Нацизм и "плутократии"

Наряду с немецкими промышленниками, нацистов Гитлера финансировала американская олигархия, а информационное прикрытие, делавшее их приемлемыми для "цивилизованной общественности", обеспечивала британская расистская аристократия, взгляды которой являлись гораздо более людоедскими, чем все изобретения Гитлера.

2026-04-21T10:49

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Британцы считали неполноценными (даже не недочеловеками, а вовсе не людьми) не только представителей чёрной, жёлтой и красной рас, не только семитов, славян и представителей средиземноморской малой расы, но и "истинных арийцев", как немцев и скандинавов, так и собственные низшие классы. В британском представлении настоящими людьми были только породистые представители древних родов, способные вывести свою родословную хотя бы от соратников Вильгельма Завоевателя или первого Плантагенета – основателя "Анжуйской империи" Генриха II. Все остальные (всё человечество) – просто расходный материал разной степени ценности.Эти взгляды настолько укоренились в британском обществе, что до сих пор высшая аристократия презирает всех, обычное дворянство унижается перед высшей аристократией, но презирает остальных, буржуазия, включая крупную, с почтением относится к любому дворянству и сама старается при случае его приобрести, простой народ смотрит снизу вверх на буржуазию, при этом коренные англичане презирают шотландцев и валлийцев, ну и все вместе они презирают ирландцев, а также, отдельно, тех, кто не живёт на острове. Доли презрения должны аккуратно соблюдаться: европейцам, жителям континента, свои: скандинавам и немцам поменьше, французам, испанцам, итальянцам побольше, восточноевропейцам – самая большая. Своя доля презрения к жителям бывших британских колоний, побольше к гражданам государств, которые были не британскими колониями, самая большая в отношении тех стран, которые лежат за пределами Европы, но колониями не являлись. Даже американским родственникам у британцев отмерена их доля презрения. К ним относятся, как к неразумным, сбившимся с пути младшим братьям – что-то вроде брата-наркомана, алкоголика или уголовника, но богатым и везучим, что заставляет англичан смотреть сквозь пальцы на их абсолютное неумение вести себя в приличном обществе.Конечно, ни один рядовой англичанин не исповедует подобных взглядов публично. Более того, они обидятся, если им сказать, что таковы их ценности. Это именно глубинное подсознательное расслоение общественных групп, унаследованное от далёких предков, впитанное с молоком матери и действующее незаметно для самих носителей данного "вируса". Тем не менее, англичане – единственные европейцы, поддерживающие групповую сегрегацию на бытовом уровне. Сознательно или подсознательно, но они даже селятся в районах, соответствующих их статусу. Если статус меняется – надо менять район.У американцев, как у "младших непутёвых братьев" есть нечто подобное, но соблюдается не так строго. В США соседи будут с вами общаться, независимо от вашего статуса – нашли возможность поселиться в данном районе и ладно. В Британии, если вы не аристократ, можете купить себе десять замков, но в соответствующем обществе вас не примут, разве что кто-то очень уважаемый порекомендует, и то не факт, что к нему прислушаются. Древние социальные стены, надёжно отделяют разные слои обществ друг от друга, а аристократию от всех остальных.Гитлер кожей ощущал это презрение спонсоров. В свою очередь он платил британцам и американцам презрением понявшего свою силу плебея к беспомощным без него патрициям, называя американское и британское общественное устройство плутократией. Надо сказать, что определение предельно точное: англосаксонская политическая традиция предполагает, что обман "недолюдей" (включая собственных граждан из низших социальных слоёв, не говоря уже о представителях других наций, рас и цивилизаций) не является предосудительным. Если же преступление, совершённое против них, принесло пользу Британии в лице её высшего класса, то это и не преступление вовсе, а подвиг.В тридцатые годы ХХ века все эти британско-американские особенности были более ярко выражены, чем сейчас, когда даже британская традиция понемногу размывается смертельной для Европы миграционной политикой. Поэтому к концу 30-х – началу 40-х, Гитлер, поначалу искренне считавший, что не только он, но и его англо-американские партнёры стремятся к соглашению о разделе сфер интересов и влияния на планете, осознал, что его просто используют, никто с ним не собирается договариваться. С этого момента "западные плутократии" стали для него не менее ненавистными противниками, чем СССР.