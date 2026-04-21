Украинский военнослужащий получил срок за теракт
К длительному сроку лишения свободы за терроризм приговорен украинский военнослужащий Василий Иваницкий. Об этом сообщает 21 апреля Следственный комитет России
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
ГСУ СК РФ собрал доказательства для вынесения судом приговора военнослужащему 129 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины (войсковая часть А-4706) солдату Василию Иваницкому. Суд признал его виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 16 февраля 2025 года вооружённый Иваницкий в составе боевого подразделения незаконно пересек госграницу Российской Федерации. "В тот же день он занял наблюдательно-огневую позицию недалеко от деревни Куриловка Суджанского района Курской области, после чего принял участие в вооруженном блокировании района и незаконном его удержании. Кроме того, Иваницкий, применяя оружие, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации", - рассказали в СК РФ.Иваницкий был обнаружен российскими военнослужащими в Курской области, которым сдался в плен.Иваницкому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Новости на эту тему: Путин уверен в достижении задач СВОБольше новостей дня представлено в обзоре Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
