почти 300 млн рублей
18:26В Газе хотят открыть зону свободной торговли
18:21Россия отправила в Ливан еду, электростанции и матрасы
18:15Итоги 21.04.26: ЕС предложил Украине "членство без прав", а на Ближнем Востоке перемирие под вопросом
Лента новостейМолния