В дальнейшем Гитлер планировал опору только на собственные, включая захваченные, ресурсы, а запланированные (после захвата островов) репрессии против англичан должны были по объёму превысить те, которым подверглись поляки. В общем, "арийская дружба" не сложилась. Гитлеровские маргиналы в рамках своего "арийского единства" собирались оказаться на равных с американскими "старыми семьями" и британской родовой аристократией, и будучи крайне недовольны тем, что им отводится лишь роль ударного инструмента (расходного материала), решили доказать "плутократам", что могут и без них управлять миром. В свою очередь "плутократы", ошалев от такой наглости тех, кто должен был быть счастлив, что его взяли на службу "в приличный дом", сочли необходимым примерно наказать наглецов, показав всему миру, что любой, выступивший против них, закончит плохо.Неизвестно, чем закончилось их противостояние, если бы Гитлер не бросился на СССР, но англосаксам повезло – германский нацистский режим сломался, не выдержав перегрузки войны со всем миром.История никого ничему не учит и вот уже нацистский режим Зеленского, начинавший как западный прокси в войне с Россией, предъявляет претензии США, поскольку те защищают свои национальные интересы, а не интересы режима Зеленского. Украинский фюрер в интервью европейской прессе жёстко критикует Трампа и США в целом, за то, что Украина получает оружия и денег меньше, чем требуют её руководители, а также за то, что Трамп пытался заставить Зеленского подписать с Россией мирное соглашение. Дубинка в очередной раз обиделась на бандита за то, что он недостаточно её ценит и бережёт. Между тем, у бандита таких дубинок – целый лес, у него не хватает собственного здоровья и умения пользоваться дубинкой, чтобы ограбить намеченную жертву. А так-то этому куску дерева всё равно одна дорога – рано или поздно, отработав своё, пойдёт в костёр, чтобы хозяин мог пообедать.Зеленский, в отличие от Гитлера, опирается на поддержку ЕС и Британии. Но зато у него наблюдается полное отсутствие собственного ресурса, который у Гитлера был основной опорой. Кроме того, в ЕС отсутствует единство по большинству внешнеполитических проблем, а идея безусловной поддержки Украины теряет популярность не только у континентальных политиков, постепенно даже англичане начинают испытывать сомнения в способности Киева решить нужную им задачу – связать Россию боями до полной готовности Британии с союзниками к новому формату противостояния с Москвой на Балтике и в северных морях.Впрочем, всё это не мешает украинским нацистам испытывать уверенность в своей неуязвимости и во всецелой зависимости от них Запада. Они уверены в том, что Запад никуда не денется и пойдёт с ними до конца, так же, как Гитлер в 1939 году был вначале уверен, что Англия и Франция не начнут войну из-за Польши, а потом, что Лондон, оставшись после разгрома Франции в одиночестве, не станет продолжать войну с Германией, а пойдёт с ней на компромисс.Гитлер ошибся, и Зеленский ошибается. Нацистские режимы в принципе склонны переоценивать свою незаменимость и непобедимость. У Гитлера были самые арийские арийцы, у Зеленского самые казачьи казаки ("одвични лыцари" в рваных шароварах). В итоге, нацистские режимы, поверив в свою собственную пропагандистскую легенду, гибнут, надорвавшись, а "плутократии" выживают за счёт своей большей гибкости. Правда Трамп сегодня демонстрирует, что и "плутократия" способна уверовать в абсолют силового подхода и, утратив традиционную гибкость, пойти по гибельному пути противостояния со всеми, выражающими малейшее несогласие.Но США обладают достаточным внутренним ресурсом, чтобы пережить Трампа и вернуться к более адекватной политике, Украина же пережить Зеленского не может. Зеленский смог добиться того, что стал полностью ассоциироваться с Украиной, настолько же полно, насколько Гитлер ассоциировался с рейхом. Разница лишь в том, что Германия родилась много раньше гитлеровского рейха и, хоть и с большим трудом, и с огромными потерями, но смогла после Гитлера восстановить германскую нацию и германскую государственность на новой основе. У Украины же нет иного опыта, кроме построения нацистского государства, каковое достигло своего апогея именно при Зеленском и, во многом, его усилиями. Поэтому и будущего у неё нет.О том, какое место определил Запад Украине - в статье Кирилла Стрельникова "Ваше место у маваши*: Украину не взяли в элитное западное будущее"

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

