Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп

Европа может перестать существовать, если не наведет порядок в энергетической и миграционной политике, заявил 21 апреля в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Американский лидер подчеркнул, что еще до прихода в политику считал Европу "бумажным тигром". "Еще до того, как я занялся политикой, я всегда говорил, что Европа — это бумажный тигр. Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы", — высказался глава Белого дома. Трамп заявил, что ему не нужна помощь союзников по НАТО. Глава Белого дома отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, назвав Альянс "бумажным тигром" из-за его бесполезности в критический момент. Президент подчеркнул, что ситуация уже урегулирована, и посоветовал союзникам держаться подальше, если они планируют просто "загружать свои корабли нефтью". До этого стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается в выходе США из Североатлантического альянса. При этом он не стал отрицать, что американский президент разочарован действиями некоторых членов Альянса.Зампред Совбеза России о Европе: Медведев оценил военные перспективы ЕС нецензурным польским мемом

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

