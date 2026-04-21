Ваше место у маваши*: Украину не взяли в элитное западное будущее - 21.04.2026 Украина.ру
Ваше место у маваши*: Украину не взяли в элитное западное будущее
Ваше место у маваши*: Украину не взяли в элитное западное будущее - 21.04.2026 Украина.ру
Ваше место у маваши*: Украину не взяли в элитное западное будущее
Когда на днях спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Запад не оставил идею прибрать к рукам украинский чернозем и российскую нефть", у некоторых возник небольшой диссонанс.
Если не отказывает память, переможное сердце успокоилось на моменте, когда год назад США и Киев заключили сделку по природным ресурсам, которую формально оформили как создание совместного инвестиционного фонда реконструкции США–Украина (U.S.–Ukraine Reconstruction Investment Fund). В пакет вошли критические минералы (литий, титан, уран, редкоземы, графит), а также нефть, газ и часть энергетических проектов, которые рассматривались американцами как ресурсная база для послевоенного восстановления и одновременно как механизм "отбивки" американской помощи.Вроде все решили: это ваше, это наше, но это неважно, поскольку теперь Украина – Цеуропа, уже почти гарантированный член ЕС и вообще будущий распорядитель "золотого миллиарда", то есть входной билетик оплачен, рассаживайтесь согласно купленным плацкартам.Но тут есть небольшой нюанс, вернее – нюанс гигантский.Дело в том, что сделка Украины с Трампом сама по себе мало чего стоит, а без Трампа и в долгосрочной перспективе – не стоит вообще ничего.Еще в 2019 году ресурс американский ресурс Big Think опубликовал аналитический материал под названием "Запад на самом деле является самым большим в мире закрытым элитным жилым комплексом". Главный вывод материала: Запад уже сейчас представляет собой крупнейший в мире закрытую территорию "не для всех" — богатое, хорошо защищённое ядро, окружённое растущей системой физических и политических стен, призванных удержать остальных снаружи.В 2009 году этот клуб стран насчитывал всего 14 процентов от населения мира, но на него приходилось 73 процента мирового дохода. Остальной "серый" мир жил с обратными пропорциями: на 86 процентов человечества приходилось всего 27 процентов дохода. Почему? Потому что коллективный Запад сделал так, что ресурсы извне доставались ему либо очень дешево, либо вообще бесплатно.Время шло, и элитным жильцам волшебного сада стало понятно, что ситуация медленно, но неумолимо меняется – мир снаружи начал чего-то там требовать и даже продавать свои ресурсы Западу по коммерческим ценам.Но жить "на свои" — это работать надо, и на Западе начали думать, что же делать.В 2020 году организаторы Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали закрытый доклад для участников, где было написано абсолютно прямо: "У Запада проблемы. Внутри и извне. Его раздирают противоречия, сама идея либеральной демократии поставлена под вопрос. Его гегемония под угрозой, число врагов и конкурентов в мире растет". Однако у Запада все еще есть шанс "комфортно загнивать" еще в течение сотен лет, если будут сделаны определенные шаги, в первую очередь – суперконцентрация сил, необходимых для контроля над мировыми ресурсами: "Если страны Запада сумеют объединить всю свою политическую, экономическую и военную мощь, они сумеют удержать либеральный порядок - и даже улучшить его".В официальном и экспертном западном инфополе эта тема формулируется через стратегическую важность "критических ресурсов" (куда можно запихнуть все, что является критичным на данный момент). Например, в документе "большой семерки" от 17 июня 2025 года под названием "G7 Critical Minerals Action Plan" черным по белому написано, что лидеры стран G7 признают, что критические ресурсы являются строительными блоками экономик будущего" (ну то есть западных экономик), а для этого "нужно проводить работу с ресурсодобывающими странами".Пример такой "работы" - Венесуэла, другая работа ведется сейчас с Ираном.В этой парадигме роль Украины в картине мира Запада предсказуемо оказывается совершенно непарадной.В очень любопытном докладе Университета Калифорнии под названием "От российского вторжения на Украину и до поля боя будущего: геополитическая борьба за минеральное богатство Украины" есть характерная формулировка: у Запада "сейчас есть острейшая необходимость в скоординированной политике в области ресурсной безопасности, поскольку доступ к ключевым ресурсам будет определять будущие геополитические конфигурации, энергетические стратегии и глобальную экономическую стабильность". И ни слова о верховенстве демократии на Украине и президенте, который ездит на работу на велосипеде.Истинную роль Украины в прекрасном будущем Запада прекрасно описал немецкий мозговой центр SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik): задача западных союзников Киева - "совместно защищать и эксплуатировать природные ресурсы Украины… и в будущем использовать проверенные в бою украинские подразделения для замены американских войск в Европе".Вывод до боли простой: как и от остальной "периферии", Западу от Украины всегда будут нужны только ресурсы (плюс человеческое "мясо").Но мечтать стать своими не вредно: а вдруг случится чудо?*Маваши-гири (яп. 回し蹴り) — это круговой удар ногой в карате и других боевых искусствах, наносимый сбоку по дуге в нижний (лоу-кик), средний или верхний (хай-кик) уровень соперника. Техника часто использует голень или подъем стопы для атаки корпуса или головы.О том, в чем просчет украинского нацистского режима, поставившего себя в западном мире на место нацистской Германии - в статье Ростислава Ищенко "Нацизм и "плутократии""
Ваше место у маваши*: Украину не взяли в элитное западное будущее

11:11 21.04.2026 (обновлено: 11:28 21.04.2026)
 
Кирилл Стрельников авторы
Когда на днях спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Запад не оставил идею прибрать к рукам украинский чернозем и российскую нефть", у некоторых возник небольшой диссонанс.
Если не отказывает память, переможное сердце успокоилось на моменте, когда год назад США и Киев заключили сделку по природным ресурсам, которую формально оформили как создание совместного инвестиционного фонда реконструкции США–Украина (U.S.–Ukraine Reconstruction Investment Fund). В пакет вошли критические минералы (литий, титан, уран, редкоземы, графит), а также нефть, газ и часть энергетических проектов, которые рассматривались американцами как ресурсная база для послевоенного восстановления и одновременно как механизм "отбивки" американской помощи.
Вроде все решили: это ваше, это наше, но это неважно, поскольку теперь Украина – Цеуропа, уже почти гарантированный член ЕС и вообще будущий распорядитель "золотого миллиарда", то есть входной билетик оплачен, рассаживайтесь согласно купленным плацкартам.
Но тут есть небольшой нюанс, вернее – нюанс гигантский.
Дело в том, что сделка Украины с Трампом сама по себе мало чего стоит, а без Трампа и в долгосрочной перспективе – не стоит вообще ничего.
Еще в 2019 году ресурс американский ресурс Big Think опубликовал аналитический материал под названием "Запад на самом деле является самым большим в мире закрытым элитным жилым комплексом". Главный вывод материала: Запад уже сейчас представляет собой крупнейший в мире закрытую территорию "не для всех" — богатое, хорошо защищённое ядро, окружённое растущей системой физических и политических стен, призванных удержать остальных снаружи.
В 2009 году этот клуб стран насчитывал всего 14 процентов от населения мира, но на него приходилось 73 процента мирового дохода. Остальной "серый" мир жил с обратными пропорциями: на 86 процентов человечества приходилось всего 27 процентов дохода. Почему? Потому что коллективный Запад сделал так, что ресурсы извне доставались ему либо очень дешево, либо вообще бесплатно.
Время шло, и элитным жильцам волшебного сада стало понятно, что ситуация медленно, но неумолимо меняется – мир снаружи начал чего-то там требовать и даже продавать свои ресурсы Западу по коммерческим ценам.
Но жить "на свои" — это работать надо, и на Западе начали думать, что же делать.
Кирилл Стрельников: кто он Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
В 2020 году организаторы Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали закрытый доклад для участников, где было написано абсолютно прямо: "У Запада проблемы. Внутри и извне. Его раздирают противоречия, сама идея либеральной демократии поставлена под вопрос. Его гегемония под угрозой, число врагов и конкурентов в мире растет". Однако у Запада все еще есть шанс "комфортно загнивать" еще в течение сотен лет, если будут сделаны определенные шаги, в первую очередь – суперконцентрация сил, необходимых для контроля над мировыми ресурсами: "Если страны Запада сумеют объединить всю свою политическую, экономическую и военную мощь, они сумеют удержать либеральный порядок - и даже улучшить его".
В официальном и экспертном западном инфополе эта тема формулируется через стратегическую важность "критических ресурсов" (куда можно запихнуть все, что является критичным на данный момент). Например, в документе "большой семерки" от 17 июня 2025 года под названием "G7 Critical Minerals Action Plan" черным по белому написано, что лидеры стран G7 признают, что критические ресурсы являются строительными блоками экономик будущего" (ну то есть западных экономик), а для этого "нужно проводить работу с ресурсодобывающими странами".
Пример такой "работы" - Венесуэла, другая работа ведется сейчас с Ираном.
В этой парадигме роль Украины в картине мира Запада предсказуемо оказывается совершенно непарадной.
В очень любопытном докладе Университета Калифорнии под названием "От российского вторжения на Украину и до поля боя будущего: геополитическая борьба за минеральное богатство Украины" есть характерная формулировка: у Запада "сейчас есть острейшая необходимость в скоординированной политике в области ресурсной безопасности, поскольку доступ к ключевым ресурсам будет определять будущие геополитические конфигурации, энергетические стратегии и глобальную экономическую стабильность". И ни слова о верховенстве демократии на Украине и президенте, который ездит на работу на велосипеде.
Истинную роль Украины в прекрасном будущем Запада прекрасно описал немецкий мозговой центр SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik): задача западных союзников Киева - "совместно защищать и эксплуатировать природные ресурсы Украины… и в будущем использовать проверенные в бою украинские подразделения для замены американских войск в Европе".
Вывод до боли простой: как и от остальной "периферии", Западу от Украины всегда будут нужны только ресурсы (плюс человеческое "мясо").
Но мечтать стать своими не вредно: а вдруг случится чудо?
*Маваши-гири (яп. 回し蹴り) — это круговой удар ногой в карате и других боевых искусствах, наносимый сбоку по дуге в нижний (лоу-кик), средний или верхний (хай-кик) уровень соперника. Техника часто использует голень или подъем стопы для атаки корпуса или головы.
О том, в чем просчет украинского нацистского режима, поставившего себя в западном мире на место нацистской Германии - в статье Ростислава Ищенко "Нацизм и "плутократии""
